2026-07-11 23:44 郭玉如
為什麼總是沒有我？一首《江雪》，解開每個人都經歷過的「被忽略」時刻
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章借《江雪》談被忽略時刻，指出失落感人人都有。
- 重點二：柳宗元在孤寂雪景中轉念，從外界退場中重新看見自己。
- 重點三：作者對比柳宗元與蘇東坡，強調守住本心與胸襟的重要。
也許你也有過這樣的經驗。一場熱鬧的社群聚會，身邊的朋友幾乎都收到了邀請，唯獨沒有你；明明一直想替校園活動多盡一點心力，最後公布的工作名單裡，卻找不到自己的名字；參加一場線上講座，每個人的留言都被主持人一一回應，只有自己的留言像從來沒有出現過。
那些瞬間，不一定會大哭，也未必會生氣，卻會忍不住懷疑，是不是自己哪裡做得還不夠。
身為一名資深教師，我在教育現場多年，也看過許多學生因為被忽略而失去自信。後來才發現，大人也沒有比較勇敢。生活裡，總有一些時刻，和一千兩百年前站在雪地裡的柳宗元，如此相像。
許多人讀《江雪》，只看到一位失意文人在冰天雪地中的孤獨身影。但如果換個角度，你會發現，這首詩談的，是當所有依靠都消失之後，一個人如何重新站穩自己。
第一個轉念：當世界安靜下來，整座天地反而完整了
《江雪》開頭兩句寫道：
千山鳥飛絕，
萬徑人蹤滅。
一般人看到的是荒涼。
但柳宗元看到的，可能是另一件事。
沒有飛鳥掠過天空，沒有人踩過山徑，連水中的游魚都不見蹤影。當所有聲音都退場時，千山、萬徑、寒江、天雪，第一次毫無遮蔽地出現在眼前。
有時候，當所有人都離開時，你反而第一次聽見風的聲音。原來安靜，不一定代表失去。
這也是《江雪》帶給我的第一個提醒。當外界的掌聲突然消失，也許眼前失去了一些熱鬧，卻多了一段能重新看見自己的時間。
第二個轉念：痛苦還在，但它忽然沒有那麼大了
《江雪》全文只有二十個字：
千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。
孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。
讀到最後兩句，許多人會把焦點放在「孤舟」與「獨釣」。但更值得注意的是，柳宗元沒有繼續訴說自己的委屈，也沒有控訴命運。
那一刻，他彷彿忘了自己是被貶的人。
眼前只剩雪、江、水、天空。
痛苦沒有消失，只是忽然沒有原來那麼沉重。
這樣的境界，也讓我想到禪宗常說的「無我」。當人不再一直追問「為什麼偏偏是我」，心裡的雜音便慢慢沉澱。每天被工作、訊息、比較追趕的我們，很少有機會真正安靜，而《江雪》留下的這份空靈，正好替心留出了一口呼吸的空間。
第三個轉念：柳宗元像冰，蘇東坡像河
中國文學史上，很少有兩位文豪如此相似，又如此不同。
柳宗元與蘇東坡都曾遭遇重大挫折，都經歷過貶謫，也都在人生低谷留下最動人的作品。
如果柳宗元像一塊冰，蘇東坡就像一條河。
一個寧可碎裂，也不願混濁；一個繞過所有岩石，依舊朝著大海流去。
蘇東坡在〈定風波〉寫道：
莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。
……回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。
蘇東坡也曾說，清風明月皆是「造物者之無盡藏」。
柳宗元守住自己的氣節，蘇東坡打開自己的胸襟。前者提醒我們，即使身處逆境，也別輕易放棄自己的原則；後者則讓人明白，人生遇見的每一道風雨，都可能成為滋養自己的養分。
不同的人生階段，也許都需要這兩種智慧。
第四個轉念：真正值得獨釣的，是內心那座無盡寶藏
《江雪》最後一句最耐人尋味：
孤舟蓑笠翁，
獨釣寒江雪。
一個人在雪中，到底能釣到什麼？
禪宗認為，每個人心中都藏著一座取之不盡、用之不竭的寶藏，也就是「如來藏性」。
柳宗元獨釣的是潔白的江雪。那片雪，不只是景色，也象徵他在人生最低谷時，依然守住的純淨本心。
文中有一句話，我反覆讀了很多遍：「柳宗元獨釣潔白之『江雪』，我則『獨釣』清淨無染的『甘露法食』也。」
這句話讓我想到，當掌聲停止、名聲淡去、外界支持減少，我們真正能依靠的，終究還是自己的內在。
每個人的生命，都會遇見一場屬於自己的《江雪》
人生難免會有「千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅」的時刻。
有人因此困在冰雪裡，有人卻在雪地中，看見比春天更遼闊的風景。
莊子曾說：「獨與天地精神往來。」
以前總覺得，《江雪》寫的是柳宗元；現在愈讀愈覺得，它寫的也是我們。
當社群裡沒有自己的名字，當努力沒有被看見，當一句話被輕輕略過，那份失落確實存在。
只是，如果我們願意把目光從那些沒有回應的人身上移開，也許就會發現，生命還留著一整片天地，等著我們走進去。
有一天，你也會站在人生的大雪裡。
希望那時候，你想到的不只是「千山鳥飛絕」。
還有那條寒江上，那位始終沒有放下魚竿的柳宗元。因為他釣起的，不只是江雪，也是一個人在無人喝采時，依然能安放自己的力量。
精華 FAQ
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因為作者認為，無論是社群聚會沒被邀請、努力沒被看見，或留言被忽視，都是現代人常見的失落；而《江雪》描述的孤寂處境，正好映照這種「為什麼總是沒有我」的心情。
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作者認為，當千山萬徑都安靜下來，世界反而更完整；柳宗元沒有沉溺委屈，而是讓痛苦暫時退後，透過空靈的景象重新站穩自己，這也是一種轉念與自我安放。
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它想提醒讀者，人生難免遇到不被重視的時刻，但真正能依靠的終究是內在力量；就像柳宗元獨釣寒江雪，人在無人喝采時，也仍能守住本心並找到自己的天地。
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