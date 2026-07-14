2026-07-14 14:13 失敗要趁早-張念慈
孩子長大後為何想逃離家？從比莉、周湯豪看懂親子關係的距離與信任
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：比莉與周湯豪同台，展現深厚信任與親密親子互動。
- 重點二：家庭衝突常源於質問式溝通，把關心說成了審問。
- 重點三：把「為什麼」改成「怎麼了」，能讓家人更願意敞開。
金曲獎那天，比莉和周湯豪同台演出，寵溺彼此的親子互動閃瞎所有人。最動人的不只歌曲動聽，更動人的是周湯豪看著比莉的眼神。那不是敷衍的孝順，不是公開場合的表演，也不是「因為她是我媽，所以我必須愛她」的責任感。那是一種很深的崇拜、疼惜與信任。他說，比莉姐就是他的幸運物。
很多媽媽看到那一幕，大概心裡都會揪一下。誰不想要這樣的兒子？長大以後，還願意靠近你；站上重要舞台時，還願意把你放在身邊；成為大人以後，還能用驕傲的眼神看著你。
可是現實永遠很殘酷。為什麼有些孩子長大後，第一件事是逃離家？為什麼有些媽媽明明很愛孩子，最後卻變成孩子最想躲開的人？讀完黑川伊保子的《家人使用說明書》，我才終於懂：原來家人之間最大的問題，常常不是不愛，而是我們用錯方法去愛。
家人最傷人的，常常不是惡意，而是質問
這本書最精準的地方，是它沒有把家庭關係講得很偉大、很神聖、很溫馨。
它一開始就把我們拉回現實，這些話你一定常聽到：「去哪？跟誰？幾點回來？」「什麼時候要結婚？」「我講話你到底有沒有在聽？」「你不過在家帶小孩而已。」這些話是不是很耳熟？它們不一定惡毒，甚至很多時候，說出口的人還覺得自己只是關心。但聽在家人耳裡，常常不是關心，而是審問。
《家人使用說明書》裡有一個很重要的提醒：對家人不要一開口就丟5W1H。你去哪裡？跟誰出去？什麼時候回來？為什麼不寫作業？為什麼不照我說的做？這些問題看起來很正常，但在家庭裡，常常會被聽成攻擊。因為你不是在問答案，這樣的問話，根本是在問罪。
把「為什麼」換成「怎麼了」，家裡的空氣就不一樣了
我讀《家人使用說明書》，覺得以下這些方法超管用。
把「為什麼？」換成「怎麼了？」
「為什麼不寫作業？」聽起來像責備。「你還好嗎？最近好像常常忘記寫作業，怎麼了？」聽起來像關心。
「為什麼不回我訊息？」聽起來像控訴。「我剛剛沒收到你的訊息，沒事吧？」聽起來像在意。
差別在哪裡？前者把問題丟回對方身上：你有問題。後者把問題放到關係中間：我們一起看看發生了什麼事。
很多家庭不是沒有愛，而是愛一出口就變形。媽媽明明想說「我擔心你」，最後說成「你到底去哪裡？」爸爸明明想說「我想跟你聊聊」，最後說成「你手機在看什麼？」孩子明明想說「我最近真的很累」，最後只回一句「沒有啦」。久了，家人之間就不是不愛了，是大家都懶得解釋了。
我們都想要比莉這樣的媽媽，也想要周湯豪這樣的孩子
看完比莉和周湯豪，很多人會羨慕。每個孩子都希望有比莉這樣的媽媽。開明、熱情、有生命力，不把孩子困在自己身邊，也不因為孩子長大了就失去自己。每個媽媽也都希望有周湯豪這樣的兒子。孝順、獨立、有才華，長大後依然願意牽著媽媽，一起站上人生的重要舞台。
但這不是演藝圈才有的童話，我們真的也可以做到。不是做到一模一樣的成功，而是我們可以從今天開始，對家人少一點質問，多一點理解；少一點控制，多一點信任。少一點「你為什麼這樣」，多一點「你還好嗎？怎麼了？」
《家人使用說明書》最珍貴的地方，不是把家人改造成我們想要的樣子，是提醒我們：家人不是需要被修理的人，家人是需要被理解的人。
我們不一定都能成為比莉，也不一定都能養出周湯豪。但我們可以先學會，怎麼好好使用愛。因為真正好的家，不需要每個人都很完美。真正好的家人關係，是讓每個不完美的人，都可以在這裡，被理解、被接住，也互相學著去愛。
精華 FAQ
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作者用兩人自然親密、彼此信任的互動，對比許多家庭的疏離，說明理想親子關係不是表演孝順，而是長大後仍願意靠近、尊重並支持彼此。
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書中提醒，家人之間最傷人的往往不是惡意，而是帶有審問感的質問，例如不停追問行蹤、成績或回覆速度，讓關心變成壓力與攻擊。
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因為前者容易讓對方感到被責備，後者則把焦點放在理解處境與情緒上，讓家人感受到支持與安全，較願意說出真正的困難。
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