收入變高仍不敢花錢？她揭「窮人思維」後遺症：省下價格，卻賠掉時間

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者從省5元走半小時買東西的經驗，反思窮人思維的後遺症。

作者從省5元走半小時買東西的經驗，反思窮人思維的後遺症。 重點二： 真正懂得花錢不是只看便宜，而是看金錢能換回多少時間與價值。

真正懂得花錢不是只看便宜，而是看金錢能換回多少時間與價值。 重點三：把錢花在知識、能力與工具上，能轉化為長期受用的真正資產。

我曾經為了省5元，走半小時去更遠的店買東西。因為我太怕沒錢了。我靠助學貸款讀完大學、研究所。那幾年，錢對我來說不是工具，是壓力，是焦慮，是一種隨時可能把人壓垮的東西。

所以我養成一個習慣：能省就省。可以買最便宜的，就絕對不買貴10元的；可以免費聽的課，就不要花錢上；可以多花時間解決的事，就不要多花錢。後來收入穩定了，貸款也還完了，我以為自己終於可以放鬆。可是我發現，戶頭裡的數字變了，我對錢的恐懼卻沒有變。我還是很怕花錢。

直到年紀越大，工作越多，孩子越大，責任越重，我才慢慢看懂一件事：年輕時，可以用時間換錢。可是到了人生另一個階段，如果什麼都還想用時間去換錢，最後被消耗掉的，可能不是錢，而是體力、機會、專注力，還有你原本可以往前走的人生。

讀郝旭烈《花錢有道：懂得花、捨得花、值得花，郝哥的39個富思維》時，我最有感的就是這一點。這本書談的不是叫人亂花錢，而是提醒我們：你到底有沒有能力，讓錢替你換回真正重要的東西？

懂得花：不要只看價格，要看你換回什麼

​以前的我以為，懂得花錢就是會比價、會忍耐、會找便宜。後來才知道，那只是「會省錢」，不一定是「懂得花錢」。真正懂得花錢的人，不是看到便宜就買，也不是看到貴就逃，而是先問自己：這筆錢，能幫我換回什麼？

​我以前為了省5元，願意多走半小時。現在回頭看，我省下的是5元，花掉的是30分鐘的人生。那30分鐘，我可以寫一段文章，可以陪孩子說幾句話，可以好好吃一頓飯，也可以只是讓自己不要那麼累。可是那時候的我只看見價格，看不見價值。

​郝哥在書裡談「懂得花」，最打動我的是：錢不是目的，錢是一種交換。如果你不知道自己要換回什麼，就會永遠卡在「便宜一點比較好」的陷阱裡。可是便宜，不一定真的划算。有時候，你只是用比較低的價格，把自己困在更昂貴的消耗裡。

​捨得花：不花錢的代價，有時候更高

​我剛開始學社群經營時，幾乎都聽免費分享會。那時候我覺得自己很聰明。免費的，為什麼不聽？只要我聽得夠多、筆記抄得夠滿、累積時數夠長，應該就會變厲害吧？

​結果後來才發現，很多免費分享會其實不是完整教學，而是銷售會。你聽完很熱血，覺得自己好像懂了很多；但回到自己的粉專、文章、定位，還是不知道下一步怎麼做。我以為自己省下學費，其實花掉更多時間。我以為自己沒有付出成本，其實一直在付出更貴的試錯成本。

​這就是《花錢有道》裡我很喜歡的第二個觀念：捨得花。

​捨得花，不是亂花錢，而是看懂「不花錢的代價」。不願意花錢照顧身體，後來可能花更多醫療費。不願意花錢學習，後來可能卡在原地好幾年。不願意花錢買工具，後來可能把時間耗在重複又低效的工作上。

對窮過的人來說，花錢很可怕。因為每一次把錢花出去，都像把安全感一次一次交出去。但後來我才明白，有些錢花出去，不是讓你失去安全感，是幫你建立真正的安全感。

值得花：把錢花成帶得走的能力

​後來，我開始存錢去上真正厲害老師的課。一開始當然會心疼。一堂課幾千、幾萬，前前後後累積起來，學習費用高達六位數。對一個曾經靠助學貸款讀書、連10元都捨不得多花的人來說，這不是小數字。

​可是我也慢慢發現，那些錢沒有白花。因為我不是只去聽課，因為花錢很痛，所以每次我都逼自己回來要產出。我改文章、改定位、改表達方式，重新理解社群不是每天努力發文就好，而是要讓讀者看見自己，也看見你能給他的價值。

那些花出去的錢，最後慢慢變成我的判斷力。那些花出去的錢，變成我能開課的底氣，變成我能陪學生修改文章、拆解故事、設計內容策略的能力。

​郝哥在書裡談「值得花」時，提到很重要的三個方向：知識、能力、人心。我很認同。真正值得花的錢，不一定會立刻變成帳戶裡的數字，卻會慢慢變成你身上的資產。衣服會過季，大餐會吃完，但你學到的知識、練出來的能力、建立起來的信任，會跟著你走很久。那才是真正帶得走的財富。

​我不會否定那個很會省錢的自己。她很努力，也真的很辛苦。沒有當年的斤斤計較，我可能撐不過那些不安的日子，也沒辦法一步一步把書念完、把貸款還完。省錢曾經保護過我。可是人生不能永遠停在匱乏裡。

​當你已經有一點能力、有一點餘裕、有一點選擇權，就要開始練習問自己：這筆錢省下來，是真的讓我更安全，還是讓我失去更大的機會？這筆錢花出去，是在滿足焦慮，還是在創造價值？

讀《花錢有道》最大的提醒是，花錢不是數學題，而是選擇題。你怎麼花錢，其實就是你怎麼安排人生。真正的財務自由，不只是戶頭裡有多少錢，而是你終於不再被恐懼牽著走。你知道什麼該省，也知道什麼不能省。你知道什麼只是便宜，也知道什麼真的值得。

​以前的我，以為把錢留住，才會有安全感。現在的我終於懂了。有些錢，是花掉了。但有些錢，是把你換成更自由、更強大、更接近自己想要生活的人。