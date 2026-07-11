2026-07-11 13:42 失敗要趁早-張念慈
颱風天風雨不大為何要停班停課？前線記者憶土石流活埋慘劇 籲別拿安全賭運氣
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：颱風風雨看似不大，卻可能在山區引發致命土石流。
- 重點二：作者回憶2004年艾利颱風五峰災害，家園與親人瞬間被埋。
- 重點三：停班停課與預警撤離雖常被質疑，卻是避免遺憾的重要防災措施。
「風雨又不大，幹嘛停班停課？」巴威颱風來襲，12個縣市宣布週五停班停課，有人覺得太大驚小怪。我完全能理解。因為颱風最容易讓人誤判的地方，就是它不會一開始就演得像災難片。
許多人從自家窗戶看出去，也只是天色灰灰的，風一陣一陣，雨下一下又停一下，還沒有「災難正在靠近」的感覺。我在新聞第一線跑過很多颱風新聞，我最怕聽到的，就是那句：「應該還好吧？」很多悲劇，都是從這五個字開始的。
我忘不了2004年艾利颱風後的五峰
2004年艾利颱風發生時，我就在新聞現場。那場颱風重創新竹縣五峰鄉土場部落，土石從山上滾滾衝下來，20餘戶民宅遭土石埋沒。很多人根本來不及跑，家也來不及被保住。我訪問災民周碧華，她提起那一幕，還是掩不住痛。她的母親因老邁走避不及，被滾滾衝下的土石流活埋。她的姪子來不及逃，被土石沖倒的牆壁和鋼筋壓住，身體被鋼筋穿腹而死。
她說，懷孕的弟妹為了救兒子，明明自己全身是傷，還是徒手一直挖、一直挖，直到看到孩子的遺體，才放聲大哭。而周碧華自己站在滿目瘡痍的土場部落，整個人崩潰痛哭，卻什麼也不能做。
她說「我的媽媽在這裡，我走了，我就沒有家了。」後來，因為土場部落仍有崩塌危險，她和家人被送下山。可是家園沒了，錢也沒了，房貸、車貸還在，一家人只能靠外界協助，慢慢重建生活。
過了很久，她才又帶著家人回到部落經營休閒農場，重新打掃、種花、整理環境，讓生活一點一點回來。她跟我說，經過那場災難，她現在什麼都不求了「只要一家人在一起平安就好。」這句話如果放在平常，很多人會覺得好矯情。
可是你只要站過災難現場，看過一個家怎麼在一夜之間被土石吞掉，看過一個人怎麼從廢墟裡重新學著活下去，你就會知道，平安從來不是客套話。平安，是很多人用一輩子都換不回來的東西。
你看到的是窗外，災難看的不是你家窗外
巴威颱風七級暴風半徑達380公里，是近30年少見的大範圍颱風，但這些警訊，對很多人來說很難有感。因為我們太習慣用「我家窗外」判斷世界。我這裡沒下大雨，所以應該還好；我這邊風不大，所以應該沒必要。我以前也遇過那麼多颱風，不都沒事嗎？
可是颱風不是只吹你家門口。市區高樓聽見的，可能只是風聲；山區人擔心的，可能是土石會不會鬆動。你覺得只是騎車出去買個東西，但強風可能讓騎士一瞬間失去平衡。你以為不過去海邊看一下浪會怎樣嗎？但救災人員可能就要冒著風雨，把你從危險邊緣勸回來。颱風最可怕的地方，有時候不是雨最大那一刻，而是人還覺得自己可以控制局面的那一刻。
防災最難的地方，是做對了反而會被罵
所以每次颱風天，只要有人說「風雨不大，幹嘛停班停課」，我心裡都會很複雜。
停班停課的決策，當然可以討論。政府的判斷標準、資訊發布、產業衝擊、家長照顧壓力，這些都應該被討論，也值得檢討。但在颱風還沒完全離開、災情還沒有解除之前，我希望我們至少先記得一件事：防災不是用結果論來打分數。
預警性撤離後，後來沒出事，不代表撤離多餘。停班停課後，風雨沒有想像中大，不代表決策荒謬。提前封路後，道路沒有崩塌，不代表小題大作。防災做對的時候，常常看起來像白忙一場。可是這個「白忙一場」，可能正是很多人能平安回家的原因。
我常常在想，如果2004年艾利颱風那一天，有人能更早一點、更強硬一點，把部落裡的人勸下山，是不是有些結局會不一樣？我知道，人生沒有如果。但災難留下來的意義，就是提醒後來的人，不要再把警訊當成麻煩。
不要拿安全賭運氣
這次巴威颱風，不管你所在的地方現在風雨大不大，都請不要輕忽。不要去海邊看浪、不要覺得山路很熟就硬上山。不要因為雨停一下，就以為颱風已經結束。更絕對不要把自己的好奇心，變成救災人員的風險。
我們可以討論停班停課的標準，但不要嘲笑防災的謹慎。因為沒有災難，不代表準備是多餘的，那才是準備最好的結果。願巴威平安過境。面對風雨，寧可多做一步準備，也不要讓「早知道」變成一輩子的遺憾。願我們都能和在乎的人，一起平安度過每一天。
精華 FAQ
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因為颱風的危險不只出現在自家窗外可見的風雨，山區土石鬆動、道路崩塌、強風失衡等風險，常在看似平靜時就已累積，等到發作時往往來不及反應。
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作者用自己採訪過的五峰土石流慘劇說明災難真實後果，包括家人被活埋、房屋被掩埋、災民失去家園，藉此提醒大眾不要低估颱風警訊與撤離的重要性。
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文章認為停班停課、預警撤離、提前封路都可能被批評太保守，但防災不能用結果論評價，做對時看似白忙一場，實際上可能正是保住許多人平安的關鍵。
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