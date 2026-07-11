2026-07-11 11:04 柳靖
媽媽罵我「討債」那天，她不知道我正在切斷援交的過去
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：母親誤以為換號碼是亂花錢，實際上她是在切斷援交過去。
- 重點二：她因家計與學費壓力，在中壢曾陷入需要靠男人與聯絡維生的困境。
- 重點三：男友替她繳1千元換號碼費，成為她重新開始人生的關鍵一步。
媽媽，妳若知道我換手機號碼，是為了切斷過去，切斷那些不堪的聯絡，妳還會罵我「討債」嗎？
2009 年 1 月，我的亞太電信帳單寄到南投家裡。那時候辦手機門號，帳單規定寄到戶籍地，媽媽一看到我換了號碼，等我回南投時，劈頭就罵：「妳沒事去換什麼電話號碼？還要手續費1千，妳怎麼這麼討債？」
那一句臺語很尖，尖到我到現在都還記得。我冷冷看著她，心裡好像又有一個細胞死掉了。那個細胞，本來是想活下來的，本來以為自己終於有機會換一個人生。
媽媽的話，就像一把很鈍的刀，慢慢從我的心，一片片割下來。我沒有解釋，只淡淡地把帳單拿走，說：「我自己繳。」
我不是不想講，我是不敢講。
我不敢讓媽媽知道，我在中壢到底過著什麼樣的生活。我知道她也苦，她要還債，要面對爸爸的精神病，要吞下喪子的痛。她被生活壓到喘不過氣，連溫柔都變成奢侈品。
可是我也有我的無助。
大三那一年，我課業壓力很重，學分很滿，打工很難排、不好找。好不容易找到工作，做沒多久，老闆說要收了；要不然就是薪水被東扣西扣。
錢燒到底的時候，人會很安靜。是一種妳知道自己快掉下去了，卻沒有人會來拉妳一把的安靜。
老師說要買材料實驗，我心裡會抖。開學要買書，我心裡會抖。總務股長催書籍費，我心裡也會抖。開學的時候，我總是最晚進教室，因為我都要避著總務股長，他坐左後方，那我就坐右前方。
一個年輕女生如果身上沒有錢，世界看她的眼神會變得很可怕。
那時候，唯一照進我生命裡的光，是老猴子。他跟我告白後，我沒有馬上答應跟他交往。我反而把最醜、最粗魯、最真實的自己全部攤在他面前，我在他面前放屁、打嗝，跟他出去故意不帶錢。
我擺明告訴他：我就是沒錢，我就是爛，我就是破破碎碎。你若要走，現在就走。那時候的我，沒有在談戀愛。我是在測試一個人會不會留下來，也許很殘忍。
可是一個被生活打到滿身傷的女生，不會輕易相信誰是真的。大概兩個月後，我答應跟他交往。後來我把帳單拿給他，對他說：「你要我斷絕跟這些男生的關係，換電話號碼，那這筆錢就你繳吧。」
他二話不說，立刻幫我繳清，那不是一筆多偉大的錢。可是那筆錢，對當時的我來說，是一道門。門外是過去。門裡是我想重啟的人生。
換掉手機號碼後，我不用再害怕那些舊聯絡突然出現。不用再為下一餐在哪裡發愁。不用再因為老師一句「要買材料」就心臟縮起來。不用在開學時，被書籍費追著跑，像一個永遠欠世界錢的人。
很多人看不起女生在低谷時伸手求救，他們最愛說：「妳怎麼會把自己搞成這樣？」
我最想回：妳沒有掉進那種洞裡，就少用乾淨的嘴，評論別人的泥。
媽媽當年罵我「討債」，可是她不知道，那一天我不是在亂花錢，我是在切斷一條會把我拖回深淵的線，我是在用一個手機號碼，替自己的人生重新開戶。
後來，當年幫我繳清那張帳單的男生，變成了我的人生伴侶。
婚姻當然不是童話，婚姻有時候也像互相折磨。只是很奇怪，有些人陪妳走過最狼狽的時候，後來再吵架，妳還是會記得：原來當年妳快掉下去的時候，他真的伸手了。
女人這一生，最重要是妳在快被過去拖走時，有沒有勇氣替自己斷線。
換手機號碼很便宜、換人生很貴。貴到妳必須先忍下很多誤解，才有資格走出去。
精華 FAQ
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因為 2009 年帳單寄回南投家裡，母親看到她換門號要付 1千元手續費，便認為她亂花錢、惹麻煩，卻不知道她其實是在切斷過去的聯絡。
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她大三時課業壓力大、打工不穩，還背負生活與金錢焦慮，曾陷入援交與複雜人際關係，因此換號碼對她來說是遠離深淵、重新開始的必要動作。
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她把換號碼的帳單交給男友，表示若要她斷絕那些關係就由他繳費；男友立刻幫她付清，這份支持成了她跨出過去、建立新人生的重要轉折。
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