2026-07-15 10:02 潮健康
異位性皮膚炎日常照護怎麼做？護理師與芳療專家分享居家保養重點
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文章重點整理：
- 重點一：異位性皮膚炎需醫療、生活與保濕三管齊下控制。
- 重點二：外用類固醇應依醫囑使用，避免自行長期或不當塗抹。
- 重點三：芳療可作為輔助保養，但精油需低濃度稀釋並先測試。
「孩子抓破皮膚半夜哭醒，有什麼方法能讓他安心睡覺？」、「一天擦了四次乳液，不到半小時皮膚又開始緊繃乾裂！」、「稍微一流汗就像被螞蟻咬一樣刺痛，現在根本離不開冷氣房。」異位性皮膚炎除了體質因素外，生活環境與習慣的改變也被認為是重要原因。例如空氣品質不佳、天氣轉變、清潔用品化學成分，都可能削弱皮膚原本的防護能力。同時，壓力累積與作息不規律，也可能影響身體狀態，讓皮膚更容易受到外在刺激。
異位性皮膚炎是一種慢性的發炎性皮膚狀況，好發於嬰幼兒與兒童族群，許多患者在出生後數個月內即開始出現症狀；部分人在青春期後會逐漸改善，但有些人會持續到成人，甚至在成年後才發作。常見表現包括反覆乾燥、強烈搔癢，以及皮膚屏障受損。當皮膚的保水能力下降時，不僅水分容易流失，外界刺激物也更容易入侵，進一步形成反覆乾燥與不適的情形。
異位性皮膚炎的日常照護重點：藥物、生活方式與日常照護
面對異位性皮膚炎的反覆發作，單靠一種方法往往難以見效，必須從醫療、生活與照護三管齊下，才能有效控制：
- 按醫囑用藥： 談到異位性皮膚炎，不少民眾對外用類固醇有所疑慮，事實上，外用類固醇是異位性皮膚炎常見的治療藥物之一，應依照醫師指示使用，避免自行長期或不當使用，並搭配保濕照護，以維持皮膚穩定。
- 減少刺激： 降低環境刺激是防範發作的第一步。建議維持室內適當的溫濕度（避免過度乾燥或悶熱）；流汗後應盡速用清水沖洗擦乾；衣物選擇以寬鬆、純棉材質為主，減少衣料對皮膚的摩擦。此外，維持規律作息與適度排解壓力，也有助於維持規律的生活作息與良好的日常照護習慣。
- 日常保濕與照護： 維持皮膚保濕是日常照護的重要一環。洗澡水溫不宜過熱，並應在洗完澡後、皮膚微濕的狀態下立刻塗抹保濕產品，鎖住水分。挑選乳液時，建議以成分單純、低刺激性為主，可選擇含有神經醯胺、天然保濕因子或脂質類的產品，並避開過多人工香精或酒精成分。
芳療專家的輔助建議：用植物力量建立穩定的保養節奏
全有機品牌沐禾資深芳療師，同時也是護理師的任雲嫻表示，異位性皮膚炎的調理應以「長期管理」為核心。除了正規治療與生活調整，芳香照護可作為部分民眾日常保養與放鬆的一種方式，透過氣味與植物特性，幫助建立穩定的保養節奏，並透過香氣營造放鬆的保養氛圍。
在日常保養中，部分植物來源的精油與純露，常被用於乾燥或敏感肌膚的護理情境：
- 精油舒緩安撫：純正薰衣草、羅馬洋甘菊、廣藿香等，其香氣深受許多使用者喜愛，不僅能幫助呵護肌膚，其香氣也能帶來放鬆感受。可將精油加入金盞花油中混合使用。針對敏感或異位性皮膚炎肌膚，建議掌握「1% 以下低濃度」的安全原則（例如：每 50ml 的無香乳液中，加入總數約 5 到 10 滴的精油均勻攪拌），即可在日常塗抹時，搭配乳液使用，作為日常保濕保養的一部分。
- 純露調理： 如羅馬洋甘菊純露或香蜂草純露，因成分溫和、質地清爽，非常適合做為日常保濕與保濕保養。可將純露作為保養的第一道程序，於清潔後直接噴灑於全身肌膚，再塗抹乳液將水分鎖住；或是將純露裝入隨身噴霧瓶，在冷氣房或戶外感到乾燥時隨時補充。若局部肌膚特別泛紅，也可使用化妝棉沾取純露進行局部濕敷 5 到 10 分鐘，作為局部保濕的一種方式。
任雲嫻也特別提醒，在使用上，精油務必經過適當比例的植物油稀釋後才能接觸肌膚，並建議先進行局部測試，以降低刺激風險。更重要的是，當皮膚出現明顯發炎、滲液或持續惡化時，仍建議優先尋求皮膚科醫師評估，依照專業建議進行治療與護理。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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原文出處：異位性皮膚炎日常照護怎麼做？護理師與芳療專家分享居家保養重點
精華 FAQ
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文章強調異位性皮膚炎不能只靠單一方法，應從醫療、生活與照護三方面同步進行，包括按醫囑用藥、減少刺激、加強保濕，才能較有效穩定皮膚狀況。
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建議維持室內適當溫濕度，避免過乾或悶熱；流汗後盡快清水沖洗並擦乾；衣物以寬鬆純棉為主，減少摩擦，同時維持規律作息並適度紓壓。
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可將薰衣草、羅馬洋甘菊等精油以1%以下低濃度稀釋後搭配乳液使用，純露則可作為清潔後第一道保養或局部濕敷；但若出現明顯發炎、滲液或惡化，仍應先就醫。