2026-07-19 10:01 潮健康
嬰兒益生菌吃太多會怎樣？小心脹氣、拉肚子！營養師傳授4步驟處理法
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嬰兒益生菌吃太多，可能出現脹氣、拉肚子與哭鬧。
- 重點二：家長應先停吃、核對用量，觀察24小時精神與排便。
- 重點三：挑選分齡菌數、無添加產品，餵食前先降溫再加入。
圖說：家長發現嬰兒益生菌吃太多時，建議先停止追加並核對餵食量，同時觀察寶寶的精神、喝奶及排便狀況
「寶寶吃完益生菌，怎麼反而一直脹氣、拉肚子，還哭鬧不停？是不是吃太多了？」許多爸媽為了幫寶寶補好菌，卻可能因抓不準份量而過量，讓寶寶的小肚肚受罪。
《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師提醒，嬰兒的消化系統還在發育，益生菌絕對不是吃越多越好，重點是要看產品標示、適用年齡和寶寶的實際狀況。如果吃完身體不舒服，家長第一時間要先停吃，並密切注意寶寶的狀況。
嬰兒益生菌過量的 3 大身體警訊：不只脹氣還會拉肚子
小嬰兒不會說話，哪裡不舒服只能靠家長觀察。戴嘉珠營養師指出，如果益生菌吃過量，寶寶通常會出現以下3種常見症狀：
- 放屁變多、肚子脹脹的
腸胃一下子適應不了這麼多菌，導致這些好菌在腸道內過度發酵、產生大量氣體，寶寶的肚子就會鼓鼓的、放屁也跟著變多。 不過，脹氣也可能跟喝奶吸入空氣有關，爸媽可以一併觀察。
- 便便變稀、次數增加
過量的益生菌會打破原有的腸道平衡。如果發現寶寶大便突然變得很稀、水分變多，或是上廁所的次數比平常多出好幾次，這可能就是吃過量引發的拉肚子症狀。
- 不明原因哭鬧 、不太喝奶
肚子不舒服時，寶寶會變得很難安撫，連帶影響食慾，奶量明顯變少。家長可以記錄餵食時間，觀察這些狀況是不是在吃完益生菌後反覆發生。
嬰兒益生菌吃太多怎麼辦？爸媽必學的 3 步驟處理法
萬一不小心讓寶寶吃太多益生菌，爸媽不必過度恐慌。
戴嘉珠營養師表示，益生菌安全性高，過量通常會隨尿液、糞便排出。但因寶寶腸胃尚未發育完全，一次吃太多仍可能引起暫時性敏感（如輕微腹瀉、脹氣或軟便），建議採取以下 4 步驟應變：
- 步驟1.暫停補充益生菌
發現重複餵或份量餵錯了，就先停止補充。千萬不要因為不確定寶寶剛才到底有沒有吃到，又再補餵一次。
- 步驟2.確認實際吃了多少
查看包裝上的建議用量，並詢問其他照顧者（如保母、長輩）是否已經餵過，確認寶寶當天到底實際吃進多少量。
- 步驟3.觀察 24 小時的精神、喝奶與排便
密切留意寶寶的精神、喝奶與排便狀況。此時維持正常餵奶即可（已吃副食品的寶寶可喝少許溫開水），促進腸道蠕動，幫助代謝排出。
- 步驟4.出現異常警訊立刻就醫
若不確定吃進多少或不適症狀持續發生，建議帶著益生菌包裝諮詢醫生。
戴嘉珠營養師提醒，若寶寶出現反覆嘔吐、血便、精神變差、喝不下奶或尿量明顯減少，務必立刻送醫。
嬰兒益生菌吃多少才算過量？營養師揭「這菌數」就足夠了
幫寶寶補充益生菌，不能只看包裝上標示的「總菌數」，而是要看每次實際吃進多少活菌 ，也就是CFU。 戴嘉珠營養師說明，寶寶每天只要補充 50～100 億 CFU 就足夠了。
市售益生菌產品每份菌數常達200億、300億CFU，挑選時應確認是否標示「分齡建議用量」，再依食用份量換算實際攝取的菌數。例如每包有效期限內保證300億CFU，嬰幼兒每日食用1/4包，換算後約為75億CFU，較符合嬰幼兒的補充需求。
此外，若配方奶或優格中已含有益生菌，也要合併計算，避免重複補充，反而讓寶寶吃進過多不必要的糖分與添加物。
嬰兒益生菌怎麼吃才有效又安全？4大關鍵一次看
想讓寶寶吃得安心，戴嘉珠營養師最後給出4個挑選與餵食的實用建議：
買的時候別只看乳酸菌、雙歧桿菌等大分類，要認明後面有完整菌株編號（例如 LP28、LRH113）的產品，代表有相關研究支持。例如：鼠李糖乳桿菌LRH113 、植物乳桿菌LP28，都是曾用於嬰幼兒研究的菌株，吃起來更安心。
寶寶的消化系統仍在發育，建議優先選擇成分單純的「100%無添加」益生菌，並查看完整成分表，避免額外添加香料、色素、甜味劑及過多糖分。
獨立鋁箔粉包不只能隔絕濕氣、維持活菌品質，也方便家長依照寶寶年齡精準抓份量，還能直接混進奶水或副食品裡餵。
益生菌很怕熱，一定要等母奶、配方奶或副食品放涼到溫熱、不燙口的溫度後再加入，而且混合後要趕快餵完，活菌才不會被熱死。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：嬰兒益生菌吃太多會怎樣？小心脹氣、拉肚子！營養師傳授4步驟處理法
精華 FAQ
-
常見警訊包括放屁變多、肚子脹脹的，便便變稀且次數增加，或是寶寶莫名哭鬧、不太喝奶。若這些狀況在吃完後反覆出現，就要懷疑可能是吃過量。
-
先暫停補充，不要再重複餵食，接著確認今天實際吃了多少，並觀察24小時的精神、喝奶和排便。若出現反覆嘔吐、血便、尿量減少等異常，應立刻就醫。
-
應選有完整菌株編號、成分單純且標示分齡用量的產品，並優先選獨立粉包方便控量。餵食時要等奶水或副食品降到溫熱再加入，避免高溫破壞活菌。