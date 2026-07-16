2026-07-16 15:02 藥師HOW棒
藥過期還能不能吃？藥品保存、效期與丟棄方式一次整理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：藥品有效期限以未開封且妥善保存為前提。
- 重點二：開封後或受潮變質的藥品應立即停用。
- 重點三：過期藥與藥水須依規範密封丟棄，勿倒馬桶。
整理家中藥櫃時，常會翻出幾盒不知道放了多久的感冒藥、止痛藥或眼藥水。有些只過期幾天，外觀看起來也很正常，丟掉似乎有點浪費；但繼續吃，又擔心藥效不夠或傷身體。藥品過期還能吃嗎？藥師完整解析過期藥的安全性，以及藥品保存、開封時限與正確丟棄方式，幫助你安心管理家中的藥櫃。
藥盒上的有效期限，不代表開封後也能放到那一天
藥品沒有過期，出現這些變化也別再使用
有效期限還沒到，不代表藥品一定沒有問題，台灣天氣濕熱，若將藥品放在浴室、廚房、車內或陽光直射的窗邊，都可能加速藥品變質。錠劑若出現變色、裂開、粉碎、黏在一起或受潮膨脹；膠囊變軟、變形；藥膏變色、變硬、油水分離或出現異味；藥水產生異常沉澱、變色或味道改變，都不應繼續使用。 陳澤鈞藥師建議，藥品盡量保留在原包裝及原藥袋中，放在陰涼、乾燥、避免陽光直射的地方，也不要把不同藥物混裝在同一個罐子裡。除非包裝特別標示需要冷藏，否則不必把所有藥都放進冰箱，因為冰箱內的濕氣反而可能讓部分藥品受潮。 開封時也可以直接在包裝上寫下日期。這個動作只要幾秒鐘，日後就不用站在藥櫃前猜它究竟陪你度過了幾個季節。
吃剩的處方藥，可以留到下次再吃嗎？上次感冒留下的藥，不建議等到下次出現類似症狀時自行服用。即使都是咳嗽、流鼻水，每次生病的原因與身體狀況也可能不同；藥物劑量、療程及搭配方式，也不一定適合下一次使用。 磨粉藥品更容易吸收濕氣，通常只建議在醫師開立的天數內服用，剩下的抗生素也不能自行保留、下次接著吃，更不能轉送給家人或朋友。看起來相似的症狀，不代表需要相同的藥。
過期藥怎麼丟？藥水不要倒進馬桶一般錠劑與膠囊可以裝入袋中密封，再隨一般垃圾交由焚化處理，丟棄藥袋或處方資料前，記得先將姓名、身分證字號等個人資訊塗掉。 藥水則不要直接倒入馬桶、水槽或排水孔，可以先在夾鏈袋或塑膠袋中放入擦手紙、報紙、茶葉或咖啡渣等吸水物，再將藥水倒入、密封，最後隨一般垃圾丟棄；空瓶與外包裝則依材質分類回收。 至於抗腫瘤藥物、抗生素、荷爾蒙藥物、管制藥品、針劑及使用過的針具，處理方式較特殊，應交回醫療院所或先詢問附近藥局是否提供回收服務，不要直接混入一般垃圾。 整理藥品時，除了檢查有效期限，也要確認開封時間、保存環境及外觀是否異常，過期或變質的藥不值得冒險，吃剩的處方藥也不應自行留到下一次使用。 家中藥品不需要囤得像小型藥局。定期整理、保存得當，需要時再向醫師或藥師確認，才是真正安全又不浪費的用藥方式。
精華 FAQ
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藥品標示效期通常是建立在未開封、包裝完整且正確保存的條件下；一旦接觸空氣、濕氣或污染，保存時間會縮短，口服藥、眼藥水與部分泡製藥水都不宜久放。
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若錠劑出現變色、裂開、粉碎、黏連或受潮膨脹，膠囊變軟變形，藥膏變硬、變色、油水分離或有異味，藥水出現沉澱、變色或味道改變，都應停止使用。
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錠劑與膠囊可密封後隨一般垃圾丟棄；藥水先用吸水物吸收再密封丟掉，別倒進馬桶或水槽。抗腫瘤藥、抗生素、荷爾蒙、針劑則應交回醫療院所或藥局回收。
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