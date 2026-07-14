2026-07-14 14:01 藥師HOW棒
怕安眠藥上癮，改吃助眠保健品比較安全？陳澤鈞藥師揭開睡眠產品迷思
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：安眠藥與助眠保健品用途不同，不能互相取代。
- 重點二：安眠藥需依醫囑使用，勿自行加量或突然停藥。
- 重點三：褪黑激素在台灣屬藥品，長期失眠應先找原因。
躺了兩個小時還睡不著，有人會拿出醫師開的安眠藥，也有人擔心藥物依賴，轉而購買標榜放鬆、幫助入睡的保健食品。兩種產品都和睡眠有關，是不是保健食品比較天然、安全，安眠藥則留到真的受不了再吃？
肌情藥師陳澤鈞表示，安眠藥與助眠保健食品扮演的角色完全不同。安眠藥是醫師依失眠狀況開立的治療藥物；保健食品則屬於日常營養補充，不能用來治療失眠，更不能直接取代原有處方。
安眠藥不是洪水猛獸，但不能自行決定怎麼吃
臨床上使用的鎮靜安眠藥種類不少，包括benzodiazepines類藥物，以及zolpidem等非benzodiazepines類藥物。不同藥品的作用時間與適用情況不同，有些用於入睡困難，有些則可能依病情協助改善夜間反覆醒來。
陳澤鈞藥師指出，安眠藥的優點是作用較明確，短期內可能幫助患者度過急性失眠，但也可能帶來隔天嗜睡、頭暈、記憶力下降、反應變慢或跌倒等風險。服藥後不可搭配酒精，也不要自行加量、補吃，或把別人的安眠藥拿來使用。
若已經規律服用一段時間，也不能因為擔心依賴就突然停藥，部分藥物驟然停用，可能出現反彈性失眠、焦慮或其他戒斷不適，應由醫師依使用時間與劑量逐步調整。
助眠保健食品不是比較溫和的安眠藥
市面上的助眠保健食品，常見色胺酸、鎂、芝麻素、酸棗仁、靈芝或其他複方成分。這些產品的定位，是補充日常飲食可能不足的營養，或作為睡前生活管理的一部分，不會像安眠藥一樣，以治療失眠為目的。
陳澤鈞藥師表示，保健食品的效果會受到成分、劑量、配方與個人狀況影響，不能看到「天然」兩個字，就認為可以無限疊加，若同時吃助眠複方、鎂錠與綜合維生素，便可能重複攝取相同成分。
正在使用安眠藥、抗焦慮藥、抗憂鬱藥或其他慢性病藥物的人，使用新的保健食品前也應先詢問醫師或藥師，避免自行混搭後，才發現白天異常嗜睡或出現其他不適。
海外褪黑激素軟糖，在台灣不是普通保健食品
不少民眾出國時會購買褪黑激素軟糖或錠劑，認為它是國外超市就能買到的助眠保健食品，不過，褪黑激素在台灣屬於藥品管理，不能把海外產品當成一般糖果自行長期服用。
褪黑激素主要參與生理時鐘調節，並不是吃了就會立刻昏睡的安眠藥。現有研究對於它改善一般失眠的效果仍未有一致結論，來路不明產品的成分、含量與品質也未必有保障。
長期失眠，真正要處理的是「為什麼睡不著」
睡不著的原因可能來自壓力、焦慮、疼痛、更年期、睡眠呼吸中止症、藥物影響，或長期不規律的作息。若沒有找出原因，只是不斷更換安眠藥或保健食品，很容易讓問題一再反覆。對於慢性失眠，失眠認知行為治療（CBT-I）會透過調整睡眠習慣、減少對失眠的焦慮，以及重新建立床與睡眠之間的連結，處理長期干擾睡眠的因素。藥物則可由醫師視病情安排，協助患者度過特定階段。陳澤鈞藥師提醒，偶爾因工作忙碌或壓力而睡不好，可以先固定起床時間、減少晚間咖啡因與酒精，並降低睡前手機和工作的刺激。若失眠已持續數週至數月，白天精神、情緒或工作也受到影響，就不該只在安眠藥與保健食品之間猜答案。安眠藥用在正確的人、正確的時間，並依照醫囑服用，可以是治療工具；助眠保健食品則可依需求作為日常補充。兩者並非誰比較高級或比較安全，而是用途不同。真正該先確認的，始終是自己為什麼睡不好。
肌情藥師藥師 陳澤鈞 ✓ 臺北醫學大學藥學系畢業 ✓ 臺灣大學 PMBA 事業經營管理碩士 ✓ True Health網站創辦人 ✓ 健談網共同創辦人 ✓ 邁門藥品共同創辦人
精華 FAQ
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安眠藥是醫師依失眠狀況開立的治療藥物，作用明確但有副作用風險；助眠保健食品則是營養補充，不能治療失眠，也不該直接取代處方藥。
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因為保健食品效果受成分、劑量與個人狀況影響，未必溫和無害，還可能與安眠藥、抗焦慮藥等重複或交互影響，導致白天嗜睡或其他不適。
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應先找出睡不著的原因，例如壓力、焦慮、疼痛、作息不規律或疾病，再透過睡眠習慣調整、CBT-I或醫師評估用藥，而不是只靠換產品。
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