2026-07-10 11:33 只想工作不想上班的Summer
離婚不是失敗？當了 10 年夫妻才發現「不適合」，所有的女人該練習的 3 個關係重估
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：離婚不一定是失敗，也可能是誠實重估關係的結果。
- 重點二：婚姻不能只靠忍耐撐住，更要定期檢視滋養或消耗。
- 重點三：關係變化後仍可維持家人與合作身份，關鍵在誠實。
前陣子看到一則新聞：一對相識 23 年、結婚 10 年的配音演員夫妻，宣布離婚。
讓我停下來的，不是「又一對名人離婚」，而是他們說的那句話。他們說，彼此是很好的家人、無話不談的摯友、可靠的合夥人，「只是似乎並不適合做夫妻」。往後，他們依然是家人、摯友，也繼續一起工作。沒有撕破臉，沒有財產糾紛，只是把「夫妻」這個身份，輕輕放下了。
我看著看著，想起自己。我結過兩次婚，離過婚，又再婚到現在。我太知道，要走到「我們好好說再見」這一步，其實比「我們吵到不可開交」還要難。
我們從小被教的，是「撐住」，不是「重估」
我們這一代女子，成長過程裡聽到最多的婚姻教誨，是「忍一忍就過去了」「哪有夫妻不吵架」「為了孩子、為了家」。
這些話不是全錯。關係裡確實需要一點耐性、一點吞忍。但它們有一個共同的預設：婚姻的成功，等於「有沒有撐到最後」。 於是很多人把「沒離婚」當成及格，把「還在一起」當成勝利，卻很少有人問：這段關係，這幾年，到底變成了什麼樣子？
我年輕的時候也是這樣。第一段婚姻裡，我花了很多力氣去「維持」，卻很少停下來「檢視」。直到後來才明白，一直用力撐住一個早就變形的東西，不叫努力，叫消耗。
關係，比較像一份需要定期回顧的長期計畫
我後來很喜歡用一個很日常的比喻來看關係：它有點像你為自己做的一份長期計畫。
你剛開始的時候，是照著「當時的你」設定的。可是人是會變的。二十幾歲時你要的、三十幾歲你在意的、再年長之後你真正想守住的，往往不一樣。如果一段關係從頭到尾都沒有被重新盤點過，那它守護的，可能還是好多年前那個「已經不存在的你」。
所以我現在會提醒自己，也想提醒你：別等到出事才檢視關係，就像別等到身體垮了才想到健康。 每隔一段時間，安靜地問自己幾個問題——
第一，這段關係現在帶給我的，是滋養，還是消耗？ 第二，我們有沒有隨著彼此的改變，一起長出新的相處方式？ 第三，如果今天重新選一次，我還會選現在這種相處模式嗎？
這些問題不是為了要你離婚。恰恰相反，大多數時候，誠實地盤點過後，你會更清楚哪裡要修、哪裡要談、哪裡其實只是需要多一點體諒。重估不是為了拆掉，是為了讓還值得的東西，被好好留下來。
「還是家人」為什麼那麼難？因為它需要誠實
新聞裡那句「往後還是家人」，聽起來很溫柔，但我知道那有多難。
要走到那一步，兩個人得先誠實承認一件事：我們變了，而且我們願意面對這個改變，不假裝、不遷怒、不把責任推給對方。這比「撐著不散」需要更大的成熟。因為「撐著」只需要慣性，而「好好重新定義」需要的是勇氣。
我不是在鼓吹離婚。我是想說，一段關係的價值，從來不是用「有沒有結束」來衡量的，而是用「它有沒有被誠實地對待過」。 有些關係值得你用一輩子去經營，有些關係最好的結局，是換一個身份繼續愛。這兩種，都可以是好的。
把重心，慢慢放回自己身上
寫到這裡，其實我最想對看這篇文章的你說的是：不管你現在的關係是圓滿、是勉強、還是走到了岔路，你都有權利、也有能力，為它做一次誠實的盤點。
因為到了這個年紀我們慢慢懂了——我們照顧了很多人，扮演了很多角色，卻常常忘記回頭看看，那個在關係裡的自己，過得好不好。
關係會變，身份會換，但那個需要被你好好對待的人，始終是你自己。
那麼，今天想問問你：你有多久，沒有為自己最重要的那段關係，做一次真正誠實的盤點了？歡迎寫信Summer0807@gmail.com跟我聊聊。
我是 Summer，一個結過兩次婚、也還在學習怎麼把人生每一段關係好好經營的女人。歡迎來我的沙龍，我們一起把日子過得更清醒一點。
精華 FAQ
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作者認為，若雙方能誠實承認彼此已不適合做夫妻，並在不撕破臉的情況下重新定義關係，離婚也可以是成熟的選擇，而不是失敗。
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她建議定期問自己：這段關係現在是滋養還是消耗；彼此是否隨著改變長出新的相處方式；如果重新選擇，還會不會選現在的相處模式。
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作者想提醒讀者，不論關係圓滿或走到岔路，都要誠實盤點自己的處境，並把照顧與理解的重心慢慢放回自己身上，因為真正需要被善待的人是自己。
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