2026-07-10 10:42 郭玉如
921教會我地震有多可怕，委內瑞拉這位母親，卻重新定義了生命的力量
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：委內瑞拉強震後，一名母親與三名孩子受困廢墟 11 天。
- 重點二：她在沒有食物與飲水下，靠母乳讓孩子撐過 264 個小時。
- 重點三：搜救隊第 11 天聽見微弱呼救，成功救出母子四人。
看到這則新聞時，真的好心疼。
身為一個孩子的媽媽，我第一個想到的，不是奇蹟有多難得，而是那位母親究竟是怎麼熬過那 264 個小時。二十多年前，我曾親身經歷中部 921 大地震。直到今天，我仍記得地牛翻身時那種天旋地轉、房屋劇烈搖晃、完全不知道下一秒會發生什麼事的恐懼。那短短幾十秒，就足以讓人終生難忘。
所以，當我知道有一位母親在完全沒有食物、沒有飲水的廢墟裡，靠著自己的母乳，讓三個孩子撐過整整 11 天，我原本以為自己已經知道母愛有多偉大，卻還是被這個故事深深震撼，也徹底顛覆了我對人類生存極限的想像。
11 天沒有食物、沒有飲水，她把自己的生命變成孩子的水源
6 月 24 日，委內瑞拉發生強烈雙震。拉瓜伊拉州卡拉巴列達的卡里貝區（Caribe district, Caraballeda），一棟 12 層住宅大樓在劇烈搖晃中瞬間倒塌，整棟建築化為層層堆疊的鋼筋與混凝土。
一名母親與三名年幼子女，就被埋在這片廢墟底下。沒有陽光，沒有食物，也沒有飲水。空氣裡瀰漫刺鼻的石灰粉塵，狹窄的空間讓人連翻身都做不到，每一次呼吸都變得困難。
她已經 11 天沒有喝水，身體卻仍努力分泌母乳。每一口孩子吞下去的，都來自她自己僅存的體液與養分。她知道，自己每虛弱一分，孩子就多一分活下去的機會。
當母子四人獲救的畫面傳遍世界後，一句留言在各國社群平台被無數人轉貼。
「這樣的女性，值得為她豎立一座紀念碑。」
一聲幾乎聽不見的呼救，推翻了所有人的判斷
搜救進入第 11 天，現場瀰漫著沉重的氣氛。
依照過去災難救援的統計，受困者生還的可能性已經非常低，不少國際搜救隊開始整理裝備，準備撤離。就在大家接受現實的那一刻，瓦礫深處忽然傳來一聲極其微弱的呼救。
那聲音小得幾乎被風掩蓋，卻讓所有搜救人員重新衝回現場。他們沿著聲音持續挖掘，最後，真的在那棟倒塌的 12 層住宅裡找到母子四人。
264 個小時。
這個數字遠遠超過人們熟悉的「黃金 72 小時」，也讓這場救援成為震撼國際的生命奇蹟。
▋黑暗裡，她不停摸著孩子的鼻尖
同一場強震中，另一位母親帕蒂尼奧（Patiño）與出生僅 18 天的兒子大衛，也被困在瓦礫堆下長達 12 小時。
四周一片漆黑，她看不見孩子，也不知道外面的世界變成什麼模樣。她只能不停伸出手，輕輕碰觸孩子的鼻尖，確認那細微的呼吸仍然存在。
BBC 記者後來問她，是什麼支撐她熬過那 12 個小時？
她回答：
「只要他還活著，我就要活下去。」
短短一句話，道盡了一位母親在黑暗中唯一相信的事情。
奇蹟之外，還有數千個家庭等不到團圓
奇蹟並沒有改變這場地震帶來的巨大傷痛。
卡拉巴列達區大量建築粉碎性倒塌，也讓建築工程品質再次受到關注。原本被視為安全依靠的大樓，在劇烈震動中接連崩塌，留下的是一個個再也無法完整的家庭。
截至 7 月 8 日，官方統計顯示，這場強震已造成 3,811 人罹難、超過 1.6 萬人受傷、近 1.8 萬人流離失所。
每一個數字背後，都代表一個家庭失去了親人，也代表有人再也等不到熟悉的身影。
921 教會我地震有多可怕，這位母親教會我愛能走多遠
921 地震發生時，我親身經歷過那份恐懼，所以很清楚，大地震真正可怕的，不只是建築倒塌，而是那種完全無法掌握命運的無助感。
也因此，我一直在想，那三個孩子長大以後，如果知道自己能活下來，是因為媽媽在 11 天裡，把自己的身體變成了他們唯一的水源，他們心裡會是什麼感受？而那位母親獲救時，身體又虛弱到了什麼程度？
很多年後，人們或許不一定記得這場地震的震度，也不一定記得倒塌了多少棟建築。
但我相信，許多人都會記得那位母親。
她讓我們看見，在瓦礫堆下，真正支撐一個生命等待 264 個小時的，有時候就是一份無論如何都想把孩子留在人世間的心。
精華 FAQ
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文章描述委內瑞拉於 6 月 24 日發生強烈雙震後，卡拉巴列達一棟 12 層住宅倒塌，一名母親與三名孩子受困廢墟，並在第 11 天獲救的故事。
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她在完全沒有食物和飲水的環境裡，仍靠身體持續分泌母乳餵養孩子，等於把自己僅存的體液與養分轉成孩子活下去的來源，展現驚人的求生意志。
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文章強調地震真正可怕的不只是建築倒塌，而是生命失控與家園破碎；同時也讚頌母愛的力量，提醒人們在災難中仍有無數家庭承受巨大傷痛。
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