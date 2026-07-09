2026-07-09 19:15 郭玉如
颱風前的午夜轟鳴：一碗白飯背後，有人正在拚命搶收
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：巴威颱風逼近，苑裡第一期稻作正值搶收高峰。
- 重點二：原本二十天到1個月的工期，被壓縮成只剩12天。
- 重點三：農會延長收穀到深夜，協助農民把稻穀送入倉庫。
身為一位苑裡媳婦，這幾天對颱風的感受，和過去很不一樣。
前幾天，公公家的稻田順利完成收割，心裡才剛鬆了一口氣。沒想到今天和家人開車外出吃飯，沿路望去，鎮上還有一大片稻田仍未收割，有些甚至連稻穗都還沒完全成熟。一路上，割稻機的轟鳴聲沒有停過，在夜色中一台接著一台運轉，彷彿每一分鐘都在和天空搶時間。
那一刻，我忽然明白，當許多人開始關心強颱巴威會不會帶來颱風假、超市泡麵還剩多少、冰箱是不是該再補點食物時，苑裡的農民心裡掛念的，只有同一件事：希望這些稻子，都能趕在風雨來臨前收進穀倉。
一場颱風，把一個月的工作壓縮成十二天
巴威颱風外圍環流逼近的時間，正好撞上第一期稻作採收高峰。原本農民還有二十天到一個月，可以依照稻穗成熟速度慢慢收割、脫粒、烘乾、入倉，每一道程序都有時間安排。
但天氣沒有等人。
近一個月的農活，突然只剩十二天可以完成。十二天之後，不一定還有收成，只剩風雨。割稻機每天清晨六點啟動，一直工作到深夜十一、二點，機器不停運轉，人也幾乎沒有休息。
一位農民把肩上的毛巾甩了甩，看著越聚越厚的雲層，只低聲說了一句：「快一點，再快一點。」他不是怕累，而是怕雨。
今年收成越好，心裡越放不下
今年，苗栗第一期稻作迎來少見的好收成，結穗率比往年高出約兩成。照理說，這應該是一件值得高興的事，偏偏在颱風來臨前，卻成了許多農民最大的壓力。
原因很簡單。
稻穗越飽滿，重量越重，也越容易在強風吹襲下倒伏。一旦整片稻田倒進積水裡，短短幾天便可能發霉腐爛，原本沉甸甸的收穫，很快就可能變成無法挽回的損失。
更令人無奈的是，並不是每一塊田都能說收就收。有些田區成熟得早，可以趕在颱風前採收；有些田區至今仍未成熟，只能繼續等。站在田邊，看著金黃與青綠交錯的稻浪，那種心情，恐怕只有每天看天吃飯的人才能真正體會。
深夜還亮著燈的，是農民最安心的地方
苑裡鎮稻田面積約一千六百至一千八百公頃，第一期稻作收穫量約一萬兩千公噸。當大量稻穀集中送進倉儲與烘乾設備，整個收儲系統都承受著巨大壓力。
為了配合搶收，苑裡鎮農會將青埔倉庫收穀時間延長到晚上十點，措施一路實施到七月十日，希望替農民多爭取一些時間，把田裡的稻穀安全送進倉庫。
更難得的是，農會公開表示，只要農友事先聯絡，無論上午八點前或晚上十點後，都可以安排人員到場收穀，聯絡電話為037-745291。
深夜十點多，只要電話響起，倉庫的大門還會再打開一次。對城市的人而言，那只是一支電話；對農民而言，那可能就是半年收成最後的一次機會。
天空越乾淨，心裡越不安
巴威真正接近前，天空反而出現難得一見的景象。
受到颱風外圍沉降氣流影響，空氣變得異常通透，站在台灣岸邊，甚至可以清楚望見海另一端的日本與那國島。許多人拿起手機拍下這片難得的藍天，把照片分享到社群平台。
但在氣象觀測者眼中，這並不是值得放心的畫面。
天空越清澈，往往代表後續可能迎來更猛烈的十二級強風、巨浪與暴雨。就在不少人欣賞眼前景色時，田裡的農民沒有停下手上的工作，他們只是默默加快速度，希望能趕在第一滴雨落下之前，把最後一車稻穀送進倉庫。
每一碗白飯，都有人在替我們和老天搶時間
今天回家的路上，我一直望著車窗外的稻田。
有的田已經收割完成，只剩整齊排列的稻梗；有的割稻機還在田中央來回穿梭；也有不少田區仍是一片金黃，靜靜站在風裡等待成熟。看著這些不同的景象同時存在，我忽然覺得，一碗白飯能夠平安端上餐桌，真的沒有我們想像得那麼理所當然。
幾天後，颱風終究會離開，新聞也會換成新的焦點。但對農民而言，每一個颱風季，都是一次重新面對未知的考驗。
身為苑裡媳婦，我衷心祈求這場風雨能夠手下留情，讓那些還來不及成熟的稻穗順利長成，讓那些還在田裡奔波的割稻機，都能平安完成最後一趟收割。等我們下一次端起飯碗時，也許會想起，在某個颱風前的深夜，曾經有人守著田、守著稻，也守著每一戶人家的餐桌。
精華 FAQ
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因為巴威颱風外圍環流逼近時，正好碰上第一期稻作採收高峰，原本可慢慢收割的時間被壓縮，農民必須在風雨來前把稻穀盡快收進倉庫。
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今年苗栗第一期稻作收成不錯，結穗率比往年高出約2成，但稻穗越飽滿越重，也越容易在強風中倒伏，一旦泡水就可能發霉腐爛，損失更大。
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苑裡鎮農會將青埔倉庫收穀時間延長到晚上10點，並表示農友只要事先聯絡，上午8點前或晚上10點後都可安排人員到場收穀，盡力協助保存收成。
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