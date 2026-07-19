2026-07-19 14:03 潮健康
多囊性卵巢症候群的代謝面向：胰島素阻抗的核心角色
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：PCOS約影響全球5%至20%育齡女性，診斷看3項標準取2項。
- 重點二：胰島素阻抗會引發代償性高胰島素血症，並與雄性素過高相關。
- 重點三：飲食控制與長期追蹤重要，可降低糖尿病與心血管風險。
多囊性卵巢症候群的普遍性與診斷考量
正欣診所姚潘柔經理分享，根據文獻指出，多囊性卵巢症候群（PCOS）是育齡女性常見的內分泌疾病之一，估計約影響全球5%至20%的育齡女性。這個症候群的診斷通常需要符合三項標準中的兩項：一是臨床上或抽血檢查發現雄性素（俗稱男性荷爾蒙）過高；二是排卵功能不正常，導致月經週期紊亂或無月經；三是超音波檢查發現卵巢有多個小囊泡，也就是所謂的「多囊性卵巢型態」。在青少年時期，由於身體發育尚未完全，醫師在評估卵巢型態時，會採用不同的標準。
胰島素阻抗：多囊性卵巢症候群的關鍵代謝因子
許許多多囊性卵巢症候群患者可能伴隨胰島素阻抗，胰臟為了讓血糖維持正常，就必須分泌更多的胰島素，這種情況稱為「代償性高胰島素血症」（身體為了克服胰島素阻抗而分泌過多胰島素）。胰島素阻抗是多囊性卵巢症候群成因中一個很重要的環節，它與雄性素過高以及肥胖等問題都有關聯。
事實上，卵巢分泌過多的雄性素，也是多囊性卵巢症候群的一個主要特徵。正欣診所營養師江庭萱在衛教時常提醒，飲食管理是胰島素阻抗健康管理的重要一環，例如選擇低升糖指數（GI值）的食物，並且均衡攝取蛋白質與膳食纖維，這樣有助於穩定血糖，避免血糖快速波動。
多囊性卵巢症候群的長期健康影響與風險
多囊性卵巢症候群不只影響生殖功能，可能影響女性長期健康。患有多囊性卵巢症候群的女性，未來罹患第二型糖尿病、妊娠糖尿病以及其他懷孕相關併發症的風險會增加。
此外，這個症候群也與靜脈血栓栓塞（血管內形成血塊，可能阻礙血液流動）、腦血管疾病（如中風）及心臟疾病的風險上升有關。因此，多囊性卵巢症候群不單純是生殖系統的問題，更是一個影響女性一生，牽涉到生殖、代謝和心理層面的綜合性疾病，也是全球公共衛生關注的重要議題之一。。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
參考文獻：
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精華 FAQ
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一般需符合雄性素過高、排卵功能異常、超音波見多囊性卵巢型態3項中的2項。青少年因發育未成熟，評估卵巢型態時會採用不同標準。
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胰島素阻抗會讓身體需要分泌更多胰島素來維持血糖，形成代償性高胰島素血症，並與雄性素過高、肥胖等問題互相影響，是PCOS的重要成因之一。
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文章建議以飲食管理協助改善胰島素阻抗，例如選擇低GI食物，並均衡攝取蛋白質與膳食纖維，以穩定血糖波動，並搭配持續追蹤健康狀況。