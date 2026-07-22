2026-07-22 13:03 潮健康
搔癢、異味、頻尿別輕忽！藥師解析女性私密處感染與日常保養方式
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：私密處搔癢異味不一定是陰道炎，也可能是泌尿道感染。
- 重點二：女性尿道短且靠近陰道口，較容易發生反覆細菌感染。
- 重點三：日常保養重點是清潔適度、勤喝水、選對保健成分。
夏天天氣悶熱潮濕，不少女性感到私密處搔癢、異味、分泌物增加，甚至伴隨頻尿、排尿疼痛…等不適。富康活力藥局藥師張淯淵表示，私密處不舒服不一定都是陰道炎，也可能是泌尿道感染。由於女性尿道短、尿道口與陰道口距離近，更容易受到細菌感染，因此了解不同感染類型及日常保養方式，是降低反覆感染的重要關鍵。
尿道炎、陰道炎有什麼不同？
尿道炎主要發生於泌尿道系統，多數由大腸桿菌感染引起，常見症狀包括：頻尿、急尿、排尿灼熱或疼痛、尿液混濁，嚴重時甚至可能出現血尿、腰痛及發燒。
陰道炎則是陰道菌叢失衡或細菌、黴菌、滴蟲感染造成，常見症狀包括：私密處搔癢、灼熱、異味及分泌物異常。若是細菌性陰道炎，分泌物多呈灰白色並帶有魚腥味；黴菌感染則常出現豆腐渣狀分泌物及劇烈搔癢；滴蟲感染則可能出現黃綠色泡沫狀分泌物，通常需要伴侶一同接受治療。
張淯淵藥師提醒，由於女性尿道口與陰道口位置相近，兩種感染有時可能同時發生。若出現持續搔癢、異味、分泌物改變或排尿疼痛等症狀，建議盡快就醫確認原因，而非自行購買藥物治療。
想降低感染風險？做好日常保養更重要
預防私密處感染，良好的生活與衛生習慣比過度清潔更重要！平時應養成多喝水、不憋尿的習慣，透過增加排尿頻率幫助沖刷細菌；如廁後應由前往後擦拭，避免將腸道細菌帶到尿道口及陰道口。
此外，私密處建議以清水或溫和清潔產品清洗外陰即可，不建議頻繁使用陰道灌洗液，以免破壞原本的弱酸性菌叢平衡。平時也應選擇透氣棉質內褲，避免長時間穿著緊身褲或潮濕衣物，並勤更換護墊與衛生棉，降低細菌滋生機會。維持規律作息、均衡飲食及適度運動，也有助於維持免疫力與私密處菌叢穩定。
私密保養常見成分有哪些？
除了良好生活習慣，部分保健成分也可作為日常保養選擇。
- 蔓越莓：富含A型前花青素（PACs），研究指出有助於降低大腸桿菌附著於泌尿道上皮細胞，維持泌尿道健康。建議挑選有標示PACs含量、每日約36毫克以上的產品。
- D-甘露糖：可與大腸桿菌表面的黏附構造結合，幫助細菌隨尿液排出，常與蔓越莓搭配作為日常泌尿道保養。
- 私密益生菌：維持陰道菌叢平衡，建議選擇具有臨床研究支持的菌株，例如：鼠李糖乳桿菌GR-1及羅伊氏乳桿菌RC-14，有助維持陰道弱酸性環境。
- 維生素C：具抗氧化作用，也有助於維持正常免疫功能，可透過芭樂、奇異果、柑橘類水果及甜椒…等天然食物補充。
張淯淵藥師提醒，保健食品主要作為日常保養，若已出現感染症狀，仍不能取代抗生素或其他藥物治療。
私密處保健成分常見迷思
不少民眾認為喝蔓越莓果汁就能預防尿道炎，但市售果汁多含糖量高，且A型前花青素含量通常不足，較難達到研究建議攝取量，建議選擇有標示有效成分含量的產品較合適。
另外，也有人擔心D-甘露糖會影響血糖。事實上，D-甘露糖雖屬天然單醣，但大部分不會像葡萄糖一樣被人體利用，而是經由尿液排出，因此對血糖影響相對較小。
出現症狀仍應及早就醫
張淯淵藥師提醒，私密處健康需要從生活習慣、衛生觀念與日常保養共同維持。若反覆出現私密處搔癢、異味、分泌物異常、頻尿或排尿疼痛…等症狀，應盡早就醫找出真正原因，避免自行判斷而延誤治療。
免責聲明： 本文為健康衛教資訊，無法取代醫師診斷與治療建議。如有持續不適或感染症狀，請儘速就醫接受專業評估。
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原文出處：搔癢、異味、頻尿別輕忽！藥師解析女性私密處感染與日常保養方式
精華 FAQ
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這些症狀不一定只是陰道炎，也可能是尿道炎或兩者同時發生。若伴隨排尿疼痛、分泌物異常或異味，應盡快就醫確認感染來源，避免自行用藥延誤治療。
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尿道炎多見頻尿、急尿、排尿灼熱或疼痛，嚴重時可有血尿、腰痛與發燒；陰道炎則常見搔癢、灼熱、異味與分泌物異常，不同感染類型的分泌物外觀也不同。
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平時應多喝水、不憋尿、如廁後前往後擦拭，並避免過度灌洗；保健成分可選蔓越莓、D-甘露糖、私密益生菌與維生素C，但它們僅供日常保養，不能取代治療。