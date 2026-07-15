2026-07-15 12:30 Qinote
工作可以有壓力，但不該只有壓力
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：適度壓力能促進專注與成長，但過度壓力會消耗身心。
- 重點二：若工作只剩焦慮與害怕，應檢視工作量、溝通與責任分配。
- 重點三：維持身心健康很重要，下班後要透過休息與興趣重新充電。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
工作多年，我慢慢發現，壓力，其實是工作的一部分。
每一份工作，都有需要承擔的責任，也會遇到趕進度、突發狀況、客戶需求，或需要在有限時間內完成的任務。
適度的壓力，有時反而能提醒我們保持專注，也讓自己持續成長。
但不知道從什麼時候開始，我發現有些人的工作，剩下的卻只有壓力。
每天一睜開眼，就開始擔心今天的工作。
擔心主管是不是又有新的要求。
擔心事情是不是又做得不夠好。
擔心一句話說錯、一封信寄錯、一個小細節沒注意到。
即使下班了，心裡還是不停想著公司的事情。
人回到家了，心卻還留在辦公室。
久了之後，真正消耗一個人的，往往不是工作本身，而是那份始終放不下的緊繃感。
工作應該帶給我們的，不只是薪水。
也應該有成長。
有學習。
有完成一件事情後的成就感。
有和同事一起合作完成目標的默契。
甚至，是每天踏進公司時，願意再努力一次的動力。
如果一份工作，只剩下壓力、焦慮與害怕，我們就需要停下來想一想。
是工作量出了問題？
還是溝通出了問題？
又或者，我們早已習慣把所有責任都攬在自己身上，忘了適時調整自己的步伐。
這些年，我也慢慢學會，工作很重要，但自己的身心健康同樣重要。
遇到壓力時，試著找值得信任的人聊聊。
下班後，讓自己散散步、運動、閱讀，或做一件喜歡的事情。
不是逃避工作，而是讓自己有力量，迎接下一個工作天。
有時候，我們總以為，只要再撐一下就好了。
可是長期累積的壓力，不會因為忽略而消失。
反而可能在某一天，以疲憊、失眠、情緒低落，甚至身體不適的方式提醒我們，它一直都在。
工作是生活的一部分。
但生活，不應該只剩下工作。
我始終相信，一份健康的工作，不代表每天都輕鬆愉快。
而是即使有壓力，也能感受到被尊重、被理解，也能在努力之後，看見自己的成長。
努力工作，是希望讓生活變得更好。
如果工作最後只剩下壓力，而沒有笑容、沒有成就感、沒有期待，那麼也許，我們可以給自己一點時間，重新找回當初努力工作的原因。
願我們都能認真工作，也別忘了好好照顧自己。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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作者認為適度壓力本是工作的一部分，能提醒人保持專注，也能在趕進度與面對責任時促進成長，讓人更有動力完成任務。
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文章建議先思考是否工作量過重、溝通是否出問題，或自己是否把太多責任攬在身上，導致長期緊繃而無法調整步伐。
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作者建議遇到壓力時找信任的人聊聊，下班後散步、運動或閱讀，讓自己恢復力量，避免壓力累積成失眠、疲憊與情緒低落。
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