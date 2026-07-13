2026-07-13 12:30 Qinote
向上溝通，不是討好主管，而是尊重工作。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：向上溝通不是討好主管，而是尊重工作與彼此。
- 重點二：主動回報進度與困難，能避免資訊不同步與誤會。
- 重點三：成熟職場需要雙向溝通，主管也要願意傾聽回應。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
很多人一聽到「向上溝通」，第一個想到的，往往是討好主管、迎合主管，甚至覺得那是在拍馬屁。
工作多年後，我卻慢慢發現，真正的向上溝通，從來不是為了討好誰。
而是尊重工作，也尊重彼此。
在職場上，每個人都有自己的角色。
主管需要掌握整體進度，員工則負責完成自己手上的工作。
很多事情，如果沒有適時說明、沒有主動回報，主管不知道，同事也不知道，最後造成的，往往不是誰做得不好，而是彼此資訊不同步。
以前的我，也曾經認為，只要把事情做好就夠了。
後來才明白，事情做好，只是完成了一半。
另一半，是讓需要知道的人，知道事情做到哪裡了。
例如，一項工作需要延期完成，與其等主管來問，不如提前說明目前遇到的狀況。
提出一個新的想法，也可以主動說明自己的考量，而不是默默做好，等待別人發現。
遇到需要協助的地方，及早提出，也比最後才發現來得更有效率。
這些，都不是討好主管。
而是對工作的負責。
我也曾遇過一些同事，工作能力很好，卻因為習慣悶著做，不主動回報，最後反而讓主管誤以為事情沒有進度。
也有人明明遇到困難，卻擔心被認為能力不足，選擇什麼都不說。
直到問題越來越大，才不得不處理。
其實，很多誤會，並不是能力造成的，而是溝通不足造成的。
向上溝通，不代表什麼事情都要請示。
也不是事事都要請主管做決定。
真正成熟的向上溝通，是讓主管知道目前的進度、可能遇到的問題，以及自己初步的想法。
讓對方掌握狀況，也讓事情有機會在問題擴大之前，就找到解決的方法。
這些年，我越來越喜歡一句話：
沒有資訊，比壞消息更讓人不安。
一個主管，也許可以接受工作遇到困難。
但如果什麼都不知道，直到最後一刻才發現，往往才是真正影響工作的開始。
當然，向上溝通也是雙向的。
員工願意主動回報，主管也需要願意傾聽、願意回應。
唯有彼此都願意溝通，工作才能真正順利推動。
工作多年，我越來越相信，一份好的工作，不只是把事情完成。
更重要的是，讓合作的人彼此知道方向、知道進度，也知道遇到了什麼困難。
向上溝通，不是放低自己，更不是討好主管。
而是因為重視這份工作，所以願意多走一步，把事情說清楚，把資訊傳遞清楚。
有時候，一次及時的回報，就能減少一次誤會。
一句主動的說明，也可能讓團隊合作得更順利。
因為真正成熟的職場，不只是每個人把自己的工作做好。
而是每個人都願意，讓彼此的工作變得更好。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
-
作者認為向上溝通不是為了討好主管，而是尊重工作流程與合作關係。透過清楚說明進度、問題與想法，讓資訊同步，才能讓工作更順利推動。
-
因為工作不只在於把任務做完，還要讓需要知道的人掌握狀況。若沒有主動回報，主管和同事可能誤判進度，導致協作延誤或問題擴大。
-
成熟的向上溝通包含主動回報進度、提前說明可能延誤的原因、提出自己的初步想法，以及在需要協助時及早求助，避免問題拖到最後才處理。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數