2026-07-10 12:30 Qinote
真正讓員工沉默的，不是工作，而是主管的回應
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：真正讓員工沉默的，往往是主管一次次不回應。
- 重點二：員工提問多半想把事做好，卻常被質疑能力不足。
- 重點三：良好職場需要回應與尊重，也要學會保護自己。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
上一篇，我們聊的是：「好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應。」
今天，我想換個角度，和大家聊聊另一件我工作多年後才慢慢發現的事情。
有時候，真正讓一位員工逐漸沉默的，不是工作有多困難，而是一次又一次得不到回應。
剛進公司時，我們總是充滿熱情。
遇到不懂的事情會主動請教，看到可以改善的地方會提出建議，希望把工作做得更好。
但不知道從什麼時候開始，很多人慢慢變得不敢問了。
不是因為什麼都會了，而是因為每一次鼓起勇氣開口，得到的回應，未必是答案。
有時候，是一句：
「你做那麼久還不懂嗎？」
有時候，是一句：
「你沒看到嗎？」
也有時候，是提出了一個方案，卻遲遲沒有任何回覆。
不知道是同意、不同意，還是需要修改，只能一天天等待。
工作停在原地，心裡也開始沒了方向。
我自己也遇過類似的情況。
在工作中，有些專業並不是自己的本職。
像是看圖面時，偶爾會遇到不熟悉的英文材料名稱，明明只是希望確認一次，避免做錯，卻可能換來一句：「妳做那麼久還不懂嗎？」
其實，很多人問問題，不是因為沒有努力。
而是因為想把事情做好。
如果一句話之後，主管願意再多解釋一句，也許我們就真的學會了。
但如果留下的只有質疑，沒有答案，那麼員工學到的，不是知識，而是：「下次不要再問了。」
工作多年，我慢慢發現，當主管停止回應，員工也開始停止發問。
不是因為問題都解決了。
而是因為開始害怕。
害怕再被否定。
害怕再被反問。
害怕自己的問題，又被當成能力不足。
於是，我們開始自己猜。
開始不敢確認。
開始把想法留在心裡。
久而久之，真正消失的，不只是提問，而是願意學習、願意表達的勇氣。
我始終相信，主管的角色，不只是分配工作。
也像老師一樣，除了帶領，更肩負著傳道、授業、解惑的責任。
沒有人一開始就什麼都會。
即使工作了很多年，也可能因為職務不同，而有不熟悉的領域。
真正值得鼓勵的，不是從來不發問的人，而是願意承認自己不知道，並希望把事情做好的人。
一句願意回應的話，可能只需要幾十秒。
卻能讓一位員工少走很多冤枉路，也多一分繼續學習的信心。
當然，我們不一定都能遇到願意傾聽的主管。
這些年，我也慢慢學會，把重要的事情留下紀錄，把工作內容確認清楚，讓溝通有依據，而不是只有口頭印象。
同時，也提醒自己，不要因為一次不好的回應，就否定自己的努力。
如果長期處在一個無法正常溝通、無法得到基本尊重的工作環境，也別忘了，人生並不是只有一條路。
有時候，保護自己，也是成熟的一部分。
工作多年，我越來越相信，一個好的職場，不一定沒有壓力，也不一定沒有意見不同。
但當一位員工鼓起勇氣開口時，至少能得到一句願意傾聽、願意回應的話。
因為一句回應，可以讓一個人更有勇氣成長。
一句冷漠，也可能讓一個人慢慢選擇沉默。
願我們未來無論站在什麼位置，都能成為那個願意回應的人。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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因為每次開口後，得到的不是清楚回應，而是反問、質疑或冷處理。久而久之，員工會害怕被否定，乾脆把問題吞回去，不再主動確認。
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作者認為，一句願意解釋的回應，只要幾十秒，就可能讓員工少走很多冤枉路，也更有信心持續學習；相反地，冷漠會讓人逐漸失去表達勇氣。
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作者建議把重要事項留下紀錄、確認工作內容，讓溝通有依據；同時不要因一次不好的回應否定自己，若長期缺乏尊重，也要懂得保護自己。
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