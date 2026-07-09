我曾被同學拿跳繩勒住脖子，差點死在教室：長大後，我終於明白霸凌最可怕的不是拳頭

2026-07-09 10:28 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者回憶童年遭同學以跳繩勒頸、當牛牽的霸凌。
  • 重點二：她曾被羞辱、孤立，深刻體會沒人保護時的無助。
  • 重點三：長大後靠學歷、工作與發聲把自己重新牽回來。

我曾被同學用跳繩當牛牽，後來我才懂：女人的強大，是把自己牽回來

小時候，我一直以為，被大家討厭是我的錯。

因為我家不有錢，因為我不漂亮，因為我太安靜內向，因為我的頭髮自然捲，因為我不像那些有人撐腰的小孩，可以在學校裡被好好對待。那時候的我，還不知道世界有一種殘酷，叫做：當你沒有背景、沒有資源、沒有大人願意保護你時，連委屈都會變得很廉價。


我被同學取綽號，叫「紅燒獅子頭」

他們笑我的頭髮，笑我的外表，笑我不敢反抗。最荒謬的一次，是我掀開便當盒，看見一隻死老鼠躺在白飯上。那一刻，我沒有尖叫，也沒有哭。我只是默默把蓋子蓋回去，告訴自己：今天不吃飯也沒關係。


一個孩子如果太早學會安靜，不一定是他乖。有時候，是因為他知道哭也沒有人會來

有一天早自習，那天有跳繩課。幾個男生從後面拿著跳繩勒住我的脖子，一邊用台語大喊：「來喔，牽牛喔！牽牛喔！」他們把我當成一頭牛，當成一個可以被拖、被笑、被羞辱的東西。

我用手死命去扯那條繩子，指甲幾乎摳進脖子的肉裡。我想喊，卻發不出聲音。繩子越收越緊，眼前開始發黑，眼淚一直流。旁邊有同學看著我，有人眼眶紅了，可是沒有人敢過來。因為他們知道，誰救我，下一個被牽牛的可能就是他。


孤單不是身邊沒有人，而是所有人都看見你在受苦，卻沒有人能夠伸手

直到下課鐘聲響起，那群男生才鬆手。跳繩掉在地上，他們嘻嘻哈哈跑去福利社買早餐，好像什麼事都沒有發生。

而我癱坐在椅子上，脖子紅腫，頭髮凌亂，眼淚鼻涕糊滿臉。

那一刻，我心裡浮出一個念頭：總有一天，我要強大到，沒有人可以再把我當成一頭牛來牽。


長大以後我才知道，很多女人的成長，並不是從被愛開始的，而是從「不想再被欺負」開始的。

我們不是一出生就懂得自信。很多人的自信，是從一次次被看輕裡撿回來的；很多人的優雅，也不是天生從容，而是經過崩潰、羞辱、被丟下之後，終於學會把自己整理好，再走出去。

後來我考上國家高考，成為錄取率只有百分之一的勞動檢查員；我考進台灣大學研究所；我做了 Podcast，讓自己的聲音被更多人聽見。很多人看見現在的我，會說：「妳好有自信。」但他們不知道，我的自信不是漂亮衣服穿出來的，也不是名校學歷堆出來的，而是當年那個快被勒到喘不過氣的小女孩，一口一口活下來的。


我曾經以為，變強是為了讓別人後悔

後來才懂，真正的強大，不是讓誰難堪，而是終於不用再把自己交到別人手裡。以前別人用跳繩牽著我，後來我用知識、工作、聲音、選擇權，把自己一點一點牽回來。

女人這一生，有時候會被很多東西牽著走：原生家庭的期待、社會對女性的眼光、職場裡的權力結構、感情裡的自我懷疑，甚至是「妳應該要乖一點」的聲音。我們常常在還沒學會愛自己以前，就先學會配合別人。

如果你也曾經被羞辱、被否定、被看輕，請你記得：那不是你的判決書。那只是命運曾經丟給你的一段黑暗材料。


你可以用它蓋一座牢籠，也可以用它鍛造一把鑰匙

多年後回頭看，我不感謝霸凌，也不美化苦難，沒有任何孩子應該被那樣對待。但我感謝當年的自己，沒有在那一刻真的相信：我只配被人牽著走。

我們終其一生要學的，也許不是變成多厲害的人，而是有一天終於能對自己說：我不是誰的牛，不是誰的附屬品，不是誰情緒和命運的代罪羔羊。

我是我自己。而我會親手，把自己牽回陽光裡。



精華 FAQ

  • 她曾被同學拿跳繩勒住脖子，還被當成「牛」來牽著羞辱，甚至被取綽號、惡整便當。這些經歷不只傷害身體，也讓她長期感到孤立與恐懼。

  • 文章指出，旁人雖然看見受害者受苦，卻因害怕成為下一個目標而不敢出手。這種明明有人在場、卻沒人能救的處境，正是最深的孤單與無力。

  • 她透過考上國家高考、進入台灣大學研究所、投入勞動檢查工作與經營 Podcast，逐步建立能力與聲音。她認為真正的強大，是不再把自己交給別人掌控。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#校園霸凌

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2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
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連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰

2026-07-03 18:46 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中壢30歲張姓警員值勤簽退後，在派出所三樓舉槍自盡。
  • 重點二：事件凸顯甲等評鑑與完美壓力，可能掩蓋基層心理崩潰。
  • 重點三：興國派出所硬體翻新後，仍未補上長期人力與心理支援缺口。

一位30歲、已婚、有小孩、有房子的甲等模範警官，在值勤結束返回中壢興國派出所簽出之後，選擇在派出所三樓結束自己的生命。這起2026年7月3日的事件，讓很多人心裡發毛。


張姓警官在興國派出所服務將近十年，工作表現一直被評為甲等。他本該下班回家陪家人，卻在這棟花了7500萬蓋的建築裡結束一切。這件事直接把「安全城市」計畫的隱藏問題攤在大家眼前。

 

甲等評鑑變成壓垮人的重擔

警方初步說法排除金錢和感情問題，把原因指向張姓警官個人追求完美的個性。這種講法聽起來很熟悉，就是把責任推到死者身上。連續五年拿到甲等，本來應該是肯定，結果在高壓環境裡卻成了不能犯錯的沉重負荷。


警官每天都要維持高標準表現，時間久了心理壓力累積下來，很容易出事。媒體報導也提到，這種把一切怪到個性上的做法，常被用來避開檢討單位本身的問題。評鑑制度如果只看分數、不管過程，就很難幫助真正需要支援的人。


基層警務工作每天面對各種狀況，表面上的好成績常常掩蓋實際的辛苦。如果甲等變成唯一標準，任何一點脆弱都可能被當成個人問題。這次事件清楚顯示，評鑑方式需要調整成真正能幫到人的工具。


7500萬投資和基層真實處境的差距

2015年底，當時的市長鄭文燦主持興國派出所新大樓落成典禮，說這是信任的象徵，也是安全城市的重要據點。重點放在現代化的設備、監控系統，和讓民眾覺得安全的外在形象。相比之下，警官自己的心理支援就顯得不足。


十年後的2026年，同一棟建築成了自殺現場。這種前後對比把政策執行上的落差擺出來看。很多資源用在硬體和績效上面，卻沒有同步照顧到人的心理狀態。張姓警官這十年正好經歷整個過程，也反映出計畫和現實之間的距離。


外部設備改善或許讓民眾感覺比較安全，但守護者自己的感受同樣重要。心理健康如果一直被放在次要位置，安全的定義就缺了一大塊。只有把人員照顧當成重點，安全城市才算做得完整。


複雜轄區長期累積下來的壓力

興國派出所的管區一直被認為很複雜，有夜市、大學和交通要道，治安事情特別多。2014年就有媒體報導指出值班台白天沒人，所長得取消休假來處理。居民當時也抱怨毒品和傷害案件常常沒人及時管。


張姓警官在這種環境裡服務近十年，還一直維持甲等成績。對一個追求完美的人來說，每天處理這些行政和治安問題，心理負擔相當大。單位如果只說是個人因素，就等於忽略管區本身的長期壓力。


過去的紀錄顯示這種複雜情況不是短時間的事。在人力和心理支援都不夠充足的時候，還要求大家一直保持高表現，等於讓基層自己承擔風險。這次事件應該讓主管單位好好檢查資源分配和人員負荷的問題。

 

超越體制的真正安全

過去員警甲等評鑑常常被拿來掩蓋真正的人力代價，個人性格也容易變成推責任的藉口，大家不能一直接受這種處理方式。


真正的安全不只是花錢蓋大樓或調整薪水，而是讓警官下班後能安心回家。當連模範人員都在單位裡找不到出路，整個體系就必須好好檢討。只有把心理健康看得跟工作表現一樣重要，安全城市才能真正保護到每一個守護者。


這件事讓大家看到，警察也是有家庭、有壓力的普通人，不是永遠不會累的工具。社會大眾與媒體輿論，絕不能再繼續接受警方將「完美主義性格」當作掩蓋制度性忽略的便宜代罪羔羊。


台灣的警政系統究竟還要失去多少位模範警察，才能真正覺悟到基層的心理健康遠比表面的績效數字更加重要？


 

精華 FAQ

  • 30歲張姓警員在興國派出所值勤結束、完成簽出後，於所內三樓舉槍自盡。外界震驚於他已婚、有子女且長期表現優異，卻仍走上絕路。

  • 文章認為連續五年甲等不只是肯定，也可能變成不能犯錯的壓力來源。若制度只看分數、不看過程與風險，基層警員的心理負荷就容易被忽略。

  • 興國派出所位於複雜轄區，且建於1996年劉邦友血案舊址，2015年又斥資7500萬改建。文章指出硬體升級不等於人員被照顧，心理支援才是關鍵。

柳靖

柳靖

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面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

2026-06-26 16:55 女子漾／編輯許智捷
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels

面試最怕遇到哪一題？很多人不是怕談薪水，而是怕被問：「你為什麼會離開上一份工作？」尤其離職原因如果不太美好，像是薪水太低、主管難溝通、公司文化有毒、工作量爆炸，心裡明明有一萬句真心話想講，但又怕一說出口，面試官直接把自己列入警戒名單。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

職涯諮詢師祥仁在THREADS分享，當面試被問到離職原因時，重點不是把前公司罵一輪，而是把「想逃離的原因」轉換成「想前往的方向」。因為面試官真正想知道的，不只是你為什麼走，而是你會不會也很快離開新公司、會不會把問題都歸咎在別人身上。

以下整理10種常見離職原因的高情商回答方式，讓你下次面試不再卡住。

編輯推薦

1. 因為薪水太低：不要說公司小氣，要說想讓貢獻被看見

如果真實原因是薪水一直沒調、待遇跟工作量不成比例，面試時不建議直接說「前公司給太少」。

可以改成：

「我希望下一份工作能在願意投資員工發展，並提供相對應貢獻報酬的環境中，持續發揮我的專業與能力。」

這句話背後真正想說的是：「我值得更好的薪水和機會。」但面試官聽起來會覺得，你清楚自己的價值，也願意用表現換取合理回報。

2. 因為主管很難溝通：不要批評主管，要強調合作模式

很多人離職不是因為工作本身，而是卡在主管相處。可能對方不溝通、不授權，或總是臨時改方向。但面試時如果直接說「主管很爛」，風險非常高。

可以這樣說：

「我希望能找到一個能與管理層更緊密合作、一起達成目標的職位。當目標一致、溝通順暢時，我更能發揮自己的專長。」

這樣的說法把焦點從「主管問題」轉成「你重視有效合作」，比起抱怨，更容易讓面試官留下好印象。

3. 因為沒有升遷機會：不要說不被重視，要說準備好承擔更多

工作做了好幾年，能力變強了，責任也變多了，卻遲遲看不到升遷或職涯發展，確實會讓人想離開。

可以改成：

「我希望能應用目前職位累積的經驗與所學，承接更大的挑戰與責任，並在一個能持續成長的環境中發揮更大的影響力。」

這句話讓面試官聽到的是：你有企圖心，也已經準備好往下一階段前進，而不是單純在抱怨前公司沒有給你機會。

4. 因為工作量太大：不要說被壓榨，要說重視工作品質

一個人當兩個人用、每天被塞不屬於自己職責的工作，久了真的會身心俱疲。但在面試時，最好不要把重點放在「我快累死了」。

可以說：

「我希望找到一個職責與工作範圍更清楚的職位，讓我能專注在核心任務上，發揮100%的專業能力。」

這樣的說法會讓面試官覺得你不是怕辛苦，而是重視工作品質，也懂得管理自己的工作範圍。

5. 因為工作太無聊：不要說做膩了，要說想挑戰更多元的可能

如果每天都在做重複工作，沒有新任務、沒有學習感，久了很容易對工作失去熱情。不過面試時如果說「我覺得很無聊」，聽起來可能會像抗壓性不足。

可以改成：

「我希望能挑戰自己，接觸更多元的職務內容，並把過去累積的專業能力應用到不同領域或新任務上。」

這會讓面試官聽見你的學習意願，也會覺得你願意接受變化，而不是單純喜新厭舊。

6. 因為主管太愛微管理：不要說被盯很煩，要說適合被授權

有些主管連簡報字體、回信語氣、開會用詞都要管，久了真的很窒息。但如果在面試中直接說「我討厭被管」，很容易被誤會成不服管教。

可以這樣說：

「我希望能在一個充分信任的環境中獨立完成工作。當我被授權、有發揮空間時，能更有效率地產出，也更能提出創新的想法。」

這樣能讓面試官知道，你不是不需要管理，而是當你被信任時，可以把事情做得更好。

7. 因為公司文化有毒：不要說宮鬥很累，要說重視合作氛圍

公司內部勾心鬥角、資訊不透明、同事互相甩鍋，真的會讓人每天上班都像在演職場版甄嬛傳。但面試時最好不要過度描述前公司的「毒」。

可以說：

「我希望找到一個有共同目標，且團隊願意分享、合作的職場環境，大家能一起朝同一個方向努力。」

這句話把負面經驗轉成正面期待，也讓面試官感覺到你重視團隊合作，不是來散播前公司八卦。

8. 因為公司流程很混亂：不要說天天救火，要說想在清楚流程中產出

如果前公司流程混亂、責任不清、每天都在處理爛攤子，離職真的不意外。但面試時可以把重點放在你對效率與架構的重視。

可以說：

「我希望能在架構與流程較完整的環境中工作，讓我能更專注於問題解決與專業貢獻，而不是頻繁支援不同業務導致產出被分散。」

這樣聽起來更成熟，也能讓面試官知道你在乎的是效率與成果。

9. 因為公司方向一直變：不要說高層亂搞，要說想投入長期目標

公司方向一直改、策略三天兩頭變、管理層頻繁異動，員工很難累積成就感，也很難知道自己到底在為什麼努力。

可以改成：

「我希望能在目標與願景較清晰的環境中工作，讓我的能力能投入在公司的長期發展上。」

這句話會讓面試官聽到你重視穩定方向，也願意和有明確目標的公司一起走長期。

10. 因為公司不重視培訓：不要說都沒人教，要說想持續成長

有些公司什麼都要員工自己摸索，教育訓練幾乎不存在，技能全靠自學。這種情況下離職，可以把焦點放在你對學習資源的期待。

可以說：

「我希望能在有較完整訓練與成長機制的環境中貢獻，也會搭配過去一直保持的自學習慣，持續累積符合產業趨勢的能力。」

這樣面試官聽到的不是「你需要被手把手教」，而是你有上進心，也願意主動提升技能。

面試回答離職原因 最重要的是這一句

面試官問「為什麼離開前公司」，其實是在觀察三件事：你是不是穩定、你遇到問題會怎麼處理、你會不會把所有責任都推給別人。

所以即使真實原因很負面，也不代表你不能說，只是要換一種說法。與其說「我受不了前主管」、「公司很爛」、「薪水太低」，不如說你想要什麼樣的工作環境、發展方向與合作模式。

畢竟產業很小，很多人繞一圈都會再遇到。留一線，不只是給前公司體面，也是給自己未來多一點空間。

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郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

2026-07-03 21:30 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章認為已婚者可有異性朋友，但界線必須清楚透明。
  • 重點二：郭台銘密會女球友引發討論，核心在於伴侶是否被尊重。
  • 重點三：公眾人物私生活會影響信任與形象，不能只說是私人事務。

一個已婚的人，能不能有異性朋友？當然可以。但如果這個朋友開始變成固定陪伴、私下見面、外人都看得出親近，另一半卻只能從新聞和爆料裡拼湊真相，那就不是「交朋友」的問題了。那是界線正在消失。

郭台銘近日被媒體爆料，與一名女球友互動頻繁，引發外界關注。事情真相如何，外人不該替當事人下判斷。但這則新聞真正讓人不安的地方，不是75歲能不能打球，也不是已婚者能不能有異性朋友。而是很多婚姻裡最常見、也最傷人的一句話：「我又沒有怎樣。」

可是婚姻裡最危險的，往往不是你真的做了什麼。而是你明明已經讓對方不安，卻還用一句「沒什麼」，把所有界線模糊掉。

婚姻裡最難的，不是有沒有異性朋友，是界線誰說了算

我一直覺得，婚姻不是把一個人關起來。結了婚，當然還是可以有朋友、可以有興趣、可以有自己的生活圈。尤其人到中年以後，更需要社交、運動、同伴，讓人生不要只剩工作、家庭和責任。所以問題從來不是：已婚者可不可以有異性朋友？真正的問題是這段關係，是否公開、是否透明、是否讓另一半安心？

很多婚姻裡的裂縫，不是從背叛開始，而是從「你怎麼現在才讓我知道」開始。你說只是打球。但如果固定接送、單獨相處、頻繁出入私人空間，這些細節如果不是從你口中說出來，而是從新聞、朋友、社群或外人嘴裡傳回伴侶耳裡，那就已經不是單純的交友問題。

那是一種被排除，也是一種不被尊重。婚姻裡最傷人的，常常不是第三個人有多厲害，而是原本最親近的人，突然變成最後一個知道的人。 

「我覺得沒什麼」不等於「對方不會受傷」

很多人談感情，最常犯的錯就是用自己的標準要求對方安心。「我又沒有做什麼。」「妳想太多了。」「只是朋友而已。」「妳不要那麼小心眼。」這些話聽起來很理直氣壯，但其實都在把對方的不安，推回對方身上。可是親密關係不是法庭。不是只要沒有證據，就代表對方不准難過。

婚姻裡真正的安全感，不是靠辯論贏來的，而是靠日常累積出來的。你願不願意主動交代？避開讓人誤會的場景？在對方還沒受傷以前，就先把界線放清楚？成熟的伴侶，不會把「我沒錯」放在「你不安」前面。因為他知道，婚姻不是證明自己清白的地方，而是讓彼此安心的地方。

對公眾人物來說，私生活從來不只是私生活

郭台銘不是一般人。他是企業家，是曾參與總統大選的政治人物，也是長年經營慈善與家庭形象的公眾人物。所以這件事一旦被放到媒體上，它就不只是「某個男人和某個女球友」的八卦。它會牽動的是信任。過去大眾看見的是什麼？成功企業家、愛妻形象、家庭幸福、公益慈善、人生勝利組。

這些形象不是不能有私生活，而是當你的公眾形象長期建立在「穩重、家庭、責任」上，私領域的邊界就會變成品牌的一部分。個人品牌最怕的，不是你突然被討厭。而是大家突然發現：原來我以為認識的你，跟我看到的你，可能不是同一個人。

這也是為什麼很多公眾人物的危機，不是敗在事情本身，而是敗在前後形象落差太大。你可以有交友自由。但如果你長期賣的是家庭信任、穩定形象、道德感召，那你的社交界線，就不可能只是一句「私人事務」能完全帶過。

 真正值得討論的，不是女方是誰，而是我們怎麼看待界線

郭台銘的新聞因為太符合所有熱門新聞該有的價值，名人、八卦、財富，最容易走偏。大家開始肉搜女球友、評論外貌、猜測手段，最後整件事變成一場對女性的公開羞辱。但這不是我想談的。

因為如果我們只把焦點放在「那個女人是誰」，就會錯過真正該被討論的事：一段關係裡，掌握權力、資源與婚姻承諾的人，有沒有責任把界線守好？婚姻不是只約束太太，也不是只要求女人識大體。

婚姻是兩個人都要知道，哪些互動會讓對方不舒服，哪些距離會讓關係開始失溫。你可以說自己問心無愧。但問心無愧，不代表對方就活該吞下不安。一段成熟的關係裡，最重要的不是你有沒有越界，而是你是否在乎對方感覺到界線被碰到。

婚姻最怕的不是變老，是一個人還在關係裡，另一個人已經活成單身

年紀越來越大、婚姻越走越久，感情不會自動白頭偕老。有些婚姻走了幾十年，看似牢不可破，其實只是很多話不再說，很多失望不再問。最可怕的婚姻，不是吵架。而是你明明還有配偶，卻開始把情緒、時間、秘密和陪伴，交給另一個人。

你有新的生活圈，對方不知道。你有固定見面的人，對方不熟悉。你有讓自己開心的安排，對方只能從外人的爆料裡拼湊。那種傷害，不一定是愛情破裂，更像是一種位置被慢慢移走的疼痛。原本我是你人生裡最親近的人。現在，我變成最晚知道的人。這才是關係裡真正讓人心寒的地方。

寫給所有在婚姻裡的人：不要等到被拍到，才開始談界線

這則新聞最後會怎麼發展，我們不知道。郭台銘與家人的真實關係，也不是外人能替他們判斷。

但它可以提醒我們一件很重要的事：婚姻裡的界線，不是給外人看的，是給最親近的人安心的。不要等對方生氣，才說「妳怎麼這麼敏感」。不要等事情被看見，才說「其實沒什麼」。不要等信任受傷，才急著補一句「我愛的只有你」。

真正成熟的關係，是你明明有自由，卻願意為了對方的安心，主動多想一步。有分寸的人，不是沒有朋友，不是沒有魅力，也不是沒有異性緣。而是他知道：我可以讓很多人靠近，但我不能讓最重要的人不安。

婚姻裡最珍貴的，從來不是你能不能證明自己沒有錯。而是多年以後，那個陪你走過風光與低谷的人，依然能放心相信：在你心裡，我不是最後知道的人，我是你願意第一個顧及的人。



精華 FAQ

  • 文章認為已婚者當然可以有異性朋友，重點不在於有沒有交友，而在於互動是否公開、透明，是否讓另一半感到安心，避免關係因界線模糊而受傷。

  • 作者指出，真正值得關注的不是女球友是誰，而是婚姻中的界線有沒有被守住。若伴侶總是最後才知道，代表關係已出現排除與不尊重。

  • 文章認為公眾人物的私生活不只是私人事務，因為其形象與信任感會影響大眾觀感。若長期經營家庭與責任形象，私領域邊界更應清楚。

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #郭台銘

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鐵飯碗真的要碎了？台灣公務員這波加薪，藏著最刺痛的現實

鐵飯碗真的要碎了？台灣公務員這波加薪，藏著最刺痛的現實

2026-07-04 11:11 柳靖
圖片來源：行政院
圖片來源：行政院

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣公務員加薪採兩階段，先發津貼再調本薪。
  • 重點二：基層起薪明顯提高，初考已超過大學畢業生平均。
  • 重點三：加薪難解留才困境，霸凌爭議與高壓文化仍在。

加薪4%聽起來不錯，同樣主管職卻有人拿11.56%、有人只拿7.22%。

 

台灣人從小聽到公務員三個字，腦中浮現的就是穩定、鐵飯碗、中產生活，無論外面經濟怎麼翻騰，這碗飯總是熱的。可現在，私部門高薪挖角加上生活成本狂飆，這只碗已經出現明顯裂痕。行政院最近拍板2027年公務員加薪方案，表面高喊「4%調薪」，實際上卻是史上第一次的兩階段操作。

 

兩階段加薪，先把錢塞到口袋

這次政府打破幾十年傳統，不是單純調基本薪，而是先發津貼、再調本薪。7月1日起，專業加給、主管加給、教師研究加給每人先加2000元，這一階段就要花掉112億元，動用追加預算辦理。明年1月1日，才進入4%本薪調整，還得等116年度總預算通過。這套「津貼先行」的設計，前所未見。

 

基層起薪終於超過大學新鮮人平均

這次加薪真正瞄準的不是老鳥，而是正在大量流失的年輕人。考試院過去高高在上，現在居然得跑到大學校園裡「求才」。2027年預計起薪：初考加薪9.98%達38,360元；普考加薪8.84%達47,700元；高考三級加薪7.8%達59,460元。初考起薪總算超過114年度大學畢業生平均起薪36,000元，公部門地板終於墊高了一點。

 

主管加得更多？其實只有一群主管拿到最高分

很多人以為「主管全體」都吃到大紅利，其實沒那麼簡單。人事總處公布的數字顯示，同樣是主管職，調幅差距很大：委任第5職等的組長最高調幅可達11.56%；薦任第9職等科長降到9.04%；簡任第12職等司處長只剩7.22%。加薪紅利其實集中在基層主管身上，越往上職等反而調幅越低。

 

4%對抗30%物價漲幅？科技業直接笑出來

官方拿累計消費者物價指數超過3%當理由，說已經很慷慨。但在科技業圈子裡，大家只覺得這數字好笑：物價漲30%，他們好意思只加4%。對很多公務員來說，即使加了薪，還是勉強維持中產邊緣，房價跟日常開銷的壓力，遠遠超過官方CPI能反映的範圍。

 

錢再多，也填不滿一場還沒落幕的爭議

比起薪水數字，更讓人心寒的是這波加薪剛好碰上一場仍在延燒的職場霸凌事件。行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮，被控霸凌前副總談判代表顏慧欣。顏慧欣是前財政部長顏慶章之女，今年3月因病離世，享年53歲。行政院調查三個月、訪談31人，12項指控中2項成立，總統府隨後發布總統令將楊珍妮免職。

 

這起案件目前仍未落幕，楊珍妮兩度聲明否認霸凌，表示不排除採取法律途徑；也有超過30位經貿辦同仁連署聲援她，認為外界的描述跟他們親身共事的感受有落差。監察院已在4月立案，案子還在調查中。

 

一邊是纏訟未定的霸凌爭議跟一條逝去的生命，一邊是薪資數字的兩位數成長，同時攤在公務體系檯面上，很難不讓人心情複雜。

 

這次方案涵蓋72萬名受益人，總預算高達383億元，是政府近年最用力的一次留才行動。但公務員工作量沒有變輕，職場文化的爭議也還沒有結論。當工作與生活的平衡、心理健康已經成為年輕人選工作的關鍵條件，單靠一份有競爭力的薪水，真的能留住人嗎？

 

 


精華 FAQ

  • 最大特點是史上首次採兩階段操作，先在7月發放各項加給每人2000元，再於明年1月調整本薪4%，並以追加預算與年度總預算分開處理。

  • 加薪幅度最高的是基層主管，如委任第5職等組長可達11.56%，因政策主要鎖定流失嚴重的基層與年輕人才，越往上職等調幅則越低。

  • 因為加薪幅度難追上實際物價與房價壓力，且職場霸凌爭議、工作量與心理健康問題仍未改善，單靠薪資提升不一定能真正留住人才。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#薪水 #台灣人 #工作職場

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