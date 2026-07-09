2026-07-09 10:28 柳靖
我曾被同學拿跳繩勒住脖子，差點死在教室：長大後，我終於明白霸凌最可怕的不是拳頭
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者回憶童年遭同學以跳繩勒頸、當牛牽的霸凌。
- 重點二：她曾被羞辱、孤立，深刻體會沒人保護時的無助。
- 重點三：長大後靠學歷、工作與發聲把自己重新牽回來。
我曾被同學用跳繩當牛牽，後來我才懂：女人的強大，是把自己牽回來
小時候，我一直以為，被大家討厭是我的錯。
因為我家不有錢，因為我不漂亮，因為我太安靜內向，因為我的頭髮自然捲，因為我不像那些有人撐腰的小孩，可以在學校裡被好好對待。那時候的我，還不知道世界有一種殘酷，叫做：當你沒有背景、沒有資源、沒有大人願意保護你時，連委屈都會變得很廉價。
我被同學取綽號，叫「紅燒獅子頭」
他們笑我的頭髮，笑我的外表，笑我不敢反抗。最荒謬的一次，是我掀開便當盒，看見一隻死老鼠躺在白飯上。那一刻，我沒有尖叫，也沒有哭。我只是默默把蓋子蓋回去，告訴自己：今天不吃飯也沒關係。
一個孩子如果太早學會安靜，不一定是他乖。有時候，是因為他知道哭也沒有人會來
有一天早自習，那天有跳繩課。幾個男生從後面拿著跳繩勒住我的脖子，一邊用台語大喊：「來喔，牽牛喔！牽牛喔！」他們把我當成一頭牛，當成一個可以被拖、被笑、被羞辱的東西。
我用手死命去扯那條繩子，指甲幾乎摳進脖子的肉裡。我想喊，卻發不出聲音。繩子越收越緊，眼前開始發黑，眼淚一直流。旁邊有同學看著我，有人眼眶紅了，可是沒有人敢過來。因為他們知道，誰救我，下一個被牽牛的可能就是他。
孤單不是身邊沒有人，而是所有人都看見你在受苦，卻沒有人能夠伸手
直到下課鐘聲響起，那群男生才鬆手。跳繩掉在地上，他們嘻嘻哈哈跑去福利社買早餐，好像什麼事都沒有發生。
而我癱坐在椅子上，脖子紅腫，頭髮凌亂，眼淚鼻涕糊滿臉。
那一刻，我心裡浮出一個念頭：總有一天，我要強大到，沒有人可以再把我當成一頭牛來牽。
長大以後我才知道，很多女人的成長，並不是從被愛開始的，而是從「不想再被欺負」開始的。
我們不是一出生就懂得自信。很多人的自信，是從一次次被看輕裡撿回來的；很多人的優雅，也不是天生從容，而是經過崩潰、羞辱、被丟下之後，終於學會把自己整理好，再走出去。
後來我考上國家高考，成為錄取率只有百分之一的勞動檢查員；我考進台灣大學研究所；我做了 Podcast，讓自己的聲音被更多人聽見。很多人看見現在的我，會說：「妳好有自信。」但他們不知道，我的自信不是漂亮衣服穿出來的，也不是名校學歷堆出來的，而是當年那個快被勒到喘不過氣的小女孩，一口一口活下來的。
我曾經以為，變強是為了讓別人後悔
後來才懂，真正的強大，不是讓誰難堪，而是終於不用再把自己交到別人手裡。以前別人用跳繩牽著我，後來我用知識、工作、聲音、選擇權，把自己一點一點牽回來。
女人這一生，有時候會被很多東西牽著走：原生家庭的期待、社會對女性的眼光、職場裡的權力結構、感情裡的自我懷疑，甚至是「妳應該要乖一點」的聲音。我們常常在還沒學會愛自己以前，就先學會配合別人。
如果你也曾經被羞辱、被否定、被看輕，請你記得：那不是你的判決書。那只是命運曾經丟給你的一段黑暗材料。
你可以用它蓋一座牢籠，也可以用它鍛造一把鑰匙
多年後回頭看，我不感謝霸凌，也不美化苦難，沒有任何孩子應該被那樣對待。但我感謝當年的自己，沒有在那一刻真的相信：我只配被人牽著走。
我們終其一生要學的，也許不是變成多厲害的人，而是有一天終於能對自己說：我不是誰的牛，不是誰的附屬品，不是誰情緒和命運的代罪羔羊。
我是我自己。而我會親手，把自己牽回陽光裡。
精華 FAQ
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她曾被同學拿跳繩勒住脖子，還被當成「牛」來牽著羞辱，甚至被取綽號、惡整便當。這些經歷不只傷害身體，也讓她長期感到孤立與恐懼。
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文章指出，旁人雖然看見受害者受苦，卻因害怕成為下一個目標而不敢出手。這種明明有人在場、卻沒人能救的處境，正是最深的孤單與無力。
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她透過考上國家高考、進入台灣大學研究所、投入勞動檢查工作與經營 Podcast，逐步建立能力與聲音。她認為真正的強大，是不再把自己交給別人掌控。
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