2026-07-13 10:04 潮健康
食品油檢出致癌物引發關注 專家解析：選購保養品應重視原料來源與品質管理
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文章重點整理：
- 重點一：食品油檢出BaP，引發民眾聯想保養品安全。
- 重點二：化妝品安全評估重點在原料來源、製程與資料完整。
- 重點三：PIF與SDS可協助品牌建立可追溯的品質管理。
近期食品油品檢出苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）事件，引發社會對食品安全的關注，也讓不少民眾開始聯想到，每天使用的卸妝油、護髮油、身體油、護唇膏、乳霜，甚至彩妝產品，是否也可能面臨類似的問題。
面對這樣的疑問，長期協助品牌建置化妝品產品資訊檔案（Product Information File, PIF）及安全性評估的自然楓生醫創辦人梁育菁老師表示，食品與化妝品雖然都重視污染物管理，但由於產品用途、使用方式及法規要求不同，安全評估的方式也有所差異，因此不能直接將食品事件套用到化妝品。這次事件更值得大家關注的是，產品安全如何透過完整的管理機制，在產品上市前就做好把關。
BaP是什麼？為什麼會受到關注？
梁老師指出，新聞中提到的苯駢芘（Benzo[a]pyrene, BaP）屬於「多環芳香烴（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs）」的一種。
PAHs並非單一物質，而是一大類化學物質的統稱，包含數百種不同化合物。由於BaP的毒理研究較完整，因此常被各國作為污染監測的重要指標，美國環境保護署（EPA）也將其列為優先監測污染物之一。
不過，在產品安全評估中，BaP只是眾多評估資訊的一部分，實務上仍需綜合產品用途、暴露情境、毒理資料及法規要求等資訊進行整體評估，而不是只依據單一項目判斷產品安全性。
食品新聞，為什麼讓人聯想到保養品？
「其實，這是很自然的聯想。」梁老師表示。食品油品事件發生後，不少人會進一步想到日常使用的卸妝油、護髮油、身體油、護唇膏、乳霜，甚至彩妝產品，是否也需要擔心類似問題。
化妝品在安全評估時，本來就會依產品特性進行不同程度的資料確認。例如，油類產品、唇部產品、膏霜類產品及部分彩妝產品，在建置產品資訊檔案（PIF）及進行安全評估時，通常會進一步確認原料來源、製程資訊、供應商文件及相關安全資料。
若產品涉及如 Petrolatum（凡士林）、Paraffin Wax（石蠟）、Microcrystalline Wax（微晶蠟）或 Carbon Black（碳黑） 等色料，及部分天然蠟與植物萃取物，則會依據原料來源、製程及相關資料進行完整評估。
梁老師強調，這並不代表上述產品或原料存在安全疑慮，也不是表示這些原料不能使用，而是不同產品本來就有不同的安全評估重點，透過完整的資料確認，才能建立更完善的產品安全管理。
以 Mineral Oil（礦物油） 或 Petrolatum（凡士林） 為例，只要採用符合化妝品等級、經高度精製，並符合相關法規要求的原料，皆可依規範應用於化妝品中。因此，安全評估關注的重點並非單一原料名稱，而是原料品質、來源、製程、供應商管理及相關安全資料是否完整。
PIF不只是法規要求，更是安全管理的重要工具
梁老師表示，近年隨著法規制度逐步完善，化妝品品牌在產品上市前須建立產品資訊檔案（PIF），內容涵蓋產品配方、原料資料、安全性評估、製造資訊及相關技術文件，作為產品安全管理的重要依據。
在協助品牌建置PIF的過程中，除了確認產品配方外，也會綜合檢視原料安全資料表（Safety Data Sheet, SDS）、供應商文件、原料來源、製程資訊及毒理資料等內容，希望透過完整且可追溯的資料，協助品牌建立更完整的產品安全管理基礎。
從食品事件，看見安全管理的重要性
梁老師認為，食品安全事件提醒大家關注產品安全，也讓更多人開始了解，產品安全並不是上市後才開始檢驗，而是從產品設計、原料選擇、製程管理到安全評估，每一個環節都需要完整的資料支持與專業判斷。
近年消費者越來越重視產品資訊透明度，品牌也持續朝向更完整的品質管理與安全管理方向發展。對消費者而言，理解產品背後如何建立安全管理機制，有助於更理性地看待各類安全議題；對品牌而言，持續完善產品資訊、安全評估及品質管理，不僅有助於符合相關法規要求，也能進一步提升產品透明度與市場信任。
食品事件帶來的不只是對單一污染物的關注，也提醒產業持續精進產品安全管理。梁育菁認為，透過科學化的安全評估與完整的產品資訊管理，讓品牌更安心地開發產品，也讓消費者更安心地使用產品，才是建立市場信任的重要基礎。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。
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原文出處：食品油檢出致癌物引發關注 專家解析：選購保養品應重視原料來源與品質管理
精華 FAQ
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因為卸妝油、護髮油、身體油、護唇膏與乳霜等產品也常含油脂成分，讓人自然擔心是否有類似污染風險。不過食品與化妝品用途、暴露方式不同，不能直接套用同一結論。
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BaP是苯駢芘，屬於多環芳香烴的一種，毒理研究較完整，因此常被各國當作污染監測指標。實際評估時仍需綜合產品用途、暴露情境、法規要求與其他毒理資料判斷。
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品牌應建立PIF，完整蒐集配方、原料來源、供應商文件、SDS、製程資訊與毒理資料，並依產品特性進行安全評估。這樣才能提升可追溯性，讓產品在上市前就完成風險把關。