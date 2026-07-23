2026-07-23 14:04 潮健康
高敏感C反應蛋白（hs-CRP）：慢性發炎與心血管健康的潛在關聯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：hs-CRP可作為體內慢性發炎與心血管風險的參考指標。
- 重點二：慢性發炎可能參與動脈粥狀硬化，增加心臟病與中風風險。
- 重點三：飲食、運動與專業評估是管理發炎與血脂的重要方式。
高敏感C反應蛋白（hs-CRP）：心血管風險的潛在警訊
我們的身體在面對感染或受傷時，會啟動一連串的發炎反應來保護自己。然而，當發炎反應持續存在，變成一種「慢性發炎」時，就可能對健康造成影響。高敏感C反應蛋白（hs-CRP）是一種血液中的生物指標，可作為評估體內發炎反應狀態的參考指標之一。
當hs-CRP數值升高，可能反映體內有慢性發炎的狀況，因此被視為評估心血管疾病風險的一個潛在指標。研究顯示，發炎反應在動脈粥狀硬化（也就是血管壁慢慢變硬、失去彈性）的進程中，扮演著重要的角色。不過，我們也要理解，生物標記在臨床上雖然可用於評估感染或身體反應，但沒有單一生物標記能精準區分所有複雜的生理狀態，它只是眾多評估工具之一。
慢性發炎與動脈粥狀硬化：隱形連結
動脈粥狀硬化是許多心血管疾病的重要病理機轉之一，它指的是血管壁長期受到各種因素影響，逐漸堆積脂肪、膽固醇等物質，導致血管壁變厚、變硬，最終失去彈性，甚至阻塞。過去我們多半認為高血脂是造成動脈粥狀硬化的主要危險因子，但現在有越來越多證據顯示，慢性發炎在這個過程中也扮演著關鍵角色。
發炎反應可能與高血脂相互作用，加速血管壁的損傷與斑塊的形成。這就像是身體內部的一場「無聲戰役」，如果慢性發炎長期存在，血管就可能在不知不覺中受到損害，增加未來發生心臟病或中風的風險。
從生活介入著手：管理發炎反應與心血管健康
既然慢性發炎與心血管健康息息相關，那麼我們該如何管理它呢？日常生活型態調整，是目前普遍建議的重要健康管理方式之一。。透過調整飲食內容、養成規律運動的習慣，都有助於管理高血脂，進而降低心血管疾病的風險。
正欣診所營養師江庭萱在衛教時常提醒，日常飲食是影響身體發炎反應的重要因素，建議民眾多選擇原型食物、減少加工食品，並攝取足夠的蔬果，有助於維持體內的平衡。
至於一些坊間流傳的保健方式，例如薑黃素（curcumin）可能具有抗氧化和抗發炎的潛在作用，但其確切效果與適合的劑量，仍需要更多嚴謹的臨床研究來證實。此外，長時間禁食（例如持續48小時或更久）對發炎生物標記（如CRP）的影響，目前研究結果尚不明確，其生物學效應與潛在風險仍待進一步釐清，民眾在嘗試前應謹慎評估並諮詢專業意見。
免責聲明： 本文僅提供健康資訊與衛教內容，不作為醫療診斷、治療或處方依據。如有身體不適或疾病相關問題，請諮詢專業醫療人員。
延伸閱讀：
參考文獻：
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原文出處：高敏感C反應蛋白（hs-CRP）：慢性發炎與心血管健康的潛在關聯
精華 FAQ
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hs-CRP被視為血液中的發炎生物指標之一，可用來參考體內是否存在慢性發炎狀態，並作為評估心血管疾病風險的潛在警訊，但不能單獨作為診斷依據。
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文章指出，慢性發炎可能與高血脂互相作用，加速血管壁受損與斑塊形成，讓血管逐漸變厚、變硬並失去彈性，進一步提高心臟病與中風風險。
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作者建議以原型食物、蔬果與規律運動作為日常管理重點；薑黃素可能有潛在抗發炎效果，但仍需更多研究；48小時以上長時間禁食的效果與風險尚不明確，應先諮詢專業。