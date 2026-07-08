2026-07-08 17:20 只想工作不想上班的Summer
台股衝上全球第五：3個槓桿陷阱，正在悄悄吃掉你的家庭現金流
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台股創高帶動追價情緒，卻也讓人忽略槓桿風險。
- 重點二：信貸、增貸、質押等工具各有不同到期與斷頭壓力。
- 重點三：槓桿最危險之處，是把家庭現金流與容錯空間一起押上。
最近身邊不只一位朋友問我同一句話：「台股都衝到全球第五了，我是不是該把房子拿去增貸，多買一點？」
金管會的「台積電條款」上路後，主動式基金與 ETF 的單一持股上限從 10% 放寬到 25%，資金一路把台股頂上全球市值第五，台積電股價寫下歷史新高。新聞看起來是一則「大家都賺到了」的故事。但我聽到的，是另一件事：越來越多人開始動用信貸、房屋增貸、保單借款、股票質押、甚至融資融券——把好幾種槓桿工具疊在一起，只為了不要「錯過這一波」。
很多人以為，槓桿投資的風險是「會不會賠錢」。但真正的關鍵從來不是輸贏，而是你有沒有為這筆槓桿，先幫全家人做過風險定價。
第一、槓桿放大的不是報酬，是你家庭的容錯空間
創投圈有一句話：投資不是看你能贏多少，是看你輸得起多少。一般投資人虧錢，賠掉的是自己的現金；用槓桿投資的人虧錢，賠掉的是「下個月的房貸」「孩子的補習費」「你答應父母的孝親費」。槓桿把你原本一個人的風險，變成了全家人共同承擔的風險——而多數人簽下貸款合約的那一刻，根本沒有跟家人討論過這件事。
第二、六種槓桿工具，六種不同的到期壓力
信貸、房屋增貸、保單借款、股票質押、循環信用、融資融券——市面上常見的槓桿管道大致這六種，但它們的「到期壓力」完全不同。信貸與循環信用要每月固定還款，跟你的投資是否賺錢無關；股票質押與融資一旦股價回檔到一定成數，會被要求補繳擔保品，也就是俗稱的「斷頭」；保單借款看似溫和，卻可能在你最需要保障的時候，讓保單失去原本的保護力。我認識的一位長輩型投資人曾說：「我以為我在買股票，後來才發現，我在跟時間賽跑，而時間從來不等我。」
第三、追價的恐懼，其實是沒有為自己的假設定價
台股創新高的時候，最容易出現一種心理：「現在不上車，以後會更貴。」這種恐懼很真實，但它不是投資判斷，是沒有把自己的假設寫下來的結果。真正成熟的投資人，進場前會先問自己三個問題：這筆錢的用途是什麼？如果台股回檔 20%，我還撐得住嗎？如果撐不住，誰會跟我一起承擔？大部分人跳過了這三個問題，直接跳到「借多少、買什麼」。
第四、槓桿不是不能用，是不能瞞著家人用
我不是要勸大家完全不碰槓桿。槓桿本身是中性的工具，創投圈也常用槓桿放大報酬。差別在於，機構在動用槓桿之前，會有風控、有壓力測試、有清楚的停損機制；一般家庭在動用槓桿之前，往往只有一股「怕錯過」的情緒。如果你正在考慮增貸、質押、信貸投資，至少誠實地跟另一半或家人說一次：「我打算用什麼方式、借多少、最壞情況我們怎麼辦。」這句話講不出口，通常就代表你自己也還沒想清楚。
或許你不是投資老手，也沒打算去借錢追高。但你可能也曾在某個深夜，因為「怕錯過」而做了一個沒有跟任何人商量的決定——換工作、搬家、甚至是一筆不小的支出。台股創新高只是這次的場景，真正的題目一直是同一個：你的每一個重大決定，家人知道你正在承擔什麼風險嗎？
真正昂貴的槓桿，不是利息，是你拿全家人的容錯空間，去賭一個自己都還沒說清楚的假設。
那麼，如果今天要為你正在做的財務決定打分數，你願意先講給家人聽一次嗎？歡迎在留言區告訴我。
我是 Summer，把人生當成一個長期經營的創業計畫。歡迎來我的沙龍一起聊聊。
精華 FAQ
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因為行情越熱，越容易讓人只看到報酬、忽略風險。作者提醒，槓桿不是放大賺錢機會，而是把家庭未來的房貸、教育費與孝親費一起放進風險裡。
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信貸與循環信用會有固定還款壓力；房屋增貸會增加長期負擔；股票質押與融資可能因股價下跌而被追繳甚至斷頭；保單借款則可能削弱原本保障。
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應先說清楚借多少、資金用途是什麼，以及若台股回檔 20% 或投資失利時要怎麼應對。能否坦白跟家人討論，是判斷自己是否真正想清楚的重要標準。
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