2026-07-08 10:45 郭玉如
從米糠毒油到致癌油事件：四十七年後，我們真的學會了嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：本文以中聯油脂事件對照1979年米糠毒油，追問台灣是否真正吸取食安教訓。
- 重點二：回顧日本與台灣皆曾因多氯聯苯污染米糠油，造成長期健康傷害與代際影響。
- 重點三：作者質疑主動檢驗卻遭裁罰，恐讓企業不敢通報，反削弱食安風險揭露機制。
這幾天，中聯油脂事件幾乎占滿了新聞版面。
身為一位每天都在外面奔波的老師，也是孩子的媽媽，看到這則新聞時，心裡第一個浮現的念頭很簡單：我們每天吃下肚的東西，到底還能不能放心？我當然希望所有有問題的油品都能儘快下架，讓民眾少一分風險；但當看到另一則新聞，主動檢驗並率先發現問題的企業，最後卻也因通報程序挨罰三百萬元時，心裡又多了一層憂慮。
如果誠實的人也要付出沉重代價，未來還有多少企業願意第一時間站出來？
帶著這個疑問，我重新翻閱了四十多年前的米糠毒油事件。
才發現，今天的新聞，其實是一段從未真正結束的歷史。
▋日本十一年前已經跌倒一次，台灣卻還是踩進同一個坑
1979 年米糠毒油事件，並不是毫無預警。
早在 1968 年，日本便爆發愛知縣米糠油中毒事件，起因與台灣後來發生的情況幾乎完全相同：米糠油在脫臭製程中，熱媒劑多氯聯苯（PCB）因設備管線裂隙滲入食用油，最後流進千家萬戶的餐桌。
更令人遺憾的是，1974 年國際上已有報告提出更新脫臭技術，可以避開這項風險；1975 年，台灣《食品工業》雜誌甚至已將相關內容翻譯成中文。也就是說，當悲劇發生時，避免災難的方法其實早已放在台灣的圖書館裡四年，卻沒有真正引起重視。
當時政府與產業界對自身技術充滿信心。1968 年，《經濟日報》還曾刊出：「國產米糠油品質很好，三十年來從未發生過中毒事件。」後來證明，真正滲進油裡的不只是多氯聯苯，還有對風險的輕忽。除了設備管線滲漏之外，回收業者張博河也指出另一項結構性漏洞：當年泡麵市場快速興起，部分問題油源可能來自曾裝過多氯聯苯的日本回收二手油桶，反映出當時設備與回收管理同時存在缺口。
▋他們看不見世界，卻最先吃下世界給他們的毒
整起事件中，最令人難受的一幕，發生在台中的惠明盲校。
那裡是一群視障孩子生活、學習的地方。因為經費有限，學校只能購買價格較低的米糠油，卻因此讓全校師生吃下毒素。他們原本就生活在黑暗裡，卻最先承受這場食安災難。
創校校長陳淑靜沒有選擇沉默。當部分官員試圖淡化事件、封鎖消息時，她奔走於醫院與公部門之間，一步一步追查原因，最後才讓毒油真相曝光。
然而，曝光並沒有結束痛苦。多氯聯苯（PCB）及其變性物多氯呋喃（PCDF）最大的特性，就是幾乎無法排出人體。中毒者皮膚逐漸變黑，眼瞼浮腫，全身長滿反覆化膿、散發惡臭的氯痤瘡；更殘酷的是，毒素還可能經由胎盤傳給下一代。
那些出生時皮膚黝黑、免疫功能低下的嬰兒，被稱為「可樂兒」。
「中毒者四十年來與毒共存，甚至已遺傳到下一代。」
這不是一句形容，而是真實的人生。根據「台灣油症受害者支持協會」的紀錄，許多患者因擔心求職、婚姻或社交受到影響，不敢公開自己的身分，甚至放棄登記為正式受害者。
毒素留在身體裡。
標籤留在社會裡。
▋法律終於來了，可是很多人的青春沒有等到
直到 2015 年，立法院才正式通過《油症患者健康照護服務條例》。
距離米糠毒油事件，已經整整三十六年。
這部法律最大的意義，在於將原本只是行政命令的「多氯聯苯中毒患者健康照護服務實施要點」，正式提升到法律位階。國家終於承認，這些人不是運氣不好，而是公共災難的受害者。
法案也補上了過去長年的缺口。醫療照護從原本僅補助門診、急診，擴大到住院免部分負擔；1980 年（民國 69 年）出生、原本列為第二代的油症兒，改列第一代患者，享有完整照護；亡者家屬可領取一次性二十萬元撫慰金，同時法律也明文禁止任何歧視與隱私侵害，違者將依法重罰。
法律終於到了。
可是很多人的青春，沒有等到。
▋如果誠實的人也挨罰，下一次還有人願意主動通報嗎？
時間來到 2026 年。
中聯油脂因延遲通報，並在調查過程中提供不實資訊，遭衛福部裁罰 1 億 6520 萬元，創下國內食安案件最高罰鍰紀錄。這張罰單反映政府對惡意隱匿的強硬態度，也向所有食品業者釋放了明確訊號。
然而，另一個案例卻提出新的問題。
南僑油脂是第一家主動檢驗、發現致癌物質並提出警訊的業者，卻因後續通報程序延遲，同樣遭地方衛生局裁罰三百萬元。媒體人黃揚明因此提出一個值得思考的疑問：如果主動檢驗的人最後仍然受罰，會不會讓更多企業選擇乾脆不要主動送驗、不主動通報，以免承擔後續責任？
我非常認同政府必須嚴懲刻意隱匿、欺瞞社會的企業，因為食品安全沒有妥協的空間。但
也期待制度能替願意吹哨、主動揭露問題的人留下更多鼓勵，而不是讓他們付出高昂代價。否則，今天的三百萬元，可能會讓下一家發現問題的企業選擇沉默，那才是真正令人擔心的地方。
▋新聞會過去，人卻一直留在那一年
今天，很多人記住的是 1 億 6520 萬元。
但 1979 年留下來的，從來不是一張罰單。
有人直到今天，皮膚仍留著當年的痕跡；有人一輩子反覆面對無法痊癒的氯痤瘡；有人把體內殘留的毒素，帶給了從未碰過毒油的孩子。
身為老師，我常覺得教育最大的價值，是讓歷史不要只是考卷上的年代，而是變成下一次做決定時的提醒。身為母親，我更希望孩子未來面對的社會，能讓願意說出真相的人受到保護，而不是受到懲罰。
食安制度可以一次次修正，檢驗技術也會持續進步，但真正決定下一場食安事件是否發生的，仍然是制度願不願意鼓勵誠實、保護吹哨者，並且記住四十多年前那些曾經付出巨大代價的人。
對那些受害者而言，「與毒共存」不是一句形容。
那是一場沒有刑期，也沒有終點的人生。
精華 FAQ
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作者認為兩起事件都凸顯食安風險與制度缺口，前者提醒現代檢驗與通報仍可能失靈，後者則顯示歷史教訓並未完全被吸收。透過對照，文章強調台灣不應再重演相同悲劇。
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因為米糠油在脫臭製程中混入多氯聯苯與相關毒素，這些物質難以排出人體，會造成皮膚病變、免疫受損，甚至可能經胎盤影響下一代，所以受害者多年仍承受後遺症。
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作者擔心若企業主動驗出問題並通報，仍要付出高額罰鍰，未來可能讓更多業者選擇沉默，不願先檢驗或揭露，反而降低政府及早發現風險的機會，讓食安防線變得更脆弱。
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