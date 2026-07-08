2026-07-08 10:30 郭玉如
一杯拿鐵掀起全民公審，法官卻看見了另一個真相
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高院判決指出，台灣超商的便利建立在廉價勞動之上。
- 重點二：店員不只結帳，還要處理多項「組合勞動」工作內容。
- 重點三：法律保障休息，但單人夜班使連續休息幾乎無法實現。
最近大家關心的「75 元拿鐵案」，看到許多人的留言討論。
有人替店員抱不平，有人批評店長太狠，有人選擇抵制此家連鎖超商，也有人開始討論便利商店的管理文化。
這些討論都可以理解。
但我重新讀了一遍高等法院的判決書，發現法官關心的，其實不是店長。
他把筆，慢慢往後拉。
從一杯咖啡，拉到整個台灣的勞動現場。
＿
判決裡有一句話，我反覆讀了很多次：
「臺灣超商的便利，是廉價的便利。」
這不是一句情緒性的評論，而是一位法官對整個勞動制度的觀察。
我們早已習慣，便利商店二十四小時都亮著。
凌晨三點能買熱食。
半夜四點能領包裹。
隨時都有現煮咖啡。
任何時間都能繳費、寄件、影印。
我們甚至很少去想，這些便利究竟是怎麼維持的。
＿
於是，法官把鏡頭轉向店員每天真正的工作。
除了結帳，他們還要製作咖啡、補貨、煮關東煮、整理鮮食、代收各種帳單、處理大量網購包裹，有些門市甚至還有手沖咖啡、生啤酒等更多服務。
判決書用了四個字形容這種工作：
「組合勞動」。
看似只是四個字，卻精準描述了今天第一線服務業的樣貌。
一個人的工作內容愈來愈多，薪資卻沒有同步增加；服務項目愈來愈複雜，人力卻沒有同步補足。
最後，每一項新增的便利，都慢慢累積到同一個人的身上。
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更讓我印象深刻的是，法官沒有停留在工作內容。
他直接點出，《勞動基準法》規定，每工作四小時應休息三十分鐘。
可是，大夜班長期採取單人值班。
判決甚至直接寫道：
「店員幾乎不可能享有連續三十分鐘、不受干擾的合法休息時間。」
這一句話，已經超越個案。
它談的是一種制度性的矛盾。
法律保障休息。
制度卻讓休息難以發生。
＿
很多人把這起事件看成店長與店員的衝突。
但我反而覺得，法官想說的是另一件事。
如果整個制度一直建立在極低的人力配置、極高的便利要求，以及全年無休的營運模式，那麼今天累垮的是這位店員，明天也可能是另一位店員，甚至下一位店長。
因為在這套制度裡，每一個人都背著自己的壓力。
店員怕犯錯。
店長怕虧損。
加盟主怕賠錢。
總部怕效率下降。
而消費者，早已把二十四小時便利視為理所當然。
＿
我想到《論語》一句話：
「因得其情則哀矜而勿喜。」
真正好的判斷，不只是知道事情發生了什麼，更願意理解事情為什麼會發生。
這也是我佩服這份判決的地方。
它沒有停在一杯75元的拿鐵。
它把我們每天習以為常的生活，重新放到法庭上。
真正被審視的，不只是一起案件。
而是我們是否已經忘了，每一分便利，都有人在替我們負重前行。
精華 FAQ
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文章認為法官並非只在意店長與店員的個案衝突，而是把視角拉到整個台灣勞動現場，檢視便利商店如何靠低人力、高要求維持日常營運。
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它指店員不只做結帳，還要同時負責咖啡製作、補貨、鮮食整理、包裹處理等多項工作。工作內容持續增加，但人力與薪資卻未同步補足。
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作者提醒，便利商店的全年無休與即時服務，背後往往是店員無法真正休息的代價。若制度長期依賴低人力配置，累垮的將不只是個別員工。
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