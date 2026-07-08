2026-07-08 10:31 女子漾／編輯劉芫榛
為什麼越努力工作越焦慮？心理學家揭存錢失敗的關鍵原因，「差不多就好」的心態究竟有多可怕
為什麼我們明明很努力工作，卻還是常常被錢追著跑？為什麼每次下定決心要存錢、改變生活，最後卻又敗給焦慮、衝動消費和半途而廢？韓國認知心理學家金景一博士在《為何我們這樣工作，那樣花錢？》中，從心理學角度拆解金錢、工作與人性之間的關係。
我們為什麼該了解金錢？
所有心理學家一直以來在研究「人」時，最常使用的工具卻是「金錢」──人如何使用財富、如何守住財富、如何看待財富；以及，為了得到金錢，這世界上絕大多數的人都需要工作。對於金錢與工作的認知及決策，深刻地影響了人的一生。而心理學家之所以如此執著於研究金錢，原因其實只有一個：金錢比任何東西更能赤裸地顯現人類心理最真實的樣貌。
金景一博士寫這本書的目的，並不是為了讓各位變得超級有錢或不用工作，只是希望能多少幫助各位減輕一些因為金錢、工作帶來的煩惱、壓力及痛苦。
我們唯有真正了解金錢，才能駕馭、掌控這個詭計多端的傢伙，否則我們就只能永無止境地被操縱、被剝削。我們對它一無所知，只是憑著一股善良，努力去工作、去生活，最後反而淪為金錢的奴隸，如此就有可能被它徹底毀了我們的人生。這就是為什麼我們有必要好好學習關於金錢的一切，以及工作背後的意義。
為什麼我們會被錢焦慮綁架？
人因為金錢而承受的痛苦，終究擺脫不了兩種形式。第一種是「匱乏與失落」。這是最平凡，卻也是最難克服的障礙。由匱乏所帶來的痛苦，可以透過兩種途徑解決：填補與昇華；填補是指擁有更多，昇華則是以其他事物取而代之。這本書想做的，正是試圖在這兩端之間，摸索出一條艱難卻必要的平衡之道。
第二種痛苦更巨大，也更難處理，那就是「焦慮」。與金錢有關的焦慮，尤其是工作帶來的壓力，以及對於未來的不確定感，也可能是我們意識到當下的自己有多麽愚昧無力。因此，我們需要更多智慧去面對未來與審視自我，包括如何駕馭金錢、看透工作的本質，我們的人生才能免於淪為金錢的奴隸。
為何計畫總是半途而廢？
心理學家將這種現象稱為「規劃謬誤」（Planning Fallacy）──這是一個統稱，係指那些在預測「何時完成？」與「完成多少進度？」時發生錯誤的情況。更具體地來說，即是明知難以達成，卻因「感覺自己做得到」的樂觀期待而開始行動，最後卻落得一場空的各種案例。
金景一博士告訴我們，不夠具體的東西不是計畫，只能算是目標。「別以為訂下目標就是做好計畫」，設立可分段完成的節點更重要，光是把這句話貼在書桌前，就能幫助你避免絕大多數的規劃謬誤。
錢真的買得到快樂嗎？
另一方面，對於金錢效用的制衡觀點也同樣不容小覷。於是，許多心理學家都將金錢形容為「焦慮緩衝劑」，而不是「幸福補給品」。我們或許沒辦法說「金錢一定買得到快樂」，但也不可否認，人只要一缺錢，內心的焦慮就會油然而生，而且實際遭遇不幸的機率也會跟著提高。這一點，在科學研究中得到了印證。
在金錢與幸福的關係之間，存在一項至關重要的因素，那就是「錢從哪裡來」與「錢花去哪裡」。
至於「什麼才是最有效的獎勵」，我無法給出絕對正確的答案。但有一件事是可以確定的，那就是金錢並不代表一切。
存錢、達標、激勵自己的方法
大家對於「喝十杯咖啡就能免費換一杯」的集點卡，應該都不陌生吧？其實，此刻也還有兩、三家咖啡廳的集點卡默默躺在我的錢包深處。然而，有些聰明的咖啡廳老闆卻會說：「喝十二杯咖啡就能免費換一杯」，並在我們第一次拿到集點卡時，便先蓋好前兩格。各位也許會想：「反正都是買十送一的意思，有差嗎？」讓我們一起來看看以下的研究。
這種心理機制同樣適用於儲蓄。讓我們試著將前文討論的激發動機法，實際套用在儲蓄上。若想存到錢，首先需要的是一個明確的目的，也就是值得為它拚盡全力的「目標名稱」。無論是為了存第一桶金或數千萬，只要在執行的前半段時常提醒自己「到目前為止已經存了多少」，便能激發持續下去的動力。然而，當儲蓄金額已經達到設定目標的一半後，就必須改變策略，將焦點轉向「距離目標還差多少」。如此一來，才能有效避免「差不多就夠了」的自滿心態。
人在追求目標的過程中，心理狀態會隨著進度與時機點而受到劇烈的影響。因此，我們大可不必責備自己「為什麼我這麼沒定力，整天搖擺不定？」、「我也太容易受外在環境影響了吧？」換個角度來看，這恰恰說明了一件事：只要掌握好當下的狀態，我們就能隨時找到適合用來激勵自己的方法。
本文摘自：《為何我們這樣工作，那樣花錢？》，韓國認知心理學家 金景一 博士 著，王品涵 譯，幸福文化出版。
精華 FAQ
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因為金錢比其他事物更能直接呈現人的心理狀態，也深刻影響工作選擇、消費習慣與人生決策，所以研究金錢就等於更理解人性。
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主要是規劃謬誤、焦慮與目標不夠具體。人常高估自己能完成的進度，遇到壓力又容易中斷，最後把目標停在半途。
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一開始要用明確目標名稱提升動力，前期常看已存多少；當進度過半後，則改看還差多少，持續提醒自己距離完成仍有差距。
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