2026-07-07 22:39 郭玉如
一場颱風奪走三條生命，台中這座橋從此改變了設計
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：桃芝颱風造成舊東門橋毀損，母子接送途中墜入洪流喪命。
- 重點二：新東門橋重建採人字鋼拱設計，象徵父母守護孩子的意象。
- 重點三：台中一中長期扶助遺孤祖母，因七年關懷獲金路獎肯定。
颱風又要來了！每逢豪雨或颱風，社群上總會掀起一場爭論：到底該不該放颱風假？放了，有人嫌小題大作；不放，又有人認為拿生命冒險。對地方首長而言，這恐怕是最艱難的決策之一，因為任何一個判斷，都可能影響成千上萬人的生活，也可能改變一個家庭的命運。
也因為颱風的新聞，我忽然想起台中有一座橋。
它的上方布滿了一個又一個巨大的「人」字。那不是裝飾，也不是單純的建築造型，而是一場悲劇之後，留給整座城市的記憶。
那些「人」字，不只是鋼梁
位於台中東區與太平區交界的新東門橋，於2003年7月重建完工，工程正式名稱為「單跨度單拱肋三叉型鋼橋」。橋長160公尺、寬27.5公尺，以鋼床鈑系統作為主要結構。
真正令人難忘的，不是這些工程名詞，而是抬頭就能看見的巨大「人」字鋼拱。橋面上方，一座大型人字形鋼拱向天空展開；下方連結橋面的鋼索，又延伸出三座較小的人字型鋼構，遠遠望去，就像一雙雙張開的手臂。
設計者劦盛顧問公司在重建紀錄中留下這段文字：
「此項設計除在結構上表現出極大張力外，亦宛如父母守護著小孩，共同伸張手臂相連成一弧形保護傘，象徵永遠保護橋上熙攘往來的人群。」
最大的「人」，象徵父母；下方三座較小的「人」，象徵孩子。原來，一座鋼橋也能把守護畫成看得見的形狀。
那一天，一位母親只是去接孩子回家
2001年7月30日，桃芝颱風侵襲台灣。當時台中市政府原本評估尚未達停班停課標準，直到上午風雨突然增強，才緊急宣布下午放假。
就在那個下午，婦人吳瑍貞開車前往台中一中接兒子楊喆翔返家。那只是再平常不過的一趟接送，沒有人想到，那竟成了一家人的最後一次同行。
母子兩人行經舊東門橋時，暴漲的旱溪瞬間沖毀橋面，整輛車墜入洪流。數日後，救難人員只在河床尋獲嚴重毀損的車體，母子早已失去生命。
更令人難以承受的是，楊喆翔的父親楊松林，在短短兩週內接連失去妻子與唯一的孩子，無法承受巨大的打擊，最後也在東門橋附近同一處地點落水罹難。
一家三口，就這樣消失了。
這起事件不只暴露出當時颱風假決策與氣象預報之間的落差，也讓社會重新檢視公共工程面對極端天候時的安全機制。東門橋後來的重建，因此多了一層無法忽視的重量。
交通界金馬獎，第一次頒給了一所高中
2008年，素有「交通界金馬獎」之稱的交通部「金路獎」，出現了一位讓全場意外的得獎者。不是工程公司。不是設計團隊。而是台中一中。
評審看到的，是一群人把一場悲劇接了下來。
楊喆翔是家中獨生子，父母雙亡後，只剩高齡的阿嬤賴選與外婆相依為命。悲劇發生後，台中一中全校師生發起募款，總額超過420萬元。但420萬元，只是一個開始。真正令人動容的是後面的七年。
校方沒有因為募款結束便停止關懷，而是持續照顧兩位老人家的生活，把她們當成校園的一分子。直到外婆於2006年過世，學校仍持續陪伴賴選阿嬤，並妥善安頓於仁愛之家。
七年，不是一場活動，而是每一年都沒有忘記。時任校長蔡炳坤回憶楊喆翔時，仍難掩惋惜：
「楊喆翔每天清晨四時就要起床幫忙家中早餐生意；難得的是，他成績好、又參加國樂社，很難相信如此乖巧的孩子就這麼走了。」
正因為這份長達七年的承擔，交通部金路獎第一次把榮耀頒給了一所與工程毫無關聯的學校。
一座橋重新蓋好了，也重新記住了生命
重建後的東門橋，由原本20公尺拓寬至27.5公尺，設有雙向四車道及人行道，大幅改善區域交通，也成為台中東區的重要地標。銀灰色的橋身，與一旁淺綠色的東昇橋並肩橫跨旱溪，成為許多人熟悉的城市風景。
只是，這座橋真正留下來的，從來都不是外觀。
公路局長陳晉源曾表示，這三條生命衍生出的故事，是提醒所有交通工作人員與社會大眾，公共工程必須重視「造路、用路、養路」每一個環節。
如今，橋頭仍靜靜矗立著「東門橋重建紀念碑」。而那些大大小小的「人」字鋼構，也依然張開雙臂，迎接每天經過的每一位用路人。
每一次平安回家，都值得珍惜
身為一位老師，也是一位媽媽，每次看到豪雨成災的新聞，我最先想到的，往往不是道路積了多深的水，而是有多少孩子正在等爸媽接回家，又有多少父母正在趕往學校的路上。
每當社會再次討論颱風假該不該放，我總會想起東門橋的故事。這個問題沒有簡單答案，因為每一次決策背後，都是真實的人生，真實的家庭。
很多城市都有地標，有些因為建築而聞名，有些因為歷史而留下名字。東門橋之所以讓人難忘，是因為它把一場無法挽回的悲劇，化成一份看得見的守護，也把一所學校七年的陪伴，留在城市共同的記憶裡。
下一次經過東門橋，不妨抬頭看看那些巨大的「人」字。
它們像一雙雙伸出的手，提醒著每一位過橋的人，平安回家，始終是每個家庭最深的盼望。
精華 FAQ
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因颱風帶來暴雨，旱溪水位暴漲後沖毀舊東門橋橋面，當時母子開車返家途中墜入洪流，最後不幸喪命，成為整起事件的核心轉折。
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橋上的大型人字鋼拱象徵父母，下方三座較小的人字鋼構象徵孩子，整體設計像守護的雙臂，表達對橋上行人與城市居民的保護意涵。
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因為學校在悲劇後發起募款並長期照顧楊喆翔的祖母與外婆，持續關懷七年不曾中斷，展現超越工程本身的人文溫度，因此獲獎。
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