從木馬屠城到校事會議：一位資深教師對台灣教育制度的深刻憂慮

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者以特洛伊木馬比喻校事會議，質疑制度被誤用為校園風險工具。

作者以特洛伊木馬比喻校事會議，質疑制度被誤用為校園風險工具。 重點二： 一則1999或社群投訴，就可能讓老師陷入漫長調查與失眠焦慮。

一則1999或社群投訴，就可能讓老師陷入漫長調查與失眠焦慮。 重點三：基層教師為避風險轉趨保守，恐削弱管教熱情與校園信任。

近日重讀《木馬屠城記》，讀到特洛伊人歡天喜地將那匹巨大的木馬拉進城門時，我突然愣住了。

那一刻，竟然有一種強烈的即視感。

身為一名在教育現場二十多年的老師，我很難不去聯想到這幾年台灣教育正在發生的事。那匹披著正義外衣的木馬，當年毀滅了一座屹立千年的古城；而今天，有一群老師也正在眼睜睜看著一套被稱為保障權益的制度，一步一步改變校園原本的樣子。

這篇文章，或許有人會覺得是教師的抱怨。但我更希望，它是一封寫給教育圈外所有人的求救信。因為當教育現場的信任開始崩解，最後付出代價的，不會只有老師。

一張調查通知，足以讓一位老師失眠數月

星期二下午。一位導師只是把一名近視八百度的學生調到第一排，因為她認為，孩子已經瞇著眼睛上課很久了。她沒想到，幾天後，一通來自1999的陳情，讓她收到調查通知。家長認為，老師沒有經過同意就更換座位，是在刻意針對自己的孩子。

那位老師教了二十多年。收到公文那天，她坐在辦公室裡發呆了很久。她不是第一次面對學生，也不是第一次和家長溝通，但她第一次發現，自己花了半輩子建立的專業，竟然可能要靠一場漫長的調查來證明。

這樣的故事，在今天的校園裡，已經愈來愈常見。你可能只是提醒學生補交昨天的作業，或者在選班長時，沒有讓某位家長眼中的理想人選如願。接下來等待你的，未必是理性的討論，而是一通1999、一篇Threads貼文，或者一場持續數月的調查程序。

許多老師說，真正難熬的，不是調查結果，而是等待調查的日子。因為你不知道自己究竟做錯了什麼，卻必須一遍又一遍地證明，自己沒有惡意。

那匹被當成禮物送進校園的木馬

古希臘的木馬屠城記，流傳了數千年。希臘聯軍圍困特洛伊十年，始終無法攻破城牆。最後，智將奧德修斯（Odysseus）打造了一匹巨大的木馬，將士兵藏在其中。特洛伊人誤以為那是戰爭結束的象徵，親手將木馬拉進城裡。

深夜時分，木馬裡的士兵打開城門。一座堅不可摧的古城，就此崩潰。

今天，有許多基層教師，用這個故事形容校事會議制度。

教育部修訂《教師法》及相關解聘辦法時，對外宣示，是為了處理極少數不適任教師，保障學生權益，也讓教育現場擁有更健全的專業機制。然而進入第一線後，不少老師感受到的，卻是另一種壓力。

原本作為教學交流的觀課，被視為可能影響調查的重要依據；原本期待專業支持的調查制度，卻因程序繁複、時間漫長，讓許多老師疲憊不堪。

他們開始變得小心。上課時的每一句提醒，管教時的每一個語氣，甚至一次單純的班級經營，都必須反覆思考：這樣做，會不會被投訴？

1999與社群媒體，成了校園另一個戰場

在今天的校園，毀掉一位老師，不一定需要驚天動地的大事。有時候，一通1999就夠了。

只要學生或家長覺得不滿，一則貼文、一張截圖、一段錄音，都可能迅速在社群媒體發酵。接著，學校啟動調查，老師開始寫說明、接受訪談、配合程序，日子被切割得支離破碎。

最讓基層教師擔憂的是，這種制度若缺乏合理的篩選機制，惡意投訴就可能成為施壓工具。

社群媒體上，甚至曾出現過這樣的討論：「怎麼把班導弄走？」

底下有人回答：「1999往死裡打就對了。」

短短一句話，讓許多老師看得心寒。

因為當申訴變成威脅，老師和家長之間最基本的信任，也開始出現裂痕。

老師開始養成一種奇怪的習慣

有老師坦言，現在每次準備糾正學生之前，都會先環顧教室。看看有沒有人拿著手機。看看會不會有人錄影。

因為他不知道，自己的一句話，會不會被剪成十秒鐘的影片放上網路；也不知道，一次正常的管教，會不會變成日後調查的證據。

於是，愈來愈多人開始選擇保守。學生睡覺，提醒一次就算了。作業不交，催個幾次就放棄。上課滑手機，只要不影響別人，也不願意多說。因為很多老師慢慢發現，要求學生愈多，承擔的風險也愈高。

當教學變成風險管理，最先被消磨的，就是老師原本願意燃燒自己的熱情。

當最大的願望，只剩下平安退休

校事會議制度下，最了解校園現場的校長，卻沒有投票權；行政代表，也被排除在調查程序之外。

不少教師認為，這樣的制度設計，讓教育現場逐漸失去自主判斷的空間。而比制度本身更令人擔心的是，老師的心態正在改變。曾經有人願意利用午休陪學生談心，下班後替學生修改備審資料，假日陪著孩子參加比賽。

現在，有些人開始告訴自己：不要太投入，不要管太多。不要讓自己成為下一個被調查的人。

一位資深教師曾苦笑著說：「以前想的是怎麼教好學生，現在想的是怎麼平安退休。」短短一句話，道盡了許多人的無奈。

我們會不會也像特洛伊人一樣？

每次想到《木馬屠城記》的結局，我都忍不住問自己。

當年特洛伊人並不是愚蠢，他們只是相信，那匹木馬代表和平；他們沒有想到，毀滅竟然會藏在禮物裡。

而今天，我們是不是也正在做同樣的事情？

我並不懷念過去威權時代的教育，更不認為老師不需要監督。學生需要被保護，教師也應該接受合理的檢驗，這些我從未反對。

但如果一套制度，讓老師上課時先想到法律風險，讓家長習慣用投訴解決問題，讓教師將熱情收起來，只求不要出事，那麼被改變的，將不只是老師的工作方式。

它可能正在消耗過去幾代教育工作者努力建立起來的信任，也可能讓下一代孩子，再也遇不到那位願意嚴格要求、願意花時間陪伴他成長的老師。

木馬被拉進城的那一天，特洛伊人以為自己迎來的是安全。直到火光照亮夜空，他們才知道，真正失去的，是再也回不去的未來。

我多麼希望，台灣的教育，不必走到那一天。