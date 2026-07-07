2026-07-07 18:06 保險中肯哥
大醫院要推「一日手術」了，妳的醫療險，理賠得到嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：一日手術擴大後，住院與否將直接影響醫療險理賠。
- 重點二：金管會認定需看住院三要件，未辦住院仍回歸門診手術條款。
- 重點三：舊保單常卡在227手術範圍，處置項目多半無法理賠。
這件事最近才剛發生。
5月15日，總統府公告《醫療法》修正案，「三班護病比」正式入法，明年起醫學中心優先上路。台大醫院院長余忠仁第一個表態支持，計畫把原本要住院至少2.5天的部分手術——像是心導管檢查、膀胱鏡——改成「一日手術」：早上到院，晚上9點前就能回家，不用住院。北榮、新光醫院也陸續跟進類似的做法。
聽起來是好事，對吧？少住院、少花錢，也減輕護理人力負擔。
但這件事捲進了一個很多人沒想過的問題：大部分的醫療險，是用「有沒有住院」在算理賠的。
台灣醫務管理學會理事長洪子仁提到一個數字：過去半年，因為保戶擔心不住院就領不到理賠，寧可「假性住院」，光是這樣浪費掉的健保資源就超過40億元。換句話說，不是只有你我搞不清楚保單怎麼賠，連醫院端都被這個規則綁住了。
6月30日到7月1日，金管會跟壽險公會終於針對這件事正式表態。金管會主委彭金隆說，理賠認定要看「對價衡平」跟「公平合理」——白話講就是：20、30年前設計的保單，不可能預見現在的醫療技術，但也不能因為技術進步了，就要求保險公司賠當初完全沒約定過的東西。
金管會保險局副局長蔡火炎講得更具體：如果一日手術有辦理住院手續、符合「醫生診斷須住院、辦理住院手續、實際在醫院接受治療」這三個要件，還是會賠住院手術給付。但如果沒有辦住院手續，診斷書、收據上寫的是門診或門診手術，就要回到保單裡「門診手術」的約定去看，保單有沒有賠、賠多少。
壽險公會也講得很直白：不能拿「醫療技術進步」當理由，硬要保險公司把門診手術當住院來賠。
這跟我有什麼關係？
我一個35歲的客戶，上個月剛好也遇到類似狀況。她健檢發現乳房有腫瘤，醫生安排她做粗針切片，門診當天做完當天回家，前後不到三小時。她想著有買醫療險，理賠應該沒問題，結果保險公司說：不賠，這不是「手術」，是「處置」。
她拿著診斷書上寫的「XX切片術」，很不解：醫生都寫「術」了，怎麼會不算？
這其實是兩層完全不同的關卡。第一層，就是這次新聞在吵的：有沒有「住院」的事實。第二層，是即使真的住院了、也真的做了手術，還要看這個手術落在保單認定的「手術」範圍裡，還是被歸類成「處置」——這部分台灣的醫療險條款，多半是照「全民健保醫療費用支付標準第二部第二章第七節」（業界簡稱227）去畫線，227內的才叫手術，227外的，像是大腸鏡息肉切除、乳房粗針切片這類常見的門診項目，很可能只被歸在「處置」（226），保單如果沒有另外約定處置理賠，就是不賠。
一日手術政策接下來只會愈推愈廣，這兩層關卡只會愈來愈常被踩到，尤其是女性常做的乳房、子宮、甲狀腺相關的門診手術，正好都卡在這個灰色地帶。
三件事，妳現在可以做
第一，翻開保單，找「住院」的定義，還有「手術」的定義分別寫了什麼。不是看有沒有「手術理賠」這個項目，是看清楚：理賠條件有沒有限定「須住院」？手術範圍有沒有限定227？這兩個問題的答案，決定了一日手術政策上路後，妳的保單會不會突然變薄。
第二，做手術或處置前，先問醫生一句：「這次會不會辦住院手續？」金管會講的「住院三要件」——診斷須住院、辦理住院手續、實際住院治療——是目前理賠與否的關鍵界線。有沒有正式辦住院手續，會直接影響理賠結果，這件事現在值得主動問清楚。
第三，如果保單是十幾二十年前買的，找時間做一次保單健檢。彭金隆自己也承認，這些舊保單「不可能預見現在的醫療技術」。與其等到理賠爭議發生才後悔，不如趁現在，看看有沒有需要調整或加保的地方。
一個提醒
理賠爭議最終還是要回到每個人手上那份保單的實際條款去看，我沒辦法隔著螢幕替妳保證一定賠或一定不賠。這篇文章想讓妳知道的是：這不是假設性的問題，是這個月正在發生、政策跟監理機關都還在拉扯的事，現在多看一眼保單，比事後申訴划算得多。
FAQ
Q1：一日手術到底算不算「住院」，可以理賠嗎？金管會表態，只要符合「醫生診斷須住院、辦理住院手續、實際在醫院接受治療」三個要件，即使是當天入院當天出院的一日住院手術，仍可理賠住院給付。但如果沒有辦理正式住院手續，就會回歸保單「門診手術」的約定認定，不是所有一日手術都當然理賠。
Q2：診斷證明書寫「手術」，為什麼保險公司還是不賠？因為保單理賠依據的是條款裡對「手術」的定義，多數會限定在健保227章節列舉的項目，跟診斷書上的醫學用語不完全一致，像乳房粗針切片、大腸鏡息肉切除這類常見門診項目，常被歸在「處置」而非「手術」。
Q3：舊保單會因為這次一日手術政策自動跟著調整嗎？不會。保單條款不會因為醫療政策改變而自動變更，除非保戶主動申請批註或更換附加契約。如果擔心自己的保單卡在這個灰色地帶，建議主動找顧問做一次保單健檢確認。
新光台新人壽資深壽險顧問｜「保險回歸保障」是我的核心理念
💼 前美股研究員／IT系統工程師，36歲轉戰保險業
📊 獨創「三張圖秒懂保險」思維架構
🎯 專長：現有保單整理健檢、保障型保單設計 、繼承現金流風險管理
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本文為一般保險知識整理，非特定商品之招攬或建議，實際理賠結果仍以個人保單條款及保險公司核定為準。
精華 FAQ
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不一定。金管會表示，若符合醫師診斷須住院、辦理住院手續、實際接受治療三要件，仍可按住院給付；但若未正式住院，就要依保單門診手術約定判定。
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因為理賠看的是保單定義，不只看醫師用語。許多醫療險把手術限縮在健保227章節範圍，像乳房粗針切片、大腸鏡息肉切除常被列為處置，若無另外約定就可能不賠。
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先翻保單確認住院定義與手術範圍，再在手術前詢問醫師是否會辦住院手續，必要時做保單健檢。因政策與醫療型態已變，舊保單未必能自動適用新型一日手術。
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