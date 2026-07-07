2026-07-07 17:56 郭玉如
你會為了68元匯款嗎？《說文解字》兩千年前早已看穿詐騙心理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：婦人因68元榴槤運費險遭詐騙，所幸銀行與警方及時攔阻匯款。
- 重點二：詐騙先用低價優惠與急迫感降低戒心，再以小額試探建立信任。
- 重點三：文章借《說文解字》詮釋「偷」與「盜」，指出人性貪念未變。
網購榴槤僅需支付68元運費，婦人險被騙運費。看到這則新聞時，我第一個反應不是「怎麼會有人為了68元跑銀行」，而是忍不住翻開《說文解字》。
我常覺得，許多新聞如果只停留在事件本身，很快就會被下一則新聞取代；但若回到文字的源頭，往往能發現古人早已把人性的軌跡刻進一個字裡。
明明大家都知道詐騙層出不窮，也知道天底下沒有白吃的午餐，可是面對那些精心設計的話術，還是有人一步一步掉進陷阱。
這次最讓我有感觸的，不是68元，而是《說文解字》對「盜」字的解釋，竟然把今天網路詐騙的心理遊戲描寫得如此傳神，彷彿跨越兩千年，依然沒有改變。
一顆低價榴槤，為什麼能讓人放下戒心？
事情的起點，是Facebook上一則低價榴槤廣告。
價格便宜得令人心動，對方隨後不斷傳來訊息：「限時優惠」、「數量有限」、「低價購入要快，以免向隅」。
每一句都在提醒她，如果現在不買，就會錯過這次機會。
心理學把這類做法稱為營造急迫感，同時利用人類的「損失規避（Loss Aversion）」心理。很多人在意的，不是商品是真是假，而是害怕優惠從眼前溜走。
當情緒開始往前跑，理性往往就會慢一步。
接著，對方提出一個幾乎沒有戒心的要求。
只要支付68元宅配運費。就是這68元。
真正想拿走的，從來不是68元
根據警方實務經驗，這類手法被稱為「試探性詐騙」。68元壓低了戒心，也測試了受害人是否願意配合。
一旦完成第一次匯款，就代表彼此建立了初步信任，詐騙集團接下來便會開始新的劇本。
最常見的包括商品突然缺貨，要求補差額更換品項；以保證金名義聲稱可優先出貨或完成海外報關；甚至假冒銀行或購物平台客服，以會員認證、解除分期等理由，引導受害人操作帳戶，把真正的大筆資金轉出去。
幸好，銀行行員與派駐警員沒有因為金額太小而忽略異狀。協助查詢後，發現收款帳戶早已被列為警示帳戶，林姓婦人這才及時打消匯款念頭。
事後，她笑著說了一句讓人印象深刻的話：「差點連榴槤都還沒聞到，就先聞到詐騙的味道！」一句玩笑話，背後卻是一場差點發生的財產損失。
古人兩千年前，就把這套手法寫進了漢字
看到這則新聞，我想到《說文解字》。
很多人認為網路詐騙是數位時代的新問題，但如果翻開東漢許慎留下的《說文解字》，會發現古人早已看透掠奪的本質。
《說文解字》說：「偷，巧黠也。」
這裡的「巧」，不是值得稱讚的聰明，而是一種善於算計、擅長利用別人弱點的狡黠。
今天的詐騙集團每天更換劇本、變換話術、偽裝身分，看似花樣百出，本質仍然是利用人的信任取得利益。
另一個字，更耐人尋味。《說文解字》寫道：「盜：私利物也。从㳄，㳄欲皿者。」
古人認為，「盜」就是為了自己的利益，占取別人的財物。
其中，「㳄（音同涎）」代表垂涎欲滴的口水，也象徵無法克制的欲望；「皿」則是盛放財物的器皿。
以前，小偷盯著別人家的米缸；今天，詐騙集團盯著我們的銀行帳戶、數位錢包和手機支付。換掉的是器皿，沒有改變的是那份對財物的垂涎。
我特別喜歡這個字的構造。古人沒有心理學，也沒有行為經濟學，卻用一個「㳄」字，把人看見利益時那種垂涎、心動、失去警覺的狀態描寫得入木三分。
當我再回頭看這起68元事件時，忽然覺得，《說文解字》不是在解釋一個字，它像是在提醒每一個生活在數位時代的人。
很多詐騙，不是破解密碼，而是讓你忘記懷疑
現在的詐騙，很少一開始就要求大筆匯款。他們更常做的，是讓人相信：「這只是68元而已。」或者「現在不下單，優惠就沒了。」
等到第一次配合完成，第二次、第三次要求就比較容易接受。真正被利用的，不是技術漏洞，而是人願意相信眼前那個看似合理的小要求。因此，每一次網路交易，都值得替自己多確認一步。
優先選擇具有保障的官方購物平台，不要只透過社群私訊交易；只要對方要求額外支付運費、手續費或提供敏感個資，就提高警覺；如果心裡拿不定主意，可以撥打110或165反詐騙專線，由警方協助查證帳戶安全性。
還有一個最簡單的方法。當對方一直催促「現在不買就沒了」，請先把手機放下三分鐘。很多損失，就是少了這三分鐘。
兩千年前的一個字，今天依然照見我們的選擇
這幾年寫文章，我越來越相信，真正有生命力的文字，不會只停留在書本裡。它會在某一則新聞裡突然出現，也會在某一次人生經驗中，讓人重新理解古人留下的智慧。
這起68元詐騙事件，就是如此。
《說文解字》寫下「盜：私利物也。从㳄，㳄欲皿者」，兩千年前描寫的是盜賊，兩千年後讀起來，卻像是在解釋今天的網路詐騙。
劇本換了，平台換了，工具換了，但只要有人刻意挑動心中的那一滴「㳄」，就可能有人放下原本的警覺。
也許，真正值得記住的，不只是如何辨認詐騙，更是在每一次看到「限時優惠」「數量有限」時，先問自己一句：眼前吸引我的，到底是真正的機會，還是一場早已設計好的誘惑。
精華 FAQ
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詐騙者先以低價榴槤廣告吸引注意，再用限時、數量有限等話術製造急迫感，最後只要求68元運費試探受害者是否願意配合。
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文章認為《說文解字》早已揭示掠奪本質，「盜」字強調為私利占取他人財物，正好對照現代詐騙利用欲望與貪念的心理操作。
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應優先使用官方平台交易，不透過私訊匯款；若被要求支付運費、手續費或提供敏感資料，要立刻提高警覺，必要時撥打110或165查證。
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