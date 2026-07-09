2026-07-09 10:32 女子漾／編輯黃冠婷
不是單純老了才健忘！阿茲海默症新研究：腦細胞內部可能早已開始「交通大亂」
阿茲海默症長年被認為與大腦中的「類澱粉蛋白斑塊」堆積有關，但最新研究提出不同解釋：真正讓神經細胞一步步失去功能的關鍵，可能不是斑塊本身，而是神經細胞內部的「運輸系統」先出了問題。
美國加州大學河濱分校研究團隊提出一項新假說，指出類澱粉蛋白不只會在腦中堆積，還可能進入神經細胞內部，與Tau蛋白爭奪同一個微管結合位置。當細胞內部原本穩定的運輸軌道被干擾，養分、蛋白質與重要訊號無法順利傳送，神經細胞功能也可能因此逐漸崩壞。這項研究發表於《PNAS Nexus》，ScienceDaily也於6月18日報導此研究結果。
過去研究多盯著「腦斑塊」，但治療效果始終有限
過去數十年來，阿茲海默症研究多半圍繞在類澱粉蛋白，也就是常被提到的Aβ。這種蛋白會在患者腦中形成斑塊，因此長期被視為造成病變的重要原因。
不過，研究界也一直面臨一個難題：許多以清除類澱粉蛋白為目標的治療，並沒有明顯阻止疾病惡化或逆轉病程。研究團隊認為，這代表阿茲海默症可能不是單純由「腦中斑塊變多」造成，而是還有更早、更細微的細胞內部變化。PNAS Nexus論文中也指出，若只把焦點放在類澱粉蛋白或Tau蛋白其中一方，可能都無法完整解釋阿茲海默症病程。
腦細胞裡有一條「運輸軌道」，一旦失靈就麻煩了
研究團隊將焦點轉向神經細胞內部的「微管」。可以把微管理解成細胞裡的小型鐵軌，負責把養分、蛋白質與維持神經細胞運作的重要物質送到正確位置。正常情況下，Tau蛋白會與微管結合，協助維持這條運輸軌道正常運作。ScienceDaily報導指出，若微管無法正常運作，神經元就難以運送生存與溝通所需的分子。
但這項新研究發現，類澱粉蛋白也能和微管結合，而且與Tau蛋白的結合力相近。也就是說，兩者可能會搶同一個位置。當類澱粉蛋白逐漸增加，並開始占據微管上的位置，Tau蛋白就可能被擠開，原本穩定的細胞運輸系統也跟著失衡。
Tau蛋白被擠開後，神經細胞可能開始走向崩壞
Tau蛋白一旦離開原本該在的位置，不只會影響微管穩定，也可能出現異常聚集。研究團隊推測，類澱粉蛋白把Tau蛋白從微管上「擠走」後，會進一步造成微管功能失常，並促使Tau蛋白磷酸化與聚集，最終導致神經細胞受損。
這個說法也提供了一個新的解釋：為什麼有些類澱粉蛋白斑塊主要出現在神經細胞外部，但真正影響認知功能的關鍵事件，可能早就在細胞內部發生。換句話說，外面看得見的斑塊，或許只是疾病發展後期的結果；真正讓神經細胞「交通大亂」的變化，可能更早就已經開始。
年紀變大後，細胞清理能力下降也可能是關鍵
研究也提到，人體細胞原本具備「自噬作用」，可以清除多餘或受損的蛋白質，就像細胞內部的清潔系統。隨著年齡增長，這套清理機制可能變得沒那麼有效率，讓類澱粉蛋白更容易累積。
當清理速度追不上累積速度，類澱粉蛋白就可能在細胞內越積越多，進一步與Tau蛋白競爭微管位置。研究團隊認為，這種發生在神經細胞內部的運輸失衡，可能是阿茲海默症早期病程的重要環節之一。
這不是「找到解藥」，而是提供治療新方向
值得注意的是，這項研究目前仍屬於疾病機制假說，並不代表阿茲海默症已經找到確定病因或治療方法。不過，它的重要性在於替阿茲海默症研究提供新的方向：未來治療不一定只著重清除腦中斑塊，也可能思考如何保護微管、維持Tau蛋白正常位置，或避免類澱粉蛋白干擾神經細胞內部運輸。
對一般人來說，這項研究也提醒我們，阿茲海默症不是單一因素造成的疾病，而是與蛋白質異常、神經細胞運作、老化清理機制等多重因素有關。科學家正在一步步拆解這個複雜過程，未來若能更早掌握神經細胞內部出問題的時間點，也可能有助於發展更早期的檢測與治療策略。
阿茲海默症是最常見的失智症類型之一，患者常出現記憶力下降、認知功能退化、語言與判斷能力變差等狀況。由於病程通常是慢慢發展，早期症狀也容易被誤以為只是老化，因此科學界一直希望找出更早期的病變線索。
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