超商拿鐵案翻盤！法官點名「組合勞動」：我們的24小時便利誰在買單？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高院認定店員過勞致疏失，改判超商拿鐵案無罪定讞。

高院認定店員過勞致疏失，改判超商拿鐵案無罪定讞。 重點二： 判決點出超商便利仰賴低薪與組合勞動，制度代價沉重。

判決點出超商便利仰賴低薪與組合勞動，制度代價沉重。 重點三：事件延燒後網路輿論分裂，也讓店長承受另一波公審。

最近看到這起超商拿鐵案，我腦中一直浮現《論語》裡的一句話：「因得其情則哀矜而勿喜。」

這句話的意思是，當法官真正了解一個人的處境，即使判決有罪，也應懷著憐憫，而不是因為成功定罪而沾沾自喜。我一直覺得，法律真正珍貴的地方，不只是條文，而是願意先看見人，再判斷人的行為。

高等法院這次還給店員一個清白，但另一個現象卻讓人心情更加複雜。判決出來後，大量網路輿論開始湧向店長，彷彿整件事情瞬間變成「好人與壞人」的二選一。然而，事情真的只有一個版本嗎？真正值得思考的，也許不是誰輸誰贏，而是這座島嶼習以為常的二十四小時便利，究竟建立在多少人的疲憊之上。

一杯拿鐵，為什麼會變成刑事案件？

事情發生在一間便利商店。一名替男友代班的大夜班店員，在凌晨四點製作並飲用了價值 75 元的燕麥奶拿鐵，卻沒有立即結帳，因此遭店長控告「業務侵占」。

一審判決有罪，但到了高等法院，結果完全翻轉，改判無罪定讞。消息曝光後，社會迅速分成兩派。有人認為，不管金額多少，沒付錢就是沒付錢；也有人開始追問，一個人究竟累到什麼程度，才會連結帳這樣再熟悉不過的動作都忘了？

高等法院沒有只盯著那杯咖啡，而是一路往前追，追到事情真正開始的地方。

24 小時工作 18 小時，人的極限在哪裡？

根據高等法院判決書，徐姓店員案發前一天，先在北車捷運店值早班，從上午 7 點工作到下午 6 點。休息不到 6 小時，她又在凌晨 0 點趕往另一家門市支援大夜班。

換句話說，在短短 24 小時內，她工作了整整 18 個小時。

如果把鏡頭拉回那個凌晨，你會看見另一個畫面。咖啡機等著清洗，微波食品需要補貨，關東煮要巡視，包裹一件接著一件進來，還有帳單代收、清潔、補貨，以及不斷走進門市的顧客。一個人站在櫃檯後面，同時處理所有事情。

高等法院法官在判決書中形容，台灣便利商店的運作模式，本質上已經演變成「組合勞動」。

判決書寫下這段耐人尋味的文字：

「台灣超商的便利是『廉價的便利』，店員必須在極低的薪資門檻下，負擔爆炸性成長的『組合勞動』。」

《勞動基準法》規定，每工作四小時應休息三十分鐘。但在只有一人值勤的大夜班，這項權利幾乎沒有實現的空間。

我們凌晨四點走進便利商店，看見的是熱咖啡、微波食品與剛領到的包裹；那位站在櫃檯後面的人，看見的卻是一件接著一件、不能出錯的工作。

75 元，到底算不算偷？

高等法院真正討論的，不只是那杯咖啡，而是刑法裡一個更核心的問題：徐女是否具有「不法所有意圖」？

法官注意到一個關鍵細節。徐女在案發前，早已預購 32 杯同款燕麥奶拿鐵，而且全部付款完成，案發時仍剩下 26 杯尚未兌換。

一個早已付清款項、還有 26 杯可以領的人，真的會為了 75 元刻意侵占一杯咖啡嗎？

監視器畫面也顯示，她是在櫃檯前公開製作、公開飲用，全程沒有躲避，也沒有刻意隱藏。案發時間是凌晨四點，在連續工作 18 小時之後，法官認為，更符合的是注意力下降造成的行政疏失，而不是具有犯罪故意的刑事行為。

因此，高等法院撤銷原判，改判無罪定讞。

承審法官林孟皇更在判決書中特別提醒執法人員：

「還請執法人員謹記『法乃至善與公平之藝術』，勿讓冰冷的法條演繹，凌駕於對被告過勞處境的同理與實質正義之上。」

這段話，也讓我想起孔子的那句「因得其情則哀矜而勿喜」。兩千多年過去了，人們仍然期待法律先理解人的處境，再作出裁判。

高等法院點名的，不只是這位店員

判決沒有停留在個案。

高等法院指出，除了 75 元拿鐵之外，雇主還曾因員工延遲上架鮮食，導致馬鈴薯損壞，而要求賠償高達 1 萬 5,000 元。

法官認為，這反映的是企業將人力不足所帶來的管理風險與經營成本，不斷轉嫁到基層勞工身上。

判決更直言，若將國家的刑事司法資源，作為企業管理與威嚇員工的工具，屬於權利濫用，應受到負面的社會與法律評價。

這段文字，讓討論的焦點，從一杯咖啡延伸到整個勞動制度。

事情，真的只有一個版本嗎？

就在輿論幾乎一面倒同情徐女時，Threads 上出現了另一個版本。

有離職員工爆料，事情並不是店長刻意清算。起因是一名顧客投訴微波食品發酸，店長調閱監視器追查鮮食報廢原因時，才發現徐女因體力透支，在辦公室睡著，導致需要冷藏的鮮食放在常溫長達兩小時，只能全部報廢，也是在調閱監視器時，才發現那杯沒有立即結帳的拿鐵。

爆料內容也提到，徐女並非正式聘僱員工，而是正式夜班店員葉姓男子的女朋友，屬於非正式代班。

如果這些內容屬實，那麼事情便多了另一個值得思考的角度。店長面對的是顧客投訴、商品報廢、營運壓力；第一線人員承受的是超長工時、高密度工作與幾乎沒有容錯空間的現場。

判決讓店員恢復了清白，卻也讓店長承受了另一場來自網路的公審。很多人在還沒弄清楚全部事實之前，就急著替事件安排好角色，有人被塑造成惡人，有人成了受害者。可是真實世界，往往沒有那麼簡單。

真正值得反思的，或許是我們自己

75 元沒有改變任何一家便利商店的營收，卻讓整個社會重新討論，每天享受的便利，到底建立在什麼樣的代價之上。

我們早已習慣半夜買得到熱食、凌晨領得到包裹、任何時間都喝得到現煮咖啡。久而久之，二十四小時營業彷彿成了一種理所當然，卻很少去想，每一項便利背後，都有人正在犧牲睡眠、健康與生活，努力把這套系統維持下去。

也許真正需要被檢視的，不只是店員，也不只是店長。

而是我們是否已經把「便利」視為一種沒有代價的權利。

下次凌晨走進便利商店，映入眼簾的仍然會是一杯熱咖啡、一份微波食品，或是一個剛領到的包裹。但看完這起案件，我想到的，已經不是那杯差點改變一個人命運的 75 元拿鐵，而是這座島嶼對二十四小時便利的期待，究竟需要多少人長時間透支自己，才能一直維持下去。

如果有一天，我們願意少一點理所當然，多一點對勞動者處境的理解，也許真正得到喘息的，不會只有超商店員，而是整個社會。