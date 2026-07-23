嬰兒可以吃益生菌嗎？營養師解析3種補充方式與6大挑選重點

2026-07-23 13:04 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六個月以下健康寶寶通常不必急著補充益生菌。
  • 重點二：挑選產品要看適用月齡、菌株編號與保證活菌數。
  • 重點三：益生菌可拌溫水奶水或副食品，避免高溫破壞活菌。

　

圖說：寶寶換奶、吃副食品常遇到排便不順，益生菌成了不少新手爸媽的救星

　

寶寶一換奶就排便不順，開始吃副食品後便便變硬，晚上又常因脹氣哭鬧，許多新手爸媽都會疑惑：「寶寶可以吃益生菌嗎？」

　

《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師表示，寶寶可以補充益生菌，但並非每位寶寶都需要吃。除了確認產品適用月齡，也應依寶寶的飲食、排便與健康狀況評估。未滿6個月、早產或有特殊健康狀況的寶寶，補充前應先詢問兒科醫師。

　

嬰兒幾個月可以吃益生菌？ 營養師：6個月後可依需求補充

戴嘉珠營養師表示，益生菌並沒有統一的起始食用年齡，仍須依產品標示與寶寶狀況判斷。健康且喝奶、排便及體重成長正常的6個月以下寶寶，通常不需要急著補充。寶寶的腸道菌叢會受到生產方式與餵養型態影響，並隨成長逐步建立；母乳中的母乳寡糖，也能作為腸道好菌的養分。

　

滿6個月、開始接觸副食品後，飲食種類逐漸增加，排便次數、質地與排氣狀況也可能跟著改變。若出現便便偏硬或排便不規律，可先調整副食品內容與水分，再依需求評估是否補充益生菌

　

嬰兒吃益生菌有哪些好處？4大作用一次看 

適量補充益生菌，有助於維持寶寶消化道機能與菌叢平衡。戴嘉珠營養師說明，主要有四項實質幫助： 

　

  • 減少脹氣與哭鬧
    寶寶因腸胃發育未成熟容易脹氣。補充如羅伊氏乳桿菌等特定菌株，有助於穩定腸道，減少因不適引起的哭鬧。

  • 促進排便規律
    面對換奶期或腸胃適應不良引起的腹瀉與便秘，益生菌能協助雙向調節，維持排便順暢。

  • 幫腸道打好基礎、幫助營養吸收
    嬰幼兒時期是體內建立好菌的黃金期。適量補充益生菌，能幫寶寶維持良好的消化環境，吃進去的營養和副食品才能被好好吸收。

  • 調整好體質、提升日常防護力
    腸道是身體很重要的防禦防線。透過補充菌株，能由內而外幫寶寶調整體質，面對季節變化或外在環境時，自然更有保護力。

　

嬰兒益生菌怎麼吃？鎖定3大吃法，千萬別配熱水 

益生菌最怕高溫，且寶寶常有吃到一半就不吃的情況，容易因食物剩下來而影響補充效果。戴嘉珠營養師傳授3個日常餵食技巧，確保活菌能順利下肚： 

　

  • 少量溫水調開，不怕喝不完
    建議加入「極少量」常溫或微溫水攪拌，確保寶寶能一口喝完，避免因喝不完導致攝取量不足。

  • 混入「第一口」奶水，避開溫度地雷

    配方奶須先降溫至 40 度以下。建議先撈出「一小口奶」混入益生菌讓寶寶先喝完，確保活菌全數下肚，再繼續餵剩下的奶。

  • 分批拌入副食品，避免吃不完浪費

    務必等食物放涼後再加入。若寶寶食量不固定，可先挖出少量副食品拌入益生菌，等這碗吃完後，再餵其餘餐點。

　

嬰兒益生菌推薦怎麼挑？營養師揭密6大選購指標 

戴嘉珠營養師提醒，挑選嬰幼兒益生菌時不能只看「寶寶專用」或「兒童配方」行銷名稱，重點是看懂成分和劑量。不知道怎麼挑的爸媽，認明這 6 個指標就對了： 

　

  • 確認「適用月齡」，勿自行減量
    嬰幼兒與成人的用量不同。請選擇清楚標示適用年齡與建議食用量的產品，不建議拿成人產品自行減量給寶寶食用。

  • 認明「菌株編號」

    光看乳酸菌、雙歧桿菌等大分類是不夠的。真正有科學實證的是後面的菌株編號（如 LP28、LRH10），這代表有人體研究支持其特定功效。

  • 認明保證活菌數與「高溫實測」
    益生菌的活性容易在運送與保存中流失。選購時應破除「出廠菌數高就好」的迷思，優先選擇具備「有效期限內保證菌數」並通過「高溫物流實測」的產品，確保孩子吃下肚的皆為有效活菌。

  • 成分越單純越好
    寶寶的身體發育尚未完全，應避免購買含有香料、色素與甜味劑等額外添加物的產品，優先選擇 100% 無添加的純淨配方。

  • 搭配益生元與後生元
    優質配方會結合益生元（提供好菌養分）與後生元（如克菲爾 M1，協助優化腸道環境），三者搭配能讓腸道支持系統更完整。

  • 優先選擇粉包劑型
    寶寶還不會吞嚥，吃「膠囊」有噎到的風險；「滴劑」開封後反覆使用則容易受潮變質。相比之下，獨立鋁箔「粉包」最防潮、好控量，且方便混入奶水或副食品。

    • 　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    　

    原文出處：嬰兒可以吃益生菌嗎？營養師解析3種補充方式與6大挑選重點

    精華 FAQ

    • 通常不必急著補充。若寶寶喝奶、排便與體重成長都正常，腸道菌叢會隨成長逐步建立，可先觀察飲食與排便狀況，再評估是否需要補充。

    • 可用少量常溫或微溫水調開，或混入降溫到四十度以下的奶水，也能拌入放涼後的副食品。重點是避免熱水與長時間放置，以免活菌失效。

    • 要看適用月齡、菌株編號、有效期限內保證菌數與高溫實測，並盡量選無香料色素等添加物的粉包型產品，必要時可搭配益生元與後生元。

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    #嬰兒 #益生菌 #營養師

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    2026-07-12 22:34 郭玉如
    圖片來源：Canva製圖
    圖片來源：Canva製圖

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：男大生救回失去呼吸心跳的國中女生，卻被指控性騷擾並求償。
    • 重點二：他先表明身分、取得家屬同意再施救，警方認定屬正當救護。
    • 重點三：文章強調善良要有界線，施助時也要保留同意、見證與紀錄。

    今天在《鏡週刊》看到一則灑狗血的新聞。

    一名男大生救了一位失去呼吸心跳的國中女生，最後等來的不是一句感謝，而是性騷擾指控與鉅額求償。看到這樣的情節，我忽然理解，為什麼愈來愈多人面對陌生人的求助時，第一個反應不是伸手，而是猶豫。

    身為一名教師，我一直相信，人與人之間不能失去互助的能力。如果因為少數極端案例，就讓整個社會變得冷漠，那同樣令人遺憾。

    ​只是這則新聞也提醒我們，善良若沒有一點保護自己的意識，有時受傷的，可能就是那個最熱心的人。

    一場救命急救，最後竟走進警局

    根據《鏡週刊》報導，南韓一名就讀緊急救護學系的男大生 A 先生，在溪谷發現一名國中女學生失去呼吸心跳。面對分秒必爭的狀況，他沒有貿然行動，而是先向女學生母親表明身分，在取得家屬明確同意後，才開始施救。

    為了讓胸部按壓更準確，也確保呼吸道暢通，他解開女學生的胸罩背扣，持續施作長達十至十五分鐘的高強度 CPR。消防人員到場後，也肯定他的急救處置符合專業判斷，女孩最後順利恢復生命跡象。

    他原以為事情結束了。沒想到等來的，不是感謝，而是一連串指控。

    女學生父親指稱，他在急救時解開胸罩、觸摸胸部，涉嫌性騷擾；另外又以 CPR 導致肋骨裂傷為由，向 A 先生求償八百萬韓元，約新台幣十六萬元。警方最後認定 A 先生屬於正當救護，予以不起訴。

    不過事件並未因此落幕，事後甚至有現役消防員對 A 先生仍在學、卻持有「一級救護技術員」資格提出專業質疑，使整起事件再次掀起討論。

    一條人命救回來了，一名救人的學生，卻被推上另一場漫長的審判。

    為什麼有人會把救命恩人變成加害者？

    看到這則新聞，很多人第一時間都在責怪那位父親。

    可是心理學提醒我們一件殘酷的事：人在極大的恐懼裡，大腦最先做的，往往不是尋找真相，而是急著找一個可以承擔責任的人。

    當孩子差點喪命，家屬可能同時承受恐懼、自責與羞愧。「如果我當時再注意一點，是不是就不會發生？」這種無法承受的壓力，很容易讓人把情緒投射到眼前最容易鎖定的人身上。救人的那雙手，最後反而成了被懷疑的對象。

    另一個不能忽略的現實，是醫療與照護成本。八百萬韓元的求償背後，很可能伴隨沉重的經濟壓力。當一個家庭突然被龐大的支出壓住，有些人會試圖把責任推向第三方，希望有人替自己承擔代價。

    理解這些心理機制，不代表認同這種行為，而是提醒我們，人性有時遠比想像更脆弱。

    很多善意，不是輸在好心，而是少了一個程序

    心理學研究指出，不請自來的幫助，常常比我們想像中更容易引起反感。

    原因很簡單。當一個人在沒有同意的情況下被介入，大腦接收到的訊息，有時不是「有人幫我」，而是「你是不是覺得我辦不到？」這種被剝奪掌控感的感受，被稱為「失能信號」。一旦自尊受到刺激，有些人便可能在事後用否定、指責，甚至反咬的方式，把主導權搶回來。

    所以，真正成熟的幫助，不只是願意出手，也懂得尊重對方的選擇。一句「需要我幫忙嗎？」很多時候，比直接介入，更能讓善意留下好的結果。

    真正保護自己的方法，往往都是小細節

    回頭看整起事件，A 先生有一個動作值得所有人記住。他沒有一看到人倒下，就直接開始急救，而是先表明自己的身分，再取得家屬同意，才開始施作 CPR。短短幾秒鐘，看似不起眼，卻是在法律與溝通上替自己留下第一道保障。

    如果是在公共場所協助他人，也可以養成幾個習慣。

    第一，先取得當事人或家屬同意，若對方已失去意識，也要向現場民眾清楚說明自己準備進行的急救行動。

    第二，盡可能請第三人在場見證，必要時協助錄影、報警或聯絡救護單位，讓整個過程都有客觀紀錄。

    第三，超出自己能力範圍的事情，不要逞強，第一時間尋求專業人員協助。

    第四，在職場或日常生活幫助他人時，也盡量保留訊息、對話或相關紀錄，避免日後各說各話。

    這些動作看起來有點麻煩，卻可能在未來替自己省下更多麻煩。

    真正能一直幫助別人的人，都懂得替自己保留餘裕

    生活中，有些人幾乎不會拒絕別人的請求。

    同事拜託，答應；朋友開口，答應；親戚一句「只有你能幫忙」，還是答應。久而久之，最疲憊的人，往往就是那個一直說「好」的人。真正能長久付出的人，通常都有自己的界線。

    他們會設定固定回覆時間，而不是全天候待命；會先衡量自己的體力、情緒與資源，再決定能付出多少；當能力不足時，也願意坦然說「現在沒有辦法」。因為把自己耗盡，下一次就沒有能力幫助任何人。

    每一次伸手之前，都先問自己一個問題

    如果希望善良不要變成傷害，可以先替自己建立幾個習慣。分清楚哪些是自己的責任，哪些屬於別人的人生課題；拒絕時，不急著解釋一大串理由；不要因為一次誤解，就否定自己的價值，就像一張被揉皺的一千元鈔票，依然是一千元。

    更重要的是，每一次準備付出之前，都先問自己一句話：「如果最後沒有一句謝謝，我還願意做到這一步嗎？」如果答案仍然是願意，那就安心去做；如果答案是否定，也不必因此責怪自己。

    善良，不該因為少數人的惡意而消失

    有個流傳很久的寓言說，一名男子看見一條蛇困在火裡，伸手把牠救了出來，結果立刻被蛇咬傷。

    下一次再遇見同樣的情況，他沒有選擇袖手旁觀，只是改用一根長桿，把蛇挑離火堆。

    蛇沒有改變，想救人的心也沒有改變，改變的是方法。

    讀完《鏡週刊》這篇報導後，我最大的感觸不是「以後不要做好人」，而是「做好人，也要懂得保護自己」。

    我們不能因為少數極端案例，就讓整個社會失去互助的勇氣；但也不能只憑一股熱血，就把自己暴露在風險之中。

    願我們都能保留善良，也保留界線；願每一次伸出的手，都能救到別人，也能平安地收回自己。

    精華 FAQ

    • 核心爭議在於男大生成功救回國中女生後，卻被對方父親指控性騷擾並要求賠償。事件讓人看到善意可能被誤解，也引發外界對急救界線與法律保護的討論。

    • 他先向女學生母親表明自己是緊急救護學系學生，取得家屬明確同意後才開始 CPR，並在過程中依專業判斷操作。文章認為這些程序有助於留下法律與溝通上的保障。

    • 文章建議先取得同意、盡量讓第三人在場見證，必要時錄影或報警，並避免超出能力範圍硬撐。同時也要保留訊息與對話紀錄，讓善意不必承受不必要的風險。

    郭玉如

    郭玉如

    我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

    #性騷擾 #工作職場

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    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博
    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。
    • 重點二：狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。
    • 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

    一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

    第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

    可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

    兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

    謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

    2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

    謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

    這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

    離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

    ​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

    有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

    謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

    ​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

    兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

    ​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

    他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

    ​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

    九成遺產留給孫子？無法估價的善意

    謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

    他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

    沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

    ​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

    更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

    謝賢的故事，給我們3點提醒

    第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

    ​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

    第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

    ​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

    第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

    ​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。


    精華 FAQ

    • 因為他沒有把前妻變成仇人，也沒有在關係結束後羞辱對方，而是維持基本尊重與體面，讓曾經愛過的人即使分開，仍能保有尊嚴與情分。

    • 謝賢與狄波拉離婚後仍能友好相處，甚至與對方現任丈夫自在同桌；他也曾公開肯定張柏芝盡責照顧孩子，讓前媳婦沒有被排除在謝家之外。

    • 它強調離婚不必延伸為仇恨，不應逼孩子選邊站，也不該用羞辱前任證明自己正確。真正的優雅，是讓每個人都能保有退路與尊嚴。

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    #婚姻 #張柏芝

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    從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

    從小聽媽媽抱怨爸爸到長大崩潰！無數長女共鳴：原來那不是我的責任

    2026-07-14 12:37 女子漾／編輯黃冠婷
    圖片來源：pinterest
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    如果妳也有「長女病」，請停止拯救媽媽：她的人生課題，不該由妳負責。無論幾歲你可能都想過：「媽媽不開心，我是不是應該想辦法讓她好一點？」「爸媽又吵架了，我是不是要出面勸和？」

    有些女兒從小就特別懂事，習慣照顧弟妹、安撫父母情緒，家裡發生問題時，也總是第一個站出來收拾局面。長大後，她們依然很難拒絕家人的要求，甚至把維持家庭和諧，視為自己不能推卸的責任。社群上常將這種狀態稱為「長女病」。這並不是正式的疾病名稱，也不是每位長女都會遇到，而是形容一個人長期承擔超出自身角色的家庭責任，總覺得自己必須照顧所有人，卻很少關心自己累不累。

    編輯推薦

    小時候被迫聽媽媽訴苦，長大才發現那不是自己的責任

    一名網友分享，自己從國小開始，就經常聽媽媽抱怨爸爸、埋怨生活辛苦，甚至在情緒失控時，把孩子一起拉進爭吵之中。由於哥哥和妹妹較少回應媽媽，所有負面情緒幾乎都落在她身上。媽媽不只向她傾訴，還會問她應該怎麼做，讓當時仍是孩子的她感到焦慮又害怕，甚至責怪自己想不出解決方法。直到長大後擁有自己的家庭和孩子，她才明白，父母不應該把婚姻裡的沉重情緒壓在孩子身上。

    另一名網友也提到，自己長期習慣討好家人、安排家庭活動、照顧媽媽的生活，直到有一天突然發現自己真的太累了，才開始學習拒絕不想參加的聚會，表達自己的不滿，並清楚告訴家人，未來可以住得近，但不會同住。她表示：

    自己依然感謝父母，也愛著家人，但「我是我，我有自己的生活與責任」。

    妳以為自己是懂事，其實可能太早成為大人

    心理學中有一個相近概念，稱為「親職化兒童」，指孩子被迫承擔原本應由成人負責的實際或情緒責任。除了照顧弟妹、處理家事之外，孩子也可能成為父母的情緒支柱、婚姻調解者，甚至被要求在爭吵中選邊站。

    例如媽媽長期向女兒抱怨爸爸，把婚姻中的委屈、憤怒，甚至過度私密的問題全部告訴孩子。女兒一邊心疼媽媽，一邊開始對爸爸產生敵意，結果父母和好後，反而被責怪不應該這樣對待爸爸。

    但孩子從來不該成為父母的婚姻諮商師、情緒垃圾桶，或被迫選邊站的人。父母需要支持，可以尋求朋友、手足、心理師或其他成年人的協助，而不是將成人世界的重量全部交給孩子。

    圖片來源：pinterest
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    媽媽的人生課題，不是妳的人生作業

    如果妳也有長女病，請記得，不要再試圖拯救媽媽。

    這並不是要妳恨她、離開她，或否定她曾經受過的苦，而是要看清楚一件事：她的人生課題，不是妳的人生課題。

    圖片來源：pinterest
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    她和爸爸的婚姻問題、沒有完成的夢、長年累積的委屈，都是她需要面對與處理的人生選擇。妳可以心疼她，也可以在能力範圍內提供支持，但無法代替她改變人生。

    真正健康的關心是：「我願意陪伴妳，但這個決定要由妳自己做。」

    過度承擔則是：「只要妳不快樂，我就不能過自己的生活。」這兩者看似相近，卻有完全不同的重量。

    學會拒絕，不代表妳是一個不孝的女兒

    當媽媽再次向妳傾訴爸爸有多糟，妳不必急著分析誰對誰錯，也不需要立刻替她想出解決方法。

    妳可以說：「我知道妳現在很難過，但這是妳和爸爸之間的問題，我不適合介入。」或是告訴她：「這些內容讓我壓力很大，妳可能需要找更適合的人聊聊。」

    妳也可以從生活中的小地方開始建立界線，例如不在工作時接聽抱怨電話、拒絕不想參加的家庭聚會，或把陪伴家人的頻率調整到自己可以負荷的程度。剛開始拒絕時，妳可能會有罪惡感，擔心媽媽難過、覺得自己變冷漠。這不一定代表妳做錯了，而是妳過去太習慣把家人的需求擺在自己前面。

    圖片來源：pinterest
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    妳可以愛媽媽，但不必代替她活著

    停止拯救媽媽，不代表妳不愛她，而是讓彼此回到正確的位置。

    媽媽可以擁有自己的情緒與痛苦，但她也需要為自己的選擇負責；妳可以是一個關心她的女兒，卻不必成為她的心理師、婚姻顧問或人生救援隊。

    別人的失望，不等於妳做錯了。當妳不再把全家人的快樂扛在肩上，才有機會重新問問自己：除了當一個懂事的女兒，妳真正想過的是什麼樣的人生？

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    拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

    拚命過勞換來一場職災：她從三國語言天才變成永遠的啞巴，1228萬的血淚

    2026-07-20 19:25 柳靖

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：羅小姐精通3國語言，卻在公司訓練口譯時突然中風倒下。
    • 重點二：法院認定公司隱形加班達97小時，與她發病具有因果關係。
    • 重點三：失去語言能力後判賠1228萬元，但健康與人生已難以回復。

    精通三國語言的學霸，最後卻失去說話能力！一場判賠 1228 萬的職災官司戳破全台灣爆肝打工人的幻想：人生沒有任何一份工作值得拿未來交換！

    她花了二十多年成為頂尖人才，卻在講台上當場倒下

    一場判賠 1228 萬元的職災官司，讓所有拚命工作的人都沉默了。

    只看履歷，羅小姐幾乎符合所有人對「人生勝利組」的想像。中央大學畢業，取得台北藝術大學碩士學位，曾赴波蘭華沙美術學院研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，在葡萄酒進口公司擔任品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場的溝通。

    她花了二十多年，把自己培養成一個別人眼中的頂尖人才。

    2019 年 6 月，在一場公司教育訓練上，她站在台上替外賓口譯，講到一半突然倒下，診斷結果是急性腦中風。


    低風險族群與被隱藏的 97 小時加班

    她沒有抽菸，沒有喝酒，沒有高血壓或心血管疾病。

    依照國民健康署慢性病風險評估，她未來十年的中風風險約只有 5%。法院最後認定，公司長期高強度的工作安排，與她發病之間具有因果關係。

    公司在法庭上宣稱她的加班只有 49 小時，但法院查出來真實數字高達 97 小時。法官沒有只看表面打卡紀錄，假日參加葡萄酒課程、展覽布置與撤場、深夜 LINE 工作訊息、回家查資料準備接待外賓，全都認定為實質工作。

    很多上班族看到這裡大概都笑不出來，因為這些隱形勞動每天都在發生，大家早就把它當成理所當然的一部分。


    失去一輩子累積的能力，再多賠償也回不到原點

    中風之後，羅小姐罹患完全性失語症（Global Aphasia），無法流暢理解語言，也失去了表達能力。

    一位靠口譯維生的專業人士，再也無法使用自己的語言能力。二十多年建立起來的優勢，在短短幾分鐘內崩塌。

    法院認定總損害超過一千六百萬元，扣除公司先前支付的補償，以及她被認定須負擔的一成責任，最後判賠一千二百二十八萬元。金額看起來很高，但她的人生再也回不到原點。

    很多高成就的人都有同一種壞習慣：身體發出警訊時先忍一下，想著今天還有會議、還有行程等著自己，忙完再說。

    倒下前同事曾勸她請假就醫，她依然選擇咬牙留下來完成既定任務。很多人看到這段都會覺得熟悉，因為自己也做過一模一樣的選擇。


    離開公職後，我重新定義了人生的價值

    我離開公職後，重新思考了人生的底層邏輯。

    以前總覺得，人要證明自己的價值就得一直往前衝。後來才慢慢明白，努力與責任固然有價值，但健康一旦失去，再高的薪水、再漂亮的職稱，都沒有辦法幫你重新長回來。

    每天加班一點點，看起來沒有什麼；每天少睡一點點，看起來也沒有什麼。很多人生崩塌的轉折都不是某一天突然發生，而是身體默默記住了每一次忽略，等到真的撐不住了，一次全部還給你。


    建立不必拿健康與尊嚴交換收入的人生

    離開公職之後，我一直在思考：一個普通人到底要怎麼一步一步建立一個不必拿健康、時間與尊嚴交換收入的人生？

    人生很長，工作可以重來，健康未必有第二次機會。

    當你學會跳出體制給你的陷阱、開始為自己的健康與生命策略打算的那一刻起，你才能真正拿回屬於自己的人生主導權。


    精華 FAQ

    • 她畢業於中央大學、取得北藝大碩士，並赴波蘭研修，精通英文、西班牙文與波蘭文，任職葡萄酒進口公司品牌副理，負責國外酒莊與亞洲市場溝通。

    • 法院認為公司長期高強度安排與發病有因果關係，且真實加班達97小時，包含假日活動、深夜訊息與回家準備工作，並非公司所稱的49小時。

    • 案件顯示再高的薪水與職稱，都不足以彌補健康受損；一旦身體長期被忽略，可能換來無法逆轉的後果，提醒上班族別用未來交換工作。

    柳靖

    柳靖

    台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

    #台灣 #健康 #工作職場

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    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

    2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

    新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

    文章目錄

    手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

    示意圖／AI生成
    示意圖／AI生成

    父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

    這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

    等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

    手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

    父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
    父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

    父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

    問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

    更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

    當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

    手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

    示意圖／報系資料照
    示意圖／報系資料照

    很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

    但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

    家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

    這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

    手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

    小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

    有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

    這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

    有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

    手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

    手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
    手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

    很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

    父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

    更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

    等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

    手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

    示意圖／AI生成
    示意圖／AI生成

    手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

    避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

    父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

    談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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