2026-07-23 13:04 潮健康
嬰兒可以吃益生菌嗎？營養師解析3種補充方式與6大挑選重點
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文章重點整理：
- 重點一：六個月以下健康寶寶通常不必急著補充益生菌。
- 重點二：挑選產品要看適用月齡、菌株編號與保證活菌數。
- 重點三：益生菌可拌溫水奶水或副食品，避免高溫破壞活菌。
圖說：寶寶換奶、吃副食品常遇到排便不順，益生菌成了不少新手爸媽的救星
寶寶一換奶就排便不順，開始吃副食品後便便變硬，晚上又常因脹氣哭鬧，許多新手爸媽都會疑惑：「寶寶可以吃益生菌嗎？」
《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師表示，寶寶可以補充益生菌，但並非每位寶寶都需要吃。除了確認產品適用月齡，也應依寶寶的飲食、排便與健康狀況評估。未滿6個月、早產或有特殊健康狀況的寶寶，補充前應先詢問兒科醫師。
嬰兒幾個月可以吃益生菌？ 營養師：6個月後可依需求補充
戴嘉珠營養師表示，益生菌並沒有統一的起始食用年齡，仍須依產品標示與寶寶狀況判斷。健康且喝奶、排便及體重成長正常的6個月以下寶寶，通常不需要急著補充。寶寶的腸道菌叢會受到生產方式與餵養型態影響，並隨成長逐步建立；母乳中的母乳寡糖，也能作為腸道好菌的養分。
滿6個月、開始接觸副食品後，飲食種類逐漸增加，排便次數、質地與排氣狀況也可能跟著改變。若出現便便偏硬或排便不規律，可先調整副食品內容與水分，再依需求評估是否補充益生菌
嬰兒吃益生菌有哪些好處？4大作用一次看
適量補充益生菌，有助於維持寶寶消化道機能與菌叢平衡。戴嘉珠營養師說明，主要有四項實質幫助：
- 減少脹氣與哭鬧
寶寶因腸胃發育未成熟容易脹氣。補充如羅伊氏乳桿菌等特定菌株，有助於穩定腸道，減少因不適引起的哭鬧。
- 促進排便規律
面對換奶期或腸胃適應不良引起的腹瀉與便秘，益生菌能協助雙向調節，維持排便順暢。
- 幫腸道打好基礎、幫助營養吸收
嬰幼兒時期是體內建立好菌的黃金期。適量補充益生菌，能幫寶寶維持良好的消化環境，吃進去的營養和副食品才能被好好吸收。
- 調整好體質、提升日常防護力
腸道是身體很重要的防禦防線。透過補充菌株，能由內而外幫寶寶調整體質，面對季節變化或外在環境時，自然更有保護力。
嬰兒益生菌怎麼吃？鎖定3大吃法，千萬別配熱水
益生菌最怕高溫，且寶寶常有吃到一半就不吃的情況，容易因食物剩下來而影響補充效果。戴嘉珠營養師傳授3個日常餵食技巧，確保活菌能順利下肚：
- 少量溫水調開，不怕喝不完
建議加入「極少量」常溫或微溫水攪拌，確保寶寶能一口喝完，避免因喝不完導致攝取量不足。
- 混入「第一口」奶水，避開溫度地雷
配方奶須先降溫至 40 度以下。建議先撈出「一小口奶」混入益生菌讓寶寶先喝完，確保活菌全數下肚，再繼續餵剩下的奶。
- 分批拌入副食品，避免吃不完浪費
務必等食物放涼後再加入。若寶寶食量不固定，可先挖出少量副食品拌入益生菌，等這碗吃完後，再餵其餘餐點。
嬰兒益生菌推薦怎麼挑？營養師揭密6大選購指標
戴嘉珠營養師提醒，挑選嬰幼兒益生菌時不能只看「寶寶專用」或「兒童配方」行銷名稱，重點是看懂成分和劑量。不知道怎麼挑的爸媽，認明這 6 個指標就對了：
嬰幼兒與成人的用量不同。請選擇清楚標示適用年齡與建議食用量的產品，不建議拿成人產品自行減量給寶寶食用。
光看乳酸菌、雙歧桿菌等大分類是不夠的。真正有科學實證的是後面的菌株編號（如 LP28、LRH10），這代表有人體研究支持其特定功效。
益生菌的活性容易在運送與保存中流失。選購時應破除「出廠菌數高就好」的迷思，優先選擇具備「有效期限內保證菌數」並通過「高溫物流實測」的產品，確保孩子吃下肚的皆為有效活菌。
寶寶的身體發育尚未完全，應避免購買含有香料、色素與甜味劑等額外添加物的產品，優先選擇 100% 無添加的純淨配方。
優質配方會結合益生元（提供好菌養分）與後生元（如克菲爾 M1，協助優化腸道環境），三者搭配能讓腸道支持系統更完整。
寶寶還不會吞嚥，吃「膠囊」有噎到的風險；「滴劑」開封後反覆使用則容易受潮變質。相比之下，獨立鋁箔「粉包」最防潮、好控量，且方便混入奶水或副食品。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：嬰兒可以吃益生菌嗎？營養師解析3種補充方式與6大挑選重點
精華 FAQ
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通常不必急著補充。若寶寶喝奶、排便與體重成長都正常，腸道菌叢會隨成長逐步建立，可先觀察飲食與排便狀況，再評估是否需要補充。
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可用少量常溫或微溫水調開，或混入降溫到四十度以下的奶水，也能拌入放涼後的副食品。重點是避免熱水與長時間放置，以免活菌失效。
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要看適用月齡、菌株編號、有效期限內保證菌數與高溫實測，並盡量選無香料色素等添加物的粉包型產品，必要時可搭配益生元與後生元。