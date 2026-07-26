2026-07-26 10:03 潮健康
夏季居家蟲害增加：芳療專家分享5款植物香氣應用與居家清潔建議
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：夏季氣溫升高，果蠅、蟑螂與螞蟻等居家蟲害更活躍。
- 重點二：丁香、檸檬、肉桂皮、尤加利與迷迭香可作為環境用香氣。
- 重點三：專家強調清潔、密封食物與減少積水，才是防蟲根本。
「啊！那邊有一隻！快拿拖鞋來！」隨著天氣漸漸變熱，這句話是不是也經常在你家上演呢？氣溫一升高，不只是我們覺得悶熱，家裡的果蠅、蟑螂、螞蟻也彷彿收到信號，開始活躍起來。
這些不速之客不僅讓人看了渾身起雞皮疙瘩，還可能出現在廚房、垃圾桶周圍等環境，因此不少民眾會更加重視居家清潔與環境管理。尤其是在忙碌了一天後，回到家只想好好休息，卻還要跟這些蟲蟲展開游擊戰，實在讓人心力交瘁。
部分植物香氣成分常被應用於居家環境管理
其實，想要驅趕這些惱人的小蟲，不一定要依賴刺鼻的化學殺蟲劑。大自然中就有許多植物的香氣是蟲蟲們避之唯恐不及的！我們可以利用以下 5 款精油，為家裡打造天然的防護罩：
- 丁香：含有「丁香酚」，具備極佳的抗菌消毒作用。丁香本身帶有溫暖辛甜的香料氣息，但在蟲蟲的嗅覺世界裡，蟲害通常較不喜歡此類植物氣味。！在盛產丁香的印度，人們通常直接用它來殺蟲，常被應用於居家環境使用。
- 檸檬：含有高濃度的「檸檬烯」，抗菌效果非常好。它清新酸甜的柑橘香氣能讓人精神一振，常被用於居家芳香。
- 肉桂皮：主要成分是「肉桂醛」，具有強烈的刺激性與抗菌力。這種溫暖濃烈的木質辛香，在人類聞起來像是美味的烘焙點心，但氣味是大部分蚊蟲非常討厭的，常見於居家環境香氛應用。
- 澳洲尤加利：富含「氧化物」，具備強大抗菌力。它帶有一股沁涼清透的森林氣息，能讓人呼吸順暢也常被應用於居家環境香氛。
- 樟腦迷迭香：顧名思義含有「樟腦」，帶有強勁且清新的草本氣味，令人感到提神醒腦。
實戰指南：DIY 居家專屬防蟲噴霧
想要輕鬆將蟲蟲拒於門外，你可以準備一個玻璃噴霧瓶，倒入 50ml 的 75% 酒精，並加入上述精油（可單方或複方混合）總計約 30-40 滴（約 3% – 4% 的環境用濃度）。搖晃均勻後，噴灑在廚房角落、垃圾桶邊緣、流理台下方或是排水孔附近。
(安全貼心提醒：此高濃度配方僅限「環境噴灑」使用。若欲作為直接接觸肌膚的防蚊液，請務必將濃度降至 1% 到 2%，並使用荷荷芭油等植物基底油進行稀釋；臉部或敏感肌膚則建議降至 0.5% 以下。孕婦、嬰幼兒及有養貓狗等寵物的家庭，使用前請先查閱相關禁忌或諮詢專業芳療師。)
專家叮嚀：環境整潔是根本，精油使用要注意
雖然精油防蟲天然又好聞，但台灣芳療協會會長張元霖提醒，「保持環境整潔」 才是防蟲的治本之道。定期清理垃圾、保持食物密封、減少積水，才能不讓蟲蟲有機會安營紮寨。
此外，在使用精油時也要注意安全濃度。如果是要噴灑在環境中驅蟲，精油濃度可以稍微高一點，大約在 3% 到 5% 左右；但如果要直接塗抹在身體上作為防蚊液，為了避免刺激皮膚，建議濃度控制在 1% 到 2%；若是針對較敏感的臉部肌膚，則應該降至 0.5% 到 1%，並且一定要先用基底油稀釋後才能使用喔！
健康管理師張恆恩最後分享：夏季居家環境管理仍應以保持清潔、垃圾定期清理、食材妥善保存及避免積水為首要原則。植物香氣可作為居家芳香與環境管理的輔助方式之一，但精油屬高濃度植物萃取物，使用時應依產品標示或專業建議操作，並留意不同族群與寵物家庭的使用限制，才能兼顧居家舒適與使用安全。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：夏季居家蟲害增加：芳療專家分享5款植物香氣應用與居家清潔建議
精華 FAQ
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文章列出五款常見應用：丁香、檸檬、肉桂皮、澳洲尤加利與樟腦迷迭香，認為它們可用於居家環境香氛與驅蟲輔助，特別適合廚房、垃圾桶周邊等區域。
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可準備50ml的75%酒精，加入總計約30至40滴精油，濃度約3%到4%，搖勻後噴灑在廚房角落、垃圾桶邊緣、流理台下方與排水孔附近。
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文章提醒環境噴灑與塗抹肌膚的濃度不同；若直接接觸皮膚須降至1%到2%，敏感肌更低，且孕婦、嬰幼兒與寵物家庭應先查禁忌或諮詢專業人士。