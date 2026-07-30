2026-07-30 10:03 潮健康
肌少症是什麼？營養師帶你了解骨骼肌與代謝健康的重要性
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：肌少症不僅是肌肉變少，更是質量下降與功能退化。
- 重點二：骨骼肌負責葡萄糖利用，影響血糖控制與代謝健康。
- 重點三：肌少症與第二型糖尿病互相影響，會增加跌倒與衰弱風險。
肌少症的定義與老化趨勢：不只是肌肉流失
肌少症，簡單來說，就是身體的骨骼肌（也就是我們能自主控制的肌肉）發生了質量流失、品質變差，導致功能減退的狀況。這不單單是隨著年紀增長，肌肉自然變少那麼簡單。雖然老化確實是導致肌肉萎縮和肌肉纖維減少的主要原因，讓肌少症在高齡族群中很常見，但它也經常出現在有急性或慢性疾病的病人身上。
特別是像第二型糖尿病這類的慢性病，反而可能加速肌少症的發生與惡化，形成一個惡性循環。因此，肌少症不只是單純的肌肉流失，更是一個需要被正視的健康警訊。
骨骼肌：被低估的代謝調控中心
您可能認為肌肉主要負責運動和力量，但其實骨骼肌在身體的代謝功能中扮演著非常重要的角色。骨骼肌是人體利用葡萄糖的重要組織之一，尤其是在胰島素的幫助下，肌肉會吸收血液中的葡萄糖來產生能量。
這表示，當肌肉量減少，或是肌肉的品質變差時，身體處理血糖的能力也會跟著下降，就容易產生「胰島素阻抗」（細胞對胰島素的反應變差，導致血糖不易進入細胞）和「代謝症候群」（一系列代謝異常的組合，如高血糖、高血壓、高血脂等）。
正欣診所營養師江庭萱在衛教時常提醒，維持足夠的肌肉量，有助於維持正常代謝功能及血糖利用。骨骼肌量下降及肌肉品質改變，可能伴隨脂肪堆積、氧化壓力增加及慢性發炎等現象，進一步影響整體代謝健康。
肌少症與慢性代謝疾病的雙向關聯
肌少症與慢性代謝疾病之間，存在著一種複雜的雙向關係。一方面，肌少症的存在，會讓高齡族群面臨更高的不良預後風險，例如步態不穩、容易跌倒，甚至可能導致身體衰弱，進而增加對他人照護的需求。
另一方面，許多研究都發現，第二型糖尿病與肌少症之間有著密切的關聯。第二型糖尿病患者體內的胰島素阻抗，被認為是導致身體功能和活動能力受損的重要原因，這可能進一步促使肌少症的發生。
此外，糖尿病所引起的慢性發炎反應，以及晚期糖化終產物（AGEs，一種在體內累積會造成組織傷害的物質）的累積，也都被認為可能與肌少症的發生有關。因此，肌少症與慢性代謝疾病並非獨立存在，而是相互影響，形成一個需要全面關注的健康挑戰。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
參考文獻：
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- Nishikawa, H., Fukunishi, S., Asai, A., Yokohama, K., Nishiguchi, S., & Higuchi, K. (2021). Pathophysiology and mechanisms of primary sarcopenia (Review). International journal of molecular medicine, 48(2).
- Purnamasari, D., Tetrasiwi, E. N., Kartiko, G. J., Astrella, C., Husam, K., & Laksmi, P. W. (2022). Sarcopenia and Chronic Complications of Type 2 Diabetes Mellitus. The review of diabetic studies : RDS, 18(3), 157-165.
原文出處：肌少症是什麼？營養師帶你了解骨骼肌與代謝健康的重要性
精華 FAQ
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肌少症指骨骼肌質量下降、品質變差，並造成力量與功能退化，不只是單純變瘦或變少。它常見於高齡者，也可能因慢性疾病、營養不良或活動不足而加速惡化。
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骨骼肌是身體利用葡萄糖的重要組織，在胰島素協助下可吸收血糖供能。當肌肉量減少或品質變差，血糖利用效率下降，容易出現胰島素阻抗、代謝異常與慢性發炎。
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兩者具有雙向關係：糖尿病的胰島素阻抗、慢性發炎與AGEs累積，可能促進肌少症；而肌少症又會讓活動能力下降、跌倒風險上升，進一步影響整體預後與照護需求。