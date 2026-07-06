2026-07-06 17:59 女子漾／編輯王廷羽
下半年好運大翻身！4星座事業、財運終於開掛，熬過低潮準備逆襲
有時候不是你不夠努力，只是運氣還沒轉到你這邊！上半年總覺得哪裡都卡卡的，工作推不動、人際也有點累，明明已經很認真，卻好像總差那麼一步。
下半年開始，有些星座的狀態會慢慢變好。原本卡住的事情鬆動了，新的機會出現了，貴人和財運也可能跟著靠近。這不是突然天降好運，而是過去累積的努力，終於有機會被看見。
以下4個星座，下半年不妨多留意身邊的變化，也許很多事，真的會開始往好的方向走~
下半年逆襲星座1. 獅子座
獅子座表面看起來總是很有氣場，好像什麼都難不倒他們，但其實今年上半年過得並沒有外人想像中輕鬆。很多獅子座可能一直覺得工作推進不順，明明能力不差，卻總是差一點被看見；人際關係上也容易有小摩擦，讓原本自信滿滿的自己開始懷疑，是不是哪裡出了問題。
不過下半年開始，獅子座的狀態會慢慢回穩。過去被忽略的能力，有機會重新被看見，也可能出現新的合作邀約、舞台或職場機會。最重要的是，獅子座會重新找回那種「我可以」的底氣。當獅子座重新相信自己，氣場就會跟著回來，前半段像是在爬坡，雖然累得滿身汗，但下半年終於有機會站上坡頂，看見新的風景。
下半年逆襲星座2. 摩羯座
摩羯座一直都是很能撐的星座，他們不太喜歡抱怨，也不習慣把辛苦掛在嘴邊，別人在休息的時候，摩羯可能還在默默補進度；別人已經想放假了，他們腦中還在安排下一步計畫。說真的，摩羯常常不是不累，只是太習慣自己扛。
而這份長期累積的努力，下半年很有機會開始看見回報。過去建立的人脈、經驗、專業能力，可能會在某個時間點突然串起來，變成新的工作機會或收入來源。有些摩羯座可能迎來職位調整、薪資變化，也有人會開始嘗試一直想做、但過去不敢啟動的新計畫。
摩羯座的逆襲通常不是一夜爆紅，而是越走越穩、越做越有底氣，別人看起來像突然成功，但只有摩羯自己知道，那是前面很多個熬夜、忍耐和堅持換來的。
下半年逆襲星座3. 天蠍座
天蠍座下半年的關鍵不是外在變化，而是心態終於變了。過去的天蠍可能容易想太多，一件小事可以反覆琢磨很久，甚至因為害怕失敗、害怕受傷，而錯過一些原本可以爭取的機會。
但下半年開始，天蠍座會變得比較敢行動，想做的事情會願意試試看，想要的機會也會更主動爭取。這種轉變看似不大，但對天蠍來說非常關鍵，因為只要他們願意踏出第一步，後面的資源和可能性就會慢慢靠近。
尤其在事業與財運方面，天蠍座有機會遇到願意幫忙的人，也可能接觸到過去沒想過的新領域。有時候改變人生節奏的，不一定是什麼大事件，可能只是一場聊天、一通電話，或朋友一句「你要不要試試看？」機會就是這樣來的。
下半年逆襲星座4. 雙子座
雙子座上半年可能過得有點混亂，計畫總是趕不上變化，事情一改再改，連自己都覺得節奏有點亂。但雙子座很厲害的一點是，他們適應力超強，就算環境一直變，也能很快找到新的玩法。
下半年開始，這個優勢會變得更明顯！新的專案、新的人脈、新的合作機會，都有可能出現在雙子座身邊。有些原本不敢想的發展方向，反而會突然打開一扇門，讓雙子座發現，原來自己還有更多可能。
而且雙子座下半年人緣也會變旺。很多事情能不能成功，不只是看能力，也要看有沒有人願意介紹、推薦、牽線，雙子座本來就擅長與人連結，當運勢一起來，很多機會就會順勢被打開。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
精華 FAQ
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文章點名四個下半年有望逆襲的星座，分別是獅子座、摩羯座、天蠍座與雙子座，重點都放在事業機會、財運改善與整體狀態回升。
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獅子座有機會重新被看見能力，迎來合作與舞台；摩羯座則因長期累積專業、人脈與耐力，可能轉化成職位、薪資或新收入來源。
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天蠍座的關鍵在心態變得更主動，願意踏出第一步；雙子座則靠強大適應力與人緣，讓新專案、合作與牽線機會更容易出現。
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