2026-07-06 17:17 只想工作不想上班的Summer
瘦瘦針停藥後為什麼會復胖？一次看懂復胖率、肌肉流失與維持體態的關鍵
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：跨國研究顯示，停用瘦瘦針一年後平均復胖約三分之二。
- 重點二：減重時肌肉脂肪一起掉，復胖時脂肪回升更多更明顯。
- 重點三：瘦瘦針只能提供暫時助力，維持體態仍靠習慣與肌力。
我減肥減了快二十年。34 歲第一次認真學怎麼瘦，到現在，各種方法幾乎都試過。所以當「瘦瘦針」開始被身邊的人一個一個討論，我完全懂那種心動——原來真的有一種東西，可以讓你不用那麼辛苦，數字就往下掉。
但最近有幾則新聞，讓我想停下來，好好跟大家說幾句真心話。
一份跨國、將近 800 人的研究發現：連續打了五個月瘦瘦針的人，在停藥一年後，平均胖回了當初減掉的三分之二。也就是說，本來瘦了 10 公斤，停藥後又胖回 6、7 公斤。更值得注意的是，減的時候肌肉和脂肪一起掉，胖回來的時候，卻是脂肪多過肌肉。另一邊，食藥署的不良反應通報，短短不到兩個月就從 21 件升到 30 件。
我不是要嚇你，也不是要說這一針不好。我只是想把一件事講清楚。
你以為你在買「瘦」，其實你買的是「時間」
打針之前，很多人心裡的算式是：花這筆錢，換一個瘦下來的自己。
但如果誠實地看那份研究，你會發現，你買到的其實不是「瘦」，而是一段「暫時瘦下來的時間」。這段時間很珍貴——它讓你先看到希望、先穿回想穿的衣服、先有動力。可是它有期限。針一停，如果生活沒變，身體就慢慢走回原路。
這跟很多事情很像。你可以借一筆錢先過好日子，但如果賺錢的習慣沒建立，錢花完，日子還是會打回原形。工具能幫你「提前」，但不能幫你「維持」。
真正的成本，不是那筆針的錢
大家算瘦瘦針，都在算一針多少錢。但我這些年學到，真正貴的從來不是眼前那筆支出，而是「以為花了錢就不用改變」的那個念頭。
因為你一旦這樣想，就會把所有希望押在藥上，而不是押在自己身上。等到停藥、復胖，你失去的不只是那幾公斤，還有「我原來可以靠自己」的那份信心。這個，比針貴多了。
那到底該怎麼辦？三件停藥也帶得走的事
我不反對用工具。真的有需要、醫師評估合適，該用就用。但我會提醒自己：用工具的同時，一定要把「停藥後也還在」的能力，一點一點養起來。
第一，把肌肉顧好。瘦瘦針最讓我在意的，是肌肉會跟著掉。肌肉是你中年以後最重要的本錢，它決定你的代謝、你的體力、你老了會不會跌倒。吃夠蛋白質、做點肌力訓練——這是停藥後唯一站在你這邊的東西。
第二，把飲食變成習慣，而不是限制。針會幫你壓下食慾，但針停了，食慾會回來。趁著食慾被壓下的這段時間，好好練習「正常吃、吃對的」，讓它變成不用意志力也做得到的日常。等於是用這段輕鬆期，先把習慣的地基打好。
第三，把體重計上的數字，換成身體的感覺。別只盯著掉了幾公斤。你睡得好不好、爬樓梯會不會喘、精神有沒有變好——這些才是體質真正在變好的訊號。數字會騙人，體感不會。
你要的是「瘦一次」，還是「一直不太胖」？
或許你正在考慮這一針，或許你身邊的人正打得起勁。
我想說的，其實很簡單。減肥到了一定年紀，早就不是跟體重計較勁，而是跟「怎麼跟自己的身體長期相處」和解。瘦瘦針能不能用？能。但它是幫你起跑的那雙鞋，不是幫你跑完全程的腿。
這一針能買到快，但買不到「一直」。快是它給的，一直，只能自己養。
那麼，如果撇開那幾公斤，誠實問問自己：你真正想要的，是「瘦一次」給別人看，還是「一直不太胖」地，舒服過完往後每一天？
歡迎在留言區跟我聊聊你的想法。也許你決定的方向，正好是另一個正在猶豫的人需要的提醒。
我是 Summer。把減肥當成一輩子的功課，也把人生當成一場長期經營的練習。我們慢慢來，一起把自己養好。
精華 FAQ
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因為藥物主要是暫時壓低食慾與幫助減重，並沒有改變原本的生活型態；一旦停藥，食慾回來、習慣未調整，體重就容易慢慢回升。
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因為減重時常會連肌肉一起掉，停藥後回來的體重又多是脂肪，這會影響代謝、體力與老年後的行動能力，因此肌肉保留很重要。
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作者建議把肌肉顧好、練習正常而穩定的飲食習慣，並把注意力從體重數字轉向身體感受，讓停藥後仍能維持體態與健康。
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