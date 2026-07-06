2026-07-06 11:57 柳靖
比起當個體面的好人，我更想當個無悔的瘋子：《我的黑道姑姑》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者從黃山料新書看見，活得正確不等於活得快樂。
- 重點二：書中以黑道姑姑故事提醒，別為預防死亡而提前殺死生活。
- 重點三：文章也強調親密關係需珍惜，離開傷害你的人不是失敗。
前陣子，因為某位創作者在網路上公開批評黃山料，反而勾起了我的好奇心，讓我重新把他的作品從書架上抽了下來。
我一直相信，一位作家值不值得閱讀，不應該由別人的評論來定義，而是應該由自己翻開書頁的那一刻，用身體的感知去做判斷。
很奇妙地，黃山料的文字沒有艱深的理論，也沒有刻意賣弄的文采，他就只是很平靜、很溫柔地說著故事。在這個喧囂的時代，讀著讀著，你卻會發現每一句話都像是在心裡慢慢發酵。沒有大道理，卻總有一句話，會剛好落在你最近的心情裡。
讀完這本新書《我的黑道姑姑》，我的心裡沒有熱血沸騰，反而是一片暖洋洋的平靜。這不是一本歌頌黑道的刺激小說，而是一本寫給現代所有「活得太用力的人」的靈魂備忘錄。
為了預防死亡，我們是不是提前殺死了生活？
我們從小被社會教育的，從來不是「怎麼活」，而是怎麼活得「正確」。要好好念書、找份穩定工作、努力存錢、不要犯錯、不要讓別人失望。 可是，活得很正確，我們就一定會快樂嗎？
書裡那位17歲離家、混過黑道甚至入獄的姑姑，在世俗眼裡是個徹頭徹尾的怪人。但當她得了肝癌拒絕治療，反而到處去玩、瘋狂喝酒時，她說了一句讓無數乖孩子集體震驚的話：「很多人一輩子最大的錯，就是為了預防死亡，而提前殺死了生活。」
回頭看看我們的日常，我們似乎都活在「等一下」的魔咒裡：等工作穩定了再去旅行、等房貸繳完了再享受生活、等退休了再做自己喜歡的事。
如果快樂永遠被無期徒刑般地推遲到未來，那今天的我們，到底是在生活，還是在生存？
這本書徹底治好了我的焦慮。人的內在信念形塑了外在現實，如果現在不快樂，未來的自己只會更老、更累、擁有更多遺憾。現實或許無法改變，但我們看待當下的價值觀，你想改，隨時都能改。
有些人傷害你，只是因為他本來就是會傷害人的人
除了對生命節奏的省思，書中關於人際關係的解毒劑，也深深打中了我：「他傷害了你，不是因為你有問題，而是因為他本來就是一個會傷害人的人。」
年輕時的我們，很容易把別人的惡意怪罪到自己身上。是不是我不夠好？是不是我再努力忍耐一點，一切就會改變？
後來在歲月裡跌撞久了才明白，有時候真的不是你不夠好，只是你剛好待在一個不健康的環境裡。你撐著傘想陪對方共度萬難，結果對方因為一點小事拋棄了你；但等他走後你才驚覺，原來你生命裡所有的暴風雨，竟然都是他帶來的。
黃山料用近乎大刀闊斧的果斷告訴我們：不愛惜我的人，那就讓他滾吧。離開，不一定是失敗；很多時候，勇敢離開，才是真正的開始。
人與人只要親密了就會互相折磨，懂得道謝就好
而在那些風雨停歇後，願意留下來和我們一起修復關係的人，才最值得珍惜。
書裡寫著：「人與人只要親密了，就會互相折磨，但也不是什麼大問題，懂得道謝就好。」讀到這段文字時，我的鼻頭微微發酸，腦海裡第一個浮現的，是陪伴了我18年的人生夥伴——老猴子。
18年，多麼漫長的時間。一路走來，我們不是沒有過激烈的爭吵，不是沒有過深深的誤解，甚至，也不是沒有想過要放手放棄。只要靠得夠近，帶刺的靈魂就難免會扎傷彼此。可是，每一次在跌跌撞撞、皮開肉綻之後，我們竟然都還在。
我想把黃山料的這份溫柔，毫無保留地送給我的老猴子：「謝謝你，在我最不喜歡自己的時候，沒有離開我。謝謝你被我折磨了這麼多年，還願意留下來。我不打算走了，餘生，還請繼續多多指教。」
重新定義人生主線
《我的黑道姑姑》真正想告訴我們的，從來就不是流於表面、拋棄一切的及時行樂。而是當你走到人生的中點，經歷過那些愛恨離合後，終於看清了真正的主線任務。
人生最後留下來的，從來不是戶頭裡的存款、不是名下的房子、更不是社會給予你的虛妄掌聲。真正能被靈魂帶走的，是你曾深刻體驗過的人生、是你真心珍惜過的人，以及那些願意陪你一起走到最後的羈絆。
人世間每天都有生有死，尋常得像是一片花瓣落下。如果今天就是生命的最後一天，你最遺憾的會是什麼？
我希望當那一天到來、回頭看自己的人生時，能帶著優雅與平靜說：我沒有活得最成功，但我努力活得沒有遺憾。願我們都不要只是活成別人期待的正確模樣，而是能真誠地活成自己最喜歡的樣子。
精華 FAQ
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作者認為黃山料不靠艱深理論或華麗辭藻，而是以平靜溫柔的方式說故事，讓讀者在閱讀中自然感受。他的作品像情緒備忘錄，能在不說教的情況下觸動人心。
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這句話用來批判人們總把快樂延後到未來，等工作穩定、房貸繳完或退休後才享受人生。作者認為這種心態會讓人錯過當下，最後只剩更老、更累與更多遺憾。
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文章指出，別人的傷害未必是自己的錯，有時只是對方本來就會傷人。若關係讓人長期受傷，勇敢離開不是失敗，而是重新開始；真正值得珍惜的是願意留下修復的人。
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