比起當個體面的好人，我更想當個無悔的瘋子：《我的黑道姑姑》

2026-07-06 11:57 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者從黃山料新書看見，活得正確不等於活得快樂。
  • 重點二：書中以黑道姑姑故事提醒，別為預防死亡而提前殺死生活。
  • 重點三：文章也強調親密關係需珍惜，離開傷害你的人不是失敗。

前陣子，因為某位創作者在網路上公開批評黃山料，反而勾起了我的好奇心，讓我重新把他的作品從書架上抽了下來。

 

我一直相信，一位作家值不值得閱讀，不應該由別人的評論來定義，而是應該由自己翻開書頁的那一刻，用身體的感知去做判斷。

 

很奇妙地，黃山料的文字沒有艱深的理論，也沒有刻意賣弄的文采，他就只是很平靜、很溫柔地說著故事。在這個喧囂的時代，讀著讀著，你卻會發現每一句話都像是在心裡慢慢發酵。沒有大道理，卻總有一句話，會剛好落在你最近的心情裡。

 

讀完這本新書《我的黑道姑姑》，我的心裡沒有熱血沸騰，反而是一片暖洋洋的平靜。這不是一本歌頌黑道的刺激小說，而是一本寫給現代所有「活得太用力的人」的靈魂備忘錄。

 

為了預防死亡，我們是不是提前殺死了生活？

我們從小被社會教育的，從來不是「怎麼活」，而是怎麼活得「正確」。要好好念書、找份穩定工作、努力存錢、不要犯錯、不要讓別人失望。 可是，活得很正確，我們就一定會快樂嗎？

 

書裡那位17歲離家、混過黑道甚至入獄的姑姑，在世俗眼裡是個徹頭徹尾的怪人。但當她得了肝癌拒絕治療，反而到處去玩、瘋狂喝酒時，她說了一句讓無數乖孩子集體震驚的話：「很多人一輩子最大的錯，就是為了預防死亡，而提前殺死了生活。」

 

回頭看看我們的日常，我們似乎都活在「等一下」的魔咒裡：等工作穩定了再去旅行、等房貸繳完了再享受生活、等退休了再做自己喜歡的事。

 

如果快樂永遠被無期徒刑般地推遲到未來，那今天的我們，到底是在生活，還是在生存？

 

這本書徹底治好了我的焦慮。人的內在信念形塑了外在現實，如果現在不快樂，未來的自己只會更老、更累、擁有更多遺憾。現實或許無法改變，但我們看待當下的價值觀，你想改，隨時都能改。

 

有些人傷害你，只是因為他本來就是會傷害人的人

除了對生命節奏的省思，書中關於人際關係的解毒劑，也深深打中了我：「他傷害了你，不是因為你有問題，而是因為他本來就是一個會傷害人的人。」

 

年輕時的我們，很容易把別人的惡意怪罪到自己身上。是不是我不夠好？是不是我再努力忍耐一點，一切就會改變？

 

後來在歲月裡跌撞久了才明白，有時候真的不是你不夠好，只是你剛好待在一個不健康的環境裡。你撐著傘想陪對方共度萬難，結果對方因為一點小事拋棄了你；但等他走後你才驚覺，原來你生命裡所有的暴風雨，竟然都是他帶來的。

 

黃山料用近乎大刀闊斧的果斷告訴我們：不愛惜我的人，那就讓他滾吧。離開，不一定是失敗；很多時候，勇敢離開，才是真正的開始。

 

人與人只要親密了就會互相折磨，懂得道謝就好

而在那些風雨停歇後，願意留下來和我們一起修復關係的人，才最值得珍惜。

 

書裡寫著：「人與人只要親密了，就會互相折磨，但也不是什麼大問題，懂得道謝就好。」讀到這段文字時，我的鼻頭微微發酸，腦海裡第一個浮現的，是陪伴了我18年的人生夥伴——老猴子。


18年，多麼漫長的時間。一路走來，我們不是沒有過激烈的爭吵，不是沒有過深深的誤解，甚至，也不是沒有想過要放手放棄。只要靠得夠近，帶刺的靈魂就難免會扎傷彼此。可是，每一次在跌跌撞撞、皮開肉綻之後，我們竟然都還在。

 

我想把黃山料的這份溫柔，毫無保留地送給我的老猴子：「謝謝你，在我最不喜歡自己的時候，沒有離開我。謝謝你被我折磨了這麼多年，還願意留下來。我不打算走了，餘生，還請繼續多多指教。」

 

重新定義人生主線

《我的黑道姑姑》真正想告訴我們的，從來就不是流於表面、拋棄一切的及時行樂。而是當你走到人生的中點，經歷過那些愛恨離合後，終於看清了真正的主線任務。

 

人生最後留下來的，從來不是戶頭裡的存款、不是名下的房子、更不是社會給予你的虛妄掌聲。真正能被靈魂帶走的，是你曾深刻體驗過的人生、是你真心珍惜過的人，以及那些願意陪你一起走到最後的羈絆。

 

人世間每天都有生有死，尋常得像是一片花瓣落下。如果今天就是生命的最後一天，你最遺憾的會是什麼？

 

我希望當那一天到來、回頭看自己的人生時，能帶著優雅與平靜說：我沒有活得最成功，但我努力活得沒有遺憾。願我們都不要只是活成別人期待的正確模樣，而是能真誠地活成自己最喜歡的樣子。



精華 FAQ

  • 作者認為黃山料不靠艱深理論或華麗辭藻，而是以平靜溫柔的方式說故事，讓讀者在閱讀中自然感受。他的作品像情緒備忘錄，能在不說教的情況下觸動人心。

  • 這句話用來批判人們總把快樂延後到未來，等工作穩定、房貸繳完或退休後才享受人生。作者認為這種心態會讓人錯過當下，最後只剩更老、更累與更多遺憾。

  • 文章指出，別人的傷害未必是自己的錯，有時只是對方本來就會傷人。若關係讓人長期受傷，勇敢離開不是失敗，而是重新開始；真正值得珍惜的是願意留下修復的人。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

2026-06-26 16:55 女子漾／編輯許智捷
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels

面試最怕遇到哪一題？很多人不是怕談薪水，而是怕被問：「你為什麼會離開上一份工作？」尤其離職原因如果不太美好，像是薪水太低、主管難溝通、公司文化有毒、工作量爆炸，心裡明明有一萬句真心話想講，但又怕一說出口，面試官直接把自己列入警戒名單。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

職涯諮詢師祥仁在THREADS分享，當面試被問到離職原因時，重點不是把前公司罵一輪，而是把「想逃離的原因」轉換成「想前往的方向」。因為面試官真正想知道的，不只是你為什麼走，而是你會不會也很快離開新公司、會不會把問題都歸咎在別人身上。

以下整理10種常見離職原因的高情商回答方式，讓你下次面試不再卡住。

編輯推薦

1. 因為薪水太低：不要說公司小氣，要說想讓貢獻被看見

如果真實原因是薪水一直沒調、待遇跟工作量不成比例，面試時不建議直接說「前公司給太少」。

可以改成：

「我希望下一份工作能在願意投資員工發展，並提供相對應貢獻報酬的環境中，持續發揮我的專業與能力。」

這句話背後真正想說的是：「我值得更好的薪水和機會。」但面試官聽起來會覺得，你清楚自己的價值，也願意用表現換取合理回報。

2. 因為主管很難溝通：不要批評主管，要強調合作模式

很多人離職不是因為工作本身，而是卡在主管相處。可能對方不溝通、不授權，或總是臨時改方向。但面試時如果直接說「主管很爛」，風險非常高。

可以這樣說：

「我希望能找到一個能與管理層更緊密合作、一起達成目標的職位。當目標一致、溝通順暢時，我更能發揮自己的專長。」

這樣的說法把焦點從「主管問題」轉成「你重視有效合作」，比起抱怨，更容易讓面試官留下好印象。

3. 因為沒有升遷機會：不要說不被重視，要說準備好承擔更多

工作做了好幾年，能力變強了，責任也變多了，卻遲遲看不到升遷或職涯發展，確實會讓人想離開。

可以改成：

「我希望能應用目前職位累積的經驗與所學，承接更大的挑戰與責任，並在一個能持續成長的環境中發揮更大的影響力。」

這句話讓面試官聽到的是：你有企圖心，也已經準備好往下一階段前進，而不是單純在抱怨前公司沒有給你機會。

4. 因為工作量太大：不要說被壓榨，要說重視工作品質

一個人當兩個人用、每天被塞不屬於自己職責的工作，久了真的會身心俱疲。但在面試時，最好不要把重點放在「我快累死了」。

可以說：

「我希望找到一個職責與工作範圍更清楚的職位，讓我能專注在核心任務上，發揮100%的專業能力。」

這樣的說法會讓面試官覺得你不是怕辛苦，而是重視工作品質，也懂得管理自己的工作範圍。

5. 因為工作太無聊：不要說做膩了，要說想挑戰更多元的可能

如果每天都在做重複工作，沒有新任務、沒有學習感，久了很容易對工作失去熱情。不過面試時如果說「我覺得很無聊」，聽起來可能會像抗壓性不足。

可以改成：

「我希望能挑戰自己，接觸更多元的職務內容，並把過去累積的專業能力應用到不同領域或新任務上。」

這會讓面試官聽見你的學習意願，也會覺得你願意接受變化，而不是單純喜新厭舊。

6. 因為主管太愛微管理：不要說被盯很煩，要說適合被授權

有些主管連簡報字體、回信語氣、開會用詞都要管，久了真的很窒息。但如果在面試中直接說「我討厭被管」，很容易被誤會成不服管教。

可以這樣說：

「我希望能在一個充分信任的環境中獨立完成工作。當我被授權、有發揮空間時，能更有效率地產出，也更能提出創新的想法。」

這樣能讓面試官知道，你不是不需要管理，而是當你被信任時，可以把事情做得更好。

7. 因為公司文化有毒：不要說宮鬥很累，要說重視合作氛圍

公司內部勾心鬥角、資訊不透明、同事互相甩鍋，真的會讓人每天上班都像在演職場版甄嬛傳。但面試時最好不要過度描述前公司的「毒」。

可以說：

「我希望找到一個有共同目標，且團隊願意分享、合作的職場環境，大家能一起朝同一個方向努力。」

這句話把負面經驗轉成正面期待，也讓面試官感覺到你重視團隊合作，不是來散播前公司八卦。

8. 因為公司流程很混亂：不要說天天救火，要說想在清楚流程中產出

如果前公司流程混亂、責任不清、每天都在處理爛攤子，離職真的不意外。但面試時可以把重點放在你對效率與架構的重視。

可以說：

「我希望能在架構與流程較完整的環境中工作，讓我能更專注於問題解決與專業貢獻，而不是頻繁支援不同業務導致產出被分散。」

這樣聽起來更成熟，也能讓面試官知道你在乎的是效率與成果。

9. 因為公司方向一直變：不要說高層亂搞，要說想投入長期目標

公司方向一直改、策略三天兩頭變、管理層頻繁異動，員工很難累積成就感，也很難知道自己到底在為什麼努力。

可以改成：

「我希望能在目標與願景較清晰的環境中工作，讓我的能力能投入在公司的長期發展上。」

這句話會讓面試官聽到你重視穩定方向，也願意和有明確目標的公司一起走長期。

10. 因為公司不重視培訓：不要說都沒人教，要說想持續成長

有些公司什麼都要員工自己摸索，教育訓練幾乎不存在，技能全靠自學。這種情況下離職，可以把焦點放在你對學習資源的期待。

可以說：

「我希望能在有較完整訓練與成長機制的環境中貢獻，也會搭配過去一直保持的自學習慣，持續累積符合產業趨勢的能力。」

這樣面試官聽到的不是「你需要被手把手教」，而是你有上進心，也願意主動提升技能。

面試回答離職原因 最重要的是這一句

面試官問「為什麼離開前公司」，其實是在觀察三件事：你是不是穩定、你遇到問題會怎麼處理、你會不會把所有責任都推給別人。

所以即使真實原因很負面，也不代表你不能說，只是要換一種說法。與其說「我受不了前主管」、「公司很爛」、「薪水太低」，不如說你想要什麼樣的工作環境、發展方向與合作模式。

畢竟產業很小，很多人繞一圈都會再遇到。留一線，不只是給前公司體面，也是給自己未來多一點空間。

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被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己

2026-07-03 21:12 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：孫淑媚以表演收視奪冠，意外贏過田馥甄與莫文蔚。
  • 重點二：她靠三十年自我修正，終於擺脫苦情歌后標籤。
  • 重點三：錯過金曲報名仍豁達，展現輸得起的成熟氣度。

金曲獎頒獎典禮收視冠軍出爐，表演節目部分，孫淑媚超越田馥甄、莫文蔚收視奪冠。這個結果讓很多人跌破眼鏡。論話題度、論聲量，孫淑媚都不是最亮眼的那一個。從內容創作者的角度出發，她會贏，不是這一場典禮的偶然，是她用30年時間，一次次把自己從「別人貼的標籤」裡撕出來的結果。

30年資歷，她卻說「國中就倦勤了」​

45歲的孫淑媚，出道整整30年。國中時期參加三立《21世紀新人歌唱排行榜》，連續衛冕20關，苦情唱腔早早被市場認證。後來8度入圍金曲獎，2005年拿下最佳台語女演唱人獎，台語小天后的地位無庸置疑。

聽起來是一路開掛的人生對吧？但她自己卻說，「剛出道就倦勤了。」念國中就出道，白天上課、晚上跑通告，還得進華岡藝校夜間部繼續念書。

​當年的孫淑媚，才比我女兒現在大個1、2歲，我女兒還在每天要媽媽叫她起床，每天生活只有家裡和學校、補習班。孫淑媚這個還沒定型的孩子，卻已經被丟進規矩極多、要隨時叫哥叫姐的演藝圈，個性內向的她，得學會在鏡頭前尬聊、在酒局裡周旋。

為做效果吃3隻田鼠 才知道「討好」不是唯一的路

​為了打歌通告，孫淑媚什麼都得配合。高空彈跳、摸恐怖箱，甚至吃田鼠。她印象最深的一次，是遊戲失敗，被要求吃3隻田鼠。那股腥味，孫淑媚說到現在都揮之不去。

​還有一次，唱片公司通知孫淑媚要錄過年特別節目，說要孫淑媚穿和服唱歌、展才藝。到現場才發現，是要孫淑媚畫上藝伎白臉搞笑演出。當時她戴著牙套，孫淑媚形容：「根本就是去當丑角。」她只能忍著淚錄完那一集。

​這段故事之所以扎心，是因為它戳中了每一個「靠內容吃飯」的人心裡最深的恐懼。為了流量、為了曝光、為了讓別人滿意，我們願意把自己變成連自己都認不出來的樣子，到底可以忘記自己的模樣，到什麼程度？

​孫淑媚選擇的答案是：此後盡量婉拒不適合自己的通告。這個決定在當年，等於是跟「更多曝光機會」對幹。可是回頭看，正是這些一次次選擇，讓外界後來有機會看見孫淑媚不只會唱苦情歌，也能在《天橋上的魔術師》裡突破既定印象，入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。

苦情歌后的標籤，困住她20年

​孫淑媚一直被貼「苦情歌后」的標籤。或許來自她早期唱腔、來自媒體的敘事習慣，一旦貼上，就很難撕掉。外界看她，看的永遠是那個標籤，不是真正的她。

​這幾年，她終於開始「放膽做自己」。妝容變了，談話變了，整個人更爽朗、更自在。這不是一夕之間的轉變，而是她用一部一部作品、一次一次選擇，慢慢把「苦情歌后」這四個字，換成「孫淑媚」這三個字。

我開「圈粉寫作」課，常跟學生說，如果你不自己找定位，就只能等別人幫你貼標籤。當別人先幫你貼了一個標籤，你要花更長的時間，用更真實的內容，去把它換成你真正想被記得的樣子。這條路很慢，慢到很多人半路就放棄了，改去追當下最紅的話題、迎合演算法喜歡的風格。孫淑媚沒有放棄。她選擇用時間，把標籤換掉。

這次就先讓你們過去 ​ 她把挫折變成金句

面對這些年的起起伏伏，孫淑媚展現出來的心態，才是這次收視冠軍真正的底氣。

​她今年有一個更狼狽的插曲：團隊竟然忘記替她主唱的〈拜六禮拜〉報名本屆金曲獎，讓她錯過了跟後來拿下年度歌曲獎的〈幸福在歌唱〉正面較量的機會。發現的當下，她在社群上崩潰直呼「四誰啦！」，卻在下一秒就轉念說出：「要知道那些過不去的——就讓別人先過去。」「這次就先讓你們過去了。」

​這兩句話輕描淡寫，背後卻是她看盡演藝圈人情冷暖後，練出來的一種豁達。她見過檯面上和藹可親、私底下完全變一個樣的前輩；也遇過聊天時眼神從未正視過她的人。這些她都看在眼裡，卻沒有讓自己變得尖銳或怨懟，而是轉化成一種「輸得起」的氣度。

也正因為這樣的心態早已內化成她的一部分，就算錯過了這次金曲報名，她在金曲典禮上的演出，依然能在收視率上壓過話題度更高的田馥甄和莫文蔚，拿下金曲37表演橋段收視冠軍。

​因為觀眾早就不是因為「她會不會得獎」才喜歡她，而是因為「她是這樣的人」才喜歡她。這種鬆弛感，裝不出來。

給內容創作者的3個提醒

①不要急著討好所有人，先問自己「這是不是我」

​田鼠可以吃下去一次，但不能吃一輩子。內容創作最容易犯的錯，就是為了迎合演算法、迎合當下的流量，一次次把自己變成連自己都不認得的樣子。短期你會得到流量，長期你會失去「留量」，失去那些真心認同你、記得你的人。

②標籤是別人貼的，換掉它要靠你持續產出

​沒有人能靠一篇貼文、一支影片就撕掉標籤。孫淑媚花了20年，才把「苦情歌后」換成「敢做自己的她」。如果你渴望換掉別人在你身上貼的舊標籤，你的每一篇文章、每一次露出，都是在幫未來的自己，一點一點換掉那個舊標籤。

③ 別害怕失敗，那是你最有說服力的證據

​孫淑媚今天能笑著說出「這次就先讓你們過去」，不是因為她很會說漂亮話，而是因為她真的輸過、忍過、被誤解過。所以這句話才不空。沒跌倒過的人，講放下像雞湯；真的狼狽過的人，講放下才有重量。很多內容創作者太急著把失敗藏起來，想把自己包裝成一路順風、一路開掛的人。

​可是人會被打動，從來不是因為你看起來很完美，而是因為你讓他看見：原來你也痛過、卡過、撐不下去過，最後還是走回來了。那些你現在最想刪掉的低潮，可能就是未來最能讓人相信你的故事。

不要再為了被喜歡，弄丟自己

​孫淑媚花了30年，才等到這一場「非典型」的收視冠軍，甚至是在金曲報名出包的情況下贏來的。這才是最勵志的地方。

​如果你也正在經營自己的內容、自己的品牌，覺得自己走得很慢、很孤單，請你記得：有些人不是沒有贏，只是贏得比較慢。但真正慢慢贏來的東西，從來不是一時的熱度，而是整個人生累積出來的厚度。

流量會過去，話題會過去，掌聲也會過去。真正的翻身，不是某天突然爆紅。而是你終於不再為了流量，把自己寫成別人喜歡的樣子。你敢把真正的自己寫出來，才會等到真正記得你的人。


精華 FAQ

  • 文章認為她之所以奪冠，不是因為話題最強，而是三十年來累積的真實感與鬆弛感。觀眾喜歡的，是她終於活成自己，而不是被包裝出的形象。

  • 孫淑媚早年被定型為苦情歌后，後來透過作品、妝容與談話風格的轉變，慢慢把別人貼的標籤換掉。她選擇持續輸出真實內容，而非迎合市場。

  • 文章提醒創作者不要為流量犧牲自我，標籤要靠長期內容去改寫，也別害怕失敗。真正打動人心的，不是完美人設，而是你曾痛過、撐過、再走回來的故事。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#金曲獎 #田馥甄 #孫淑媚 #工作職場

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連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰

連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰

2026-07-03 18:46 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中壢30歲張姓警員值勤簽退後，在派出所三樓舉槍自盡。
  • 重點二：事件凸顯甲等評鑑與完美壓力，可能掩蓋基層心理崩潰。
  • 重點三：興國派出所硬體翻新後，仍未補上長期人力與心理支援缺口。

一位30歲、已婚、有小孩、有房子的甲等模範警官，在值勤結束返回中壢興國派出所簽出之後，選擇在派出所三樓結束自己的生命。這起2026年7月3日的事件，讓很多人心裡發毛。


張姓警官在興國派出所服務將近十年，工作表現一直被評為甲等。他本該下班回家陪家人，卻在這棟花了7500萬蓋的建築裡結束一切。這件事直接把「安全城市」計畫的隱藏問題攤在大家眼前。

 

甲等評鑑變成壓垮人的重擔

警方初步說法排除金錢和感情問題，把原因指向張姓警官個人追求完美的個性。這種講法聽起來很熟悉，就是把責任推到死者身上。連續五年拿到甲等，本來應該是肯定，結果在高壓環境裡卻成了不能犯錯的沉重負荷。


警官每天都要維持高標準表現，時間久了心理壓力累積下來，很容易出事。媒體報導也提到，這種把一切怪到個性上的做法，常被用來避開檢討單位本身的問題。評鑑制度如果只看分數、不管過程，就很難幫助真正需要支援的人。


基層警務工作每天面對各種狀況，表面上的好成績常常掩蓋實際的辛苦。如果甲等變成唯一標準，任何一點脆弱都可能被當成個人問題。這次事件清楚顯示，評鑑方式需要調整成真正能幫到人的工具。


7500萬投資和基層真實處境的差距

2015年底，當時的市長鄭文燦主持興國派出所新大樓落成典禮，說這是信任的象徵，也是安全城市的重要據點。重點放在現代化的設備、監控系統，和讓民眾覺得安全的外在形象。相比之下，警官自己的心理支援就顯得不足。


十年後的2026年，同一棟建築成了自殺現場。這種前後對比把政策執行上的落差擺出來看。很多資源用在硬體和績效上面，卻沒有同步照顧到人的心理狀態。張姓警官這十年正好經歷整個過程，也反映出計畫和現實之間的距離。


外部設備改善或許讓民眾感覺比較安全，但守護者自己的感受同樣重要。心理健康如果一直被放在次要位置，安全的定義就缺了一大塊。只有把人員照顧當成重點，安全城市才算做得完整。


複雜轄區長期累積下來的壓力

興國派出所的管區一直被認為很複雜，有夜市、大學和交通要道，治安事情特別多。2014年就有媒體報導指出值班台白天沒人，所長得取消休假來處理。居民當時也抱怨毒品和傷害案件常常沒人及時管。


張姓警官在這種環境裡服務近十年，還一直維持甲等成績。對一個追求完美的人來說，每天處理這些行政和治安問題，心理負擔相當大。單位如果只說是個人因素，就等於忽略管區本身的長期壓力。


過去的紀錄顯示這種複雜情況不是短時間的事。在人力和心理支援都不夠充足的時候，還要求大家一直保持高表現，等於讓基層自己承擔風險。這次事件應該讓主管單位好好檢查資源分配和人員負荷的問題。

 

超越體制的真正安全

過去員警甲等評鑑常常被拿來掩蓋真正的人力代價，個人性格也容易變成推責任的藉口，大家不能一直接受這種處理方式。


真正的安全不只是花錢蓋大樓或調整薪水，而是讓警官下班後能安心回家。當連模範人員都在單位裡找不到出路，整個體系就必須好好檢討。只有把心理健康看得跟工作表現一樣重要，安全城市才能真正保護到每一個守護者。


這件事讓大家看到，警察也是有家庭、有壓力的普通人，不是永遠不會累的工具。社會大眾與媒體輿論，絕不能再繼續接受警方將「完美主義性格」當作掩蓋制度性忽略的便宜代罪羔羊。


台灣的警政系統究竟還要失去多少位模範警察，才能真正覺悟到基層的心理健康遠比表面的績效數字更加重要？


 

精華 FAQ

  • 30歲張姓警員在興國派出所值勤結束、完成簽出後，於所內三樓舉槍自盡。外界震驚於他已婚、有子女且長期表現優異，卻仍走上絕路。

  • 文章認為連續五年甲等不只是肯定，也可能變成不能犯錯的壓力來源。若制度只看分數、不看過程與風險，基層警員的心理負荷就容易被忽略。

  • 興國派出所位於複雜轄區，且建於1996年劉邦友血案舊址，2015年又斥資7500萬改建。文章指出硬體升級不等於人員被照顧，心理支援才是關鍵。

柳靖

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郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

郭台銘被爆密會女球友！有異性朋友不行嗎？婚姻最怕的不是朋友太多，是界線太少

2026-07-03 21:30 失敗要趁早-張念慈

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章認為已婚者可有異性朋友，但界線必須清楚透明。
  • 重點二：郭台銘密會女球友引發討論，核心在於伴侶是否被尊重。
  • 重點三：公眾人物私生活會影響信任與形象，不能只說是私人事務。

一個已婚的人，能不能有異性朋友？當然可以。但如果這個朋友開始變成固定陪伴、私下見面、外人都看得出親近，另一半卻只能從新聞和爆料裡拼湊真相，那就不是「交朋友」的問題了。那是界線正在消失。

郭台銘近日被媒體爆料，與一名女球友互動頻繁，引發外界關注。事情真相如何，外人不該替當事人下判斷。但這則新聞真正讓人不安的地方，不是75歲能不能打球，也不是已婚者能不能有異性朋友。而是很多婚姻裡最常見、也最傷人的一句話：「我又沒有怎樣。」

可是婚姻裡最危險的，往往不是你真的做了什麼。而是你明明已經讓對方不安，卻還用一句「沒什麼」，把所有界線模糊掉。

婚姻裡最難的，不是有沒有異性朋友，是界線誰說了算

我一直覺得，婚姻不是把一個人關起來。結了婚，當然還是可以有朋友、可以有興趣、可以有自己的生活圈。尤其人到中年以後，更需要社交、運動、同伴，讓人生不要只剩工作、家庭和責任。所以問題從來不是：已婚者可不可以有異性朋友？真正的問題是這段關係，是否公開、是否透明、是否讓另一半安心？

很多婚姻裡的裂縫，不是從背叛開始，而是從「你怎麼現在才讓我知道」開始。你說只是打球。但如果固定接送、單獨相處、頻繁出入私人空間，這些細節如果不是從你口中說出來，而是從新聞、朋友、社群或外人嘴裡傳回伴侶耳裡，那就已經不是單純的交友問題。

那是一種被排除，也是一種不被尊重。婚姻裡最傷人的，常常不是第三個人有多厲害，而是原本最親近的人，突然變成最後一個知道的人。 

「我覺得沒什麼」不等於「對方不會受傷」

很多人談感情，最常犯的錯就是用自己的標準要求對方安心。「我又沒有做什麼。」「妳想太多了。」「只是朋友而已。」「妳不要那麼小心眼。」這些話聽起來很理直氣壯，但其實都在把對方的不安，推回對方身上。可是親密關係不是法庭。不是只要沒有證據，就代表對方不准難過。

婚姻裡真正的安全感，不是靠辯論贏來的，而是靠日常累積出來的。你願不願意主動交代？避開讓人誤會的場景？在對方還沒受傷以前，就先把界線放清楚？成熟的伴侶，不會把「我沒錯」放在「你不安」前面。因為他知道，婚姻不是證明自己清白的地方，而是讓彼此安心的地方。

對公眾人物來說，私生活從來不只是私生活

郭台銘不是一般人。他是企業家，是曾參與總統大選的政治人物，也是長年經營慈善與家庭形象的公眾人物。所以這件事一旦被放到媒體上，它就不只是「某個男人和某個女球友」的八卦。它會牽動的是信任。過去大眾看見的是什麼？成功企業家、愛妻形象、家庭幸福、公益慈善、人生勝利組。

這些形象不是不能有私生活，而是當你的公眾形象長期建立在「穩重、家庭、責任」上，私領域的邊界就會變成品牌的一部分。個人品牌最怕的，不是你突然被討厭。而是大家突然發現：原來我以為認識的你，跟我看到的你，可能不是同一個人。

這也是為什麼很多公眾人物的危機，不是敗在事情本身，而是敗在前後形象落差太大。你可以有交友自由。但如果你長期賣的是家庭信任、穩定形象、道德感召，那你的社交界線，就不可能只是一句「私人事務」能完全帶過。

 真正值得討論的，不是女方是誰，而是我們怎麼看待界線

郭台銘的新聞因為太符合所有熱門新聞該有的價值，名人、八卦、財富，最容易走偏。大家開始肉搜女球友、評論外貌、猜測手段，最後整件事變成一場對女性的公開羞辱。但這不是我想談的。

因為如果我們只把焦點放在「那個女人是誰」，就會錯過真正該被討論的事：一段關係裡，掌握權力、資源與婚姻承諾的人，有沒有責任把界線守好？婚姻不是只約束太太，也不是只要求女人識大體。

婚姻是兩個人都要知道，哪些互動會讓對方不舒服，哪些距離會讓關係開始失溫。你可以說自己問心無愧。但問心無愧，不代表對方就活該吞下不安。一段成熟的關係裡，最重要的不是你有沒有越界，而是你是否在乎對方感覺到界線被碰到。

婚姻最怕的不是變老，是一個人還在關係裡，另一個人已經活成單身

年紀越來越大、婚姻越走越久，感情不會自動白頭偕老。有些婚姻走了幾十年，看似牢不可破，其實只是很多話不再說，很多失望不再問。最可怕的婚姻，不是吵架。而是你明明還有配偶，卻開始把情緒、時間、秘密和陪伴，交給另一個人。

你有新的生活圈，對方不知道。你有固定見面的人，對方不熟悉。你有讓自己開心的安排，對方只能從外人的爆料裡拼湊。那種傷害，不一定是愛情破裂，更像是一種位置被慢慢移走的疼痛。原本我是你人生裡最親近的人。現在，我變成最晚知道的人。這才是關係裡真正讓人心寒的地方。

寫給所有在婚姻裡的人：不要等到被拍到，才開始談界線

這則新聞最後會怎麼發展，我們不知道。郭台銘與家人的真實關係，也不是外人能替他們判斷。

但它可以提醒我們一件很重要的事：婚姻裡的界線，不是給外人看的，是給最親近的人安心的。不要等對方生氣，才說「妳怎麼這麼敏感」。不要等事情被看見，才說「其實沒什麼」。不要等信任受傷，才急著補一句「我愛的只有你」。

真正成熟的關係，是你明明有自由，卻願意為了對方的安心，主動多想一步。有分寸的人，不是沒有朋友，不是沒有魅力，也不是沒有異性緣。而是他知道：我可以讓很多人靠近，但我不能讓最重要的人不安。

婚姻裡最珍貴的，從來不是你能不能證明自己沒有錯。而是多年以後，那個陪你走過風光與低谷的人，依然能放心相信：在你心裡，我不是最後知道的人，我是你願意第一個顧及的人。



精華 FAQ

  • 文章認為已婚者當然可以有異性朋友，重點不在於有沒有交友，而在於互動是否公開、透明，是否讓另一半感到安心，避免關係因界線模糊而受傷。

  • 作者指出，真正值得關注的不是女球友是誰，而是婚姻中的界線有沒有被守住。若伴侶總是最後才知道，代表關係已出現排除與不尊重。

  • 文章認為公眾人物的私生活不只是私人事務，因為其形象與信任感會影響大眾觀感。若長期經營家庭與責任形象，私領域邊界更應清楚。

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #郭台銘

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百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友

百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友

2026-06-24 09:09 失敗要趁早-張念慈
百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友
百萬網紅連環道歉！蔡阿嘎、嘟嘟人炎上背後：別把粉絲當成什麼都會包容的朋友

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎用AI圖與真人畫家作品比較，引發尊重專業爭議。
  • 重點二：嘟嘟人談回應酸民卻誤傷老粉，凸顯溝通框架失當。
  • 重點三：創作者公開發言要當正式品牌發言，避免失言留下數位足跡。

連續兩天，兩個百萬訂閱的網紅接連道歉。

一個是蔡阿嘎。他帶兒子在日本玩，請街頭畫家花約200元畫肖像，之後又用AI生成類似風格的圖片，讓粉絲投票比較哪一張比較好。原本可能只是想做一個輕鬆互動，結果卻被罵翻。因為觀眾看到的不是「AI好好玩」，而是「你怎麼可以拿真人畫家的專業，去跟一分鐘生成的AI圖片做勝負比較？」

另一個是The DoDo Men嘟嘟人，近日成員Jeannie加入與頻道風格調整引發爭議，不少粉絲表示不適應甚至喊退訂。結果他們卻在企劃裡談「回應酸民」，原本可能是想處理網路批評，結果卻讓很多老粉絲覺得受傷。

因為有些人不是酸民，而是真的一路看著頻道長大、認真提出建議的觀眾。當這些真心建議被放進「酸民」的框架裡，粉絲聽到的就不是幽默，不是自嘲，而是：「原來我認真給你建議，在你眼裡只是酸。」

兩件事情看起來不一樣。一個是創作爭議，一個是粉絲溝通爭議。但其實背後都是同一個問題：他們不是不珍惜粉絲，而是太習慣把粉絲當成「什麼都會懂、什麼都會包容」的自己人。可是粉絲再喜歡你，也不是永遠替你翻譯善意的朋友。社群媒體上被看到的，絕對不是你心裡真正想表達什麼。觀眾看到聽到的，只是你公開說出口的那句話。

朋友聽得懂玩笑，觀眾聽到的是立場

​跟朋友聊天，你可以嘲諷、可以戲謔、可以說：「這年頭酸民真的很多。」朋友聽了笑一笑就過去了，因為他知道你只是想發洩情緒。

但鏡頭前的觀眾不是你的朋友。觀眾聽到的，不是你私下的玩笑，而是你公開發表的立場。你說AI一分鐘生成的圖，可以跟街頭畫家的作品PK，觀眾聽到的可能是：「原來創作的功力、時間和專業，你完全不尊重，虧你自己還是個創作者。」

​你說要回應酸民，觀眾聽到的可能是：「原來我真心給的建議，被你歸類成攻擊，枉費我以前那麼挺你。」這就是公開發言最可怕的地方。內容一旦公開，就不只是你原本想說什麼，而是別人聽到了什麼。

說出口的話，會變成抹不掉的數位足跡

​我跑新聞超過20年，長期關注採訪對象的一言一行，尤其縣市首長、公部門主管、民意代表，他們的社群媒體，我幾乎天天都會海巡。所以我比一般人更清楚一件事：只要話說出口，畫面拍下來，就收不回來了。

​數位時代更可怕。

​你的每一句話、每一個表情、每一次不經意的嘲諷、甚至一下子就會消失的限時動態、朋友圈的隨口討論，都可能變成日後找得到的數位足跡。即使今天真心道歉，改天如果又犯了相似的錯，過去那些發言還是會被挖出來，變成別人檢驗你的證據。「你看，他果然就是這樣的人。」它不是單一事件的批評，而是人格印象的定型。

紅之前，就要先把自己當品牌經營

後來我開班教社群寫作，每次上課絕對跟學生說：不管你今天有沒有人追蹤、有沒有人看，從現在開始，你就要認定自己是在經營一個品牌。當你還是素人的時候，「做自己」的代價很低。你可以嘲諷兩句、戲謔幾下、講幾句不成熟的話，頂多被身邊朋友念一句：「你很白目。」​

可是每個人都有可能紅起來的一天。紅的理由可能是好事，也可能是壞事。如果你是因為一件好事被看見，過去那些不雅的發言、輕率的玩笑，都可能變成別人攻擊你的素材。如果你是因為一件壞事爆紅，那更慘。因為大家只會說：「你看，他從以前爛到現在。」

​蔡阿嘎跟Ian很有才華，和粉絲關係也都很緊密。但他們踩到的，是所有內容創作者最容易犯的錯：把「真心話」跟「公開發表」搞混了。私下講話可以很直，公開發言必須很準。私下聊天可以開玩笑，公開內容要知道分寸。你可以真誠，但不能任性；你要保持親切，但千萬不要忘記界線。

發表之前，先問自己一句話

一旦要對外發表，不管是文字、影片、Podcast，還是直播，你說的每一句話，都要先過一道審查：這句話，如果被截圖、被剪輯、被放大檢視，我還扛得住嗎？如果答案是否定的，就不要發。

不是叫你變得虛偽，也不是叫你不能做自己。而是當你選擇站到公眾面前，你就不能只用「我不是那個意思」來替自己脫身。因為觀眾不住在你的腦袋裡。他們只能根據你說出來的話、做出來的內容，判斷你是一個什麼樣的人。

給內容創作者的3個建議

​如果你是內容創作者，我希望你可以記住三件事

①把每一次發表都當成正式發言，不是聊天

私下抱怨可以，公開貼文、影片、Podcast、直播，就是你的品牌發言。發表前先問自己：這句話如果變成新聞標題，我可以接受嗎？這個片段如果被單獨截出來，我還能解釋清楚嗎？如果不能，就代表這句話還不夠成熟，不適合公開。

②距離感不是冷漠，是專業

​粉絲喜歡你的親切，但親切不等於什麼話都可以說。觀眾可以靠近你，但不代表你可以把所有觀眾都當成自己人。

真正成熟的創作者，會珍惜粉絲的支持，也會尊重粉絲的感受。不要把只有朋友聽得懂的玩笑，拿去當公開內容的素材。不要把真心建議的人，輕易放進「酸民」的框架。因為對方會不舒服、會受傷。而信任被傷害之後，修復比道歉更難。

③紅之前就先想清楚，你想被記住成什麼樣的人

不用等到爆紅才開始謹慎。從追蹤數是0的那一天開始，就用你想被記住的樣子去發表內容。

如果你希望被記住成一個尊重專業的人，就不要拿別人的專業開玩笑。你渴望被記住成一個珍惜粉絲的人，就不要把真心建議當成攻擊。你想要被記住成一個有影響力的人，就要先學會對自己的話負責。我們真的永遠不知道，哪句話會在哪一天被重新翻出來。

內容創作者最大的資產，是別人對你的信任感。流量會起伏，演算法會改，觀眾也會來來去去。但是信任，是一句話、一篇文章、一支影片慢慢累積出來的。你的努力，也可能因為一句失手的話，瞬間瓦解。

所以不要等到炎上才學會謹慎。不要等到被全世界看見，才開始學會對自己的話負責。請務必記住，真正的個人品牌，不是紅了才開始經營，而是在沒人看見時，就不輕易辜負信任，好好過好每一天。


精華 FAQ

  • 核心在於他讓街頭畫家作品與AI生成圖比較，讓觀眾感到他把真人創作的專業與時間，拿去跟快速生成的結果做不尊重的勝負比較。

  • 因為不少支持者其實是認真給建議的老觀眾，當創作者把這些聲音一概放進酸民框架，粉絲會覺得自己的善意被誤解，進而受傷。

  • 作者提醒創作者要把每次公開發言視為正式品牌表態，先想好是否能承受截圖與放大檢視，並維持距離感、尊重專業與珍惜信任。

失敗要趁早-張念慈

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