2026-07-31 10:04 潮健康
益生菌要冷藏還是常溫？營養師解析3大保存重點：一次了解正確保存觀念
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文章重點整理：
- 重點一：益生菌是否冷藏先看包裝標示與產品設計。
- 重點二：傳統菌粉多需低溫，包埋穩定化產品可常溫。
- 重點三：保存應避高溫濕氣，開封後要密封快吃完。
圖說：益生菌要冷藏還是常溫？保存前應先確認包裝標示、產品劑型與製程
不少人買益生菌時，會仔細比較菌株、菌數和配方，帶回家後卻隨手放在餐桌、廚房，甚至忘在車內。益生菌對溫度和濕氣較敏感，若保存環境不當，即使產品還沒過期，活菌也可能慢慢流失。
但為什麼有些益生菌要冷藏，有些卻能直接放在室溫？《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師表示，益生菌並不是一律要冰，最重要的是先看產品包裝怎麼寫，再依菌株、劑型和製程判斷。
益生菌要冷藏嗎？營養師：先看包裝怎麼標
益生菌是活的微生物，保存時容易受到高溫、濕氣、氧氣與時間影響。戴嘉珠營養師指出，益生菌是否要冷藏並沒有絕對答案，重點是看產品本身怎麼設計、怎麼建議保存。
- 建議冷藏的益生菌
包裝明確標示「需冷藏」或「低溫保存」的產品，以及未經特殊保護處理的傳統凍乾菌粉，通常需要放在低溫環境中保存。優酪乳、發酵乳等液態益生菌食品，也應依照產品標示冷藏，避免菌體活性受到影響。
- 可以常溫存放的益生菌
經過包埋、凍晶乾燥或其他穩定化處理，並搭配防潮包裝的益生菌，通常可依產品標示放在室溫保存。另外，熱去活菌或菌體成分原本就不是以活菌形式存在，例如熱激化克菲爾乳桿菌M1，因此不一定需要冷藏。
益生菌要怎麼保存才好呢？營養師傳授3大保存方法
想讓益生菌發揮最佳效果，掌握正確保存方式也相當重要，戴嘉珠營養師提供3個正確保存益生菌的細節：
可常溫保存的益生菌，應放在陰涼、乾燥、避免陽光直射的地方，如抽屜或櫃內。
而車內、窗邊、瓦斯爐旁與流理台周圍不適合存放，因溫濕度變化大，夏季車內更可能超過建議保存溫度。
罐裝益生菌反覆開關易讓空氣與濕氣進入。每次取用後應立即蓋緊，避免用潮濕湯匙，以免結塊受潮。
開封後食用期限依產品標示為準；若有註明，應在期限內吃完，不宜自行套用固定天數。獨立鋁箔包裝每次只開一包，可降低接觸空氣與水氣的機會。
短期旅遊或出差時，可依每日用量攜帶獨立包裝，無須整罐帶出門。常溫產品應置於陰涼處，避免長時間放在車廂、置物箱或陽光直射的行李中。
若產品需冷藏，外出時可用保冷袋與保冷劑維持低溫，並避免包裝接觸融化的冰水，以免受潮。
益生菌不只要保存得當！菌數是否穩定還要看這2點
戴嘉珠營養師提醒，益生菌買回家後如何保存固然重要，但在製造、包裝與運送過程中，活菌能否維持穩定，也會影響消費者實際吃到的菌數。選購時，可進一步確認以下兩點：
- 是否標示「有效期限內保證菌數」
產品標示的菌數，應以有效期限內仍可保有的活菌數為準，而不是製造時的添加量。以SYNPACK®保證菌數技術為例，菌粉製造、配料與包裝皆在同一廠區完成，可減少轉運及分裝過程造成的菌數耗損，讓產品在有效期限內維持標示菌數。
- 是否通過「高溫運送實測」
台灣氣候高溫潮濕，益生菌從倉儲、配送到消費者收貨，途中可能接觸較高溫的環境。選購時，可確認產品是否通過高溫運送實測，了解益生菌經過運送與保存後，菌數能否維持穩定。
戴嘉珠營養師提醒，益生菌是否需要冷藏，仍應以產品標示為準。除了買回家後避開高溫、陽光與濕氣，購買前也要確認有效期限內的保證菌數及運送穩定性，才能減少活菌在食用前流失。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：益生菌要冷藏還是常溫？營養師解析3大保存重點：一次了解正確保存觀念
精華 FAQ
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不一定。是否冷藏要先看產品包裝標示，若寫明需冷藏或低溫保存，就應照做；若經包埋、凍晶乾燥或防潮設計，則可依標示常溫保存。
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應放在陰涼乾燥處，遠離陽光、高溫與潮濕環境，像車內、瓦斯爐旁都不適合。開封後要立即密封，避免用潮濕器具取用，並依標示期限吃完。
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除了保存條件，還要看是否標示有效期限內保證菌數，以及是否通過高溫運送實測。這些資訊可幫助判斷產品在製造、配送到食用前是否仍能維持菌數穩定。