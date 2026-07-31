益生菌要冷藏還是常溫？營養師解析3大保存重點：一次了解正確保存觀念

2026-07-31 10:04 潮健康

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：益生菌是否冷藏先看包裝標示與產品設計。
  • 重點二：傳統菌粉多需低溫，包埋穩定化產品可常溫。
  • 重點三：保存應避高溫濕氣，開封後要密封快吃完。

　

圖說：益生菌要冷藏還是常溫？保存前應先確認包裝標示、產品劑型與製程

　

不少人買益生菌時，會仔細比較菌株、菌數和配方，帶回家後卻隨手放在餐桌、廚房，甚至忘在車內。益生菌對溫度和濕氣較敏感，若保存環境不當，即使產品還沒過期，活菌也可能慢慢流失。

　

但為什麼有些益生菌要冷藏，有些卻能直接放在室溫？《FJ豐傑生醫》戴嘉珠營養師表示，益生菌並不是一律要冰，最重要的是先看產品包裝怎麼寫，再依菌株、劑型和製程判斷。

　

益生菌要冷藏嗎？營養師：先看包裝怎麼標

益生菌是活的微生物，保存時容易受到高溫、濕氣、氧氣與時間影響。戴嘉珠營養師指出，益生菌是否要冷藏並沒有絕對答案，重點是看產品本身怎麼設計、怎麼建議保存。  

　

  • 建議冷藏的益生菌

    包裝明確標示「需冷藏」或「低溫保存」的產品，以及未經特殊保護處理的傳統凍乾菌粉，通常需要放在低溫環境中保存。優酪乳、發酵乳等液態益生菌食品，也應依照產品標示冷藏，避免菌體活性受到影響。

  • 可以常溫存放的益生菌

    經過包埋、凍晶乾燥或其他穩定化處理，並搭配防潮包裝的益生菌，通常可依產品標示放在室溫保存。另外，熱去活菌或菌體成分原本就不是以活菌形式存在，例如熱激化克菲爾乳桿菌M1，因此不一定需要冷藏。

　

益生菌要怎麼保存才好呢？營養師傳授3大保存方法

想讓益生菌發揮最佳效果，掌握正確保存方式也相當重要，戴嘉珠營養師提供3個正確保存益生菌的細節：

　

  • 放在陰涼乾燥處，避開高溫與陽光

    可常溫保存的益生菌，應放在陰涼、乾燥、避免陽光直射的地方，如抽屜或櫃內。

    而車內、窗邊、瓦斯爐旁與流理台周圍不適合存放，因溫濕度變化大，夏季車內更可能超過建議保存溫度。

  • 開封後立即密封，並儘快食用完畢
    罐裝益生菌反覆開關易讓空氣與濕氣進入。每次取用後應立即蓋緊，避免用潮濕湯匙，以免結塊受潮。

    開封後食用期限依產品標示為準；若有註明，應在期限內吃完，不宜自行套用固定天數。獨立鋁箔包裝每次只開一包，可降低接觸空氣與水氣的機會。

  • 外出時避免放在車廂或悶熱行李箱
    短期旅遊或出差時，可依每日用量攜帶獨立包裝，無須整罐帶出門。常溫產品應置於陰涼處，避免長時間放在車廂、置物箱或陽光直射的行李中。

    若產品需冷藏，外出時可用保冷袋與保冷劑維持低溫，並避免包裝接觸融化的冰水，以免受潮。

    • 　

    益生菌不只要保存得當！菌數是否穩定還要看這2點

    戴嘉珠營養師提醒，益生菌買回家後如何保存固然重要，但在製造、包裝與運送過程中，活菌能否維持穩定，也會影響消費者實際吃到的菌數。選購時，可進一步確認以下兩點：  

    　

    • 是否標示「有效期限內保證菌數」
      產品標示的菌數，應以有效期限內仍可保有的活菌數為準，而不是製造時的添加量。以SYNPACK®保證菌數技術為例，菌粉製造、配料與包裝皆在同一廠區完成，可減少轉運及分裝過程造成的菌數耗損，讓產品在有效期限內維持標示菌數。

    • 是否通過高溫運送實測
      台灣氣候高溫潮濕，益生菌從倉儲、配送到消費者收貨，途中可能接觸較高溫的環境。選購時，可確認產品是否通過高溫運送實測，了解益生菌經過運送與保存後，菌數能否維持穩定。 

    　

    戴嘉珠營養師提醒，益生菌是否需要冷藏，仍應以產品標示為準。除了買回家後避開高溫、陽光與濕氣，購買前也要確認有效期限內的保證菌數及運送穩定性，才能減少活菌在食用前流失。

    　

    免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

    原文出處：益生菌要冷藏還是常溫？營養師解析3大保存重點：一次了解正確保存觀念

    精華 FAQ

    • 不一定。是否冷藏要先看產品包裝標示，若寫明需冷藏或低溫保存，就應照做；若經包埋、凍晶乾燥或防潮設計，則可依標示常溫保存。

    • 應放在陰涼乾燥處，遠離陽光、高溫與潮濕環境，像車內、瓦斯爐旁都不適合。開封後要立即密封，避免用潮濕器具取用，並依標示期限吃完。

    • 除了保存條件，還要看是否標示有效期限內保證菌數，以及是否通過高溫運送實測。這些資訊可幫助判斷產品在製造、配送到食用前是否仍能維持菌數穩定。

    潮健康

    潮健康

    潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

    #益生菌 #營養師

    熱門文章

    謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

    hotNews__list__item--img

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
    hotNews__list__item--img

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
    hotNews__list__item--img

    鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海
    hotNews__list__item--img

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
    往下滑看更多精彩文章
    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

    2026-07-23 10:32 Erica Hsu
    溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
    溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

    她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

    2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

    她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

    她放下很多人求之不得的婚姻

    溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

    溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

    分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

    她選擇的，是另一種完全不同的人生

    溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

    替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

    安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

    那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

    許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

    二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

    她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

    1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

    九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

    她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

    很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

    溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

    自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

    她的人生沒有提供簡單答案

    溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

    至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

    熱門文章

    謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

    hotNews__list__item--img

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
    hotNews__list__item--img

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
    hotNews__list__item--img

    鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海
    hotNews__list__item--img

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
    hotNews__list__item--img

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
    往下滑看更多精彩文章
    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下

    2026-07-22 07:36 失敗要趁早-張念慈
    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博
    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。
    • 重點二：狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。
    • 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

    一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

    第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

    可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

    兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

    謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

    2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

    謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

    這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

    離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

    ​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

    有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

    謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

    ​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

    兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

    ​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

    他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

    ​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

    九成遺產留給孫子？無法估價的善意

    謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

    他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

    沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

    ​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

    更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

    謝賢的故事，給我們3點提醒

    第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

    ​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

    第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

    ​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

    第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

    ​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。


    精華 FAQ

    • 因為他沒有把前妻變成仇人，也沒有在關係結束後羞辱對方，而是維持基本尊重與體面，讓曾經愛過的人即使分開，仍能保有尊嚴與情分。

    • 謝賢與狄波拉離婚後仍能友好相處，甚至與對方現任丈夫自在同桌；他也曾公開肯定張柏芝盡責照顧孩子，讓前媳婦沒有被排除在謝家之外。

    • 它強調離婚不必延伸為仇恨，不應逼孩子選邊站，也不該用羞辱前任證明自己正確。真正的優雅，是讓每個人都能保有退路與尊嚴。

    失敗要趁早-張念慈

    失敗要趁早-張念慈

    內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

    #婚姻 #張柏芝

    熱門文章

    謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

    hotNews__list__item--img

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
    hotNews__list__item--img

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
    hotNews__list__item--img

    鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海
    hotNews__list__item--img

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
    hotNews__list__item--img

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
    往下滑看更多精彩文章
    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

    2026-07-23 17:07 數位品牌顧問 - 小米
    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書
    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：HAHABABY撞臉抄襲疑雲延燒，網友整理出41組、涉及30品牌比對。
    • 重點二：王姿允醫師另案提告4+2R商標與蛋白粉爭議，品牌信任再受檢視。
    • 重點三：文章主張真正被質疑的是品牌做決策的原則與價值觀。

    今天看到王姿允醫師在社群上的說明時，我停下來讀完整篇。

    上週，HAHABABY 的設計相似與抄襲疑雲持續延燒，甚至有人架設「撞臉全紀錄」網站，整理出 41 組、涉及 30 個品牌的商品比對。

    這些內容仍是網友彙整，不能直接等同侵權認定；即使案例越來越多，我當時仍想再觀望一下，畢竟這已經牽涉到法律層面。

    但今天看到王醫師指控前員工耶嫩與向日芽公司涉及「4+2R」商標及蛋白粉爭議，並表示已委託律師提告，我開始覺得，現在需要談的已經不只是哪些設計像不像。

    這起提告的對象並不是 HAHABABY，蔡阿嘎二伯與向日芽的確切關係也尚未證實；但對大眾而言，不同事件開始被放在一起檢視，反映的是同一個問題：

    這個品牌與相關個人品牌，面對別人的創作、專業和商業成果時，究竟相信什麼？​

    當一件商品出現裂縫，大家會回頭看整個品牌

    品牌的信任，不會在每次事件發生時重新歸零。

    一開始，消費者可能只在意某個圖案、版型或商品概念是否過度相似；但當疑問持續累積，他們就會回頭檢查：

    這是偶發疏失，還是內部決策的方式？有沒有人負責把關？過去遇到質疑時，又是怎麼處理的？

    個別事件是否違法，需要證據與司法判定，但市場上的信任，往往比法律結果更早發生變化。

    ​消費者未必能判斷每一件事的法律責任，卻會從一次次選擇裡，形成對品牌的整體印象。當這些印象慢慢連在一起，大家檢視的便不再只是某一項商品，而是品牌長期做決定的方法。

    品牌價值觀，會出現在每一個環節

    很多品牌會說自己重視真誠、創新、用心。但價值觀不是官網上的幾個詞，而是當一條更快、更省力、更容易獲利的路出現在眼前時，團隊最後怎麼選。

    它會出現在行動裡：哪些合作願意做，哪些利益願意放棄，也會出現在流程裡：設計有沒有檢查來源、素材有沒有確認授權、商品推出以前，有沒有人能提出反對意見。

    ​它還會出現在服務與回應裡：遇到問題時，是先保護自己，還是願意把事情說清楚、補上缺口，並承擔後續。

    ​最後，價值觀會落到產品上，成為消費者實際拿到手裡的東西，現在的消費者要的，不一定只有高 CP 值、好看或實用。

    他們也在判斷：我是否認同這個品牌做事的方法？我願不願意繼續購買這個品牌的產品？甚至，當我把這個品牌穿戴在身上、帶進生活裡，我是否願意讓這個品牌成為別人認識我的一部分？

    真正需要被檢視的，是品牌本身的原則

    當信任開始鬆動，最急著修改的通常是對外說法。但真正需要重新檢視的，可能是更前面的決策方式：


    我們平常如何看待別人的成果？團隊裡有沒有清楚的界線？當利益與原則衝突時，最後是誰說了算？

    品牌主可以回頭看最近一次重要決定，問自己一個很簡單的問題：如果這個過程明天被完整公開，我仍然能坦然地說，這就是我們相信，並且願意負責的做法嗎？

    ​品牌價值觀就像一個人的價值觀。你相信什麼、主張什麼，又願意為哪些原則付出代價，會慢慢形塑品牌的樣子，也形塑消費者心中你的樣子。

    ​最後留下來認同你、信任你，甚至願意持續買單的人，往往不只因為產品好看。

    ​更是因為他們相信：你做出這些產品的方式，也值得支持。

    ◆ 資料來源：

    王姿允醫師FacebookThreads公開說明

    「HAHABABY 撞臉全紀錄」網站

    TVBS 新聞網：〈Hahababy撞臉30品牌！網抓二伯「41樣抄襲」〉

    緯來新聞網：〈二伯hahababy抄襲爆不完！撞臉網站驚見41項目〉

    經濟部智慧財產局：著作權抄襲認定與商標侵權相關說明

    精華 FAQ

    • 文章提到，HAHABABY先前被質疑設計相似與抄襲，網友還整理出41組、涉及30個品牌的比對資料；雖然這些內容不能直接等同侵權認定，但已引發更大範圍的品牌信任討論。

    • 因為王姿允醫師指控前員工與向日芽公司涉及4+2R商標及蛋白粉爭議，並已委託律師提告，雖非直接對HAHABABY提告，但外界開始把多起事件連在一起，檢視品牌與相關個人品牌的整體作風。

    • 文章認為，重點不只是哪件商品像不像，而是品牌如何看待別人的創作、專業與商業成果，以及團隊在利益與原則衝突時如何決策，因為這些會形塑消費者對品牌的長期信任。

    數位品牌顧問 - 小米

    數位品牌顧問 - 小米

    我是小米｜《品牌米思》主持人、數位品牌顧問 努力卻沒辦法被看見的人，讓對的人找到你 協助中小企業主、創業者、個人品牌經營者 ✦一次性品牌健檢 ✦品牌定位 / 品牌數位化 / 顧問陪跑

    #二伯 #蔡阿嘎 #品牌形象

    熱門文章

    謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

    hotNews__list__item--img

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
    hotNews__list__item--img

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
    hotNews__list__item--img

    鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海
    hotNews__list__item--img

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
    hotNews__list__item--img

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
    往下滑看更多精彩文章
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

    2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

    新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

    文章目錄

    手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

    示意圖／AI生成
    示意圖／AI生成

    父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

    這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

    等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

    手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

    父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
    父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

    父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

    問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

    更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

    當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

    手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

    示意圖／報系資料照
    示意圖／報系資料照

    很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

    但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

    家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

    這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

    手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

    小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

    有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

    這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

    有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

    手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

    手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
    手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

    很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

    父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

    更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

    等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

    手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

    示意圖／AI生成
    示意圖／AI生成

    手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

    避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

    父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

    談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

    熱門文章

    謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

    hotNews__list__item--img

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
    hotNews__list__item--img

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
    hotNews__list__item--img

    鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海
    hotNews__list__item--img

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
    hotNews__list__item--img

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因
    往下滑看更多精彩文章
    從台大碩士到鐵飯碗公務員，我花半輩子才看懂：學歷正在變成最大的騙局！

    從台大碩士到鐵飯碗公務員，我花半輩子才看懂：學歷正在變成最大的騙局！

    2026-07-20 16:25 柳靖

    AI重點

    文章重點整理：

    • 重點一：公務體系刪除學歷門檻，象徵社會評價標準正在翻頁。
    • 重點二：學歷能敲門卻不能保證未來，真正關鍵是解決問題能力。
    • 重點三：AI時代技能加速淘汰，個人品牌與持續學習更重要。

    讀到台大碩士、捧過鐵飯碗，最後我才看清：學歷早已救不了你的人生！連最僵化的公務員體系都開始刪除學歷限制：你還在拿一張畢業證書當安穩的遮羞布？


    連公務員都開始刪學歷，一個時代正式翻頁

    這幾天看到一則震撼職場的新聞，銓敘部推動《公務人員任用法》修法，擬刪除部分升等所需的碩士學歷門檻。很多人還在局限於討論公務員體系的官僚規則，但站在職場與人生策略的角度來看，這根本是整個社會甩在所有人臉上的一個沉重耳光。

    這意味著社會評價一個人的標準正在發生巨變，連最保守、最迷信文憑的體制，都不再為一張紙盲目買單。


    我曾經也相信，學歷與安穩可以改變命運

    當年，我考上台灣大學政治研究所。那時候的我，也曾深信不疑只要努力讀書、拿到頂級學府的漂亮學歷，再順理成章考上一份體制內穩定的公務員工作，人生就會就此一勞永逸、愈走愈穩。直到後來，我選擇毅然辭職、離開公職體制，被狠狠推入真實市場的風浪裡，我才徹底看清楚：真正考驗一個人的日子，根本沒有考古題可循。


    證書可以幫你敲門，卻不能陪你走完人生

    離開體制後，我重新開始寫作、經營自媒體、出版與演講。

    在殘酷的商業市場上，沒有人會因為我是台大碩士，就心甘情願買我的書；也沒有人會因為我曾經考上高考，就願意花時間追蹤我的文章。

    讀者與市場會選擇留下來，唯一的原因只是我的內容能夠精準解決他們的痛點，對他們的人生有所幫助。文憑只能證明你的過去，唯有解決問題的能力，才能決定你的未來。


    AI 時代降臨，人才的定義已經被洗牌

    以前的時代，一張好文憑可能足夠陪你安穩工作三十年；現在這個演算法與 AI 狂飆的時代，一項技能可能不到三年就會被技術淘汰。

    AI 不會因為你是碩士就對你另眼相看，市場更不會因為你的履歷看起來精美漂亮，就持續掏錢為你買單。在這個時代，真正具備硬核價值的，是你今天到底能為別人解決什麼問題，以及你是否擁有不可替代的個人品牌。


    別把所有的安全感，都寄託在一張薄薄的紙上

    如果你的夢想需要一張證書，那就努力去考；如果你的工作需要專業資格，那就好好完成。學歷一直都有它的階段性價值，只是它早已不再是人生安穩的唯一答案。

    世界變得太快了，那些死抱著過去學歷或資歷不放的人，正在迎來最殘酷的精緻退場。能陪你走過風浪的，是持續學習、持續拿出血肉證據去創造價值的能力。


    鍛鍊隨時離開體制的底氣

    文憑只能替你爭取到職場上的第一個機會，而真正的能力，才能替你爭取到下一個十年的主權。

    真正的自由，是即使今天把你剝離任何體制或公司，你依然有能力養活自己，更有底氣對不喜歡的生活說 NO，去選擇自己想過的人生。

    公務員開始不再迷信學歷，正是時代翻頁的號角；找回你的主動權，別再讓一張紙，限定了你的人生高度。


    精華 FAQ

    • 因為連最保守、最重視文憑的公務體系都開始鬆動，代表社會評價人才的標準正在改變，學歷不再被視為唯一且不可動搖的通行證。

    • 作者曾相信台大碩士與公職能帶來穩定人生，但離開體制後才明白，證書只能證明過去，真正決定收入與發展的，是在市場中解決問題的能力。

    • 作者認為要培養持續學習、快速更新技能、建立個人品牌與獨立養活自己的能力，因為技術變化太快，只有這些能力才能讓人不被時代淘汰。

    柳靖

    柳靖

    台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

    #AI #高學歷

    熱門文章

    謝霆鋒只分到爸爸遺產5%？真正的傳承智慧：公平，不是每個人拿一樣多

    hotNews__list__item--img

    溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生
    hotNews__list__item--img

    兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下
    hotNews__list__item--img

    鬼月將至！命理師點名「4生肖」易卡到陰，屬猴別去榕樹下、這類人禁上山下海
    hotNews__list__item--img

    HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？
    hotNews__list__item--img

    新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

    最新文章

    從嘉義工人觸電工安事故，看見職場安全背後的制度責任，以及企業真正該守護的人才永續

    從嘉義工人觸電工安事故，看見職場安全背後的制度責任，以及企業真正該守護的人才永續

    #嘉義 #職場 #工作職場 #風險管理 #勞工

    柳靖 2026.07.31 17
    益生菌要冷藏還是常溫？營養師解析3大保存重點：一次了解正確保存觀念

    益生菌要冷藏還是常溫？營養師解析3大保存重點：一次了解正確保存觀念

    #益生菌 #營養師

    潮健康 2026.07.31 5
    骨密度檢查T值怎麼看？別等跌倒骨折才發現骨鬆！藥師解析篩檢與預防重點

    骨密度檢查T值怎麼看？別等跌倒骨折才發現骨鬆！藥師解析篩檢與預防重點

    #骨質疏鬆

    潮健康 2026.07.31 6
    2026下半年財運爆發！命理師點名3星座投資運最旺，冠軍「別碰當沖」

    2026下半年財運爆發！命理師點名3星座投資運最旺，冠軍「別碰當沖」

    #星座 #財運 #命理師 #當沖 #牡羊座 #巨蟹座 #塔羅

    女子漾／編輯周意軒 2026.07.30 397
    世界肝炎日：不只B、C型！A～E型肝炎傳染方式一次看懂：藥師分享預防重點

    世界肝炎日：不只B、C型！A～E型肝炎傳染方式一次看懂：藥師分享預防重點
    潮健康 2026.07.30 19
    吃益生菌一直放屁？營養師教你5招緩解排氣尷尬

    吃益生菌一直放屁？營養師教你5招緩解排氣尷尬

    #益生菌 #營養師

    潮健康 2026.07.30 16
    世界盃球員餐桌為何少不了魚？研究解析Omega-3與運動恢復三大迷思

    世界盃球員餐桌為何少不了魚？研究解析Omega-3與運動恢復三大迷思

    #運動 #世界盃 #挪威

    潮健康 2026.07.30 16
    鹹甜茄子炒蛋

    鹹甜茄子炒蛋

    #雞蛋 #食譜DIY #健康飲食

    isa小眼睛 2026.07.30 15
    把「極致效率」當遮羞布：楊珍妮案揭開高壓管理的真相

    把「極致效率」當遮羞布：楊珍妮案揭開高壓管理的真相

    #霸凌 #職場 #職場霸凌 #職場生存法則

    柳靖 2026.07.30 68
    肌少症是什麼？營養師帶你了解骨骼肌與代謝健康的重要性

    肌少症是什麼？營養師帶你了解骨骼肌與代謝健康的重要性

    #肌少症

    潮健康 2026.07.30 22
    18+