2026-07-04 11:11 柳靖
鐵飯碗真的要碎了？台灣公務員這波加薪，藏著最刺痛的現實
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台灣公務員加薪採兩階段，先發津貼再調本薪。
- 重點二：基層起薪明顯提高，初考已超過大學畢業生平均。
- 重點三：加薪難解留才困境，霸凌爭議與高壓文化仍在。
加薪4%聽起來不錯，同樣主管職卻有人拿11.56%、有人只拿7.22%。
台灣人從小聽到公務員三個字，腦中浮現的就是穩定、鐵飯碗、中產生活，無論外面經濟怎麼翻騰，這碗飯總是熱的。可現在，私部門高薪挖角加上生活成本狂飆，這只碗已經出現明顯裂痕。行政院最近拍板2027年公務員加薪方案，表面高喊「4%調薪」，實際上卻是史上第一次的兩階段操作。
兩階段加薪，先把錢塞到口袋
這次政府打破幾十年傳統，不是單純調基本薪，而是先發津貼、再調本薪。7月1日起，專業加給、主管加給、教師研究加給每人先加2000元，這一階段就要花掉112億元，動用追加預算辦理。明年1月1日，才進入4%本薪調整，還得等116年度總預算通過。這套「津貼先行」的設計，前所未見。
基層起薪終於超過大學新鮮人平均
這次加薪真正瞄準的不是老鳥，而是正在大量流失的年輕人。考試院過去高高在上，現在居然得跑到大學校園裡「求才」。2027年預計起薪：初考加薪9.98%達38,360元；普考加薪8.84%達47,700元；高考三級加薪7.8%達59,460元。初考起薪總算超過114年度大學畢業生平均起薪36,000元，公部門地板終於墊高了一點。
主管加得更多？其實只有一群主管拿到最高分
很多人以為「主管全體」都吃到大紅利，其實沒那麼簡單。人事總處公布的數字顯示，同樣是主管職，調幅差距很大：委任第5職等的組長最高調幅可達11.56%；薦任第9職等科長降到9.04%；簡任第12職等司處長只剩7.22%。加薪紅利其實集中在基層主管身上，越往上職等反而調幅越低。
4%對抗30%物價漲幅？科技業直接笑出來
官方拿累計消費者物價指數超過3%當理由，說已經很慷慨。但在科技業圈子裡，大家只覺得這數字好笑：物價漲30%，他們好意思只加4%。對很多公務員來說，即使加了薪，還是勉強維持中產邊緣，房價跟日常開銷的壓力，遠遠超過官方CPI能反映的範圍。
錢再多，也填不滿一場還沒落幕的爭議
比起薪水數字，更讓人心寒的是這波加薪剛好碰上一場仍在延燒的職場霸凌事件。行政院政務委員兼經貿辦總談判代表楊珍妮，被控霸凌前副總談判代表顏慧欣。顏慧欣是前財政部長顏慶章之女，今年3月因病離世，享年53歲。行政院調查三個月、訪談31人，12項指控中2項成立，總統府隨後發布總統令將楊珍妮免職。
這起案件目前仍未落幕，楊珍妮兩度聲明否認霸凌，表示不排除採取法律途徑；也有超過30位經貿辦同仁連署聲援她，認為外界的描述跟他們親身共事的感受有落差。監察院已在4月立案，案子還在調查中。
一邊是纏訟未定的霸凌爭議跟一條逝去的生命，一邊是薪資數字的兩位數成長，同時攤在公務體系檯面上，很難不讓人心情複雜。
這次方案涵蓋72萬名受益人，總預算高達383億元，是政府近年最用力的一次留才行動。但公務員工作量沒有變輕，職場文化的爭議也還沒有結論。當工作與生活的平衡、心理健康已經成為年輕人選工作的關鍵條件，單靠一份有競爭力的薪水，真的能留住人嗎？
精華 FAQ
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最大特點是史上首次採兩階段操作，先在7月發放各項加給每人2000元，再於明年1月調整本薪4%，並以追加預算與年度總預算分開處理。
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加薪幅度最高的是基層主管，如委任第5職等組長可達11.56%，因政策主要鎖定流失嚴重的基層與年輕人才，越往上職等調幅則越低。
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因為加薪幅度難追上實際物價與房價壓力，且職場霸凌爭議、工作量與心理健康問題仍未改善，單靠薪資提升不一定能真正留住人才。
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