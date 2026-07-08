2026-07-08 12:30 Qinote
請假，也是工作的一部分
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：請假不只是流程，而是工作與生活平衡的責任選擇。
- 重點二：適時休息能保護身心，也避免影響工作品質與同事負擔。
- 重點三：提前溝通與留下紀錄，可讓請假更有秩序並受尊重。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
你有沒有過這樣的經驗？
身體明明已經不舒服了，心裡卻還在猶豫要不要請假。
腦袋裡反覆想著：「主管會不會覺得我不夠認真？」「工作是不是會堆得更多？」「同事會不會因此增加負擔？」
很多人都曾經有過這樣的掙扎。
我們總希望把工作做好，也習慣把責任放在前面，卻常常忘了，自己的身體和心情，同樣值得被照顧。
工作久了，我慢慢發現，請假從來不只是填一張假單，也不只是完成一個流程。
它牽涉到工作的安排、彼此的溝通，也反映著同事之間的信任與尊重。
後來我開始明白，真正成熟的工作態度，不是硬撐，而是知道什麼時候該負責，什麼時候也該照顧自己。
身體不舒服時，適時休息，不只是為了自己，也是為了避免影響工作品質，甚至影響身邊一起工作的夥伴。
連續忙碌了很長一段時間，有時候心也需要喘口氣。一點點休息，不代表懶惰，而是讓自己重新整理步伐，用更好的狀態回到工作崗位。
而生活裡，除了工作，我們還有家人、有健康，也有許多需要親自面對的事情。
請假，有時候不是逃避，而是在工作與生活之間，做出一個負責任的選擇。
這些年，我也慢慢養成了一些習慣。
如果時間允許，我會盡量提前和主管、同事溝通，把工作交代清楚。
有需要時，我也會留下必要的紀錄，讓事情有依據，也讓彼此更安心。
我後來才發現，制度並不是為了增加麻煩，而是讓工作更有秩序，也讓每一個人都能被尊重。
請假，不代表不負責任。
真正的負責，是在休息之後，帶著更好的狀態，把自己的工作完成。
這也是工作一路教會我的一件事。
工作，不只是完成今天的事情，也是學會照顧自己，才能走得更長、更遠。
不知道你有沒有過「很想請假，卻猶豫很久」的經驗？
最後，你是怎麼決定的？
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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因為請假牽涉到工作安排、同事配合與溝通，也反映彼此的信任與尊重。適時休息能保護身心，避免硬撐造成品質下降，對自己和團隊都更負責。
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作者認為這種擔心很常見，但成熟的工作態度不是硬撐，而是知道何時該休息。請假不等於不負責任，反而是在工作與生活間做出更理性的選擇。
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若時間允許，應提前和主管、同事溝通，交代工作進度，必要時留下紀錄。這樣能讓事情有依據、減少誤會，也讓團隊更安心地接手與安排。
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