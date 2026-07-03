2026-07-03 18:46 柳靖
連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：中壢30歲張姓警員值勤簽退後，在派出所三樓舉槍自盡。
- 重點二：事件凸顯甲等評鑑與完美壓力，可能掩蓋基層心理崩潰。
- 重點三：興國派出所硬體翻新後，仍未補上長期人力與心理支援缺口。
一位30歲、已婚、有小孩、有房子的甲等模範警官，在值勤結束返回中壢興國派出所簽出之後，選擇在派出所三樓結束自己的生命。這起2026年7月3日的事件，讓很多人心裡發毛。
張姓警官在興國派出所服務將近十年，工作表現一直被評為甲等。他本該下班回家陪家人，卻在這棟花了7500萬蓋的建築裡結束一切。這件事直接把「安全城市」計畫的隱藏問題攤在大家眼前。
甲等評鑑變成壓垮人的重擔
警方初步說法排除金錢和感情問題，把原因指向張姓警官個人追求完美的個性。這種講法聽起來很熟悉，就是把責任推到死者身上。連續五年拿到甲等，本來應該是肯定，結果在高壓環境裡卻成了不能犯錯的沉重負荷。
警官每天都要維持高標準表現，時間久了心理壓力累積下來，很容易出事。媒體報導也提到，這種把一切怪到個性上的做法，常被用來避開檢討單位本身的問題。評鑑制度如果只看分數、不管過程，就很難幫助真正需要支援的人。
基層警務工作每天面對各種狀況，表面上的好成績常常掩蓋實際的辛苦。如果甲等變成唯一標準，任何一點脆弱都可能被當成個人問題。這次事件清楚顯示，評鑑方式需要調整成真正能幫到人的工具。
820坪新大樓跟歷史舊帳的關係
興國派出所蓋在1996年劉邦友血案的舊址上。當年那起事件有八個人死亡，包括縣長在內。2015年花7500萬改建成820坪的四層樓建築，當時說是要打造安全城市的象徵，把過去的陰影翻篇。
張姓警官卻在這棟新建築的三樓結束生命，跟當年血案地點形成某種對應。這種情況讓人忍不住思考場所歷史對人的影響。建築翻新了，裡面工作的人如果心理壓力沒被處理好，新大樓也只是外表好看而已。
安全城市計畫主要強調給民眾看的設施和形象，對於長期在裡面執勤的人照顧得比較少。對服務多年的警官來說，每天在這個地方上班，壓力來源不只是現在的工作。單位應該多注意這種長期累積的影響，而不只是蓋漂亮建築。
7500萬投資和基層真實處境的差距
2015年底，當時的市長鄭文燦主持興國派出所新大樓落成典禮，說這是信任的象徵，也是安全城市的重要據點。重點放在現代化的設備、監控系統，和讓民眾覺得安全的外在形象。相比之下，警官自己的心理支援就顯得不足。
十年後的2026年，同一棟建築成了自殺現場。這種前後對比把政策執行上的落差擺出來看。很多資源用在硬體和績效上面，卻沒有同步照顧到人的心理狀態。張姓警官這十年正好經歷整個過程，也反映出計畫和現實之間的距離。
外部設備改善或許讓民眾感覺比較安全，但守護者自己的感受同樣重要。心理健康如果一直被放在次要位置，安全的定義就缺了一大塊。只有把人員照顧當成重點，安全城市才算做得完整。
複雜轄區長期累積下來的壓力
興國派出所的管區一直被認為很複雜，有夜市、大學和交通要道，治安事情特別多。2014年就有媒體報導指出值班台白天沒人，所長得取消休假來處理。居民當時也抱怨毒品和傷害案件常常沒人及時管。
張姓警官在這種環境裡服務近十年，還一直維持甲等成績。對一個追求完美的人來說，每天處理這些行政和治安問題，心理負擔相當大。單位如果只說是個人因素，就等於忽略管區本身的長期壓力。
過去的紀錄顯示這種複雜情況不是短時間的事。在人力和心理支援都不夠充足的時候，還要求大家一直保持高表現，等於讓基層自己承擔風險。這次事件應該讓主管單位好好檢查資源分配和人員負荷的問題。
超越體制的真正安全
過去員警甲等評鑑常常被拿來掩蓋真正的人力代價，個人性格也容易變成推責任的藉口，大家不能一直接受這種處理方式。
真正的安全不只是花錢蓋大樓或調整薪水，而是讓警官下班後能安心回家。當連模範人員都在單位裡找不到出路，整個體系就必須好好檢討。只有把心理健康看得跟工作表現一樣重要，安全城市才能真正保護到每一個守護者。
這件事讓大家看到，警察也是有家庭、有壓力的普通人，不是永遠不會累的工具。社會大眾與媒體輿論，絕不能再繼續接受警方將「完美主義性格」當作掩蓋制度性忽略的便宜代罪羔羊。
台灣的警政系統究竟還要失去多少位模範警察，才能真正覺悟到基層的心理健康遠比表面的績效數字更加重要？
精華 FAQ
-
30歲張姓警員在興國派出所值勤結束、完成簽出後，於所內三樓舉槍自盡。外界震驚於他已婚、有子女且長期表現優異，卻仍走上絕路。
-
文章認為連續五年甲等不只是肯定，也可能變成不能犯錯的壓力來源。若制度只看分數、不看過程與風險，基層警員的心理負荷就容易被忽略。
-
興國派出所位於複雜轄區，且建於1996年劉邦友血案舊址，2015年又斥資7500萬改建。文章指出硬體升級不等於人員被照顧，心理支援才是關鍵。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數