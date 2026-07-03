好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應

2026-07-03 17:02 Qinote

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好的主管不必什麼都會，但要願意在問題出現時立即回應。
  • 重點二：傾聽、坦承不懂並一起找答案，能建立團隊信任與安全感。
  • 重點三：主管應承擔責任、管理情緒，員工也要清楚表達需求並追蹤進度。

上一篇，我們聊了「好的職場，不是沒有衝突，而是彼此願意溝通」。

今天，我想繼續和大家聊聊另一個讓工作更安心的重要關鍵──好的主管。

工作多年，我遇過很多不同風格的主管。

有些主管能力很強，做事果斷，遇到問題總能很快找到答案；也有一些主管，不一定什麼都懂，遇到不熟悉的事情時，會坦白告訴大家：「我先了解一下，我們一起想辦法。」

一開始，我總以為，一位好的主管，就是要什麼都會、什麼都懂。

後來工作久了，我才慢慢發現，真正讓團隊安心的，往往不是主管知道多少。

而是當問題發生時，他願不願意回應。

工作上，每個人都可能遇到不知道該怎麼處理的事情。

有些問題需要主管決定。

有些事情需要主管協助。

有些方向，也需要主管給團隊一個明確的答案。

很多時候，員工真正需要的，不一定是主管立刻把所有問題解決。

而是一個回應。

一句：「我知道了。」

一句：「我先了解一下。」

一句：「這件事情我下午回覆妳。」

即使答案還沒有出來，也會讓人知道，事情正在被處理。

等待，就不再只是漫無目的的等待。

這些年工作下來，我觀察到，一位讓人願意跟隨的主管，通常都有幾個共同點。

一、願意傾聽，也願意回應

當員工提出問題或分享想法時，他不一定馬上有答案。

但他願意先聽，也願意給一個回應。

因為他知道，被聽見，本身就是一種尊重。

二、不懂的事情，願意一起找答案

沒有人什麼都會。

好的主管，不會因為自己的職位而逞強。

反而願意坦然地說：

「這部分我再確認一下。」

「我了解之後再跟大家討論。」

這樣的誠實，反而更容易贏得團隊的信任。

三、願意給團隊思考與成長的空間

我遇過一些主管，不急著把答案告訴員工。

而是先問一句：

「妳覺得怎麼做比較好？」

一句簡單的提問，不只是解決眼前的事情，更是在培養一個人獨立思考的能力。

四、願意承擔，而不是急著責怪

工作出現問題時，好的主管會先了解原因，而不是急著找人負責。

因為真正重要的，是一起把事情解決，而不是急著找一個人承擔所有責任。

五、懂得管理自己的情緒

我也看過一些主管，即使工作壓力很大，仍然努力不把情緒帶進工作。

因為他知道，一位主管的情緒，往往會影響整個團隊的工作氛圍。

穩定的情緒，不只是成熟，也是一種專業。

當然，我們不一定都能遇到理想中的主管。

如果目前的工作環境還有很多需要磨合的地方，也不用急著失望。

這些年，我也慢慢學會了一件事。

除了期待主管成為更好的主管，我們也可以學著成為更成熟的工作夥伴。

把需求說清楚。

把工作紀錄留下來。

主動確認事情的進度。

必要時，也善用公司的溝通管道與人資資源。

有時候，一次清楚的溝通，就能減少許多不必要的誤會。

工作久了，我越來越相信，真正的尊重，不只是聽見對方說話。

更是在對方需要回應的時候，願意停下來，給一句安心的回答。

有時候，改變一個團隊的，不是一項制度，也不是一句口號。

而是一份願意回應、願意理解彼此的態度。

因為一句及時的回應，往往比一句漂亮的承諾，更能讓人安心。

今天的小行動

今天，試著回覆一位正在等待妳答案的人。

哪怕只是簡單一句：

「我收到了，我正在處理。」

有時候，一句及時的回應，就能讓對方安心許多。

也提醒自己，不論今天是主管、同事，或團隊中的一員，都努力成為那個願意回應的人。

打造健康職場，從每一次願意理解開始。

—— Qinote

精華 FAQ

  • 作者認為，好的主管不必什麼都會，最重要的是在問題出現時願意回應。即使暫時沒有答案，也能先表態、先處理，讓員工知道事情正在被重視。

  • 主管不需要逞強裝懂，而是可以坦白說自己需要先了解，再和團隊一起討論。這種誠實不但不減分，反而更能建立信任，也讓團隊感受到被尊重。

  • 員工可以主動把需求說清楚、留下工作紀錄、確認進度，必要時也善用公司溝通管道與人資資源。透過清楚溝通，能減少誤會，也提升合作效率。

Qinote

Qinote

Qinote，書寫人生不同階段的生活片刻與關係風景。 從年輕時的愛情、成為父母後的轉變， 到婚姻、家庭、孩子長大後的距離與靠近。 用文字記錄情感、相處與自我修復的歷程， 相信溫柔與誠實，能為人生留下光。

#工作職場 #職場建議 #職場工作態度 #職場生存法則 #職場生存之道

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面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

2026-06-26 16:55 女子漾／編輯許智捷
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels

面試最怕遇到哪一題？很多人不是怕談薪水，而是怕被問：「你為什麼會離開上一份工作？」尤其離職原因如果不太美好，像是薪水太低、主管難溝通、公司文化有毒、工作量爆炸，心裡明明有一萬句真心話想講，但又怕一說出口，面試官直接把自己列入警戒名單。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

職涯諮詢師祥仁在THREADS分享，當面試被問到離職原因時，重點不是把前公司罵一輪，而是把「想逃離的原因」轉換成「想前往的方向」。因為面試官真正想知道的，不只是你為什麼走，而是你會不會也很快離開新公司、會不會把問題都歸咎在別人身上。

以下整理10種常見離職原因的高情商回答方式，讓你下次面試不再卡住。

編輯推薦

1. 因為薪水太低：不要說公司小氣，要說想讓貢獻被看見

如果真實原因是薪水一直沒調、待遇跟工作量不成比例，面試時不建議直接說「前公司給太少」。

可以改成：

「我希望下一份工作能在願意投資員工發展，並提供相對應貢獻報酬的環境中，持續發揮我的專業與能力。」

這句話背後真正想說的是：「我值得更好的薪水和機會。」但面試官聽起來會覺得，你清楚自己的價值，也願意用表現換取合理回報。

2. 因為主管很難溝通：不要批評主管，要強調合作模式

很多人離職不是因為工作本身，而是卡在主管相處。可能對方不溝通、不授權，或總是臨時改方向。但面試時如果直接說「主管很爛」，風險非常高。

可以這樣說：

「我希望能找到一個能與管理層更緊密合作、一起達成目標的職位。當目標一致、溝通順暢時，我更能發揮自己的專長。」

這樣的說法把焦點從「主管問題」轉成「你重視有效合作」，比起抱怨，更容易讓面試官留下好印象。

3. 因為沒有升遷機會：不要說不被重視，要說準備好承擔更多

工作做了好幾年，能力變強了，責任也變多了，卻遲遲看不到升遷或職涯發展，確實會讓人想離開。

可以改成：

「我希望能應用目前職位累積的經驗與所學，承接更大的挑戰與責任，並在一個能持續成長的環境中發揮更大的影響力。」

這句話讓面試官聽到的是：你有企圖心，也已經準備好往下一階段前進，而不是單純在抱怨前公司沒有給你機會。

4. 因為工作量太大：不要說被壓榨，要說重視工作品質

一個人當兩個人用、每天被塞不屬於自己職責的工作，久了真的會身心俱疲。但在面試時，最好不要把重點放在「我快累死了」。

可以說：

「我希望找到一個職責與工作範圍更清楚的職位，讓我能專注在核心任務上，發揮100%的專業能力。」

這樣的說法會讓面試官覺得你不是怕辛苦，而是重視工作品質，也懂得管理自己的工作範圍。

5. 因為工作太無聊：不要說做膩了，要說想挑戰更多元的可能

如果每天都在做重複工作，沒有新任務、沒有學習感，久了很容易對工作失去熱情。不過面試時如果說「我覺得很無聊」，聽起來可能會像抗壓性不足。

可以改成：

「我希望能挑戰自己，接觸更多元的職務內容，並把過去累積的專業能力應用到不同領域或新任務上。」

這會讓面試官聽見你的學習意願，也會覺得你願意接受變化，而不是單純喜新厭舊。

6. 因為主管太愛微管理：不要說被盯很煩，要說適合被授權

有些主管連簡報字體、回信語氣、開會用詞都要管，久了真的很窒息。但如果在面試中直接說「我討厭被管」，很容易被誤會成不服管教。

可以這樣說：

「我希望能在一個充分信任的環境中獨立完成工作。當我被授權、有發揮空間時，能更有效率地產出，也更能提出創新的想法。」

這樣能讓面試官知道，你不是不需要管理，而是當你被信任時，可以把事情做得更好。

7. 因為公司文化有毒：不要說宮鬥很累，要說重視合作氛圍

公司內部勾心鬥角、資訊不透明、同事互相甩鍋，真的會讓人每天上班都像在演職場版甄嬛傳。但面試時最好不要過度描述前公司的「毒」。

可以說：

「我希望找到一個有共同目標，且團隊願意分享、合作的職場環境，大家能一起朝同一個方向努力。」

這句話把負面經驗轉成正面期待，也讓面試官感覺到你重視團隊合作，不是來散播前公司八卦。

8. 因為公司流程很混亂：不要說天天救火，要說想在清楚流程中產出

如果前公司流程混亂、責任不清、每天都在處理爛攤子，離職真的不意外。但面試時可以把重點放在你對效率與架構的重視。

可以說：

「我希望能在架構與流程較完整的環境中工作，讓我能更專注於問題解決與專業貢獻，而不是頻繁支援不同業務導致產出被分散。」

這樣聽起來更成熟，也能讓面試官知道你在乎的是效率與成果。

9. 因為公司方向一直變：不要說高層亂搞，要說想投入長期目標

公司方向一直改、策略三天兩頭變、管理層頻繁異動，員工很難累積成就感，也很難知道自己到底在為什麼努力。

可以改成：

「我希望能在目標與願景較清晰的環境中工作，讓我的能力能投入在公司的長期發展上。」

這句話會讓面試官聽到你重視穩定方向，也願意和有明確目標的公司一起走長期。

10. 因為公司不重視培訓：不要說都沒人教，要說想持續成長

有些公司什麼都要員工自己摸索，教育訓練幾乎不存在，技能全靠自學。這種情況下離職，可以把焦點放在你對學習資源的期待。

可以說：

「我希望能在有較完整訓練與成長機制的環境中貢獻，也會搭配過去一直保持的自學習慣，持續累積符合產業趨勢的能力。」

這樣面試官聽到的不是「你需要被手把手教」，而是你有上進心，也願意主動提升技能。

面試回答離職原因 最重要的是這一句

面試官問「為什麼離開前公司」，其實是在觀察三件事：你是不是穩定、你遇到問題會怎麼處理、你會不會把所有責任都推給別人。

所以即使真實原因很負面，也不代表你不能說，只是要換一種說法。與其說「我受不了前主管」、「公司很爛」、「薪水太低」，不如說你想要什麼樣的工作環境、發展方向與合作模式。

畢竟產業很小，很多人繞一圈都會再遇到。留一線，不只是給前公司體面，也是給自己未來多一點空間。

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#職涯

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2026-06-24 09:09 失敗要趁早-張念慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎用AI圖與真人畫家作品比較，引發尊重專業爭議。
  • 重點二：嘟嘟人談回應酸民卻誤傷老粉，凸顯溝通框架失當。
  • 重點三：創作者公開發言要當正式品牌發言，避免失言留下數位足跡。

連續兩天，兩個百萬訂閱的網紅接連道歉。

一個是蔡阿嘎。他帶兒子在日本玩，請街頭畫家花約200元畫肖像，之後又用AI生成類似風格的圖片，讓粉絲投票比較哪一張比較好。原本可能只是想做一個輕鬆互動，結果卻被罵翻。因為觀眾看到的不是「AI好好玩」，而是「你怎麼可以拿真人畫家的專業，去跟一分鐘生成的AI圖片做勝負比較？」

另一個是The DoDo Men嘟嘟人，近日成員Jeannie加入與頻道風格調整引發爭議，不少粉絲表示不適應甚至喊退訂。結果他們卻在企劃裡談「回應酸民」，原本可能是想處理網路批評，結果卻讓很多老粉絲覺得受傷。

因為有些人不是酸民，而是真的一路看著頻道長大、認真提出建議的觀眾。當這些真心建議被放進「酸民」的框架裡，粉絲聽到的就不是幽默，不是自嘲，而是：「原來我認真給你建議，在你眼裡只是酸。」

兩件事情看起來不一樣。一個是創作爭議，一個是粉絲溝通爭議。但其實背後都是同一個問題：他們不是不珍惜粉絲，而是太習慣把粉絲當成「什麼都會懂、什麼都會包容」的自己人。可是粉絲再喜歡你，也不是永遠替你翻譯善意的朋友。社群媒體上被看到的，絕對不是你心裡真正想表達什麼。觀眾看到聽到的，只是你公開說出口的那句話。

朋友聽得懂玩笑，觀眾聽到的是立場

​跟朋友聊天，你可以嘲諷、可以戲謔、可以說：「這年頭酸民真的很多。」朋友聽了笑一笑就過去了，因為他知道你只是想發洩情緒。

但鏡頭前的觀眾不是你的朋友。觀眾聽到的，不是你私下的玩笑，而是你公開發表的立場。你說AI一分鐘生成的圖，可以跟街頭畫家的作品PK，觀眾聽到的可能是：「原來創作的功力、時間和專業，你完全不尊重，虧你自己還是個創作者。」

​你說要回應酸民，觀眾聽到的可能是：「原來我真心給的建議，被你歸類成攻擊，枉費我以前那麼挺你。」這就是公開發言最可怕的地方。內容一旦公開，就不只是你原本想說什麼，而是別人聽到了什麼。

說出口的話，會變成抹不掉的數位足跡

​我跑新聞超過20年，長期關注採訪對象的一言一行，尤其縣市首長、公部門主管、民意代表，他們的社群媒體，我幾乎天天都會海巡。所以我比一般人更清楚一件事：只要話說出口，畫面拍下來，就收不回來了。

​數位時代更可怕。

​你的每一句話、每一個表情、每一次不經意的嘲諷、甚至一下子就會消失的限時動態、朋友圈的隨口討論，都可能變成日後找得到的數位足跡。即使今天真心道歉，改天如果又犯了相似的錯，過去那些發言還是會被挖出來，變成別人檢驗你的證據。「你看，他果然就是這樣的人。」它不是單一事件的批評，而是人格印象的定型。

紅之前，就要先把自己當品牌經營

後來我開班教社群寫作，每次上課絕對跟學生說：不管你今天有沒有人追蹤、有沒有人看，從現在開始，你就要認定自己是在經營一個品牌。當你還是素人的時候，「做自己」的代價很低。你可以嘲諷兩句、戲謔幾下、講幾句不成熟的話，頂多被身邊朋友念一句：「你很白目。」​

可是每個人都有可能紅起來的一天。紅的理由可能是好事，也可能是壞事。如果你是因為一件好事被看見，過去那些不雅的發言、輕率的玩笑，都可能變成別人攻擊你的素材。如果你是因為一件壞事爆紅，那更慘。因為大家只會說：「你看，他從以前爛到現在。」

​蔡阿嘎跟Ian很有才華，和粉絲關係也都很緊密。但他們踩到的，是所有內容創作者最容易犯的錯：把「真心話」跟「公開發表」搞混了。私下講話可以很直，公開發言必須很準。私下聊天可以開玩笑，公開內容要知道分寸。你可以真誠，但不能任性；你要保持親切，但千萬不要忘記界線。

發表之前，先問自己一句話

一旦要對外發表，不管是文字、影片、Podcast，還是直播，你說的每一句話，都要先過一道審查：這句話，如果被截圖、被剪輯、被放大檢視，我還扛得住嗎？如果答案是否定的，就不要發。

不是叫你變得虛偽，也不是叫你不能做自己。而是當你選擇站到公眾面前，你就不能只用「我不是那個意思」來替自己脫身。因為觀眾不住在你的腦袋裡。他們只能根據你說出來的話、做出來的內容，判斷你是一個什麼樣的人。

給內容創作者的3個建議

​如果你是內容創作者，我希望你可以記住三件事

①把每一次發表都當成正式發言，不是聊天

私下抱怨可以，公開貼文、影片、Podcast、直播，就是你的品牌發言。發表前先問自己：這句話如果變成新聞標題，我可以接受嗎？這個片段如果被單獨截出來，我還能解釋清楚嗎？如果不能，就代表這句話還不夠成熟，不適合公開。

②距離感不是冷漠，是專業

​粉絲喜歡你的親切，但親切不等於什麼話都可以說。觀眾可以靠近你，但不代表你可以把所有觀眾都當成自己人。

真正成熟的創作者，會珍惜粉絲的支持，也會尊重粉絲的感受。不要把只有朋友聽得懂的玩笑，拿去當公開內容的素材。不要把真心建議的人，輕易放進「酸民」的框架。因為對方會不舒服、會受傷。而信任被傷害之後，修復比道歉更難。

③紅之前就先想清楚，你想被記住成什麼樣的人

不用等到爆紅才開始謹慎。從追蹤數是0的那一天開始，就用你想被記住的樣子去發表內容。

如果你希望被記住成一個尊重專業的人，就不要拿別人的專業開玩笑。你渴望被記住成一個珍惜粉絲的人，就不要把真心建議當成攻擊。你想要被記住成一個有影響力的人，就要先學會對自己的話負責。我們真的永遠不知道，哪句話會在哪一天被重新翻出來。

內容創作者最大的資產，是別人對你的信任感。流量會起伏，演算法會改，觀眾也會來來去去。但是信任，是一句話、一篇文章、一支影片慢慢累積出來的。你的努力，也可能因為一句失手的話，瞬間瓦解。

所以不要等到炎上才學會謹慎。不要等到被全世界看見，才開始學會對自己的話負責。請務必記住，真正的個人品牌，不是紅了才開始經營，而是在沒人看見時，就不輕易辜負信任，好好過好每一天。


精華 FAQ

  • 核心在於他讓街頭畫家作品與AI生成圖比較，讓觀眾感到他把真人創作的專業與時間，拿去跟快速生成的結果做不尊重的勝負比較。

  • 因為不少支持者其實是認真給建議的老觀眾，當創作者把這些聲音一概放進酸民框架，粉絲會覺得自己的善意被誤解，進而受傷。

  • 作者提醒創作者要把每次公開發言視為正式品牌表態，先想好是否能承受截圖與放大檢視，並維持距離感、尊重專業與珍惜信任。

失敗要趁早-張念慈

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內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#網紅 #日本 #蔡阿嘎 #工作職場

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2026-06-20 20:53 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者以溫暖口吻記錄某娃小學畢業，感慨孩子正式邁向新階段。
  • 重點二：畢業典禮氣氛熱鬧喧騰，家長在喧鬧中感受到成長與不捨。
  • 重點三：文中也提到孩子的分離焦慮與青春期互動，盼她平安快樂長大。

#畢業快樂

#邁向人生下個階段

某娃的畢業感言是

小學就像一場遊戲

畢業就是闖關成功~!!

((創意無限~也道出她的日常呀))

好久沒處於如此熱鬧的環境

一堆屁孩嘻笑聲真不是蓋的

大禮堂的屋頂快被掀了~

但完全蓋不住心裡的悸動

帶小孩這條路~

就是不斷重溫每刻的感動

感覺才剛入小學

怎麼就這樣畢業了...

某娃還小時，希望她快點長大

真的長大了，感覺又有些空虛

是種陪伴再多也覺得永遠不夠

爹媽怎麼這麼難~

任何時刻都可能莫名想哭

心情太複雜難以正確頗析餒

雖然某娃正處於半個叛逆期

就理智雖在，但行為太誠實

嘴巴上說好，身體都沒在動

多唸個幾句，就會激動回嘴

但夜深人靜依舊分享欲爆棚

即便細瑣到根本來不及記得

但願意分享~總讓人比較放心

但沒想到畢業而已

某娃竟有分離焦慮

從快畢業就開始擔心

跟好友分開很難再見面

畢竟這年紀爹媽也難放心

讓幾個小女生遊蕩在街頭吧...

即便如此

同所國中機率也不低

且附近補習班就那幾家

巧遇機率應該也很高吧

重點是~

線上已不知幾個聊天群

都那幾個好友開不同群

怎麼交集不也天天可聊

但我最想說的其實是~

很快就有另一批好友

且課業變重也沒時間

但這答案只讓某娃更憂鬱⋯

我還是安靜好了

各階段總有各自的煩惱

這坎只能靠她自己消化了~~><"

希望某娃不管多大

始終保有純真的心

率直做自己的勇氣

好奇心再分多點兒到學業

平安幸福的快樂長大囉!!

#畢業典禮#畢業快樂#快樂成長

精華 FAQ

  • 文章主要記錄某娃小學畢業的時刻，作者以親子視角回顧孩子從入學到畢業的成長歷程，並將這場典禮視為她邁向人生下一階段的重要轉折。

  • 作者一方面為孩子畢業感到欣慰，另一方面又因時間過得太快而覺得空虛不捨，甚至在許多瞬間會莫名想哭，顯示出陪伴孩子成長的矛盾心情。

  • 文中提到某娃開始出現分離焦慮，擔心和好友分開後不易再見，對升上國中與朋友散開感到憂鬱，但作者也認為她未來仍能透過同校、補習班與聊天群維持聯繫。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#育兒教養

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考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

2026-06-23 13:11 柳靖
圖：AI 協作
圖：AI 協作

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者自述在母親長期情緒勒索下，從乖巧順從走向精神崩潰。
  • 重點二：她靠自身奮鬥考上公職與台大研究所，卻仍被家庭控制人生選擇。
  • 重點三：罹患思覺失調後，她反思孝道壓力，決心奪回人生主導權。

為什麼越乖巧聽話的孩子，最後反而越容易走向崩潰？

 

我們從小被社會教導「百善孝為先」，好像只要拚命順從父母的心意，家庭就會美滿幸福。而當這份順從變成毫無底線的情緒勒索時，它足以輕易毀掉一個人好不容易建立起來的人生。

 

我靠著自己從底層拚搏翻身、考上國家公務員甚至考取台大研究所。卻在33歲那年的冬天，對著鏡子裡的自己失控咆哮、痛哭流涕。醫生告訴我，這個狀態叫做「思覺失調」。

 

這背後到底隱藏了多深的絕望與委屈？

 

我想用我的真實故事，殘酷地揭開傳統孝道之下，許多女性默默承受的家庭創傷與無聲吶喊。

 

一、       消失的父親與把我當成壓力出口的母親

很多家庭悲劇的源頭，往往來自父母雙方責任的嚴重失衡。

 

在我的記憶裡，爸爸一輩子開車當司機，每個月把微薄的薪水交給家裡後，就徹底當個局外人。爸爸從不過問家裡發生的大小事，下班後的唯一嗜好就是跟朋友喝酒，用這種冷漠的方式逃避身為一家之主的責任。

 

這種得過且過、完全不為未來做長遠打算的「認知貧窮」，讓整個家始終搖搖欲墜。家裡所有的經濟重擔與日常情緒壓力，全都壓在無力排解的母親身上。

 

母親沒有能力消化婚姻帶來的不幸，反而因為貪念引發了更巨大的災難。

 

在我17歲那年，媽媽不慎被詐騙集團騙光了所有的積蓄，甚至向親友和鄰居大舉借錢、拿房子抵押、刷爆無數張現金卡。面對龐大的債務黑洞，媽媽居然開口要求未成年的我去酒店上班幫忙還債。雖然我當年咬牙拒絕了這個荒謬的要求，心底卻因此種下了深深的內疚感。

 

這份「沒能幫媽媽度過難關」的罪惡感，成了日後我不斷被母親情緒勒索的致命把柄。

 

二、 拚命往上爬，卻逃不出家人的虛榮心

為了徹底逃離那個充滿壓力的家，我不到18歲就決定隻身北上打拚，發誓要靠自己活下去。

 

我靠著自己在竹科工廠做女工，一路半工半讀考上中原大學。在窮到沒錢吃飯、生病也沒錢看醫生的苦日子裡，為了在社會底層生存，我曾迫於無奈用女性最原始的本能去賺錢。

 

這段充滿傷痛的底層掙扎歲月裡，家裡從來沒有給過我任何實質的幫助與溫暖。直到我終於翻身考上國家公職的那一天，母親卻對外到處炫耀，將我用血淚換來的成就，當作自己教養成功的光榮勳章。

 

親友們紛紛誇獎母親把我栽培得很好，這些話聽在我耳裡只覺得無比諷刺，甚至感到一陣反胃。

 

母親口中所謂的成功，其實完全建立在無止盡壓榨我的基礎上。

 

我不想就此停下腳步，接著又挺著懷孕的大肚子考上台大政治研究所。平日在機關上班、晚上熬夜寫小論文、假日還要去研究所進修，我拚了命地想彌補過去缺乏的知識，想為自己的人生加值。

 

我天真地以為只要變得足夠強大，就能擺脫家庭的陰影，卻沒想到傳統觀念的枷鎖依舊死死纏著我。

 

三、 被「孝道」綁架的婚姻與被摧毀的職涯

三十歲那年，母親為了在夫家面前爭取面子，急著想洗白過去逼瘋老公、害死兒子的負面名聲，開始強烈逼迫我趕快結婚。

 

即使我內心百般抗拒，渴望能好好掌握自己的人生進度，母親卻毫不留情地祭出「孝順」這張神主牌。母親甚至到處跟親戚哭訴我有多麼忤逆、多麼不孝，讓我承受了極大的社會輿論壓力。

 

在日復一日的逼迫與長期累積的罪惡感雙重夾擊下，我最終無奈妥協，滿心不甘願地踏入了婚姻。

 

婚後的控制並沒有因此結束，母親開始透過 LINE 頻繁關心我肚子裡有沒有動靜。我試著理性溝通，表示生養小孩需要足夠的經濟基礎，母親卻用一句「孩子自己會帶財」輕鬆帶過。

 

就因為長輩輕飄飄的幾句話，我再次放棄了自己的堅持，開始了每天按表操課的備孕生活。小孩出生後，母親完全沒有幫忙照顧的打算。請滿三年育嬰假後，機關長官要求我必須在復職與離職之間做個了斷。

 

我先生長期不在台灣，為了照顧年幼的孩子，我只能忍痛辭去好不容易考上的公務員鐵飯碗，眼睜睜看著自己的職場翅膀被徹底折斷。

 

四、 思覺失調的爆發，終於看清「孝順」的代價

離開公職職場後不久，長期的委屈、壓抑與不甘心終於徹底引爆。

 

我發現自己完全無法控制情緒，每天送完孩子上學回到家，就會陷入暴怒甚至大哭的崩潰狀態。只要想起母親和過去遭遇的一切，我就會失控地怒罵三字經，連自己都認不出鏡子裡的模樣。

 

身心科醫生確診我罹患了思覺失調症。這場嚴重的精神疾病，無疑是我長期過度壓抑自我、盲目順從家人要求所付出的慘痛代價。

 

生病期間的遭遇，讓我對親情更加心寒。先生因為人在遠方無法就近照顧，只能拜託我媽北上幫忙。

 

沒想到從事保險業務的母親，竟利用女婿覺得虧欠的心理，順勢推銷了一張年繳一萬美金、要連繳六年的高額保單。這份保單把我過去幾年辛苦存下的錢全部鎖死，讓我連看病、理財的現金都拿不出來。這件事讓我徹底清醒，深刻意識到母親對我的壓榨幾乎毫無底線。

 

後來透過和線上英文老師的交流，我驚訝地發現歐美的字典裡根本找不到「孝順」這個詞。重回教育體系讓我有了獨立思考的能力，我終於明白自己是一個獨立的個體，根本不屬於母親。

 

33歲這一年，我用一場大病換來了真正的長大。回顧過去種種，我看透了盲目孝順的虛偽，決定從今往後，再也不會盲目聽從任何人的控制。

 

把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次

孝順這兩個字，有時候真的會變成人生中最大的騙局。

 

很多人以為只要聽父母的話就是愛，卻忽略了這種愛如果建立在失去自我的前提下，就會變成一種可怕的枷鎖。真正的愛，建立在先把自己的生活過好的基礎上，擁有健康的身心，才有餘裕去照顧身邊的人。

 

我們每個人都是獨立的生命，沒有誰理所當然要為誰的錯誤買單。

 

有些根本不屬於你的債，你大可不必去還；有些別人逼你走的路，你絕對有權利拒絕。希望每一個曾經因為過度順從而受傷的靈魂，都能勇敢剪斷那條名為「孝順」的情緒勒索線。

 

請勇敢地把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次。

 


精華 FAQ

  • 文章主要控訴母親長期以孝順之名進行情緒勒索，將債務、婚姻、生育與職涯壓力轉嫁給女兒，讓她在不斷順從中逐漸失去自我。

  • 她從底層打拼考上公職與台大研究所，但仍被家庭控制婚姻與生育，最後因長期壓抑、委屈與壓力爆發，出現情緒失控並被診斷為思覺失調。

  • 她認為盲目孝順可能成為人生最大的騙局，真正重要的是先照顧好自己的身心，拒絕不合理要求，勇敢把人生主導權拿回來。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#媽媽 #情緒勒索 #原生家庭

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高學歷在職場一文不值？女孩們，現在就拒絕被「嚴格管理」吞噬！

高學歷在職場一文不值？女孩們，現在就拒絕被「嚴格管理」吞噬！

2026-06-28 18:25 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：顏慧欣遭遇職場霸凌，學歷與專業被長官公開羞辱。
  • 重點二：調查指出經貿辦內部存在集體凌虐，卻以嚴格管理掩飾。
  • 重點三：文章呼籲保護高學歷女性人才，拒絕沉默與忍耐文化。

「妳的博士學歷，在這裡不值錢。」

說這句話的人，哪是什麼競爭對手，也沒躲在暗處。他就坐在會議室的主位上，當著所有人的面，打斷她的發言，把她的專業踩進泥裡。

 

她叫顏慧欣，WTO大使之女、世界名校博士。頂著這樣的光環走進經貿辦，原想為國家在談判桌上拚一把。誰知道，她踏進的是一場「人才絞殺局」。

 

【當「嚴格管理」成為集體凌虐的遮羞布】

行政院的調查報告這次動作算快，直接點出內部「集體凌虐」。但報告裡的每一行字，都像在替無數職場女性寫血淚備忘錄：長官把逼死人的行為，包裝成「嚴格管理」。

 

公開場合打斷發言、羞辱學歷「不懂實務」、把她的專業當成威脅：妳太優秀，顯得我很無能。這算哪門子管理？根本是精神謀殺

 

過年時，她把血淚寫成辭呈求救，字裡行間滿是警訊：人才斷層、CPTPP內部敷衍塞責。

 

高層回覆了什麼？一句「多保重」。三個字，輕飄飄的，像打發一個感冒的同事。

 

【外流錄音檔：職場？這裡是馴獸場】

 

真正讓人背脊發涼的，是那外流錄音檔，主管對著員工咆哮加班、威脅提告。這叫職場溝通？這叫情緒暴力。你以為這只是公部門的問題？錯。這是無數台灣職場女性的日常縮影。

  1. 妳學歷太高，「不好管」。
  2. 妳能力太強，「搶風頭」。
  3. 妳敢搶著發言，「不尊重長官」。

在威權官僚面前，妳的專業成了原罪。

 

【行政院敢挖，但敢不敢治？】

行政院把這些挖出來，確實值得肯定。至少沒選擇把整件事埋進「內部檢討」的黑洞。但挖出來之後呢？

 

調查報告能還原真相，還不了一個年輕女性的職場尊嚴。能點名「集體凌虐」，改變不了那種「為了國家好」就可以無限上綱的精神虐待文化。

 

真正的國家利益，從來不是建立在犧牲個體之上。

 

【寫給每一個在職場裡「太優秀」的女性】

 

顏慧欣的故事，最痛的地方不在於她遭遇了什麼，在於她「本來可以」。本來可以在談判桌上發光、本來可以為台灣爭取更多空間、本來可以證明一件事：高學歷女性是戰力，從來不是花瓶。結果，她先被自己的體制打敗了。

 

如果你也正在經歷：

  1. 被長官當眾羞辱「書讀太多」
  2. 被同事聯手孤立「太有主見」
  3. 被體制告訴妳「忍耐是美德」

 

記住：妳的專業沒有錯，是這個環境配不上妳。行政院這次敢查，是一個開始。但真正的改變，需要每一個「顏慧欣」都不再沉默。為了讓下一個進來的人，不必再寫血淚辭呈。

 

「多保重」三個字，不該是職場霸凌的句點。它應該是一個國家對自己人才的警鐘。


保護為國家賣命的人，才是國家存在的意義。否則再多的名校博士、再多的WTO談判經驗，都只會變成下一封無人回應的辭呈。而這個國家，永遠不知道它失去了什麼。

（本文改寫自顏慧欣經貿辦職場霸凌事件調查報告及相關新聞報導）



精華 FAQ

  • 她在會議上被長官當眾打斷、羞辱學歷，專業能力被貶低，辭呈求救也只得到冷淡回覆，呈現出明顯的職場霸凌與精神壓迫。

  • 文章認為這不是正常管理，而是把羞辱、威脅與孤立包裝成紀律要求，實際上是以權威掩飾的集體凌虐與情緒暴力。

  • 作者鼓勵女性別把被羞辱視為理所當然，應認清自己並非有錯，而是環境不健康；真正的改變需要有人停止沉默並勇於拒絕霸凌。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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