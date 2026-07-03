2026-07-03 17:02 Qinote
好的主管，不一定什麼都會，但一定願意回應
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：好的主管不必什麼都會，但要願意在問題出現時立即回應。
- 重點二：傾聽、坦承不懂並一起找答案，能建立團隊信任與安全感。
- 重點三：主管應承擔責任、管理情緒，員工也要清楚表達需求並追蹤進度。
上一篇，我們聊了「好的職場，不是沒有衝突，而是彼此願意溝通」。
今天，我想繼續和大家聊聊另一個讓工作更安心的重要關鍵──好的主管。
工作多年，我遇過很多不同風格的主管。
有些主管能力很強，做事果斷，遇到問題總能很快找到答案；也有一些主管，不一定什麼都懂，遇到不熟悉的事情時，會坦白告訴大家：「我先了解一下，我們一起想辦法。」
一開始，我總以為，一位好的主管，就是要什麼都會、什麼都懂。
後來工作久了，我才慢慢發現，真正讓團隊安心的，往往不是主管知道多少。
而是當問題發生時，他願不願意回應。
工作上，每個人都可能遇到不知道該怎麼處理的事情。
有些問題需要主管決定。
有些事情需要主管協助。
有些方向，也需要主管給團隊一個明確的答案。
很多時候，員工真正需要的，不一定是主管立刻把所有問題解決。
而是一個回應。
一句：「我知道了。」
一句：「我先了解一下。」
一句：「這件事情我下午回覆妳。」
即使答案還沒有出來，也會讓人知道，事情正在被處理。
等待，就不再只是漫無目的的等待。
這些年工作下來，我觀察到，一位讓人願意跟隨的主管，通常都有幾個共同點。
一、願意傾聽，也願意回應
當員工提出問題或分享想法時，他不一定馬上有答案。
但他願意先聽，也願意給一個回應。
因為他知道，被聽見，本身就是一種尊重。
二、不懂的事情，願意一起找答案
沒有人什麼都會。
好的主管，不會因為自己的職位而逞強。
反而願意坦然地說：
「這部分我再確認一下。」
「我了解之後再跟大家討論。」
這樣的誠實，反而更容易贏得團隊的信任。
三、願意給團隊思考與成長的空間
我遇過一些主管，不急著把答案告訴員工。
而是先問一句：
「妳覺得怎麼做比較好？」
一句簡單的提問，不只是解決眼前的事情，更是在培養一個人獨立思考的能力。
四、願意承擔，而不是急著責怪
工作出現問題時，好的主管會先了解原因，而不是急著找人負責。
因為真正重要的，是一起把事情解決，而不是急著找一個人承擔所有責任。
五、懂得管理自己的情緒
我也看過一些主管，即使工作壓力很大，仍然努力不把情緒帶進工作。
因為他知道，一位主管的情緒，往往會影響整個團隊的工作氛圍。
穩定的情緒，不只是成熟，也是一種專業。
當然，我們不一定都能遇到理想中的主管。
如果目前的工作環境還有很多需要磨合的地方，也不用急著失望。
這些年，我也慢慢學會了一件事。
除了期待主管成為更好的主管，我們也可以學著成為更成熟的工作夥伴。
把需求說清楚。
把工作紀錄留下來。
主動確認事情的進度。
必要時，也善用公司的溝通管道與人資資源。
有時候，一次清楚的溝通，就能減少許多不必要的誤會。
工作久了，我越來越相信，真正的尊重，不只是聽見對方說話。
更是在對方需要回應的時候，願意停下來，給一句安心的回答。
有時候，改變一個團隊的，不是一項制度，也不是一句口號。
而是一份願意回應、願意理解彼此的態度。
因為一句及時的回應，往往比一句漂亮的承諾，更能讓人安心。
今天的小行動
今天，試著回覆一位正在等待妳答案的人。
哪怕只是簡單一句：
「我收到了，我正在處理。」
有時候，一句及時的回應，就能讓對方安心許多。
也提醒自己，不論今天是主管、同事，或團隊中的一員，都努力成為那個願意回應的人。
打造健康職場，從每一次願意理解開始。
—— Qinote
精華 FAQ
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作者認為，好的主管不必什麼都會，最重要的是在問題出現時願意回應。即使暫時沒有答案，也能先表態、先處理，讓員工知道事情正在被重視。
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主管不需要逞強裝懂，而是可以坦白說自己需要先了解，再和團隊一起討論。這種誠實不但不減分，反而更能建立信任，也讓團隊感受到被尊重。
-
員工可以主動把需求說清楚、留下工作紀錄、確認進度，必要時也善用公司溝通管道與人資資源。透過清楚溝通，能減少誤會，也提升合作效率。
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