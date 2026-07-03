2026-07-03 16:58 女子漾／編輯劉芫榛
從平凡起點到財務自由，FIRE理財武士「階梯理財法」：普通人致富不是夢，而是一步步選對錢的方向
在高盛的分析師晚宴上，山姆．杜根連每道菜該用哪種餐具都搞不清楚。身邊同期入職的分析師，有人出身權貴家庭，有人是銀行重要客戶的孩子，而他只是念公立高中、公立大學、穿著Outlet特價衣服的普通人。
沒有富爸爸、沒有信託基金，也沒有繼承遺產，山姆．杜根卻在28歲成為百萬富翁，34歲離開傳統職場，後來更成為FIRE理財運動的代表人物之一。他在《懂用錢，愈活愈富有》中分享，致富不是一夕翻身的神話，而是靠著一個又一個清楚的財務里程碑，慢慢走出有選擇權的人生。
文章目錄
1. 出身平凡不是限制，沒有地圖才最可怕
剛進入高盛時，山姆．杜根很快意識到，自己和身邊同事的起點並不一樣。有人天生擁有資源、人脈與家庭背景，而他能靠的只有勤奮、節制與不斷學習。
在高壓金融業工作多年後，他也開始思考：難道自己這輩子就只是幫機構投資人賺更多錢嗎？他原本設定40歲離開華爾街，卻苦於沒有任何路線圖，也沒有理財教練能指引方向。
真正推動他開始規劃財務的，是一股很現實的恐懼：害怕自己被工作耗盡，卻沒有能力離開。也因此，他開始親手畫出屬於自己的「逃生地圖」。
2. 節省只是起點，讓每一分錢去工作才是關鍵
山姆．杜根的致富過程，不是只靠省錢。他確實能省則省，曾和高中好友合租小套房，也會打包辦公室餐廳的剩菜省餐費；但更重要的是，他同時積極開源與投資。
他把退休帳戶存好存滿，主動爭取加薪與晉升，也把能動用的資金投入股市。即使投資判斷失誤、賠掉辛苦賺來的錢，他也沒有放棄，而是持續學習、修正，再往前走。
最後，他在28歲成為百萬富翁。回頭看這段路，他認為自己不是靠單一事件翻身，而是盡力做出當下最合理的選擇，讓一個個目標慢慢串成通往自由的路。
3. 百萬富翁不是神話，重點是提高勝率
很多人一聽到「百萬富翁」，直覺會覺得那是少數幸運兒的人生。但山姆．杜根認為，只要認真規劃財務，大多數人都有機會做到。
他在書中提到，做決定前要先用機率思考。只要有70%的把握這是好決定，就可以放手去做；同時也要知道，任何決定都有可能出錯。只要不是毀滅式打擊，錯誤本身也能讓你成為更好的決策者。
換句話說，理財不需要每次都完美，而是要長期做出「勝率夠高」的選擇。存錢、投資、買房、轉職、離職，每一步都不是單點決勝負，而是累積財務自由的拼圖。
4. 踏上致富之路前，先記住四個原則
山姆．杜根整理出踏上致富之路的四大原則：擁有富足心態、把握財富成長契機、堅守個人價值觀，以及留下有意義的傳承。
這四點看似理財，其實很像人生排序。所謂富足心態，不是盲目相信自己一定會暴富，而是相信自己有能力改善財務狀況，並願意找出讓財富持續成長的具體目標。
而堅守價值觀也很重要。因為當一個人為了賺錢完全失去生活重心，財富數字再漂亮，也未必真正自由。好的理財方式，應該是讓人更接近想要的人生，而不是把自己變成金錢的奴隸。
5. 想變有錢前，先問自己：你為什麼要有錢？
山姆．杜根在起步階段提出一個很重要的問題：你真的想過自己為什麼想成為百萬富翁嗎？
他建議先問自己兩件事：如果你現在有100萬美元，你會先做哪3件事？這筆錢對你的意義是什麼？會讓你的生活有什麼不一樣？
這兩個問題看起來簡單，卻是很多人理財卡關的原因。因為「想變有錢」太模糊了，「想過得更好」也太籠統了。真正能支撐長期儲蓄與投資的，是具體到能被執行的目標。
6. 沒有目標，財富留不住
山姆．杜根提醒，沒有明確目標的人，很容易渾渾噩噩過日子，最後無法累積財富。因為當願望太模糊，就很容易亂花錢、少存錢、少投資，慢慢偏離真正想走的路。
例如「我想買房」和「我要在5年內存下30萬美元頭期款，用來買一間三房公寓，方法是把每月薪水的40%存起來、投入標普500 ETF，而且不買車改搭大眾運輸，因為我想組成一個家」，兩者的差距，就是能不能真正做到的差距。
理財不是只靠意志力，而是要把願望拆成清楚的行動。當你知道目標、時間、金額與方法，錢才比較不會只是從帳戶裡流過，而是一步步替你堆出未來。
7. 財務自由的終點，不是炫富，而是選擇權
山姆．杜根最想傳達的，不只是如何成為百萬富翁，而是如何透過財務獨立，實現自己真正想要的生活。
離開華爾街後，他的人生變得截然不同，也更讓他滿足。妥善用錢與認真儲蓄的習慣，仍然深植在他的生活核心，也讓他後來能創造六位數美元的被動收入，和妻子一起擁有更長久的自由。
真正的有錢，不一定是買最貴的東西，而是當你不想再被某份工作、某種生活或某個壓力綁住時，你有能力做出不同選擇。這也是財務自由最迷人的地方：錢不是人生的終點，而是讓你有底氣活成自己想要的樣子。
本文摘自：《高勝率的階梯理財法：FIRE運動先驅親身實證，掌握3階段×12個里程碑，28歲存第一桶金、34歲提早退休，享受有選擇權的人生》，山姆．杜根（Sam Dogen）著，閻蕙群譯，采實文化出版。
精華 FAQ
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他沒有富爸爸或家族資源，靠的是節制生活、積極開源、持續投資與設定清楚里程碑。透過一步步累積資產，他在28歲成為百萬富翁，之後更提早離開傳統職場。
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因為目標若不清楚，就容易只想變有錢卻缺乏行動方向。先釐清金錢對生活的意義，才能把存錢、投資、買房或轉職拆成可執行計畫，避免財富流失。
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他認為財務自由不是炫富，而是擁有選擇權。當人有足夠資產與被動收入，就不必被工作、壓力或生活模式綁住，能更接近自己真正想要的人生。
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