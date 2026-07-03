暑假停藥比較好？醫：ADHD治療不只為了學業

2026-07-03 13:38 名日文化

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：ADHD暑假是否停藥，不能只看孩子有沒有上課。
  • 重點二：是否暫停藥物，應評估生活功能、衝動與安全風險。
  • 重點三：藥物假期需由醫師評估，不建議家長自行停藥。

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暑假開始，不少家長認為孩子不用上課、不必考試，便想讓注意力不足過動症（ADHD）藥物「放暑假」。不過，醫師提醒，ADHD藥物是否暫停，不能只看有沒有上課，而要評估孩子的生活功能、衝動控制、人際互動與安全風險，不建議家長自行停藥。

周伯翰身心醫學診所兒童青少年專科醫師曹文沿指出，每年快到暑假時，門診常有家長詢問：「孩子放假了，還需要吃藥嗎？」有些家長擔心藥物影響食慾、睡眠或身高，也有人認為暑假沒有課業壓力，專注力似乎沒那麼重要，因此希望趁假期暫停治療。

暑假的挑戰 是從教室移到生活裡

曹文沿醫師表示，ADHD並非單純的「學習問題」，而是神經發展疾患。他以「汽車煞車系統」比喻，大腦前額葉就像孩子的煞車與方向盤，負責專注、控制衝動與調節情緒。而ADHD孩子屬於煞車系統反應較慢，除了上課分心，也會影響衝動控制、情緒調節、人際互動、生活安排與安全判斷。

「上學時需要煞車，放假時其實也一樣，」醫師直言，藥物不是只為了讓孩子考試考好，而是協助孩子在日常生活中更能控制自己，尤其暑假期間若仍需參加營隊、才藝課、戶外活動，或本來就容易衝動受傷、與手足衝突、情緒爆發，貿然停藥反而可能讓家庭壓力增加

「不用考試，還要吃藥嗎？」破解常見迷思

曹文沿醫師指出，醫學上確實有所謂「藥物假期」（drug holiday），通常指在醫師評估下，安排一段時間暫停藥物，觀察症狀與副作用變化。臨床上討論藥物假期，最常見原因之一，就是家長擔心食慾下降或身高體重成長受到影響，因此暑假常成為重新評估治療策略的時間點。

不過，他強調，藥物假期不是「暑假到了就自動停藥」。國際治療指引建議，ADHD藥物應定期檢視，是否停藥要綜合評估治療效果、副作用、停藥後的表現，以及孩子在學校、家庭與社交場合的功能。若整體利弊評估合適，才可考慮試行停藥或減量。

「部分孩子停藥後，不只注意力問題，過動與衝動控制問題也可能再次顯現。」醫師也提醒，不同ADHD藥物的作用機轉與服用方式並不相同。有些藥物（如利他能之類）停用與恢復較具彈性，有些（如思鋭之類）則需要長期規律服用才能維持效果。

暑假是否停藥？先評估三件事

暑假可能是強化生活管理與行為治療的好時機。透過規律作息、增加運動、營養補充、建立獎勵制度與親子合作策略，都有助於提升孩子的自我管理能力。

曹文沿醫師建議，家長可在暑假前與醫師討論三件事：

第一、孩子停藥後最擔心出現哪些問題；

第二、暑假是否仍有需要專注與自我控制的活動；

第三、若試行停藥，何時需要恢復用藥。

ADHD治療的目標不是讓孩子「乖乖坐著」，而是幫助孩子在家庭、學校與生活中更穩定地發揮能力

最後，曹文沿醫師也再次提醒，暑假是否停藥沒有標準答案，最重要的是不要自行停藥，而應與醫師一起評估，讓治療跟著孩子的生活需求調整。

於醫師：周伯翰身心醫學診所 曹文沿醫師

精華 FAQ

  • 因為ADHD影響的不只是課業，還包括衝動控制、情緒調節、人際互動與安全判斷。暑假若仍有營隊、戶外活動或手足衝突，停藥可能讓問題更明顯。

  • 藥物假期是醫師評估後，安排短期暫停用藥以觀察症狀、副作用與功能變化；自行停藥則缺乏監測，可能忽略孩子在生活中出現的退步或風險。

  • 應先確認停藥後可能出現的問題、暑假是否仍需專注與自我控制、以及若試行停藥時何時要恢復用藥，才能安全調整治療。

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面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！

2026-06-26 16:55 女子漾／編輯許智捷
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels
面試被問「為什麼離開前公司」怎麼答？10種離職原因高情商說法，別再老實罵前主管！圖片來源：pexels

面試最怕遇到哪一題？很多人不是怕談薪水，而是怕被問：「你為什麼會離開上一份工作？」尤其離職原因如果不太美好，像是薪水太低、主管難溝通、公司文化有毒、工作量爆炸，心裡明明有一萬句真心話想講，但又怕一說出口，面試官直接把自己列入警戒名單。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

職涯諮詢師祥仁在THREADS分享，當面試被問到離職原因時，重點不是把前公司罵一輪，而是把「想逃離的原因」轉換成「想前往的方向」。因為面試官真正想知道的，不只是你為什麼走，而是你會不會也很快離開新公司、會不會把問題都歸咎在別人身上。

以下整理10種常見離職原因的高情商回答方式，讓你下次面試不再卡住。

編輯推薦

1. 因為薪水太低：不要說公司小氣，要說想讓貢獻被看見

如果真實原因是薪水一直沒調、待遇跟工作量不成比例，面試時不建議直接說「前公司給太少」。

可以改成：

「我希望下一份工作能在願意投資員工發展，並提供相對應貢獻報酬的環境中，持續發揮我的專業與能力。」

這句話背後真正想說的是：「我值得更好的薪水和機會。」但面試官聽起來會覺得，你清楚自己的價值，也願意用表現換取合理回報。

2. 因為主管很難溝通：不要批評主管，要強調合作模式

很多人離職不是因為工作本身，而是卡在主管相處。可能對方不溝通、不授權，或總是臨時改方向。但面試時如果直接說「主管很爛」，風險非常高。

可以這樣說：

「我希望能找到一個能與管理層更緊密合作、一起達成目標的職位。當目標一致、溝通順暢時，我更能發揮自己的專長。」

這樣的說法把焦點從「主管問題」轉成「你重視有效合作」，比起抱怨，更容易讓面試官留下好印象。

3. 因為沒有升遷機會：不要說不被重視，要說準備好承擔更多

工作做了好幾年，能力變強了，責任也變多了，卻遲遲看不到升遷或職涯發展，確實會讓人想離開。

可以改成：

「我希望能應用目前職位累積的經驗與所學，承接更大的挑戰與責任，並在一個能持續成長的環境中發揮更大的影響力。」

這句話讓面試官聽到的是：你有企圖心，也已經準備好往下一階段前進，而不是單純在抱怨前公司沒有給你機會。

4. 因為工作量太大：不要說被壓榨，要說重視工作品質

一個人當兩個人用、每天被塞不屬於自己職責的工作，久了真的會身心俱疲。但在面試時，最好不要把重點放在「我快累死了」。

可以說：

「我希望找到一個職責與工作範圍更清楚的職位，讓我能專注在核心任務上，發揮100%的專業能力。」

這樣的說法會讓面試官覺得你不是怕辛苦，而是重視工作品質，也懂得管理自己的工作範圍。

5. 因為工作太無聊：不要說做膩了，要說想挑戰更多元的可能

如果每天都在做重複工作，沒有新任務、沒有學習感，久了很容易對工作失去熱情。不過面試時如果說「我覺得很無聊」，聽起來可能會像抗壓性不足。

可以改成：

「我希望能挑戰自己，接觸更多元的職務內容，並把過去累積的專業能力應用到不同領域或新任務上。」

這會讓面試官聽見你的學習意願，也會覺得你願意接受變化，而不是單純喜新厭舊。

6. 因為主管太愛微管理：不要說被盯很煩，要說適合被授權

有些主管連簡報字體、回信語氣、開會用詞都要管，久了真的很窒息。但如果在面試中直接說「我討厭被管」，很容易被誤會成不服管教。

可以這樣說：

「我希望能在一個充分信任的環境中獨立完成工作。當我被授權、有發揮空間時，能更有效率地產出，也更能提出創新的想法。」

這樣能讓面試官知道，你不是不需要管理，而是當你被信任時，可以把事情做得更好。

7. 因為公司文化有毒：不要說宮鬥很累，要說重視合作氛圍

公司內部勾心鬥角、資訊不透明、同事互相甩鍋，真的會讓人每天上班都像在演職場版甄嬛傳。但面試時最好不要過度描述前公司的「毒」。

可以說：

「我希望找到一個有共同目標，且團隊願意分享、合作的職場環境，大家能一起朝同一個方向努力。」

這句話把負面經驗轉成正面期待，也讓面試官感覺到你重視團隊合作，不是來散播前公司八卦。

8. 因為公司流程很混亂：不要說天天救火，要說想在清楚流程中產出

如果前公司流程混亂、責任不清、每天都在處理爛攤子，離職真的不意外。但面試時可以把重點放在你對效率與架構的重視。

可以說：

「我希望能在架構與流程較完整的環境中工作，讓我能更專注於問題解決與專業貢獻，而不是頻繁支援不同業務導致產出被分散。」

這樣聽起來更成熟，也能讓面試官知道你在乎的是效率與成果。

9. 因為公司方向一直變：不要說高層亂搞，要說想投入長期目標

公司方向一直改、策略三天兩頭變、管理層頻繁異動，員工很難累積成就感，也很難知道自己到底在為什麼努力。

可以改成：

「我希望能在目標與願景較清晰的環境中工作，讓我的能力能投入在公司的長期發展上。」

這句話會讓面試官聽到你重視穩定方向，也願意和有明確目標的公司一起走長期。

10. 因為公司不重視培訓：不要說都沒人教，要說想持續成長

有些公司什麼都要員工自己摸索，教育訓練幾乎不存在，技能全靠自學。這種情況下離職，可以把焦點放在你對學習資源的期待。

可以說：

「我希望能在有較完整訓練與成長機制的環境中貢獻，也會搭配過去一直保持的自學習慣，持續累積符合產業趨勢的能力。」

這樣面試官聽到的不是「你需要被手把手教」，而是你有上進心，也願意主動提升技能。

面試回答離職原因 最重要的是這一句

面試官問「為什麼離開前公司」，其實是在觀察三件事：你是不是穩定、你遇到問題會怎麼處理、你會不會把所有責任都推給別人。

所以即使真實原因很負面，也不代表你不能說，只是要換一種說法。與其說「我受不了前主管」、「公司很爛」、「薪水太低」，不如說你想要什麼樣的工作環境、發展方向與合作模式。

畢竟產業很小，很多人繞一圈都會再遇到。留一線，不只是給前公司體面，也是給自己未來多一點空間。

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2026-06-24 09:09 失敗要趁早-張念慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蔡阿嘎用AI圖與真人畫家作品比較，引發尊重專業爭議。
  • 重點二：嘟嘟人談回應酸民卻誤傷老粉，凸顯溝通框架失當。
  • 重點三：創作者公開發言要當正式品牌發言，避免失言留下數位足跡。

連續兩天，兩個百萬訂閱的網紅接連道歉。

一個是蔡阿嘎。他帶兒子在日本玩，請街頭畫家花約200元畫肖像，之後又用AI生成類似風格的圖片，讓粉絲投票比較哪一張比較好。原本可能只是想做一個輕鬆互動，結果卻被罵翻。因為觀眾看到的不是「AI好好玩」，而是「你怎麼可以拿真人畫家的專業，去跟一分鐘生成的AI圖片做勝負比較？」

另一個是The DoDo Men嘟嘟人，近日成員Jeannie加入與頻道風格調整引發爭議，不少粉絲表示不適應甚至喊退訂。結果他們卻在企劃裡談「回應酸民」，原本可能是想處理網路批評，結果卻讓很多老粉絲覺得受傷。

因為有些人不是酸民，而是真的一路看著頻道長大、認真提出建議的觀眾。當這些真心建議被放進「酸民」的框架裡，粉絲聽到的就不是幽默，不是自嘲，而是：「原來我認真給你建議，在你眼裡只是酸。」

兩件事情看起來不一樣。一個是創作爭議，一個是粉絲溝通爭議。但其實背後都是同一個問題：他們不是不珍惜粉絲，而是太習慣把粉絲當成「什麼都會懂、什麼都會包容」的自己人。可是粉絲再喜歡你，也不是永遠替你翻譯善意的朋友。社群媒體上被看到的，絕對不是你心裡真正想表達什麼。觀眾看到聽到的，只是你公開說出口的那句話。

朋友聽得懂玩笑，觀眾聽到的是立場

​跟朋友聊天，你可以嘲諷、可以戲謔、可以說：「這年頭酸民真的很多。」朋友聽了笑一笑就過去了，因為他知道你只是想發洩情緒。

但鏡頭前的觀眾不是你的朋友。觀眾聽到的，不是你私下的玩笑，而是你公開發表的立場。你說AI一分鐘生成的圖，可以跟街頭畫家的作品PK，觀眾聽到的可能是：「原來創作的功力、時間和專業，你完全不尊重，虧你自己還是個創作者。」

​你說要回應酸民，觀眾聽到的可能是：「原來我真心給的建議，被你歸類成攻擊，枉費我以前那麼挺你。」這就是公開發言最可怕的地方。內容一旦公開，就不只是你原本想說什麼，而是別人聽到了什麼。

說出口的話，會變成抹不掉的數位足跡

​我跑新聞超過20年，長期關注採訪對象的一言一行，尤其縣市首長、公部門主管、民意代表，他們的社群媒體，我幾乎天天都會海巡。所以我比一般人更清楚一件事：只要話說出口，畫面拍下來，就收不回來了。

​數位時代更可怕。

​你的每一句話、每一個表情、每一次不經意的嘲諷、甚至一下子就會消失的限時動態、朋友圈的隨口討論，都可能變成日後找得到的數位足跡。即使今天真心道歉，改天如果又犯了相似的錯，過去那些發言還是會被挖出來，變成別人檢驗你的證據。「你看，他果然就是這樣的人。」它不是單一事件的批評，而是人格印象的定型。

紅之前，就要先把自己當品牌經營

後來我開班教社群寫作，每次上課絕對跟學生說：不管你今天有沒有人追蹤、有沒有人看，從現在開始，你就要認定自己是在經營一個品牌。當你還是素人的時候，「做自己」的代價很低。你可以嘲諷兩句、戲謔幾下、講幾句不成熟的話，頂多被身邊朋友念一句：「你很白目。」​

可是每個人都有可能紅起來的一天。紅的理由可能是好事，也可能是壞事。如果你是因為一件好事被看見，過去那些不雅的發言、輕率的玩笑，都可能變成別人攻擊你的素材。如果你是因為一件壞事爆紅，那更慘。因為大家只會說：「你看，他從以前爛到現在。」

​蔡阿嘎跟Ian很有才華，和粉絲關係也都很緊密。但他們踩到的，是所有內容創作者最容易犯的錯：把「真心話」跟「公開發表」搞混了。私下講話可以很直，公開發言必須很準。私下聊天可以開玩笑，公開內容要知道分寸。你可以真誠，但不能任性；你要保持親切，但千萬不要忘記界線。

發表之前，先問自己一句話

一旦要對外發表，不管是文字、影片、Podcast，還是直播，你說的每一句話，都要先過一道審查：這句話，如果被截圖、被剪輯、被放大檢視，我還扛得住嗎？如果答案是否定的，就不要發。

不是叫你變得虛偽，也不是叫你不能做自己。而是當你選擇站到公眾面前，你就不能只用「我不是那個意思」來替自己脫身。因為觀眾不住在你的腦袋裡。他們只能根據你說出來的話、做出來的內容，判斷你是一個什麼樣的人。

給內容創作者的3個建議

​如果你是內容創作者，我希望你可以記住三件事

①把每一次發表都當成正式發言，不是聊天

私下抱怨可以，公開貼文、影片、Podcast、直播，就是你的品牌發言。發表前先問自己：這句話如果變成新聞標題，我可以接受嗎？這個片段如果被單獨截出來，我還能解釋清楚嗎？如果不能，就代表這句話還不夠成熟，不適合公開。

②距離感不是冷漠，是專業

​粉絲喜歡你的親切，但親切不等於什麼話都可以說。觀眾可以靠近你，但不代表你可以把所有觀眾都當成自己人。

真正成熟的創作者，會珍惜粉絲的支持，也會尊重粉絲的感受。不要把只有朋友聽得懂的玩笑，拿去當公開內容的素材。不要把真心建議的人，輕易放進「酸民」的框架。因為對方會不舒服、會受傷。而信任被傷害之後，修復比道歉更難。

③紅之前就先想清楚，你想被記住成什麼樣的人

不用等到爆紅才開始謹慎。從追蹤數是0的那一天開始，就用你想被記住的樣子去發表內容。

如果你希望被記住成一個尊重專業的人，就不要拿別人的專業開玩笑。你渴望被記住成一個珍惜粉絲的人，就不要把真心建議當成攻擊。你想要被記住成一個有影響力的人，就要先學會對自己的話負責。我們真的永遠不知道，哪句話會在哪一天被重新翻出來。

內容創作者最大的資產，是別人對你的信任感。流量會起伏，演算法會改，觀眾也會來來去去。但是信任，是一句話、一篇文章、一支影片慢慢累積出來的。你的努力，也可能因為一句失手的話，瞬間瓦解。

所以不要等到炎上才學會謹慎。不要等到被全世界看見，才開始學會對自己的話負責。請務必記住，真正的個人品牌，不是紅了才開始經營，而是在沒人看見時，就不輕易辜負信任，好好過好每一天。


精華 FAQ

  • 核心在於他讓街頭畫家作品與AI生成圖比較，讓觀眾感到他把真人創作的專業與時間，拿去跟快速生成的結果做不尊重的勝負比較。

  • 因為不少支持者其實是認真給建議的老觀眾，當創作者把這些聲音一概放進酸民框架，粉絲會覺得自己的善意被誤解，進而受傷。

  • 作者提醒創作者要把每次公開發言視為正式品牌表態，先想好是否能承受截圖與放大檢視，並維持距離感、尊重專業與珍惜信任。

失敗要趁早-張念慈

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內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#網紅 #日本 #蔡阿嘎 #工作職場

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2026-06-20 20:53 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者以溫暖口吻記錄某娃小學畢業，感慨孩子正式邁向新階段。
  • 重點二：畢業典禮氣氛熱鬧喧騰，家長在喧鬧中感受到成長與不捨。
  • 重點三：文中也提到孩子的分離焦慮與青春期互動，盼她平安快樂長大。

#畢業快樂

#邁向人生下個階段

某娃的畢業感言是

小學就像一場遊戲

畢業就是闖關成功~!!

((創意無限~也道出她的日常呀))

好久沒處於如此熱鬧的環境

一堆屁孩嘻笑聲真不是蓋的

大禮堂的屋頂快被掀了~

但完全蓋不住心裡的悸動

帶小孩這條路~

就是不斷重溫每刻的感動

感覺才剛入小學

怎麼就這樣畢業了...

某娃還小時，希望她快點長大

真的長大了，感覺又有些空虛

是種陪伴再多也覺得永遠不夠

爹媽怎麼這麼難~

任何時刻都可能莫名想哭

心情太複雜難以正確頗析餒

雖然某娃正處於半個叛逆期

就理智雖在，但行為太誠實

嘴巴上說好，身體都沒在動

多唸個幾句，就會激動回嘴

但夜深人靜依舊分享欲爆棚

即便細瑣到根本來不及記得

但願意分享~總讓人比較放心

但沒想到畢業而已

某娃竟有分離焦慮

從快畢業就開始擔心

跟好友分開很難再見面

畢竟這年紀爹媽也難放心

讓幾個小女生遊蕩在街頭吧...

即便如此

同所國中機率也不低

且附近補習班就那幾家

巧遇機率應該也很高吧

重點是~

線上已不知幾個聊天群

都那幾個好友開不同群

怎麼交集不也天天可聊

但我最想說的其實是~

很快就有另一批好友

且課業變重也沒時間

但這答案只讓某娃更憂鬱⋯

我還是安靜好了

各階段總有各自的煩惱

這坎只能靠她自己消化了~~><"

希望某娃不管多大

始終保有純真的心

率直做自己的勇氣

好奇心再分多點兒到學業

平安幸福的快樂長大囉!!

#畢業典禮#畢業快樂#快樂成長

精華 FAQ

  • 文章主要記錄某娃小學畢業的時刻，作者以親子視角回顧孩子從入學到畢業的成長歷程，並將這場典禮視為她邁向人生下一階段的重要轉折。

  • 作者一方面為孩子畢業感到欣慰，另一方面又因時間過得太快而覺得空虛不捨，甚至在許多瞬間會莫名想哭，顯示出陪伴孩子成長的矛盾心情。

  • 文中提到某娃開始出現分離焦慮，擔心和好友分開後不易再見，對升上國中與朋友散開感到憂鬱，但作者也認為她未來仍能透過同校、補習班與聊天群維持聯繫。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#育兒教養

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考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

考上台大公職卻成「瘋女人」？遭母親情緒勒索33歲患思覺失調：孝順是人生最大騙局

2026-06-23 13:11 柳靖
圖：AI 協作
圖：AI 協作

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者自述在母親長期情緒勒索下，從乖巧順從走向精神崩潰。
  • 重點二：她靠自身奮鬥考上公職與台大研究所，卻仍被家庭控制人生選擇。
  • 重點三：罹患思覺失調後，她反思孝道壓力，決心奪回人生主導權。

為什麼越乖巧聽話的孩子，最後反而越容易走向崩潰？

 

我們從小被社會教導「百善孝為先」，好像只要拚命順從父母的心意，家庭就會美滿幸福。而當這份順從變成毫無底線的情緒勒索時，它足以輕易毀掉一個人好不容易建立起來的人生。

 

我靠著自己從底層拚搏翻身、考上國家公務員甚至考取台大研究所。卻在33歲那年的冬天，對著鏡子裡的自己失控咆哮、痛哭流涕。醫生告訴我，這個狀態叫做「思覺失調」。

 

這背後到底隱藏了多深的絕望與委屈？

 

我想用我的真實故事，殘酷地揭開傳統孝道之下，許多女性默默承受的家庭創傷與無聲吶喊。

 

一、       消失的父親與把我當成壓力出口的母親

很多家庭悲劇的源頭，往往來自父母雙方責任的嚴重失衡。

 

在我的記憶裡，爸爸一輩子開車當司機，每個月把微薄的薪水交給家裡後，就徹底當個局外人。爸爸從不過問家裡發生的大小事，下班後的唯一嗜好就是跟朋友喝酒，用這種冷漠的方式逃避身為一家之主的責任。

 

這種得過且過、完全不為未來做長遠打算的「認知貧窮」，讓整個家始終搖搖欲墜。家裡所有的經濟重擔與日常情緒壓力，全都壓在無力排解的母親身上。

 

母親沒有能力消化婚姻帶來的不幸，反而因為貪念引發了更巨大的災難。

 

在我17歲那年，媽媽不慎被詐騙集團騙光了所有的積蓄，甚至向親友和鄰居大舉借錢、拿房子抵押、刷爆無數張現金卡。面對龐大的債務黑洞，媽媽居然開口要求未成年的我去酒店上班幫忙還債。雖然我當年咬牙拒絕了這個荒謬的要求，心底卻因此種下了深深的內疚感。

 

這份「沒能幫媽媽度過難關」的罪惡感，成了日後我不斷被母親情緒勒索的致命把柄。

 

二、 拚命往上爬，卻逃不出家人的虛榮心

為了徹底逃離那個充滿壓力的家，我不到18歲就決定隻身北上打拚，發誓要靠自己活下去。

 

我靠著自己在竹科工廠做女工，一路半工半讀考上中原大學。在窮到沒錢吃飯、生病也沒錢看醫生的苦日子裡，為了在社會底層生存，我曾迫於無奈用女性最原始的本能去賺錢。

 

這段充滿傷痛的底層掙扎歲月裡，家裡從來沒有給過我任何實質的幫助與溫暖。直到我終於翻身考上國家公職的那一天，母親卻對外到處炫耀，將我用血淚換來的成就，當作自己教養成功的光榮勳章。

 

親友們紛紛誇獎母親把我栽培得很好，這些話聽在我耳裡只覺得無比諷刺，甚至感到一陣反胃。

 

母親口中所謂的成功，其實完全建立在無止盡壓榨我的基礎上。

 

我不想就此停下腳步，接著又挺著懷孕的大肚子考上台大政治研究所。平日在機關上班、晚上熬夜寫小論文、假日還要去研究所進修，我拚了命地想彌補過去缺乏的知識，想為自己的人生加值。

 

我天真地以為只要變得足夠強大，就能擺脫家庭的陰影，卻沒想到傳統觀念的枷鎖依舊死死纏著我。

 

三、 被「孝道」綁架的婚姻與被摧毀的職涯

三十歲那年，母親為了在夫家面前爭取面子，急著想洗白過去逼瘋老公、害死兒子的負面名聲，開始強烈逼迫我趕快結婚。

 

即使我內心百般抗拒，渴望能好好掌握自己的人生進度，母親卻毫不留情地祭出「孝順」這張神主牌。母親甚至到處跟親戚哭訴我有多麼忤逆、多麼不孝，讓我承受了極大的社會輿論壓力。

 

在日復一日的逼迫與長期累積的罪惡感雙重夾擊下，我最終無奈妥協，滿心不甘願地踏入了婚姻。

 

婚後的控制並沒有因此結束，母親開始透過 LINE 頻繁關心我肚子裡有沒有動靜。我試著理性溝通，表示生養小孩需要足夠的經濟基礎，母親卻用一句「孩子自己會帶財」輕鬆帶過。

 

就因為長輩輕飄飄的幾句話，我再次放棄了自己的堅持，開始了每天按表操課的備孕生活。小孩出生後，母親完全沒有幫忙照顧的打算。請滿三年育嬰假後，機關長官要求我必須在復職與離職之間做個了斷。

 

我先生長期不在台灣，為了照顧年幼的孩子，我只能忍痛辭去好不容易考上的公務員鐵飯碗，眼睜睜看著自己的職場翅膀被徹底折斷。

 

四、 思覺失調的爆發，終於看清「孝順」的代價

離開公職職場後不久，長期的委屈、壓抑與不甘心終於徹底引爆。

 

我發現自己完全無法控制情緒，每天送完孩子上學回到家，就會陷入暴怒甚至大哭的崩潰狀態。只要想起母親和過去遭遇的一切，我就會失控地怒罵三字經，連自己都認不出鏡子裡的模樣。

 

身心科醫生確診我罹患了思覺失調症。這場嚴重的精神疾病，無疑是我長期過度壓抑自我、盲目順從家人要求所付出的慘痛代價。

 

生病期間的遭遇，讓我對親情更加心寒。先生因為人在遠方無法就近照顧，只能拜託我媽北上幫忙。

 

沒想到從事保險業務的母親，竟利用女婿覺得虧欠的心理，順勢推銷了一張年繳一萬美金、要連繳六年的高額保單。這份保單把我過去幾年辛苦存下的錢全部鎖死，讓我連看病、理財的現金都拿不出來。這件事讓我徹底清醒，深刻意識到母親對我的壓榨幾乎毫無底線。

 

後來透過和線上英文老師的交流，我驚訝地發現歐美的字典裡根本找不到「孝順」這個詞。重回教育體系讓我有了獨立思考的能力，我終於明白自己是一個獨立的個體，根本不屬於母親。

 

33歲這一年，我用一場大病換來了真正的長大。回顧過去種種，我看透了盲目孝順的虛偽，決定從今往後，再也不會盲目聽從任何人的控制。

 

把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次

孝順這兩個字，有時候真的會變成人生中最大的騙局。

 

很多人以為只要聽父母的話就是愛，卻忽略了這種愛如果建立在失去自我的前提下，就會變成一種可怕的枷鎖。真正的愛，建立在先把自己的生活過好的基礎上，擁有健康的身心，才有餘裕去照顧身邊的人。

 

我們每個人都是獨立的生命，沒有誰理所當然要為誰的錯誤買單。

 

有些根本不屬於你的債，你大可不必去還；有些別人逼你走的路，你絕對有權利拒絕。希望每一個曾經因為過度順從而受傷的靈魂，都能勇敢剪斷那條名為「孝順」的情緒勒索線。

 

請勇敢地把人生的主導權拿回來，好好為自己活一次。

 


精華 FAQ

  • 文章主要控訴母親長期以孝順之名進行情緒勒索，將債務、婚姻、生育與職涯壓力轉嫁給女兒，讓她在不斷順從中逐漸失去自我。

  • 她從底層打拼考上公職與台大研究所，但仍被家庭控制婚姻與生育，最後因長期壓抑、委屈與壓力爆發，出現情緒失控並被診斷為思覺失調。

  • 她認為盲目孝順可能成為人生最大的騙局，真正重要的是先照顧好自己的身心，拒絕不合理要求，勇敢把人生主導權拿回來。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

#媽媽 #情緒勒索 #原生家庭

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高學歷在職場一文不值？女孩們，現在就拒絕被「嚴格管理」吞噬！

高學歷在職場一文不值？女孩們，現在就拒絕被「嚴格管理」吞噬！

2026-06-28 18:25 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：顏慧欣遭遇職場霸凌，學歷與專業被長官公開羞辱。
  • 重點二：調查指出經貿辦內部存在集體凌虐，卻以嚴格管理掩飾。
  • 重點三：文章呼籲保護高學歷女性人才，拒絕沉默與忍耐文化。

「妳的博士學歷，在這裡不值錢。」

說這句話的人，哪是什麼競爭對手，也沒躲在暗處。他就坐在會議室的主位上，當著所有人的面，打斷她的發言，把她的專業踩進泥裡。

 

她叫顏慧欣，WTO大使之女、世界名校博士。頂著這樣的光環走進經貿辦，原想為國家在談判桌上拚一把。誰知道，她踏進的是一場「人才絞殺局」。

 

【當「嚴格管理」成為集體凌虐的遮羞布】

行政院的調查報告這次動作算快，直接點出內部「集體凌虐」。但報告裡的每一行字，都像在替無數職場女性寫血淚備忘錄：長官把逼死人的行為，包裝成「嚴格管理」。

 

公開場合打斷發言、羞辱學歷「不懂實務」、把她的專業當成威脅：妳太優秀，顯得我很無能。這算哪門子管理？根本是精神謀殺

 

過年時，她把血淚寫成辭呈求救，字裡行間滿是警訊：人才斷層、CPTPP內部敷衍塞責。

 

高層回覆了什麼？一句「多保重」。三個字，輕飄飄的，像打發一個感冒的同事。

 

【外流錄音檔：職場？這裡是馴獸場】

 

真正讓人背脊發涼的，是那外流錄音檔，主管對著員工咆哮加班、威脅提告。這叫職場溝通？這叫情緒暴力。你以為這只是公部門的問題？錯。這是無數台灣職場女性的日常縮影。

  1. 妳學歷太高，「不好管」。
  2. 妳能力太強，「搶風頭」。
  3. 妳敢搶著發言，「不尊重長官」。

在威權官僚面前，妳的專業成了原罪。

 

【行政院敢挖，但敢不敢治？】

行政院把這些挖出來，確實值得肯定。至少沒選擇把整件事埋進「內部檢討」的黑洞。但挖出來之後呢？

 

調查報告能還原真相，還不了一個年輕女性的職場尊嚴。能點名「集體凌虐」，改變不了那種「為了國家好」就可以無限上綱的精神虐待文化。

 

真正的國家利益，從來不是建立在犧牲個體之上。

 

【寫給每一個在職場裡「太優秀」的女性】

 

顏慧欣的故事，最痛的地方不在於她遭遇了什麼，在於她「本來可以」。本來可以在談判桌上發光、本來可以為台灣爭取更多空間、本來可以證明一件事：高學歷女性是戰力，從來不是花瓶。結果，她先被自己的體制打敗了。

 

如果你也正在經歷：

  1. 被長官當眾羞辱「書讀太多」
  2. 被同事聯手孤立「太有主見」
  3. 被體制告訴妳「忍耐是美德」

 

記住：妳的專業沒有錯，是這個環境配不上妳。行政院這次敢查，是一個開始。但真正的改變，需要每一個「顏慧欣」都不再沉默。為了讓下一個進來的人，不必再寫血淚辭呈。

 

「多保重」三個字，不該是職場霸凌的句點。它應該是一個國家對自己人才的警鐘。


保護為國家賣命的人，才是國家存在的意義。否則再多的名校博士、再多的WTO談判經驗，都只會變成下一封無人回應的辭呈。而這個國家，永遠不知道它失去了什麼。

（本文改寫自顏慧欣經貿辦職場霸凌事件調查報告及相關新聞報導）



精華 FAQ

  • 她在會議上被長官當眾打斷、羞辱學歷，專業能力被貶低，辭呈求救也只得到冷淡回覆，呈現出明顯的職場霸凌與精神壓迫。

  • 文章認為這不是正常管理，而是把羞辱、威脅與孤立包裝成紀律要求，實際上是以權威掩飾的集體凌虐與情緒暴力。

  • 作者鼓勵女性別把被羞辱視為理所當然，應認清自己並非有錯，而是環境不健康；真正的改變需要有人停止沉默並勇於拒絕霸凌。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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