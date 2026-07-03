2026-07-03 13:38 名日文化
暑假停藥比較好？醫：ADHD治療不只為了學業
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：ADHD暑假是否停藥，不能只看孩子有沒有上課。
- 重點二：是否暫停藥物，應評估生活功能、衝動與安全風險。
- 重點三：藥物假期需由醫師評估，不建議家長自行停藥。
暑假開始，不少家長認為孩子不用上課、不必考試，便想讓注意力不足過動症（ADHD）藥物「放暑假」。不過，醫師提醒，ADHD藥物是否暫停，不能只看有沒有上課，而要評估孩子的生活功能、衝動控制、人際互動與安全風險，不建議家長自行停藥。
周伯翰身心醫學診所兒童青少年專科醫師曹文沿指出，每年快到暑假時，門診常有家長詢問：「孩子放假了，還需要吃藥嗎？」有些家長擔心藥物影響食慾、睡眠或身高，也有人認為暑假沒有課業壓力，專注力似乎沒那麼重要，因此希望趁假期暫停治療。
暑假的挑戰 是從教室移到生活裡
曹文沿醫師表示，ADHD並非單純的「學習問題」，而是神經發展疾患。他以「汽車煞車系統」比喻，大腦前額葉就像孩子的煞車與方向盤，負責專注、控制衝動與調節情緒。而ADHD孩子屬於煞車系統反應較慢，除了上課分心，也會影響衝動控制、情緒調節、人際互動、生活安排與安全判斷。
「上學時需要煞車，放假時其實也一樣，」醫師直言，藥物不是只為了讓孩子考試考好，而是協助孩子在日常生活中更能控制自己，尤其暑假期間若仍需參加營隊、才藝課、戶外活動，或本來就容易衝動受傷、與手足衝突、情緒爆發，貿然停藥反而可能讓家庭壓力增加。
「不用考試，還要吃藥嗎？」破解常見迷思
曹文沿醫師指出，醫學上確實有所謂「藥物假期」（drug holiday），通常指在醫師評估下，安排一段時間暫停藥物，觀察症狀與副作用變化。臨床上討論藥物假期，最常見原因之一，就是家長擔心食慾下降或身高體重成長受到影響，因此暑假常成為重新評估治療策略的時間點。
不過，他強調，藥物假期不是「暑假到了就自動停藥」。國際治療指引建議，ADHD藥物應定期檢視，是否停藥要綜合評估治療效果、副作用、停藥後的表現，以及孩子在學校、家庭與社交場合的功能。若整體利弊評估合適，才可考慮試行停藥或減量。
「部分孩子停藥後，不只注意力問題，過動與衝動控制問題也可能再次顯現。」醫師也提醒，不同ADHD藥物的作用機轉與服用方式並不相同。有些藥物（如利他能之類）停用與恢復較具彈性，有些（如思鋭之類）則需要長期規律服用才能維持效果。
暑假是否停藥？先評估三件事
暑假可能是強化生活管理與行為治療的好時機。透過規律作息、增加運動、營養補充、建立獎勵制度與親子合作策略，都有助於提升孩子的自我管理能力。
曹文沿醫師建議，家長可在暑假前與醫師討論三件事：
第一、孩子停藥後最擔心出現哪些問題；
第二、暑假是否仍有需要專注與自我控制的活動；
第三、若試行停藥，何時需要恢復用藥。
ADHD治療的目標不是讓孩子「乖乖坐著」，而是幫助孩子在家庭、學校與生活中更穩定地發揮能力。
最後，曹文沿醫師也再次提醒，暑假是否停藥沒有標準答案，最重要的是不要自行停藥，而應與醫師一起評估，讓治療跟著孩子的生活需求調整。
關於醫師：周伯翰身心醫學診所 曹文沿醫師
精華 FAQ
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因為ADHD影響的不只是課業，還包括衝動控制、情緒調節、人際互動與安全判斷。暑假若仍有營隊、戶外活動或手足衝突，停藥可能讓問題更明顯。
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藥物假期是醫師評估後，安排短期暫停用藥以觀察症狀、副作用與功能變化；自行停藥則缺乏監測，可能忽略孩子在生活中出現的退步或風險。
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應先確認停藥後可能出現的問題、暑假是否仍需專注與自我控制、以及若試行停藥時何時要恢復用藥，才能安全調整治療。
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