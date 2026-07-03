2026-07-03 10:35 女子漾／編輯劉芫榛
別再跟自己內戰！精神內耗的真正原因，是你一直在心裡懲罰自己
明明很努力，卻總覺得自己不夠好；明明想改變，卻又反覆拖延、自責、比較。真正困住你的，也許不是能力不足，而是長期累積的精神內耗。當你開始看見心裡那句「我不夠好」，也就有機會停止與自己為敵，重新站回自己這一邊。
精神內耗是什麼？其實是心裡的戲太多了
關於精神內耗，作家余華的說法：「精神內耗，說白了就是自己心裡的戲太多了。言未出，結局已演千百遍；身未動，心中已過萬重山；行未果，假像苦難愁不展；事已畢，過往仍在腦中演。」的確如此，在作者輔導學員的過程中，發現很多學員的煩惱都是為自己加了太多內心戲。
精神內耗也能被看作是一種「正向」的心態。一旦發現自己在內耗，從好的方面來說就是我們正琢磨著怎麼變得更優秀。就拿我來說吧，假如我沒經歷過那段內耗期，可能也沒那麼大動力去改變自己，現在可能就沒這麼棒了。所以說，我們完全能夠在內耗的同時，探索出重新啟動人生的新方法。
我是否陷入了精神內耗了？
1.當你面對一個新的環境或新的挑戰時，你通常會不會先否認、猶豫、恐懼、擔心，害怕自己沒辦法適應或勝任？
2.你會不會經常陷入跟別人的比較競爭當中？
3.你會不會覺得自己一無是處，陷入自我攻擊？
4.你會不會經常被羨慕嫉妒恨所困擾？
5.面對比自己優秀的男生或女生，你會不會不敢靠近，覺得自己不夠有資格？
6.你是不是覺得自己只能擁有一點，而不敢要求更多？
7.你會不會沉浸在自己過去所犯的錯誤當中因內疚、悔恨而無法自拔？
8.你是不是不能輕易寬恕、原諒他人？
9.你是不是對自己要求很高？不允許自己犯錯？
10.無論擁有多少都覺得不足夠，無論別人怎麼認可你，自己都覺得沒有價值？
如果符合超過三項甚至更多，這說表示你內在一定有一個核心的限制性信念：覺得自己不夠好。一旦你覺得自己不夠好，那潛意識就會認為，既然做不好就不如不做，由此造成事事拖延；然而頭腦卻告訴你要精進，按照計畫執行。如此反覆，就形成了惡性循環，腦和心在不斷拉扯中失去行動力，最終陷入內耗，日子自然與自在狀態背道而馳了。
很多人的內耗，都從覺得自己不夠好開始
很多人的內耗都是因為覺得不夠好引發的，只要我們覺得自己不夠好，就會開始陷入精神內耗。當一個人陷入精神內耗的時候，寶貴的身心資源都消耗在了不斷的自我否定、比較競爭、自責內疚等心理鬥爭中了。
更可怕的是，當你被種下了自己不夠好的信念時，隨之你就會覺得自己不值得、不配得，然後開始自責和內疚。一旦開始自責和內疚，潛意識就會不斷地透過自我懲罰來為自己贖罪，或者讓自己在內心中感到「清白」。這樣內耗就會越來越嚴重。
而真相是，沒有人不會犯錯，也不會有人懲罰我們，更沒有人能讓我們痛苦，除非我們允許別人這麼做。當我們選擇原諒自己的時候，我們就放過了過去的自己。一旦你處在精神內耗的狀態中，那麼當你面對新的環境和新的挑戰時，就會覺得自己沒辦法適應和戰勝，或者擔心自己做不好，就會退縮和自我否定。
總是忍不住比較，也可能是陷入內耗了
如果你發現自己總是情不自禁地和別人比較，喜歡競爭，那表示你已經陷入內耗了。
有些人一旦面對比自己更優秀的人時，很容易就羨慕對方，將對方的形象無限放大，甚至盲目崇拜，同時很快又會陷入自己不夠好的負面情緒裡，完全沒有了讚賞他人的心情。
當你開始內耗，也許是人生提醒你該改變了。
有一種可能就是當我們陷入精神內耗時，是生活在告訴我們，必須要做出改變了。
本文摘自：《 原來，我一直太為難自己：從覺察到行動，7個步驟停止內在拉扯，把人生寫成自己喜歡的模樣》南宮北 著 ，高寶出版
精華 FAQ
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文章認為，精神內耗多半來自長期的自我否定與內心戲過多，當人總覺得自己不夠好，就容易在比較、擔心、內疚與拖延之間反覆拉扯，最後消耗掉行動力與自信。
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常見徵兆包括面對新挑戰先恐懼退縮、常與他人比較、覺得自己一無是處、對錯誤過度內疚、要求自己完美，或再多肯定都覺得不夠，這些都可能是內耗訊號。
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文章建議先看見「我不夠好」這個核心信念，接著練習原諒自己、停止自我懲罰，並把注意力從比較轉回行動；當人願意站回自己這一邊，內耗才會慢慢減少。
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