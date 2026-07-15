2026-07-15 16:03 潮健康
精油內服危險！專家提醒別輕信「天然秘方」
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：精油不溶於水，直接滴水飲用恐刺激口腔食道胃壁。
- 重點二：長期內服高濃度精油，可能增加肝臟與腎臟代謝負擔。
- 重點三：安全芳療以擴香嗅吸與稀釋塗抹為主，並注意族群禁忌。
「聽說每天早上喝一杯滴了檸檬精油的水，可以排毒、美白又瘦身。反正精油是純天然植物萃取，喝下肚肯定對身體很好吧？」您是否曾在長輩的 LINE 群組，或是網紅的推薦中看過這樣的「養生秘方」？當您滿懷希望地將精油滴入水杯，或許正期待著一場身心的淨化。但這個看似天然的習慣，可能隱藏一些使用上的風險。
近年來，隨著自然療法與植萃保養的盛行，越來越多人追求無化學添加的生活方式。然而，「純天然」三個字，往往容易讓人卸下心防，忽略了背後可能潛藏的風險。
為什麼精油不能滴進水裡喝？精油內服可能帶來哪些風險？
許多人誤以為精油就像濃縮的花草茶，可以直接飲用。但事實上，精油具有極強的揮發性，且「不溶於水」。
想像一下，當您把精油滴入水中，它會像一層油膜般浮在水面上。當您將這口水喝下肚時，未經稀釋的「高濃度精油」會直接接觸並附著在口腔、食道和胃壁的脆弱黏膜上。未經專業評估直接內服高濃度精油，可能對消化道造成刺激與不適，不當使用亦可能增加口腔、食道或胃部不適的風險。
更令人擔憂的是，精油的分子極小，進入體內後，必須仰賴我們的「解毒工廠」肝臟與腎臟來代謝。長期將高濃度的精油吞下肚，無疑是強迫這些器官超負荷運作，長期不當使用，可能增加身體代謝負擔，這絕對不是我們追求健康的初衷。
專家破解析2 招安全芳療，讓植物能量溫柔發揮
全有機品牌沐禾資深芳療師，同時也是護理師的任雲嫻溫柔地提醒：「精油是從植物的根、莖、葉、花朵或果皮中萃取出的高濃度芳香分子精華。舉例來說，一滴純正的玫瑰精油往往需要數千朵玫瑰花瓣才能提煉而成，濃度絕非一般的果汁可以比擬。」
因此，想要安全且有效地享受芳香療法，我們應該遵循以下兩個黃金法則：
1. 擴香嗅吸：為情緒按下「暫停鍵」（居家與辦公空間）
- 適用情境：當您感到壓力大、焦慮，或需要營造放鬆的睡眠氛圍時。
- 推薦精油：純正薰衣草（適合營造放鬆氛圍）、甜橙（帶來陽光般的愉悅感）。
- 應用方式：將 3 至 5 滴精油滴入擴香儀或水氧機中，透過香氣營造放鬆、舒適的居家氛圍。
貼心提醒： 擴香時請保持室內空氣流通，且每次連續使用不宜超過一小時，給嗅覺一個休息的時間。
2. 稀釋塗抹：給肌膚最溫柔的擁抱（身體按摩與局部保養）
- 適用情境： 舒緩肌肉緊繃、滋潤乾燥肌膚，或進行睡前放鬆按摩。
- 推薦精油： 羅馬洋甘菊（氣味溫和）、乳香（適合作為日常芳香保養選擇）。
- 應用方式： 絕對必須將精油與「基底油」（如荷荷芭油、甜杏仁油等純植物油）進行充分稀釋。一般成年人日常保養，建議將精油濃度控制在 3% 以內（例如：10ml 的基底油中，加入約 6 滴精油），混合均勻後再塗抹於肌膚。
貼心提醒： 基底油能緩衝精油的刺激性，幫助有效成分溫和吸收。使用新配方前，建議先在手腕內側進行局部過敏測試。
嚴選品質，才是對自己真正的溫柔
禾場國際芳療學苑創辦人張元霖呼籲：「精油非食品或藥物，因此並不建議將精油內服。」除了掌握正確的使用方法，張元霖更強調「選擇」的重要性：「請務必選擇 100% 純天然植物精油，在選購時可以認明國際有機認證標章（如歐盟有機認證 EU Organic、美國 USDA 等），這不僅是對品質的把關，更是對自身健康的負責。」此外，孕婦、嬰幼兒、年長者及患有特殊疾病等族群，使用前務必諮詢專業醫師或芳療師。
健康管理師張恆恩最後分享，許多人容易將「天然」與「安全」畫上等號，但天然來源產品仍應依照正確方式使用。建立正確的用油觀念、避免輕信未經查證的網路偏方，並依照產品標示與專業建議使用，才能讓植物香氣成為日常生活中的舒適陪伴。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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原文出處：放下水杯裡的「天然偏方」：認識精油內服風險與安全芳療使用原則
精華 FAQ
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因為精油不溶於水，會以高濃度油膜形式接觸口腔、食道與胃壁黏膜，可能引發刺激、不適與消化道負擔，並非一般人想像中的溫和養生飲品。
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建議以擴香嗅吸與稀釋塗抹為主：擴香可營造放鬆氛圍，塗抹則需先用基底油充分稀釋，日常保養濃度最好控制在 3% 以內再使用。
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孕婦、嬰幼兒、年長者以及患有特殊疾病的人，都應先諮詢醫師或芳療師；選購時也應認明純天然與有機認證，避免因錯誤使用而增加健康風險。