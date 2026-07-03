2026-07-03 15:17 潮健康
《兒科學》40萬人研究：青少年睡眠時數持續下降，螢幕使用與心理壓力受關注
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：超過四十萬名青少年研究顯示，睡眠時數三十年來持續下滑。
- 重點二：螢幕藍光、社群壓力與課業焦慮，被視為睡眠不足主因。
- 重點三：長期睡眠缺乏會損害記憶、專注力，並增加憂鬱焦慮風險。
現代青少年的夜晚，正被螢幕藍光與無形的生活壓力雙重夾擊。美國權威醫學期刊《兒科學》（Pediatrics）近期發表一項由明尼蘇達大學公共衛生學院（University of Minnesota School of Public Health）主導的大規模研究，分析橫跨 30 年（1991-2023年）、涵蓋超過 40 萬名青少年的國家級長期追蹤數據後發現：青少年的睡眠時間已跌至歷史最低點。
研究顯示，僅有 22% 的高年級學生（十二年級/高三）能睡滿 7 小時，遠低於醫學界普遍建議的 8 至 10 小時。這項數據為當代家庭敲響警鐘，睡眠時數不足可能對青少年的身心健康帶來長期影響。
青少年睡眠時數下降的可能因素
這場日益嚴重的青少年睡眠剝奪（sleep deprivation）危機，並非單一因素所造成，而是科技發展、社會環境與生理發展三方拉扯下的結果。
智慧型手機、社群媒體與即時通訊軟體的普及，為青少年建構了一個永不打烊的虛擬社交圈。許多青少年在睡前最後一刻、甚至躺上床後仍在使用手機，晚間長時間使用電子產品，可能因藍光暴露及持續接受資訊刺激，而影響褪黑激素分泌與入睡時間。這種生理訊號的混淆，讓身體誤以為仍在白天，難以啟動睡眠機制。
另一方面，後疫情時代，課業壓力、社會環境變化及未來不確定感，也可能增加青少年的心理壓力。研究團隊觀察到，課業競爭的加劇、對外在環境不確定性的擔憂，使青少年面臨前所未有的隱形心理壓力。
此外，青春期特有的生理變化也不容忽視。青少年的晝夜節律（生物鐘）會經歷自然轉變，傾向於晚睡晚起的「貓頭鷹」模式。然而，社會運作的核心仍以清晨為起點，這種早起上學的制度與青少年內在生理時鐘產生劇烈衝突，形成長期累積的「睡眠債」。
看不見的代價：睡眠危機的連帶傷害
睡眠並非只是大腦的關機休息，而是極為關鍵的生理修復與認知鞏固過程。長期睡眠不足對青少年的影響，並非僅是日間精神不濟而已。
從認知功能來看，深度睡眠期間，大腦會進行記憶的整合與代謝廢物的清除。缺乏充足的睡眠，將直接損害記憶鞏固、降低專注力與問題解決能力，進而導致學習效率顯著下滑。
更值得警惕的是心理健康層面的連鎖反應，多項研究發現，睡眠不足與青少年憂鬱、焦慮症狀之間具有關聯性。睡眠不足會使大腦中掌管情緒的杏仁核過度反應，同時削弱前額葉皮質的理性調控功能，讓青少年更容易陷入情緒漩渦。
專家解方與呼籲：從建立數位邊界到重拾睡眠安全感
面對結構性的睡眠挑戰，解方來自於家庭、學校與個人的協同行動。首要之務是建立明確的「數位邊界」。睡前 1 小時應落實徹底的螢幕排毒，以閱讀紙本書、輕柔伸展或正念（Mindfulness）呼吸練習，取代滑手機的習慣。正念減壓練習能有效引導注意力回歸當下，打斷睡前反芻思考的焦慮迴圈，幫助大腦從「備戰狀態」切換至「放鬆狀態」。
在營造睡眠環境時，除了減少光線與噪音，也可考慮引入非藥物的物理性輔助。部分民眾也會透過舒適的寢具配置、放鬆練習或睡前儀式感，協助建立穩定的睡眠環境。不過，相關輔助方式的感受仍因人而異。不過，這類輔助工具的核心價值在於為個人創造一個安全、穩定的放鬆環境，無法取代規律作息與壓力調適等根本性的睡眠衛生習慣。若睡眠困擾持續未改善，仍應諮詢專業醫療人員。
幫助青少年重建健康的睡眠模式，是一場需要耐心與科學方法並進的長期行動，建立規律作息、減少睡前螢幕使用並營造舒適的睡眠環境，都是協助青少年維持良好睡眠習慣的重要做法。
健康管理師張恆恩最後分享：青少年的睡眠問題往往不是單一因素造成，而是生活作息、課業壓力、情緒狀態與數位使用習慣共同影響的結果。與其一味要求孩子早睡，更重要的是陪伴孩子建立固定作息、減少睡前使用電子產品，並營造安心、放鬆的睡眠環境，才能逐步培養健康的睡眠習慣。
圖說：課業焦慮與社群壓力導致無法從睡眠得到充分休息的青少年。
圖說：舒適的睡眠環境。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：
・精選文章
資料來源：1. The Guardian- US teens getting less sleep than ever, new report finds
原文出處：《兒科學》40萬人研究：青少年睡眠時數持續下降，螢幕使用與心理壓力受關注
精華 FAQ
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研究分析三十年、逾四十萬名青少年資料後發現，睡眠時數持續下降，高年級學生僅有約兩成能睡滿七小時，顯示睡眠危機已相當嚴重。
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主要原因包括睡前長時間使用手機與社群媒體、課業與社會壓力增加，以及青春期生理時鐘晚睡晚起，與早起上學制度產生衝突。
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建議建立明確數位邊界，睡前一小時停止滑手機，改以閱讀、伸展或正念呼吸放鬆，同時維持規律作息、減少噪音光線，必要時尋求專業協助。