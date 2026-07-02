2026-07-02 13:28 女子漾／編輯周意軒
事後避孕藥未來可在藥局買？藥事法修正爭議整理包一次看
事後避孕藥取得方式，近日成為社群熱議焦點。衛福部食藥署日前預告修正《藥事法》第六條之一，擬將 Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate 等3款口服單方劑型藥品，納入「藥品追溯或追蹤系統」。消息一出，引發外界擔心：未來緊急避孕需求時，會不會更難在第一時間取得藥物？女性身體自主權是否會受到影響？
對此，食藥署7月1日回應，正積極研議「緊急事後避孕藥」同時經由「醫師處方」與「藥師指示」兩種用藥管道的可行性；衛福部長石崇良7月2日也表示，將參考「日本模式」有限度開放，相關配套措施最快下半年出爐。
1. 這次修法在改什麼？3款藥擬納入追溯追蹤
食藥署於2026年6月25日預告修正應建立追溯或追蹤系統的藥品類別，這次被納入討論的3款口服單方劑型藥品，包括 Misoprostol、Levonorgestrel、Ulipristal acetate。修法目的主要是強化藥品流向管理，掌握藥品從藥商、醫療院所到藥局等通路的供應狀況。
不過，這3款藥物屬性並不完全相同。石崇良說明，Misoprostol 主要是胃藥，通常也會搭配 RU486 墮胎藥使用，而 RU486 本身屬於管制用藥；另外2款 Levonorgestrel、Ulipristal acetate 則屬於緊急事後避孕藥，透過高劑量黃體素延遲排卵、降低受孕機率，並不建議長期或常規使用。
2. 女性為什麼擔心？因為事後避孕藥最怕「來不及」
這次爭議會引爆，不只是因為藥品被納入追蹤管理，而是因為事後避孕藥本身具有時間壓力。緊急避孕藥不是常規避孕方法，而是在無防護性行為、保險套破裂、避孕失敗等狀況下使用。對有緊急需求的女性來說，能不能在第一時間取得藥物，直接影響避孕效果。若未來取得流程變得更複雜，偏鄉、假日、深夜或臨時找不到婦產科時，就可能錯過黃金時間。這也是女性團體與部分民眾擔心的重點：藥品流向可以管理，但不應讓真正需要的人更難取得藥物。
3. 衛福部最新說法：會有完整配套，不會貿然上路
民進黨立委林月琴質詢時關心，3類藥物納入追溯追蹤後，是否會讓真正有需要的人拿不到藥，也詢問是否可能比照日本試辦藥局開賣。
石崇良回應，3類藥物納入追溯追蹤，一定會在完整配套後才會實施，會考量用藥需要，也會顧及緊急狀況。至於事後避孕藥是否轉類為指示藥，衛福部仍在研議，最快下半年會有結果。
換句話說，目前政策還沒有定案。未來方向可能不是單純「變嚴」或「變鬆」，而是朝向「藥物流向追蹤」與「緊急取得管道」並行。
4. 什麼是「日本模式」？可能是有限度藥局購買
這次最受關注的新進展，是衛福部提到可能參考「日本模式」。根據先前報導，日本經驗大方向是透過醫藥區域合作，讓符合條件的女性可在藥局取得事後避孕藥，但過程中需要藥師說明、評估，並搭配後續追蹤機制。也就是說，這並不是把事後避孕藥變成像一般商品一樣隨意購買，而是可能透過「指定藥局」、「藥師當面衛教」、「用藥後追蹤」等配套，讓女性在緊急狀況下不用只依賴醫師處方，也能在藥局取得必要協助。石崇良也表示，因為用藥可能有副作用，使用後也可能發生狀況，因此若要有限度開放，仍需要相關配套。
5. 醫師處方＋藥師指示，未來可能怎麼做？
食藥署目前研議的方向，是讓緊急事後避孕藥同時存在「醫師處方」與「藥師指示」兩種管道。簡單說，未來可能不是只能看醫師拿藥，也可能在一定條件下，經由藥師評估與衛教後取得。
若真的採取這樣的雙軌制，關鍵會落在幾個配套：
藥師是否能完整說明用藥時間與服用方式
是否需要搭配驗孕棒或後續追蹤
若出現異常腹痛、出血、月經延遲，是否有明確轉介流程
偏鄉與夜間是否有足夠藥局可提供服務
如何避免未成年、性暴力受害者或弱勢女性被排除在制度外
真正的問題不是「要不要管理」，而是制度能不能同時做到安全、即時、尊重隱私。
6. 事後避孕藥不是日常避孕，也不是流產藥
這次討論中，也有不少混淆需要釐清。Levonorgestrel 與 Ulipristal acetate 是緊急事後避孕藥，主要作用是延遲或抑制排卵，降低受孕機率，並不等同於人工流產藥。事後避孕藥也不是日常避孕方式，不建議頻繁使用，更不能預防性病。若有穩定避孕需求，仍應諮詢醫師或藥師，選擇適合自己的常規避孕方式，例如保險套、口服避孕藥、避孕環、子宮內避孕器等。