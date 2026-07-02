不是憂鬱症卻快樂不起來？不是太脆弱，而是身心正在發出求救訊號

明明還能上班、做家事，卻總覺得心好累、快樂不起來？身心科醫師平光源在《半憂鬱》一書中提醒，這種比心情不好更深、卻還不到憂鬱症的中間狀態，可能就是「半憂鬱」。當不安被命名，我們也更有機會在真正倒下前，好好接住自己。

不是太脆弱，而是你可能正處於「半憂鬱」

有時候，明明什麼事都沒發生，卻突然很想哭；明明不餓，卻忍不住把食物一口口塞進胃裡。那些說不清的不適感，像一團霧籠罩在心頭，讓人懷疑是不是自己太脆弱。其實，你可能不是憂鬱症，而是正處於「半憂鬱」的狀態。

許多人以為只要還能上班、做家事，就不算有問題，卻忽略了專注力下降、失去快樂感、睡眠失調或身體莫名不適，都是內心正在發出求救訊號。情緒被看見，不代表軟弱；願意正視自己，反而是走向復原的開始。

雖然還稱不上「憂鬱症」，可以去上班，也能做家事，但不適感遠超過心情憂鬱，身體在動，思維卻停滯不前。

這就是｢半憂鬱｣！沒有什麼比無名的不安更令人害怕，但只要它有了名字，你就會覺得「這是有應對方法的」、「原來不是只有我會這樣」，心情會先輕鬆許多。

「你不需要變好，只需要恢復成原本的你。」

圖片來源：AI生成

被一句「你想太多了」擋下的求救

憂鬱症的人第一次去醫院求診的科別，其實有64.7%是「內科」。此外，認為「我說不定是憂鬱症」，打從一開始就先去身心科的人，只占整體的6%。大多數的個案維持原本的生活，情況卻始終不見好轉，每天撐著過日子，等到察覺到時，憂鬱症已經很嚴重了。

某位患者即使聽到最喜歡的音樂，心情也不像從前那麼雀躍，反而不知為何覺得有點吵。就算看電影或看書，也無法吸收內容。感覺一天沒有真正地開始，也沒有好好結束。

「這個症狀，該不會是憂鬱症吧？」可是，使用這樣的字眼，好像又太過沉重，再說平常的生活也還算過得下去。

──於是他一直停留在這個狀態，日復一日地生活。

後來患者好不容易開口向家人談起此事，家人卻笑著回答：「你想太多了啦」、「你只是有點累了吧？」'

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這種時候，不想讓家人更擔心的他，接著附和「我想也是」，繼續忍受這種不舒服的狀態。

然而，隨著時間過去，他開始感到胸悶、腸胃消化不良且食欲下降，外加出現心悸、頭暈或頭痛的症狀，身體狀況變得越來越差。但就算做完胃鏡檢查，他也被告知「一切正常」。由於醫生告訴他「沒有發現任何異常」，患者暫時安心許多，然而他的胃痛和頭暈或頭痛，症狀不僅沒有減輕，反而還更嚴重了。

因為怕工作上造成別人的困擾，患者不但沒有找人商量，還硬是猛灌能量飲料，拖著身體去上班。不久之後，他開始晚上睡不著，甚至連洗澡或刷牙都覺得有點麻煩，他完全無法思考任何事情，最終變得無法去上班。

「明明有那麼多可以察覺到的機會！」

「其實不用等到演變成憂鬱症！」

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為什麼半憂鬱總是被忽略？3個陷阱讓人錯過警訊

那些「可以察覺到的機會」，全都被接下來列出的三個陷阱一一粉碎了。

一、自己不會注意到

就像不照鏡子，你不會發現自己長了睫毛一樣，我們總是很難注意到自己身心的異常。即使非常難受，如果還能維持日常的生活，我們也會用這點來說服自己。



二、家人不會注意到

對於家人來說，你是特別的存在。而且家人每天都會看到你，也正因為如此，不會注意到慢慢發生的變化。距離最近的人，反而最難察覺到。

三、醫生也不會注意到

現在的醫學，各個診療科別被分得很細，專家通常只看他們專業的領域。

可是，那個症狀其實隱藏著心理上的不舒服，可能是有問題的徵兆，但耳鼻喉科的醫生不是身心疾病的專家，所以會用和一般人相同的標準做出判斷，認為「你看起來很有精神，不是憂鬱症」、「你能說這麼多話，可見沒有問題」。

我們需要的，不是直接排除可能性，認為「不是憂鬱症，所以沒有問題」的想法，不過也不能輕易地給出「這是憂鬱症」的診斷，而是正確地認識在兩者之間的狀態，以及應對那種狀態所需要的話語與智慧。

因為還不能斷言是「憂鬱症」。

所以有辦法去工作，也能做得了家事。但確實有種不單只是覺得憂鬱的不適感。雖然不到必須去醫院的程度，再這樣下去卻也令人害怕。

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把不安說出名字，心就有了喘息的出口

像這種比憂鬱更為嚴重，又不到憂鬱症的狀態，即是「半憂鬱」的定義，希望身處在這種「中間地帶」的人，可以拿起本書閱讀。

因為有了「半憂鬱」這個名稱，你自身的心情首先會變得輕鬆許多。

過去那種一個人悶悶不樂，覺得「我好像不太對勁」、「可是又沒有生病」、「是我太脆弱了嗎？」的狀態，終於有了名稱。

「啊，這是半憂鬱的狀態。」

「不是只有我會這樣。」

「原來這是有正式名稱的狀態啊。」

光是這麼想，內心應該就會如釋重負。沒有什麼事情比無名的不安更令人害怕。不過，只要幫它命名，就能讓人產生「有應對的方法」、「不是只有我會這樣」的想法。比起等到變成真正的憂鬱症再來治療，在半憂鬱階段提供妥善的照顧，不僅簡單了好幾百倍，還可以讓好幾千倍的人回到健康有活力的狀態。

因為有「半憂鬱」這個名詞，你身邊那些重要的人，也更知道怎麼給予支持。

可是一旦有了「半憂鬱」這個概念，自然就會想到：

「他說不定是半憂鬱。」

「讓他稍微休息一下好了。」

「聽他說說話吧。」

你不用再一個人獨自承受。周圍的人也不需要煩惱「不知道該怎麼做才好」。我相信「半憂鬱」這個名稱，會成為你與身邊的人之間的橋梁。但願藉由本書，能夠替因為沒有這個名稱而受苦的人們的內心，點亮微小卻可靠的光芒。

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本文摘自：《 半憂鬱：給能工作，能生活，內心卻動彈不得的你》平光源 著 ，圓神出版

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