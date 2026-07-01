2026-07-01 13:13 Qinote
讓工作更舒服｜從職場穿搭開始：這些年我一直保留的選擇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者工作多年後，更重視上班服裝帶來的舒適與自在。
- 重點二：穿搭偏好轉向深色系、好搭配且耐穿，節省每天整理時間。
- 重點三：比起流行與好看，作者更看重材質、鞋子與小配件的實用性。
前幾天，我去逛街替自己挑了一件上班可以穿的襯衫。
在鏡子前來回看了幾次，也試著坐下、抬手、走幾步。
試穿時，我第一個想到的，不是它是不是今年最流行的款式，而是穿著它工作一整天，會不會舒服。
那一刻，我突然發現，自己的選擇和以前真的不一樣了。
剛開始工作時，總希望自己穿得正式一點、俐落一點，也希望別人留下專業的印象。
買衣服時，最先看的往往是款式好不好看、是不是流行。
但工作多年後，我慢慢發現，真正陪伴我一整天的，不是流行，而是舒服。
畢竟，一天有大半的時間都在工作。
如果連穿在身上的衣服都讓自己覺得不自在，那一天的疲憊，好像也會跟著增加。
這些年，我也慢慢留下了幾個自己的穿搭習慣。
我越來越喜歡深色系
打開我的衣櫃，灰色、黑色和深藍色，是最常出現的顏色。
它們不一定最亮眼，卻很耐看，也很好搭配。
對我來說，早上不用花太多時間思考怎麼搭配，就能快速整理好自己，迎接一天的工作。
因為工作的關係，我常常需要在辦公室和現場之間來回。
深色系相對耐穿，也比較不用擔心一點小污漬影響整體感覺。
偶爾，我也會挑一件顏色比較柔和的上衣，讓整體多一點變化。
但大多數時候，我還是喜歡那些穿起來自在、看起來俐落的顏色。
比起款式，我更在意材質
以前買衣服，常常先看款式。
現在反而會先摸摸布料。
棉質、親膚的混紡材質，是我現在最常選擇的。
工作時間長，還要久坐、走動、搬文件、開會。
一件舒服的衣服，不只是穿起來自在，也會讓整個人的心情輕鬆許多。
一雙好走的鞋，比漂亮更重要
以前偶爾會為了好看穿高跟鞋。
到了下午，腳開始痠、開始痛，走起路來也沒那麼輕鬆。
現在，我更願意選一雙好走、有支撐力的鞋。
舒服，不代表不專業。
反而讓我有更多精神，把一天的工作做好。
小配件，也是在照顧自己
這些年，我也開始重視一些看似不起眼的小細節。
例如，一個背起來不會勒肩膀的包包、一副適合長時間配戴的眼鏡、一件放在辦公室的薄外套。
它們不一定昂貴，卻陪伴著我度過一個又一個忙碌的工作天。
工作多年，我慢慢發現，真正讓自己看起來有精神的，不一定是最新的流行。
而是一套穿起來舒服、讓自己自在的衣服。
因為穿搭，不只是為了好看。
更是讓自己，更舒服地完成一天的工作。
最近如果剛好想替自己添購新的上班服，不妨先問問自己：
「這件衣服，能不能陪我舒服地工作一整天？」
有時候，一個小小的選擇，就能讓每天的工作，多一點自在，也多一點從容。
你呢？
有沒有一個一直保留到現在的職場穿搭習慣？
是喜歡的顏色、舒服的鞋子，還是一個陪伴你很多年的包包？
歡迎和我分享，也許你的經驗，也能讓更多人的工作，多一點舒服。
下週三，我想和大家聊聊：
《我的辦公桌，為什麼一定會放一本筆記本？》
讓工作更舒服，也讓努力工作的自己，過得更舒服。
精華 FAQ
-
因為工作一整天需要久坐、走動與開會，如果衣服不舒服，疲憊感會更明顯。作者發現真正陪伴自己的不是流行，而是能讓身體與心情都放鬆的穿著。
-
作者現在最常穿灰色、黑色和深藍色等深色系，因為它們耐看、好搭配，也較耐穿。這樣早上能快速完成搭配，還能兼顧辦公室與外勤需求。
-
文章提到材質、鞋子與小配件都很重要，例如親膚布料、好走有支撐的鞋、不卡肩的包包與薄外套。這些細節雖小，卻能讓工作更輕鬆自在。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數