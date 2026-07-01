2026-07-01 11:32 卡娃思 / 開心趴趴走
「素中之葷」腐竹，五個有葷有素料理，健康吃輕鬆做！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：腐竹富含植物蛋白，泡發得當可做涼拌、快炒、燉煮與湯品。
- 重點二：正確泡發是關鍵，溫水加鹽醋快泡或冷水久泡皆可去硬心。
- 重點三：文章提供五道腐竹料理，從清炒、拌炒到燜肉與湯品皆有。
腐竹，也稱「素中之葷」，富含植物蛋白質，吸水性極佳，多種料理方式都適合，不論是要涼拌、快炒、醬燒或者煮湯，都好吃，蛋白質的攝取不輸肉類的營養。因為是乾製品，料理前至關重要的「正確泡發」，腐竹要泡的軟滑嫩，料理才能得心應手。
腐竹正確泡發方法
- 浸泡方法ㄧ：是快速度泡發方法，溫水放點食用鹽和米醋浸泡「折斷約5公分長度的腐竹」，10~30分鐘內可達到腐竹完全泡發變軟也無硬心的適合料理的狀態，這也是卡娃思最喜歡用的方法。
- 浸泡方法二：冷水浸泡，是適用料理時間充裕的作法，在前一餐將腐竹直接浸泡，浸泡時間約三至五小時，即可軟化無硬心。
腐竹是豆皮嗎？ 和豆皮哪裡不一樣呢？
二個都是豆漿表面的薄膜，到底是不是呢？查閱相關資訊得知，二個都是同一種東西，一個是乾燥成竹子狀，一個層層折起片狀的，我們稱之豆腐皮，也就是生豆，。當然料理方法也要有所不同。
腐竹
- 條狀乾燥長條狀，其製法和豆皮一樣是撈取豆漿表面的薄膜，將薄膜挑起後，使其自然下垂成枝條狀，再經過乾燥而成，因為形狀像竹枝，所以被稱為「腐竹」。
豆皮
- 質地較為柔軟，可直接鮮吃、涼拌、包餡（如炸豆皮捲）或用來取代麵粉皮 。
- 當濃豆漿加熱時，表層會形成一層薄膜。將薄膜平整撈起並晾乾，就是我們常見的整片狀豆皮（或稱豆腐皮）；若將其層層折起，則稱為「生豆包」。
🔻接著分享簡單易做的五道腐竹食譜的作法步驟😳
食譜一.【清爽百搭：鮮菇木耳炒腐竹 /全素】💕
食材：泡發腐竹適量、新鮮黑木耳片二大片、胡蘿蔔片適量、香菇二朵、越南娃娃菜二個。
料理步驟
- 炒鍋下油，爆香薑絲、蒜末與香菇片。
- 放入胡蘿蔔片、黑木耳翻炒至稍變軟。
- 再放入泡發的腐竹段後，加入少許的水、鹽、素蠔油或蔬菜粉調味。
- 起鍋前開大火翻炒約1~ 2 分鐘，起鍋前加入青菜拌炒至熟即可。
食譜二.【腐竹、金針菇拌炒老干媽油辣椒醬（快炒）】💕
食材：泡發腐竹撕成長段、金針菇、油封蒜末、青蔥或芹菜。
料理步驟
- 炒鍋放油封蒜末一湯匙，老干媽油辣椒醬一湯匙、半湯匙醬油，開火拌炒2分鐘，逼出香氣後放半杯熱水，將腐竹煮軟後放入。
- 大火拌炒到醬汁均勻，再放入金針菇蓋上鍋蓋悶煮一分鐘，收汁後熄火，放入青蔥或蔬菜拌炒蓋鍋蓋，鍋中餘溫微熱青菜後，起鍋。
食譜三.【醬燒排骨、五花肉和馬鈴薯燜腐竹】
食材：泡發腐竹段、五花小排切塊狀（或梅花肉塊）、蒜頭、蔥段、薑片。
作法步驟
- 炒鍋不放油，五花肉下鍋炒出豬油，炒至表面帶點微焦。
- 加入蒜頭、薑片、蔥白爆香。
- 再加入調味的醬油 2 匙、蠔油 1 匙、米酒 1 匙和少許冰糖，翻炒至肉塊上色。
- 倒入適量清水煮滾後再放入泡發的腐竹段。
- 蓋上鍋蓋，轉小火燜煮 15-20 分鐘，待腐竹吸滿醬汁。
- 起鍋前開大火收汁後熄火，撒上蔥綠起鍋。
食譜四.【蒜香小黃瓜涼拌腐竹】/消暑涼拌開胃菜💕
食材：泡發腐竹、小黃瓜、紅蘿蔔絲、黑木耳、蒜末、辣椒絲、香菜、白芝麻粒、檸檬一個。
涼拌醬料調製
- 醬油 2 匙、烏醋 1.5 匙、蠔油1大匙、糖 1 匙、香油 1 匙、蒜末、辣椒絲）拌勻備用。（喜酸甜味另一萬用醬汁也適用，作法見 文末文章連結）
作法步驟
- 將黑木耳切絲，紅蘿蔔絲、香菇絲等食材，同時放入滾水約 2分鐘撈起瀝乾。
- 泡發的腐竹川燙2分鐘撈起瀝乾。
- 小黃瓜切絲（或拍碎）。
- 所有食材放進調理大碗中，放入冰箱冷藏 30 分鐘入味後取出，淋上現擠檸檬汁、白芝麻粒，再淋上麻油即可裝盤食用。
食譜五.【番茄鮮菇海帶筍片腐竹湯】💕
食材：泡發腐竹、大番茄 2 顆、鴻喜菇（或喜歡的菇類）、蔥花。
作法步驟
- 炒蕃茄熱鍋放 1 大匙油，放入番茄塊炒到軟爛，煮出茄紅素。
- 加入600cc 清水煮滾，放入菇類與泡發的腐竹段，轉中小火煮 5 分鐘。
- 調味：適量鹽、白胡椒粉調味，起鍋前撒上蔥花即可。（蔥花也可不加）
延伸閱讀
精華 FAQ
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因腐竹由豆漿薄膜製成，含植物蛋白高、口感接近肉類，故有「素中之葷」之稱。它吸水性佳，適合涼拌、快炒、醬燒、燉煮與煮湯。
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快泡法是溫水加入食鹽與米醋，將約五公分腐竹浸泡十到三十分鐘；冷水泡發則適合時間充裕時，前一餐先泡，約三到五小時可軟化無硬心。
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五道料理分別是鮮菇木耳炒腐竹、腐竹金針菇拌炒老干媽、醬燒排骨五花肉燜腐竹、蒜香小黃瓜涼拌腐竹，以及番茄鮮菇海帶筍片腐竹湯，涵蓋清爽、香辣、濃醇與暖湯風味。
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